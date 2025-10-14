All Times Eastern
Boxing
The Art of Ward — DraftKings Network, 7 p.m.
Bundesliga
Bundesliga Special #5 Der Klassiker-Germany’s Heavyweight Clash — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
Men’s and Women’s
SEC Tipoff ’26
Day 1, Grand Bohemian Hotel, Birmingham, AL
Announcers: Alyssa Lang/Dari Nowkhah/Pat Bradley/Daymeon Fishback/Steffi Sorensen
SEC Now: SEC Tipoff — SEC Network, 10 a.m.
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 5 p.m.
College Football
Week 8
New Mexico State at Liberty — CBS Sports Network, 7 p.m.
Arkansas State at South Alabama — ESPN2, 7:30 p.m.
Florida International at Western Kentucky — ESPNU, 8 p.m.
South Florida Football Press Conference — ESPN+, 11:30 a.m.
Florida Atlantic Football: Zach Kittley Weekly Presser — ESPN+, 11:45 a.m.
Cover 3 — CBS Sports Network, noon
Cincinnati Football Presser — ESPN+, noon
North Texas Football Press Conference — ESPN+, noon
Oklahoma Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Missouri Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
South Carolina Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 1:30 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Vanderbilt Football Press Conference — SEC Network Plus, 2 p.m.
Always College Football — ESPN2, 2:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 4 p.m.
SEC Inside: Texas vs. Oklahoma — SEC Network, 7 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 6:#0 p.m.
After Further Review — ESPN+, 7:30 p.m.
The Journey: Big Ten Football — Big Ten Network, 10:30 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 10:30 p.m.
College Golf
Men’s and Women’s
St Andrews Links Collegiate, St Andrews Links (Jubilee Course/Old Course), St Andrews, Scotland, United Kingdom
2nd Round (Stroke Play) — Golf Channel, 9 a.m.
College Soccer
Men’s
Ohio State vs. Michigan — Big Ten Network, 6 p.m.
Pittsburgh vs. Denver — ACC Network, 7 p.m.
Maryland vs. Rutgers — Big Ten Network, 8 p.m.
On the Pitch — Big Ten Network, 10 p.m.
Women’s
Washington vs. Minnesota — Big Ten Network, 11 p.m.
CONCACAF W Champions Cup
Group Stage — Matchday 5
Group A, Estadio Alejandro Morera Soto. Alajuela, Costa Rica
LD Alajuelense vs. Chorrillo FC — ESPN Deportes, 8:50 p.m.
CONCACAF World Cup Qualifying
Group Stage — Final Round
Group B, National Stadium Independence Park, Kingston, Jamaica
Jamaica vs. Bermuda — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Group A, Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador
El Salvador vs. Guatemala — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Golf
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 8 a.m.
Golfer’s Guide: Playing in the Wind: Playing in Crosswind — Golf Channel, 8:30 a.m.
Golf Central — Golf Channel, noon
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
GolfPass Academy tour: TPC Tampa Bay — Golf Channel, 7 p.m.
Charles Schwab Cup Playoffs Preview — Golf Channel, 8 p.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 a.m.
Dana White’s Contender Series, Week 10 — ESPN+, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
Good Guy/Bad Guy — ESPN2, 12:30 a.m. (Wednesday)
MLB Postseason
National League Championship Series
Game 2, American Family Field, Milwaukee, WI
Announcers — TBS/truTV/HBO Max: Brian Anderson/Ron Darling/Jeff Francoeur//Lauren Shehadi
Los Angeles Dodgers at Milwaukee Brewers — TBS/truTV/HBO Max//UniMás, 8:08 p.m. (Los Angeles leads series 1-0)
Announcers: Adam Lefkoe/Curtis Granderson/Pedro Martínez/Jimmy Rollins
MLB Leadoff on TBS live from American Family Field, Milwaukee, WI — TBS/truTV/HBO Max, 7 p.m.
MLB Postseason Closer on TBS live from American Family Field, Milwaukee, WI — TBS/truTV/HBO Max, 11:#0 p.m.
Béisbol central — UniMás, 7 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
MLB Tonight: National Pregame Postseason Show — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 8 p.m.
MLB NLCS Playoffs Game 2 In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 11 p.m.
Baseball Tonight — ESPN2, midnight
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Las Vegas Recap — FS1, 6 p.m.
NBA Preseason
Detroit at Cleveland — FanDuel Sports Network Detroit/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Houston at New Orleans — Space City Home Network/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Oklahoma City at Milwaukee — Peacock, 8 p.m.
Chicago at Denver — Chicago Sports Network, 9 p.m.
Golden State at Portland — Blazervision/KUNP, 10 p.m.
Los Angeles Lakers at Phoenix — Spectrum SportsNet Plus/KPHE/KTVK, 10 p.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 7 a.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 2:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL on ESPN
Announcers: Bob Wischusen/Ray Ferraro//Dave Jackson (rules)
Tampa Bay Lightning at Washington Capitals — ESPN/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Announcers: Mike Monaco/AJ Mleczko//Dave Jackson (rules)
Minnesota Wild at Dallas Stars — ESPN, 9:30 p.m.
Announcers: Steve Levy/Mark Messier/T.J. Oshie//Emily Kaplan
The Point — ESPN2, 5:30 p.m.
Edmonton at New York Rangers — Sportsnet West/MSG Network, 7 p.m.
Nashville at Toronto — FanDuel Sports Network South/TSN4, 7 p.m.
Seattle at Montréal — Kraken Hockey Network (KONG)/TSN2/RDS, 7 p.m.
Vegas at Calgary — Sportsnet One/Scripps Sports, 9 p.m.
Carolina at San José — FanDuel Sports Network South/NBC Sports California, 10 p.m.
Pittsburgh at Anaheim — SportsNet Pittsburgh/KTTV/Victory+, 10:30 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
On the Fly — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Wednesday)
Soccer
Men’s
International Friendly, Ullevaal Stadion, Oslo, Norway
Norway vs. New Zealand — Fox Soccer Plus, 11:50 a.m.
International Friendly, Dick’s Sporting Goods Park, Commerce City, CO
Announcers — TNT/HBO Max: Luke Wileman/Kyle Martino//Melissa Ortiz
United States vs. Australia — TNT/HBO Max//Universo/Peacock, 9 p.m.
Announcers: Katie Witham/DaMarcus Beasley/Brian Dunseth
U.S. Soccer Pregame Show live from Dick’s Sporting Goods Park, Commerce City, CO — TNT/HBO Max, 8 p.m.
U.S. Soccer Postgame live from Dick’s Sporting Goods Park, Commerce City, CO — TNT/HBO Max, 11 p.m.
Rumbo Al Mundial Extra — Universo/Peacock, 8:30 p.m.
Fútbol Américas: United States vs. Australia Postgame — ESPN+, 11 p.m.
International Friendly, Estadio Akron, Zapopan, México
México vs. Ecuador — Univision/TUDN, 10 p.m.
Fútbol central — Univision/TUDN, 9 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 12:30 a.m. (Wednesday)
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Call It What You Want — CBS Sports Golazo Network, 1 a.m. (Wednesday)
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Wednesday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
TMZ Sports — FS1, 7:30 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3;30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
TrueSouth: Jacksonville, FL — SEC Network, 8:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsRage Tonight Live — SportsGrid, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
BBC Sport — BBC Sport, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
Contacto deportivo — TUDN, 1:30 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Contacto deportivo — TUDN, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 4:30 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis
Center Court Live: Almaty Open (ATP Tour)/European Open (ATP Tour)/Nordic Open (ATP Tour)/Japan Open (WTA Tour)/Ningbo Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 2:30 p.m.
Center Court Live: Almaty Open (ATP Tour)/European Open (ATP Tour)/Nordic Open (ATP Tour)/Japan Open (WTA Tour)/Ningbo Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 10:30 p.m.
UEFA World Cup European Qualifiers
Qualifying Round — Matchday 8
Group I, A. Le Coq Arena, Tallinn, Estonia
Estonia vs. Moldova — Fox Soccer Plus, 11:50 a.m.
Group E, Estadio José Zorrilla, Valladolid, Spain
Spain vs. Bulgaria — Fox Soccer Plus, 2:30 p.m.
Group K, Daugava National Stadium, Riga, Latvia
Latvia vs. England — FS2, 2:30 p.m.
Group I, Stadio Friuli, Udine, Italy
Italy vs. Israel — Fubo Sports Network, 2:30 p.m.
Group K, Estadi de la FAF, Encamp, Andorra
Andorra vs. Serbia — Fubo Sports Network 2, 2:30 p.m.
Group F, Aviva Stadium, Dublin, Ireland
Republic of Ireland vs. Armenia — Fubo Sports Network 3, 2:30 p.m.
Group E, Kocaeli Stadyumu, Izmit, Türkiye
Türkiye vs. Georgia — Fubo Sports Network 4, 2:30 p.m.
UEFA World Cup Qualifying Matchweek Highlights: Matchday 8 — Fox Soccer Plus, midnight
Wrestling
WWE
WWE NXT — The CW, 8 p.m.
