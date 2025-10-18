All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 10
Collingwood Magpies vs. Richmond Tigers — FS2, midnight
Gold Coast Suns vs. Western Bulldogs — FS2, 2 a.m. (Sunday)
Bundesliga
Matchday 7
1. FC Heidenheim 1846 vs. SV Werder Bremen — ESPN+, 9:20 a.m.
1. FC Köln vs. FC Augsburg — ESPN+, 9:20 a.m.
1. FSV Mainz 05 vs. Bayer 04 Leverkusen — ESPN+, 9:20 a.m.
Red Bull Leipzig vs. Hamburger SV — ESPN+, 9:20 a.m.
VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart — ESPN+, 9:20 a.m.
Bayern München vs. Borussia Dortmund — ESPN Deportes/ESPN+, 12:20 p.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
CFL
Week 20
Montréal Alouettes at Ottawa Redblacks — CTV/TSN1/RDS/CFL+, 3 p.m.
Toronto Argonauts at Calgary Stampeders — TSN1/TSN3/TSN5/CFL+, 7 p.m.
College Hockey
Men’s
Maine at Quinnipiac — ESPN+, 4 p.m.
Providence at RPI — ESPN+, 4 p.m.
Harvard at Northeastern — ESPN+, 5 p.m.
Colorado College at Northern Michigan — Midco Sports Plus, 6 p.m.
Western Michigan at UMass-Lowell — ESPN+, 6 p.m.
Arizona State at Augustana — KSAZ/Midco Sports Plus, 7 p.m.
Bemidji State at Minnesota Duluth — KBJR 9.3, 7 p.m.
Canisius at Colgate — ESPN+, 7 p.m.
Minnesota at North Dakota — Midco Sports, 7 p.m.
Vermont at St. Cloud State — WUCW, 7 p.m.
Niagara at Union — ESPN+, 8 p.m.
Women’s
Clarkson at Providence — ESPN+, 3:30 p.m.
Northeastern at Quinnipiac — ESPN+, 3:30 p.m.
Princeton at UConn — ESPN+, 3:30 p.m.
College Soccer
Men’s
Ohio State vs. Maryland — Big Ten Network, noon
College Volleyball
Women’s
Penn State at Oregon — Big Ten Network, 10:30 p.m.
EFL Championship
Matchday 10
Southampton vs. Swansea City — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Norwich City vs. Bristol City — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
Leicester City vs. Portsmouth — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
English Premier League
Matchweek 8
Nottingham Forest vs. Chelsea — USA Network/Universo, 7:25 a.m.
Brighton & Hove Albion vs. Newcastle United — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Burnley vs. Leeds United — Peacock, 10 a.m.
Crystal Palace vs. Bournemouth — Peacock, 10 a.m.
Manchester United vs. Everton — Peacock, 10 a.m.
Sunderland vs. Wolverhampton Wanderers — Peacock, 10 a.m.
Announcers — NBC/Peacock: Peter Drury/Lee Dixon
Fulham vs. Arsenal — Universo, 12:25 p.m.//NBC/Peacock, 12:30 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Robbie Mustoe
Premier League Mornings — USA Network, 7 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, 9:30 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, noon
Goal Zone — NBC/Peacock, 2:30 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 7 a.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 9:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 10 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 10 a.m.
La Liga Premier Extra — Universo, noon
Figure Skating
ISU Grand Prix of Figure Skating
Grand Prix de France 2025, Angers IceParc, Angers, France
Announcers: Terry Gannon/Tara Lipinski/Johnny Weir
Highlights — NBC, 3:30 p.m.
Rhythm Dance — Peacock, 7 a.m.
Women’s Free Skate — Peacock, 8:40 a.m.
Men’s Short Program — Peacock, noon
Pairs Free Skate — Peacock, 2 p.m.
Free Dance — Peacock, 5:30 a.m. (Sunday)
Formula 1
FIA Formula One World Championship
United States Grand Prix, Circuit of the Americas, Austin, TX
Sprint — ESPNews, 12:55 p.m.
Qualifying — ESPNews, 4:55 p.m.
Golf
PGA Tour Champions
Dominion Energy Charity Classic, The Country Club of Virginia, Richmond, VA
2nd Round — Golf Channel, 2 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, 1:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 5 p.m.
LPGA Tour
BMW Ladies Championship, Pine Beach Golf Links, Haenam-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea
Final Round — Golf Channel, 11 p.m.
DP World Tour
DP World India Championship, Delhi Golf Club, New Delhi, India
Final Round — Golf Channel, 3 a.m. (Sunday)
LaLiga
Matchday 9
Sevilla vs. RCD Mallorca — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Barcelona vs. Girona — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Villarreal vs. Real Betis — ESPN+, 12:20 p.m.
Atlético de Madrid vs. CA Osasuna — ESPN Deportes/ESPN+, 2:30 p.m.
Liga MX
Matchday 13
FC Juárez vs. CF Pachuca — Telemundo/Universo, 7 p.m.
CF Monterrey vs. Pumas UNAM — CBS Sports Network/Univision/TUDN, 9 p.m.
Chivas de Guadalajara vs. Mazatlán FC — Universo, 9 p.m.
Cruz Azul vs. Club América — CBS Sports Network/Univision/TUDN, 11 p.m.
Fútbol central — Univision/TUDN, 8 p.m.
Ligue 1
Round 8
OGC Nice vs. Olympique Lyonnais — beiN Sports/beIN Sports en Español, 10:50 a.m.
Angers SCO vs. AS Monaco — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
Olympique de Marseille vs. Le Havre AC — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 8 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:45 a.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night
De Ridder vs. Allen, Rogers Arena, Vancouver, British Columbia, Canada
Prelims — ESPN+, 4 p.m.
Main Card — ESPN+, 7 p.m.
UFC Fight Night Post Show: De Ridder vs. Allen — ESPN+, 10 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.
MLS
Matchday 39
Decision Day — Final Day of Regular Season
Free Games
Announcers — English: Callum Williams/Calen Carr//Spanish: Francisco X. Rivera/Diego Tabares
Atlanta United vs. D.C. United — Apple TV, 6 p.m.
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Spanish:Bruno Vain/Andrés Agulla
Charlotte FC vs. Philadelphia Union — Apple TV, 6 p.m.
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Spanish: Pablo Ramírez/Jesús Bracamontes
Columbus Crew vs. New York Red Bulls — Apple TV, 6 p.m.
Announcers — English: Tony Husband/Ross Smith//Spanish: Sergio Ruiz/Walter Rocque
FC Cincinnati vs. Montréal Impact — Apple TV, 6 p.m.
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri
Nashville SC vs. Inter Miami — Apple TV, 6 p.m.
Announcers — English: Neil Sika/Lloyd Sam//Spanish: José Bauz/Natalia Astrain
New England Revolution vs. Chicago Fire — Apple TV/MLS Season Pass, 6 p.m.
Announcers — English: Tyler Terens/Kyndra de St. Aubin//Spanish: Jesús Acosta/Carlos Suárez
San José Earthquakes vs. Austin FC — Apple TV, 9 p.m.
Announcers — English: Neil Sika/Lloyd Sam//Spanish: Erasmo Provenza/Ivan Kasanzew
Sporting Kansas City vs. Houston Dynamo — Apple TV, 9 p.m.
Announcers — English: Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Moises Linares/Nacho Garcìa
St. Louis City SC vs. Real Salt Lake — Apple TV, 9 p.m.
MLS Season Pass — Subscription Required
Announcers — English: Jessica Charman/Kacey White//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi
New York City FC vs. Seattle Sounders — Apple TV, 6 p.m.
Announcers — English: Evan Weston/Ian Joy//Spanish: Oscar Salazar/Jaime Macías
Toronto FC vs. Orlando City SC — Apple TV, 6 p.m.
Announcers — English: Mark Followill/Warren Barton//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa
Colorado Rapids vs. LAFC — Apple TV, 9 p.m.
Announcers — English: Mark Rogondino/Heath Pearce//Spanish: Carlos Mauricio Ramírez/Max Cordaro
LA Galaxy vs. Minnesota United — Apple TV, 9 p.m.
Announcers — English: Max Bretos/Brian Dunseth//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela
Portland Timbers vs. San Diego FC — Apple TV, 9 p.m.
Announcers — English: Blake Price/Paul Dolan//Spanish: Raul Guzmán/Ashley González
Vancouver Whitecaps vs. FC Dallas — Apple TV, 9 p.m.
Announcers: Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Bradley Wright-Phillips
MLS Countdown — Apple TV, 4:30 p.m.
Announcers: Antonella González/Miguel Gallardo/Giovanni Savarese
MLS La Previa — Apple TV, 4:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Dax McCarty/Bradley Wright-Phillips
MLS 360 — Apple TV, 6 p.m.
Announcers: Rameses Sandoval/Osvaldo Alonso/Miguel Gallardo/Michele Giannone/Antonella González
MLS 360 en Español — Apple TV, 6 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Dax McCarty/Sacha Kljestan
MLS Wrap-Up — Apple TV, 11:45 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo/Giovanni Savarese
MLS El Resumen — Apple TV, 11:45 p.m.
NASCAR
NASCAR Xfinity Series Playoffs
Round of 8
United Rentals 250, Talladega Superspeedway, Talladega, AL
Announcers: Announcers: Adam Alexander/Parker Kligerman/Jamie McMurray//Kim Coon//Dillion Welch
Qualifying — The CW app, 11:30 a.m.
Race — The CW, 4 p.m.
Host: Carla Gebhart
NASCAR Countdown Live — The CW, 3:30 p.m.
NASCAR Cup Series Playoffs
Round of 8
YellaWood 500, Talladega Superspeedway, Talladega, AL
Qualifying — truTV, 1:30 p.m.
NFL
NFL Matchup — ESPN2, 7 a.m.
NFL GameDay View — NFL Network, 9 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NHL
Hockey Night in Canada
Edmonton Oilers at New Jersey Devils — Sportsnet/TVA Sports/MSG SportsNet, 3:30 p.m.
Nashville Predators at Winnipeg Jets — Sportsnet West/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
New York Rangers at Montréal Canadiens — Sportsnet East/City TV/TVA Sports/MSG Network, 7 p.m.
Seattle Kraken at Toronto Maple Leafs — Sportsnet/CBC/NHL Network/Kraken Hockey Network (KONG), 7 p.m.
Calgary Flames at Vegas Golden Knights — Sportsnet/CBC/City TV/Scripps Sports, 10 p.m.
Hockey Central Saturday — Sportsnet/CBC/NHL Network, 6:30 p.m.
After Hours — Sportsnet/Sportsnet 360/CBC, 1 a.m. (Sunday)
Florida at Buffalo — Sportsnet/Scripps Sports/MSG Western New York, 1 p.m.
New York Islanders at Ottawa — MSG Network/TSN5, 3 p.m.
Dallas at St. Louis — Victory+/FanDuel Sports Network Midwest, 7 p.m.
Minnesota at Philadelphia — FanDuel Sports Network North/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Tampa Bay at Columbus — WXPX/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Boston at Colorado — NESN/Altitude/KTVD, 9 p.m.
Carolina at Los Angeles — FanDuel Sports Network South/FanDuel Sports Network West, 9 p.m.
Pittsburgh at San José — SportsNet Pittsburgh/NBC Sports California, 10 p.m.
NHL Hockeyverse Weekly Wrap-Up — NHL Network, 9 a.m.
Welcome to the NHL: Class of 2025 — NHL Network, 4 p.m.
Afternoon Bonus Coverage: New York Islanders at Ottawa/Edmonton at New Jersey Bonus Coverage — NHL Network, 5 p.m.
Top Shelf — NHL Network, 6 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 10 p.m.
NHL Tonight: Boston at Colorado/Carolina at Los Angeles Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Calgary at Vegas/Carolina at Los Angeles/Pittsburgh at San José Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Sunday)
NWSL
Matchday 25
Washington Spirit vs. Orlando Pride — CBS, 12:30 p.m.
Houston Dash vs. Kansas City Current — Ion, 7:30 p.m.
San Diego Wave vs. Chicago Stars — Ion, 10 p.m.
Announcers: Lisa Carlin/Darian Jenkins/Jessica McDonald
NWSL on Ion Pre-Match Show — Ion, 7 p.m.
NWSL on Ion Match Break Show — Ion, 9:30 p.m.
Serie A
Matchday 7
Pisa SC vs. Hellas Verona — CBS Sports Network, 9 a.m.
U.S. Lecce vs. U.S. Sassuolo Calcio — Paramount+, 9 a.m.
Torino FC vs. SSC Napoli — CBS Sports Golazo Network, noon
AS Roma vs. Inter Milan — Paramount+, 2:45 p.m.
Como 1907 vs. Juventus — CBS Sports Golazo Network, 6:30 a.m. (Sunday)
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Soccer
Misión Europa — TUDN, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Sunday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
TMZ Sports Weekend — FS1, 7:30 a.m.
30 for 30: Brian and the Boz — ESPN2, 7:30 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SEC Now — SEC Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN2 11 a.m.
Nine for IX: Let Them Wear Towels — ESPNews, 11 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 3:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.,m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 2 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
Center Court Live: Almaty Open (ATP Tour)/European Open (ATP Tour)/Nordic Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 8:30 a.m.
Center Court Live: Japan Open Final (WTA Tour) — Tennis Channel, 11 p.m.
Center Court Live: Almaty Open Final (ATP Tour) — Tennis Channel, 6 a.m. (Sunday)
