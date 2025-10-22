All Times Eastern
Boxing
The Art of Ward — DraftKings Network, 11 p.m.
Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
Men’s
Big 12 Basketball Media Days
Day 2, T-Mobile Center, Kansas City, MO
Main Stage Press Conferences — ESPN+, 9:30 a.m.
Coaches Interviews — ESPNU, noon
College Football
Week 9
Middle Tennessee at Delaware — ESPN2, 7:30 p.m.
Missouri State at New Mexico State — CBS Sports Network, 9 p.m.
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
Championship Drive — ESPN2, 2:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
The Path: LSU Football — ESPNU, 7 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 8:30 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 12:30 a.m. (Thursday)
College Soccer
Women’s
Gonzaga vs. Santa Clara — ESPNU, 9 p.m.
College Volleyball
Women’s
Syracuse at Boston College — ACC Network, 7 p.m.
Arkansas at Auburn — SEC Network, 7 p.m.
TCU at Kansas — FS1, 8 p.m.
Oregon at UCLA — Big Ten Network, 10 p.m.
At The Net — Big Ten Network, 9:30 p.m.
Golf
LPGA Tour
Hanwha Lifeplus International Crown, New Korea Country Club, Goyang, Republic of Korea
Day 1: Pool Play-Four-Ball Competition — Golf Channel, 10 p.m.
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
R&A/Augusta National Golf Club/Asia-Pacific Golf Confederation
Asia-Pacific Amateur Championship, Emirates Golf Club (Majlis Course), Dubai, United Arab Emirates
1st Round — ESPN2, 5 a.m. (Thursday)
Mixed Martial Arts
UFC 321 Countdown: Aspinall vs. Gane — ESPNews, midnight
UFC Top 10: Slugfests — ESPN2, 1 a.m. (Thursday)
UFC Unleashed: British Invasion — ESPNews, 1 a.m. (Thursday)
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Tonight — MLB Network, 6 p.m.
MLS Cup Playoffs
Wild Card
Eastern Conference
Game 1, SeatGeek Stadium, Bridgeview, IL
Announcers — English: Callum Williams/Lori Lindsey//Jillian Sakovits//Spanish: Sergio Ruiz/Walter Rocque
Chicago Fire vs. Orlando City SC — Apple TV, 8:30 p.m.
Western Conference
Game 1, Providence Park, Portland, OR
Announcers — English: Tony Husband/Ross Smith//Andrew Wiebe//Spanish: Jesús Acosta/Carlos Suárez
Portland Timbers vs. Nashville SC — Apple TV, 10:30 p.m.
NBA
Opening Week
NBA on ESPN
Announcers — Mike Breen/Richard Jefferson/Tim Legler//Lisa Salters
Cleveland Cavaliers at New York Knicks — ESPN, 7 p.m.
Announcers: Ryan Ruocco/Jay Bilas//Jorge Sedano
San Antonio Spurs at Dallas Mavericks — ESPN, 9:30 p.m.
Announcers: Ernie Johnson/Charles Barkley/Kenny Smith/Shaquille O’Neal
NBA Tip-Off — ESPN/ESPN2, 6 p.m.
Inside the NBA — ESPN, midnight
Brooklyn at Charlotte — YES/FanDuel Sports Network Southeast, 7 p.m.
Miami at Orlando — FanDuel Sports Network Sun/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Philadelphia at Boston — NBC Sports Philadelphia/NBC Sports Boston, 7:30 p.m.
Toronto at Atlanta — Sportsnet One/FanDuel Sports Network Southeast, 7:30 p.m.
Detroit at Chicago — FanDuel Sports Network Detroit/Chicago Sports Network, 8 p.m.
New Orleans at Memphis — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/WVUE/FanDuel Sports Network Southeast, 8 p.m.
Washington at Milwaukee — Monumental Sports Network/FanDuel Sports Network Wisconsin, 8 p.m.
Minnesota at Portland — FanDuel Sports Network North/Blazervision/KUNP, 10 p.m.
Sacramento at Phoenix — NBC Sports California/KPHE/KTVK, 10 p.m.
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
Game of the Night — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
Run It Back — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
Real Training Camp: Lakers/Pelicans/Blazers — NBA TV, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks NBA In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Thursday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 10 a.m.
First Draft — ESPN2, 3:30 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 4 p.m.
NFL Slimetime: Week 7 — Nickelodeon, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NFL Films Presents: Bernie — FS1, 7:30 p.m.
NHL
NHL on TNT
Announcers: Kenny Albert/Eddie Olczyk/Brian Boucher
Detroit Red Wings at Buffalo Sabres — TNT/truTV/HBO Max/FanDuel Sports Network Detroit, 7:30 p.m.
Announcers: Liam McHugh/Paul Bissonnette/Anson Carter/Hendrik Lundqvist
NHL on TNT Face Off — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
NHL on TNT Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 10:30 p.m.
Wednesday Night Hockey
Montréal Canadiens at Calgary Flames — Sportsnet/TVA Sports, 8:30 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 8 p.m.
Minnesota at New Jersey — FanDuel Sports Network North Extra/MSG SportsNet, 7 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Thursday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Thru the Ringer — FanDuel TV, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
B1G Women’s Sports Report — Big Ten Network, 1 p.m.
SportsCenter –ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 7:30 p.m.
All ACC — ACC Network, 9 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, midnight
Contacto deportivo– Univision, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:05 a.m. (Thursday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:05 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 4:30 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Tennis
Center Court Live: European Open (ATP Tour)/Nordic Open (ATP Tour)/Ningbo Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 9 a.m.
Center Court Live: Almaty Open (ATP Tour)/European Open (ATP Tour)/Nordic Open (ATP Tour)/Japan Open (WTA Tour)/Ningbo Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 9:30 p.m.
Center Court Live: Almaty Open (ATP Tour)/European Open (ATP Tour)/Nordic Open (ATP Tour)/Japan Open (WTA Tour)/Ningbo Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 5:30 a.m. (Thursday)
UEFA Champions League
Matchday 3
League Phase, Estadio de San Mamés, Bilbao, Spain
Athletic Club Bilbao vs. Qarabağ — TUDN, 12:30 p.m.
Fútbol central — TUDN, noon
League Phase, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Istanbul, Turkey
Galatasaray vs. Bodø/Glimt — CBS Sports Golazo Network, 12:45 p.m.
Champions League Matchday — CBS Sports Golazo Network, noon
League Phase, Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany
Eintracht Frankfurt vs. Liverpool — UniMás/TUDN, 2:50 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
League Phase, Estádio José Alvalade, Lisbon, Portugal
Sporting Clube de Portugal vs. Olympique de Marseille — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Champions League Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
League Phase, Allianz Arena, Munich, Germany
Bayern München vs. Club Bragge — CBS Sports Network, 3 p.m.
Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions League Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, 2 p.m.
UEFA Champions League Today Post Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.
League Phase, Stade Louis II, Fontvieille, The Principality of Monaco
AS Monaco vs. Tottenham Hotspur — Paramount+/ViX+, 3 p.m.
League Phase, Stadio di Bergamo, Bergamo, Italy
Atalanta vs. Slavia Praha — Paramount+/ViX+, 3 p.m.
League Phase, Stamford Bridge, London, England, United Kingdom
Chelsea vs. Ajax — Paramount+/ViX+, 3 p.m.
League Phase, Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, Spain
Real Madrid vs. Juventus — Paramount+/ViX+, 3 p.m.
The Champions Club — CBS Sports Golazo Matchday, 5 p.m.
