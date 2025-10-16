All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 10
Port Adelaide Power vs. Hawthorn Hawks — FS2, 4 a.m. (Friday)
West Coast Eagles vs. Geelong Cats — FS2, 6 a.m. (Friday)
Basketball
USA Basketball Press Conference — NBA TV, 2 p.m.
Boxing
The Art of Ward — DraftKings Network, 3:30 p.m.
College Football
Week 8
Tulsa at East Carolina — ESPN, 7:30 p.m.
With the First Pick — CBS Sports Network, noon
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
The Joel Klatt Show: A College Football Podcast: Week 8 Preview — FS1, 6:30 p.m.
Big Noon Kickoff Presents Bear Bets: CFB Week 8 — FS1, 7 p.m.
College Football Countdown — ESPN, 7 p.m.
The Pulse: Texas A&M Football — ESPNU, 7 p.m.
College Soccer
Women’s
Clemson vs. Wake Forest — ACC Network, 7 p.m.
Mississippi vs. LSU — SEC Network, 7 p.m.
College Volleyball
Women’s
Purdue at Indiana — Big Ten Network, 7 p.m.
Michigan at Northwestern — Big Ten Network, 9 p.m.
CONCACAF W Champions Cup
Group Stage — Matchday 5
Group A, Willoughby Community Park at the Langley Events Centre, Langley, British Columbia, Canada
Vancouver Rise Academy vs. Alianza — CBS Sports Golazo Network/ESPN Deportes, 10 p.m.
Golf
LPGA Tour
BMW Ladies Championship, Pine Beach Golf Links, Haenam-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea
2nd Round — Golf Channel, 11 p.m.
DP World Tour
DP World India Championship, Delhi Golf Club, New Delhi, India
2nd Round — Golf Channel, 3 a.m. (Friday)
Golf Central — Golf Channel, 5:30 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 2:30 a.m. (Friday)
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 9 p.m.
UFC Main Event: Du Plessis vs. Strickland — ESPN2, 11 p.m.
Dana White’s Contender Series: Next Level-Live to Fight Another Day (Kody Steele, Austin Bash) — ESPN2, midnight
UFC Main Event: Oliveira vs. Chandler 2 — ESPN2, 12:30 a.m. (Friday)
MLB Postseason
National League Championship Series
Game 3, Dodger Stadium, Los Angeles, CA
Announcers — TBS/truTV/HBO Max: Brian Anderson/Ron Darling/Jeff Francoeur//Lauren Shehadi
Milwaukee Brewers at Los Angeles Dodgers — TBS/truTV/HBO Max//UniMás, 6:08 p.m. (Los Angeles leads series 2-0)
Béisbol Central — UniMás, 5 p.m.
Announcers: Adam Lefkoe/Curtis Granderson/Pedro Martínez/Jimmy Rollins
MLB Leadoff on TBS live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — TBS/truTV/HBO Max, 5:30 p.m.
MLB Postseason Closer on TBS live from Dodger Stadium, Los Angeles, CA — TBS/truTV/HBO Max, 9:30 p.m.
American League Championship Series
Game 4, T-Mobile Park, Seattle, WA
Announcers — FS1: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal//Tom Verducci//Sportsnet: Dan Shulman/Buck Martínez/Caleb Joseph/Kevin Pillar//Hazel Mae
Toronto Blue Jays at Seattle Mariners — FS1/Sportsnet, 8:33 p.m. (Seattle leads series 2-1)
Announcers: Jamie Campbell/Madison Shipman/Joe Siddall
Blue Jays Central Postseason — Sportsnet 7;30 p.m.
Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodríguez
MLB on FS1 Pregame — FS1, 8 p.m.
MLB on FS1 Postgame — FS1, 11:30 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, midnight
MLB Tonight: National Pregame Postseason Show — MLB Network, 4 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 9 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 9:30 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 11:30 p.m.
Baseball Tonight — ESPN2, midnight
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour — FS1, 6 p.m.
NBA Preseason
New Orleans at Orlando — Pelicans.com/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Washington at Detroit — Monumental Sports Network/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Houston at Atlanta — ESPN2/Space City Home Network, 7:30 p.m.
Minnesota at Chicago — FanDuel Sports Network North/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Portland at Utah — Blazervision/KJZZ, 9 p.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
NBA Countdown — ESPN2, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
Coaches Corner — NBA TV, 10:30 p.m.
NFL
Week 7
Thursday Night Football, Paycor Stadium, Cincinnati, OH
Announcers — English: Al Michaels/Kirk Herbstreit//Kaylee Hartung//Spanish: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Mayra Gomez
Pittsburgh Steelers at Cincinnati Bengals — Amazon Prime Video/WTAE (Pittsburgh)/WCPO (Cincinnati), 8:15 p.m.
Announcers: Charissa Thompson/Ryan Fitzpatrick/Tony Gonzalez/Richard Sherman/Andrew Whitworth//Taylor Rooks//Ian Rapoport
TNF Tonight live from Paycor Stadium, Cincinnati, OH — 7 p.m.
Thursday Night Kickoff live from Paycor Stadium, Cincinnati, OH— 8 p.m.
TNF Post Game Show live from Paycor Stadium, Cincinnati, OH — 11:15 p.m..
TNF Nightcap live from Paycor Stadium, Cincinnati, OH — 11:30 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — NFL Network, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
This Is Football — ESPN2, 2:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Fantasy Life — NFL Network, 5 p.m.
This Is Football — ESPNews, 6 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 6 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7:30 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 8 p.m.
Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11;15 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:45 p.m.
NHL
Colorado at Columbus — Altitude/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Florida at New Jersey — Scripps Sports/MSG SportsNet, 7 p.m.
Nashville at Montréal — FanDuel Sports Network South/TSN2/RDS, 7 p.m.
New York Rangers at Toronto — MSG Network/TSN4, 7 p.m.
Seattle at Ottawa — Kraken Hockey Network (KONG)/TSN5/RDSI, 7 p.m.
Winnipeg at Philadelphia — TSN3/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Edmonton at New York Islanders — Sportsnet 360/ESPN+/Hulu, 7:30 p.m.
Vancouver at Dallas — Sportsnet One/Victory+, 8 p.m.
Boston at Vegas — NESN/Scripps Sports, 10 p.m.
Carolina at Anaheim — FanDuel Sports Network South/KCOP/Victory+, 10 p.m.
Pittsburgh at Los Angeles — SportsNet Pittsburgh/FanDuel Sports Network West, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
Toronto Maple Leafs Pre-Game — TSN4, 6:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
Welcome to the NHL — Sportsnet One, 7 p.m.
NHL Tonight: Vancouver at Dallas Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
NHL Tonight: Boston at Vegas/Carolina at Anaheim/Pittsburgh at Los Angeles Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Friday)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line LIVE — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
SportsCenter: My Wish — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Inside ACCess — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions LIVE — SportsGrid, 6:30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 1 a.m. (Friday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Friday)
Tennis
Center Court Live: Almaty Open (ATP Tour)/European Open (ATP Tour)/Nordic Open (ATP Tour)/Japan Open (WTA Tour)/Ningbo Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 2:30 p.m.
Center Court Live: Almaty Open (ATP Tour)/European Open (ATP Tour)/Nordic Open (ATP Tour)/Japan Open (WTA Tour)/Ningbo Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 10:30 p.m.
Center Court Live: Almaty Open (ATP Tour)/European Open (ATP Tour)/Nordic Open (ATP Tour)/Japan Open (WTA Tour)/Ningbo Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 6:30 a.m. (Friday)
UEFA Women’s Champions League
Matchday 2
League Phase, Atlético de Madrid Centro Deportivo Alcalá de Henares, Madrid, Spain
Atlético de Madrid vs. Manchester United — CBS Sports Golazo Network/ESPN Deportes, 12:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
League Phase, Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbon, Portugal
Benfica vs. Arsenal — ESPN+, 2:40 p.m./CBS Sports Network, 2:55 p.m.
Announcers: Hannah Cash/Janelly Farias/Darian Jenkins/Kelley O’Hara
UEFA Women’s Champions League Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, 2 p.m.
UEFA Women’s Champions League Today Post Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.
League Phase, Campus Paris Saint-Germain, Poissy, France
Paris Saint-Germain vs. Real Madrid — ESPN Deportes, 2:45 p.m.
League Phase, FC Bayern Campus, Munich, Germany
Bayern München vs. Juventus — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
