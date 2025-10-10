Seattle Mariners third baseman Eugenio Suárez catches a pop up in the infield during Game 4 between the Seattle Mariners and the Detroit Tigers in the ALDS at Comerica Park in Detroit on Wednesday, Oct. 8, 2025.
All Times Eastern

Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 9
Adelaide Crows vs. West Coast Eagles — FS2, 10 p.m.
Hawthorn Hawks vs. Gold Coast Suns — FS2, midnight
Brisbane Lions vs. Port Adelaide Power — FS2, 2 a.m. (Saturday)
Richmond Tigers vs. North Melbourne Kangaroos — FS2, 4 a.m. (Saturday)
Geelong Cats vs. Greater Western Sydney Giants — Fox Soccer Plus, 6:30 a.m. (Saturday, same day coverage)

CFL
Week 19
Toronto Argonauts at Saskatchewan Roughriders — TSN1/TSN3/RDS/CFL+, 9 p.m.

College Field Hockey
Maryland at Iowa — Big Ten Network, 2 p.m.

College Football
Week 7
Cornell at Harvard — ESPNU, 7 p.m.
Marist at Penn — ESPN+, 7 p.m.
Brown at Bryant — FloSports, 7 p.m.
South Florida at North Texas — ESPN2, 7:30 p.m.
Fresno State at Colorado State — CBS Sports  Network, 9 p.m.
Rutgers at Washington — FS1, 9 p.m.

CFB Picks Show — CBS Sports Network, 1 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast Premiere — SportsGrid, 2:30 p.m.
College Football Live — ESPN2, 5 p.m.
The Joel Klatt Show: A College Football Podcast: Week 7 Previews — FS1, 6 p.m.
Big Noon Kickoff Presents Bear Bets: CFB Week 7 — FS1, 6:30 p.m.
College Football Countdown — ESPN2, 7 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 8 p.m.
Rutgers vs. Washington College Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 12:30 a.m. (Saturday)

College Hockey
Men’s
Union at Mercyhurst — FloSports, 6:30 p.m.
Clarkson at Penn State — Big Ten Network, 7 p.m.
Colgate at Boston University — ESPN+, 7 p.m.
Miami (OH) at RPI — ESPN+, 7 p.m.
St. Lawrence at Vermont — ESPN+, 7 p.m.
Michigan at Providence — NESN, 7 p.m.
Augustana at Minnesota Duluth — KBJR 9.3, 8 p.m.
St. Thomas at North Dakota — Midco Sports, 8 p.m.

College Soccer
Men’s
North Carolina State vs. Clemson — ACC Network, 7 p.m.

College Volleyball
Women’s
Wisconsin at Penn State — Big Ten Network, 7 p.m.
Washington at Nebraska — Big Ten Network, 9 p.m.

At The Net — Big Ten Network, 11 p.m.

CONCACAF World Cup Qualifying
Group Play Final Round
Group A, Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, Suriname
Suriname vs. Guatemala — CBS Sports Network/Universo/Peacock, 4:55 p.m.

Rumbo Al Mundial Extra — Universo/Peacock, 4:30 p.m.

Golf
DP World Tour
Open de España, Club de Campo Villa de Madrid, Madrid, Spain
2nd Round — Golf Channel, 8 a.m.

PGA Korn Ferry Tour
Korn Ferry Tour Championship, French Lick Golf Resort, French Lick, IN
2nd Round — Golf Channel, 3 p.m.

Golf Central Pregame — Golf Channel, 2 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.

PGA Tour Champions
SAS Championship, Prestonwood Country Club, Cary, NC
1st Round — NBC Sports app, 3 p.m.
1st Round — Golf Channel, 7 p.m. (same day coverage)

LPGA Tour
LPGA Shanghai, Qizhong Garden Golf Club, Minhang District, Shanghai, Communist China
2nd Round — Golf Channel, 9 p.m. (delayed from 10/09)
3rd Round — NBC Sports app, 11 p.m.

PGA Tour
Baycurrent Classic, Yokohama Country Club, Yokohama, Japan
Announcers: George Savaricas/Graham DeLaet/Tom Abbott/Craig Perks
3rd Round — Golf Channel, 11 p.m.

Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 128, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 8:30 a.m.

UFC Fight Night
Oliveira vs. Gamrot, Farmasi Arena, Rio de Janeiro, RJ, Brazil
UFC Fight Night Pre-Show: Oliveira vs. Gamrot — ESPN+, 4 p.m.
UFC Live: Oliveira vs. Gamrot — ESPN2, 5:30 p.m.

MLB Postseason
American League Division Series
Game 5, T-Mobile Park, Seattle, WA
Announcers: Adam Amin/A.J. Pierzynski/Adam Wainwright//Tom Verducci
Detroit Tigers at Seattle Mariners — Fox, 8:08 p.m. (series tied 2-2)

Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodriguez/Dontrelle Willis
MLB on Fox Pregame — Fox, 7 p.m.
MLB on Fox Postgame — Fox, 11 p.m.

The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, noon
MLB Tonight: National Pregame Postseason Show — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 8 p.m.
MLB Tonight: Postseason Edition — MLB Network, 11 p.m.
Baseball Tonight — ESPN2, midnight

NBA Preseason
Exhibition
NBA Communist China Game, Venetian Arena, The Venetian Macao, Macao, Communist China
Phoenix Suns vs. Brooklyn Nets — NBA TV, 8 a.m.

Boston at Toronto — NBC Sports Boston/Sportsnet One/Sportsnet 360, 7 p.m.
Orlando at Philadelphia — NBA TV/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Utah at San Antonio — KJZZ/WOAI, 8 p.m.
Sacramento at Portland — Blazervision, 10 p.m.

The Starting Lineup — NBA TV, 10:30 a.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.

NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — NFL Network, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Fantasy Focus — ESPN2, 2 p.m.
NFL GameDay View — NFL Network, 2 p.m.
Fantasy Football Sports Today Premiere — SportsGrid, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 9:30 p.m.

NHL
Announcers: E.J. Hradek/Dan Rosen
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.

Announcers: Lauren Gardner/Jason Demers/Mike Rupp
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.

Announcers: Jamison Coyle/Devan Dubnyk/Kevin Weekes
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.

Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.

NWSL
Matchday 24
Racing Louisville vs. Chicago Stars — NWSL+, 7:30 p.m.
Orlando Pride vs. Portland Thorns — Amazon Prime Video, 8 p.m.
Seattle Reign vs. Bay FC — CBS Sports Golazo Network, 10:30 p.m.

Soccer
Men’s
International Friendly, Q2 Stadium, Austin, TX
Announcers — TNT/HBO Max: Luke Wileman/Kyle Martino//Melissa Ortiz//truTV/HBO Max: Ana Jurka/Juan Pablo Ángel/Max Bretos/Omar González/Gonzalo Pineda
United States vs. Ecuador — TNT/HBO Max//truTV (altcast), 8 p.m.

Announcers: Katie Witham/DaMarcus Beasley/Brian Dunseth
U.S. Soccer Pregame Show live from Q2 Stadium, Austin, TX — TNT/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
U.S. Soccer Postgame Show live from Q2 Stadium, Austin, TX — TNT/truTV/HBO Max, 10:30 p.m.

Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 12:30 a.m. (Saturday)
Call It What You Want — CBS Sports Golazo Network, 1:30 a.m. (Saturday)

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited app/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Early Edge — CBS Sports Network, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Fantasy Sports Today — SportsGrid, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Golazo Network, 4 p.m.
Bad Beats — ESPN2, 4:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.,m.
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Las Vegas Football Contest Show — SportsGrid, mdinight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Saturday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)

Tennis
Center Court Live: Shanghai Open: Semifinal (ATP Tour) — Tennis Channel, 4:30 a.m. (Saturday)

Track & Field
Women’s
Athlos NYC, Icahn Stadium, New York, NY
100m/800m/Long Jump/1 Mile/200m/400m — Ion, 7 p.m.

UEFA Champions League
UEFA Champions League Matchnight — CBS Sports Network, 4 p.m.
Champions League Weekly — CBS Sports Network, 7 p.m.

UEFA European World Cup Qualifiers
Qualifying Round — Matchday 7
Group J, Astana Arena, Astana, Kazakhstan
Kazakhstan vs. Liechtenstein — FS2, 9:50 a.m.

Group A, PreZero-Arena, Sinsheim, Baden-Württemberg, Germany
Germany vs. Luxembourg — Fox Soccer Plus, 2:30 p.m.

Group D, Parc des Princes, Paris, France
France vs. Azerbaijan — FS2, 2:30 p.m.

Group J, Planet Group Arena, Ghent, Belgium
Belgium vs. North Macedonia — Fubo Sports Network, 2:30 p.m.

Group D, Laugardalsvöllur, Reykjavik, Iceland
Iceland vs. Ukraine — Fubo Sports Network, 2, 2:30 p.m.

Group B, Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina, Kosovo
Kosovo vs. Slovenia — Fubo Sports Network 3, 2:30 p.m.

Group A, Clearer Twist National Stadium at Windsor Park, Belfast, Northern Ireland, United Kingdom
Northern Ireland vs. Slovakia — Fubo Sports Network 4, 2:30 p.m.

USL Championship
Matchday 31
North Carolina FC vs. Phoenix Rising — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.

WNBA Playoffs
WNBA Finals
Game 4, Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Las Vegas Aces at Phoenix Mercury — ESPN, 8 p.m. (Las Vegas leads series 3-0)

Announcers: Elle Duncan/Andraya Carter/Chiney Ogwumike
WNBA Countdown live from Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ — ESPN, 7 p.m.

Wrestling
WWE
WWE Smackdown, RAC Arena, Perth, Western Australia
Main Card — Netflix (outside U.S.), 8 a.m.
Main Card — USA Network, 8 p.m. (same day coverage)

Kickoff Special: Crown Jewel — ESPN2, 3 p.m.

