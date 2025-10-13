All Times Eastern
CFL
Week 19
Ottawa Redblacks at Montréal Alouettes — TSN1/TSN4/CBS Sports Network, 1 p.m.
CFL on TSN Pre-Game — TSN1/TSN4, 12:30 p.m.
College Football
Texas-San Antonio Football Press Conference — ESPN+, 10:30 a.m.
Jeff Brohm (Louisville) ACC Network Extra, 11 a.m.
Scott Frost (Central Florida) Press Conference — ESPN+, 11:30 a.m.
Mississippi State Football Press Conference — SEC Network Plus, 11:30 a.m .
Florida Football Press Conference — SEC Network Plus, 11:45 a.m.
B1G Live: Penn State Football Press Conferences — Big Ten Network, noon
SEC Now: Open Mic — SEC Network, noon
K.C. Keeler (Temple) Weekly Press Conference — ESPN+, noon
Georgia Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Tennessee Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:15 p.m.
Texas Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Mississippi Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:45 p.m.
Fran Brown (Syracuse) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Manny Diaz (Duke) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Arkansas Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
LSU Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 1:30 p.m.
Bill Belichick’s North Carolina Football Press Conference — ACC Network Extra, 2 p.m.
Coordinator’s Corner — ESPN+, 2 p.m.
Auburn Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:30 p.m.
Texas A&M Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:30 p.m.
Mario Cristobal (Miami, FL) Weekly Press Conference — ACC Network Extra, 3 p.m.
Kyle Whittingham (Utah) Press Conference — ESPN+, 4 p.m.
ACC Network Football Podcast.– ACC Network, 5 p.m.
Read & React — SEC Network, 7 p.m.
The Huddle — SEC Network Plus, 7 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 9 p.m.
College Golf
Men’s and Women’s
St Andrews Links Collegiate, St Andrews Links (Jubilee Course/Old Course), St Andrews, Scotland, United Kingdom
1st Round (Stroke Play) — Golf Channel, 9 a.m.
CONCACAF World Cup Qualifying
Group Stage — Final Round
Group C, Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, Honduras
Honduras vs. Haiti — CBS Sports Network//Universo/Peacock, 7:55 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 7:30 p.m.
Rumbo Al Mundial Extra — Universo/Peacock, 7:30 p.m.
Group C, National Stadium Of Costa Rica, San José, Costa Rica
Costa Rica vs. Nicaragua — CBS Sports Network//Universo/Peacock, 9:55 p.m.
Golf
Golf Central — Golf Channel, noon
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 8 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 8:30 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Unleashed: Heavyweight Brawls — ESPN2, 12:30 a.m. (Tuesday)
MLB Postseason
American League Championship Series
Game 2, Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada
Announcers — Fox: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal//Tom Verducci//Sportsnet: Dan Shulman/Buck Martinez/Caleb Joseph/Kevin Pillar//Hazel Mae
Seattle Mariners at Toronto Blue Jays — Fox/FS1/Sportsnet, 5:03 p.m. (Seattle leads series 1-0)
Announcers: Jamie Campbell/Joe Siddall/Madison Shipman
Blue Jays Central Postseason — Sportsnet, 4 p.m.
Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodriguez/Dontrelle Willis
MLB on Fox Pregame Show — Fox/FS1, 4:30 p.m.
MLB on FS1 Postgame Show — FS1, 8 p.m.
National League Championship Series
Game 1, American Family Field, Milwaukee, WI
Announcers: Brian Anderson/Ron Darling/Jeff Francoeur//Lauren Shehadi
Los Angeles Dodgers at Milwaukee Brewers — TBS/truTV/HBO Max, 8 p.m.
Announcers: Adam Lefkoe/Curtis Granderson/Pedro Martinez/Jimmy Rollins
MLB Leadoff on TBS live from American Family Field, Milwaukee, WI — TBS/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
MLB Closer on TBS live from American Family Field, Milwaukee, WI — TBS/truTV/HBO Max, 11:30 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Tonight: National Pregame Postseason Show — MLB Network, 3 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 5 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 8 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 8:30 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 11 p.m.
Baseball Tonight — ESPN2, midnight
NBA Preseason
Miami at Atlanta — NBA TV/FanDuel Sports Network Sun/FanDuel Sports Network Southeast, 6 p.m.
San Antonio at Indiana — KMYS/FanDuel Sports Network Indiana, 7 p.m.
Washington at New York — Monumental Sports Network/MSG Network, 7:30 p.m.
Guangzhou Loong-Lions at Minnesota — Wolves app, 8 p.m.
Dallas at Utah — NBA TV/KFAA/KJZZ, 9 p.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 7 a.m.
The Best Long Distance Plays of the 2024-25 Season — NBA TV, 2:30 p.m.
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
NFL
Week 6
Monday Night Football, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
Announcers — ESPN/WGRZ/WUPA: Chris Fowler/Dan Orlovsky/Louis Riddick//Katie George//Peter Schrager//ESPN Deportes: Rebecca Landa/Sebastian Martinez-Christensen//MJ Acosta-Ruiz//John Sutcliffe
Buffalo Bills at Atlanta Falcons — ESPN/WGRZ (Buffalo)/WUPA (Atlanta)//ESPN Deportes, 7:15 p.m.
Announcers: Laura Rutledge/Mina Kimes/Dan Orlovsky/Marcus Spears//Peter Schrager
NFL Live from Northwest Stadium, Landover, MD — ESPN, 3 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark/Jason Kelce/Marcus Spears//Adam Schefter//Michelle Beisner-Buck
Monday Night Countdown — ESPN, 5 p.m.
Announcers: Chris Fowler/Dan Orlovsky/Louis Riddick//Kate George//Peter Schrager
Monday Night Kickoff — ESPN/WGRZ/WUPA, 7 p.m.
Monday Night Football, Northwest Stadium, Landover, MD
Announcers: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters
Chicago Bears at Washington Commanders — ABC, 8:15 p.m.
Announcers: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters
Monday Night Kickoff — ABC, 8 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark
Monday Night Postgame — ESPN, 11:15 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
Overreaction Monday — ESPN2, 4:30 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Buffalo Bills vs. Atlanta Falcons NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
Chicago Bears vs. Washington Commanders NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:15 p.m.
NHL
Amazon Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Jody Shelley/Shane Hnidy/Thomas Hickey
Detroit Red Wings at Toronto Maple Leafs — Amazon Prime Video (Canada only)/FanDuel Sports Network Detroit, 2 p.m.
St. Louis Blues at Vancouver Canucks — Amazon Prime Video (Canada only)/FanDuel Sports Network Midwest, 7:30 p.m.
Colorado at Buffalo — Altitude/MSG Western New York, 12:30 p.m.
Nashville at Ottawa — FanDuel Sports Network South/TSN5/RES2, 1 p.m.
Tampa Bay at Boston — TVA Sports/WXPX/NESN, 1 p.m.
Winnipeg at New York Islanders — TSN3/MSG SportsNet, 1 p.m.
Florida at Philadelphia — TVA Sports/FanDuel Sports Florida/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
New Jersey at Columbus — MSG SportsNet/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Los Angeles at Minnesota — FanDuel Sports Network West/FanDuel Sports Network North, 8 p.m.
Utah at Chicago — KUPX/Chicago Sports Network, 8:30 p.m.
NHL Tonight: Frist Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
NHL Tonight: Florida at Philadelphia/New Jersey at Columbus/St. Louis at Vancouver Bonus Coverage — NHL Network, 8 p.m.
NHL Tonight: Los Angeles at Minnesota/Utah at Chicago Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
Soccer
Men’s
International Friendly, Gradski Stadion Podgorica, Podgorica, Montenegro
Montenegro vs. Liechtenstein — FS2, 11:50 a.m.
International Friendly, Chase Stadium, Fort Lauderdale, FL
Puerto Rico vs. Argentina — beIN Sports/beIN Sports en Español, 7 p.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
B1G Today– Big Ten Network, 12:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Dominique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN2, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Authentic ACC: Clemson House Call Cade Klubnick — ACC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
30 for 30: Celtics/Lakers: Part 1 — ESPN2, 7 p.m.
30 for 30: Celtics/Lakers: Part 2 — ESPN2, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport– BBC News, 9:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
30 for 30: Celtics/Lakers: Part 3 — ESPN2, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:15 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Books — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
Center Court Live: Almaty Open (ATP Tour)/European Open (ATP Tour)/Nordic Open (ATP Tour)/Japan Open (WTA Tour)/Ningbo Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 2:30 p.m.
Center Court Live: Almaty Open (ATP Tour)/European Open (ATP Tour)/Nordic Open (ATP Tour)/Japan Open (WTA Tour)/Ningbo Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 10:30 p.m.
Race to WTA Finals — Tennis Channel, 8 p.m.
UEFA World Cup European Qualifiers
Qualifying Round — Matchday 8
Group B, Stadion Stožice, Ljubljana, Slovenia
Slovenia vs. Switzerland — Fox Soccer Plus, 2:30 p.m.
Group A, Clearer Twist National Stadium at Windsor Park, Belfast, Northern Ireland, United Kingdom
Northern Ireland vs. Germany — FS2, 2:30 p.m.
Group D, Laugardalsvöllur, Reykjavik, Iceland
Iceland vs. France — Fubo Sports Network, 2:30 p.m.
UEFA World Cup Qualifying Matchnight Highlights: Matchday 8-Monday — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
Volleyball
Athletes Unlimited Pro Volleyball Championship
Week 2, Liberty First Credit Union Arena, Ralston, NE
Team Hoffman vs. Team Hentz — ESPNU, 6:30 p.m.
Team Valentin-Anderson vs. Team Thompson — ESPNU, 9 p.m
