Los Angeles Dodgers first baseman Freddie Freeman (5) hits a solo home run during the sixth inning of their National League Championship Series game against the Milwaukee Brewers October 13, 2025 at American Family Field in Milwaukee, Wisconsin.
By Ken Fang on

All Times Eastern

Boxing
The Art of Ward — DraftKings Network, 7 p.m.

Bundesliga
Bundesliga Special #5 Der Klassiker-Germany’s Heavyweight Clash — ESPN+, 5:30 p.m.

College Basketball
Men’s and Women’s
SEC Tipoff ’26
Day 1, Grand Bohemian Hotel, Birmingham, AL
Announcers: Alyssa Lang/Dari Nowkhah/Pat Bradley/Daymeon Fishback/Steffi Sorensen
SEC Now: SEC Tipoff — SEC Network, 10 a.m.

ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 5 p.m.

College Football
Week 8
New Mexico State at Liberty — CBS Sports Network, 7 p.m.
Arkansas State at South Alabama — ESPN2, 7:30 p.m.
Florida International at Western Kentucky — ESPNU, 8 p.m.

South Florida Football Press Conference — ESPN+, 11:30 a.m.
Florida Atlantic Football: Zach Kittley Weekly Presser — ESPN+, 11:45 a.m.
Cover 3 — CBS Sports Network, noon
Cincinnati Football Presser — ESPN+, noon
North Texas Football Press Conference — ESPN+, noon
Oklahoma Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Missouri Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
South Carolina Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 1:30 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Vanderbilt Football Press Conference — SEC Network Plus, 2 p.m.
Always College Football — ESPN2, 2:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 4 p.m.
SEC Inside: Texas vs. Oklahoma — SEC Network, 7 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 6:#0 p.m.
After Further Review — ESPN+, 7:30 p.m.
The Journey: Big Ten Football — Big Ten Network, 10:30 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 10:30 p.m.

College Golf
Men’s and Women’s
St Andrews Links Collegiate, St Andrews Links (Jubilee Course/Old Course), St Andrews, Scotland, United Kingdom
2nd Round (Stroke Play) — Golf Channel, 9 a.m.

College Soccer
Men’s
Ohio State vs. Michigan — Big Ten Network, 6 p.m.
Pittsburgh vs. Denver — ACC Network, 7 p.m.
Maryland vs. Rutgers — Big Ten Network, 8 p.m.

On the Pitch — Big Ten Network, 10 p.m.

Women’s
Washington vs. Minnesota — Big Ten Network, 11 p.m.

CONCACAF W Champions Cup
Group Stage — Matchday 5
Group A, Estadio Alejandro Morera Soto. Alajuela, Costa Rica
LD Alajuelense vs. Chorrillo FC — ESPN Deportes, 8:50 p.m.

CONCACAF World Cup Qualifying
Group Stage — Final Round
Group B, National Stadium Independence Park, Kingston, Jamaica
Jamaica vs. Bermuda — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.

Group A, Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador
El Salvador vs. Guatemala — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.

Golf
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 8 a.m.
Golfer’s Guide: Playing in the Wind: Playing in Crosswind — Golf Channel, 8:30 a.m.
Golf Central — Golf Channel, noon
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
GolfPass Academy tour: TPC Tampa Bay — Golf Channel, 7 p.m.
Charles Schwab Cup Playoffs Preview — Golf Channel, 8 p.m.

Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 a.m.
Dana White’s Contender Series, Week 10 — ESPN+, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
Good Guy/Bad Guy — ESPN2, 12:30 a.m. (Wednesday)

MLB Postseason
National League Championship Series
Game 2, American Family Field, Milwaukee, WI
Announcers — TBS/truTV/HBO Max: Brian Anderson/Ron Darling/Jeff Francoeur//Lauren Shehadi
Los Angeles Dodgers at Milwaukee Brewers — TBS/truTV/HBO Max//UniMás, 8:08 p.m. (Los Angeles leads series 1-0)

Announcers: Adam Lefkoe/Curtis Granderson/Pedro Martínez/Jimmy Rollins
MLB Leadoff on TBS live from American Family Field, Milwaukee, WI — TBS/truTV/HBO Max, 7 p.m.
MLB Postseason Closer on TBS live from American Family Field, Milwaukee, WI — TBS/truTV/HBO Max, 11:#0 p.m.

Béisbol central — UniMás, 7 p.m.

The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
MLB Tonight: National Pregame Postseason Show — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 8 p.m.
MLB NLCS Playoffs Game 2 In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 11 p.m.
Baseball Tonight — ESPN2, midnight

NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Las Vegas Recap — FS1, 6 p.m.

NBA Preseason
Detroit at Cleveland — FanDuel Sports Network Detroit/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Houston at New Orleans — Space City Home Network/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Oklahoma City at Milwaukee — Peacock, 8 p.m.
Chicago at Denver — Chicago Sports Network, 9 p.m.
Golden State at Portland — Blazervision/KUNP, 10 p.m.
Los Angeles Lakers at Phoenix — Spectrum SportsNet Plus/KPHE/KTVK, 10 p.m.

The Starting Lineup — NBA TV, 7 a.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.

NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 2:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.

NHL
NHL on ESPN
Announcers: Bob Wischusen/Ray Ferraro//Dave Jackson (rules)
Tampa Bay Lightning at Washington Capitals — ESPN/Monumental Sports Network, 7 p.m.

Announcers: Mike Monaco/AJ Mleczko//Dave Jackson (rules)
Minnesota Wild at Dallas Stars — ESPN, 9:30 p.m.

Announcers: Steve Levy/Mark Messier/T.J. Oshie//Emily Kaplan
The Point — ESPN2, 5:30 p.m.

Edmonton at New York Rangers — Sportsnet West/MSG Network, 7 p.m.
Nashville at Toronto — FanDuel Sports Network South/TSN4, 7 p.m.
Seattle at Montréal — Kraken Hockey Network (KONG)/TSN2/RDS, 7 p.m.
Vegas at Calgary — Sportsnet One/Scripps Sports, 9 p.m.
Carolina at San José — FanDuel Sports Network South/NBC Sports California, 10 p.m.
Pittsburgh at Anaheim — SportsNet Pittsburgh/KTTV/Victory+, 10:30 p.m.

NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
On the Fly — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Wednesday)

Soccer
Men’s
International Friendly, Ullevaal Stadion, Oslo, Norway
Norway vs. New Zealand — Fox Soccer Plus, 11:50 a.m.

International Friendly, Dick’s Sporting Goods Park, Commerce City, CO
Announcers — TNT/HBO Max: Luke Wileman/Kyle Martino//Melissa Ortiz
United States vs. Australia — TNT/HBO Max//Universo/Peacock, 9 p.m.

Announcers: Katie Witham/DaMarcus Beasley/Brian Dunseth
U.S. Soccer Pregame Show live from Dick’s Sporting Goods Park, Commerce City, CO — TNT/HBO Max, 8 p.m.
U.S. Soccer Postgame live from Dick’s Sporting Goods Park, Commerce City, CO — TNT/HBO Max, 11 p.m.

Rumbo Al Mundial Extra — Universo/Peacock, 8:30 p.m.
Fútbol Américas: United States vs. Australia Postgame — ESPN+, 11 p.m.

International Friendly, Estadio Akron, Zapopan, México
México vs. Ecuador — Univision/TUDN, 10 p.m.

Fútbol central — Univision/TUDN, 9 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 12:30 a.m. (Wednesday)

Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Call It What You Want — CBS Sports Golazo Network, 1 a.m. (Wednesday)
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Wednesday)

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
TMZ Sports — FS1, 7:30 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3;30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
TrueSouth: Jacksonville, FL — SEC Network, 8:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsRage Tonight Live — SportsGrid, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
BBC Sport — BBC Sport, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
Contacto deportivo — TUDN, 1:30 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Contacto deportivo — TUDN, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 4:30 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)

Tennis
Center Court Live: Almaty Open (ATP Tour)/European Open (ATP Tour)/Nordic Open (ATP Tour)/Japan Open (WTA Tour)/Ningbo Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 2:30 p.m.
Center Court Live: Almaty Open (ATP Tour)/European Open (ATP Tour)/Nordic Open (ATP Tour)/Japan Open (WTA Tour)/Ningbo Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 10:30 p.m.

UEFA World Cup European Qualifiers
Qualifying Round — Matchday 8
Group I, A. Le Coq Arena, Tallinn, Estonia
Estonia vs. Moldova — Fox Soccer Plus, 11:50 a.m.

Group E, Estadio José Zorrilla, Valladolid, Spain
Spain vs. Bulgaria — Fox Soccer Plus, 2:30 p.m.

Group K, Daugava National Stadium, Riga, Latvia
Latvia vs. England — FS2, 2:30 p.m.

Group I, Stadio Friuli, Udine, Italy
Italy vs. Israel — Fubo Sports Network, 2:30 p.m.

Group K, Estadi de la FAF, Encamp, Andorra
Andorra vs. Serbia — Fubo Sports Network 2, 2:30 p.m.

Group F, Aviva Stadium, Dublin, Ireland
Republic of Ireland vs. Armenia — Fubo Sports Network 3, 2:30 p.m.

Group E, Kocaeli Stadyumu, Izmit, Türkiye
Türkiye vs. Georgia — Fubo Sports Network 4, 2:30 p.m.

UEFA World Cup Qualifying Matchweek Highlights: Matchday 8 — Fox Soccer Plus, midnight

Wrestling
WWE 
WWE NXT — The CW, 8 p.m.

About Ken Fang

Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.

He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.

Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.

View all posts by Ken Fang