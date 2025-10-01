Sep 30, 2025; Bronx, New York, USA; Boston Red Sox third base Alex Bregman (2) hits an RBI double during the ninth inning against the New York Yankees during game one of the Wildcard round for the 2025 MLB playoffs at Yankee Stadium. Mandatory Credit: Brad Penner-Imagn Images
By Ken Fang on

All Times Eastern

Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 8
Hawthorn Hawks vs. Fremantle Dockers — FS2, 5 a.m. (Thursday)

Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 5:30 p.m.

College Football
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
The Path: LSU Football — ESPNU, 7:30 p.m.

College Soccer
Men’s
Cal Poly vs. Cal-Davis — ESPNU, 10 p.m.

College Volleyball
Women’s
Duke at North Carolina — ACC Network, 7 p.m.
Texas A&M at South Carolina — SEC Network, 7 p.m.
Minnesota at Michigan — Big Ten Network, 7:30 p.m.

At The Net — Big Ten Network, 7 p.m.
At The Net — Big Ten Network, 9:30 p.m.

CONCACAF W Champions Cup
Group Stage — Matchday 4
Group A, Subaru Park, Chester, PA
Gotham FC vs. Washington Spirit — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.

Group A, Estadio Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, México
CF Pachuca Feminil vs. LD Alajuelense — ESPN+, 9 p.m.

Golf
LPGA Tour
LOTTE Championship, Hoakalei Country Club, Ewa Beach, Oahu, HI
1st Round — Golf Channel, 7 p.m.

Golf Central Pregame — Golf Channel, 6 p.m.

5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
HotelPlanner Tour Series Highlights: 2025 Open de Portugal — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 10 p.m.

LaLiga
LaLigs Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.

Mixed Martial Arts
UFC 320 Countdown: Ankalaev vs. Pereira 2 — ESPNews, midnight
UFC Main Event: O’Malley vs. Dvalishvili — ESPNews, 1 a.m. (Thursday)

MLB Postseason
American League Wild Card Series
Game 2, Progressive Field, Cleveland, OH
Announcers: Sean McDonough/Todd Frazier//Taylor McGregor
Detroit Tigers at Cleveland Guardians — ESPN, 1:08 p.m. (Detroit leads series 1-0)

Game 2, Yankee Stadium, Bronx, New York, NY
Announcers: Karl Ravech/David Cone/Eduardo Pérez//Buster Olney
Boston Red Sox at New York Yankees — ESPN, 6:08 p.m. (Boston leads series 1-0)

National League Wild Card Series
Game 2, Wrigley Field, Chicago, IL
Announcers: Kevin Brown/Ben McDonald/Jessica Mendoza//Jesse Rogers
San Diego Padres at Chicago Cubs — ABC, 3 p.m. (Chicago leads series 1-0)

Game 2, Dodger Stadium, Los Angeles, CA
Announcers: Jon Sciambi/Doug Glanville//Alden González
Cincinnati Reds at Los Angeles Dodgers — ESPN, 9:08 p.m. (Los Angeles leads series 1-0)

Announcers: Kevin Connors/Hunter Pence/Xavier Scruggs//Jeff Passan
Baseball Tonight — ESPN, noon
Baseball Tonight — ESPN, 4 p.m.
Baseball Tonight — ESPN, midnight

The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight: National Pregame Post Season Show — MLB Network, noon
MLB Tonight — MLB Network, 1 p.m.
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 3:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5:30 p.m.
MLB Wild Card Playoffs In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 8:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11:30 p.m.

NBA
The Starting Lineup — NBA TV, 7 a.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.

NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Network, 10 s.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
First Draft — ESPN2, 2:30 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
NFL Slimetime: Week 4 — Nickelodeon, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
The Kingdom: Heartland — ESPN2, 9 p.m.
The Kingdom: The Pursuit — ESPN2, 10 p.m.

NHL Preseason
Pittsburgh at Buffalo — SportsNet Pittsburgh/MSG Western New York, 7 p.m.
Colorado at Vegas — NHL Network/Scripp Sports, 9 p.m.
Vancouver at Calgary — Sportsnet 360, 9 p.m.
Edmonton at Seattle — Kraken Hockey Network (KONG), 10 p.m.

Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.

Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Thursday)

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Thru the Ringer — FanDuel TV, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
SportsCenter –ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
All ACC — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 7:30 p.m.
All ACC — ACC Network, 9 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, midnight
Contacto deportivo– Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 3:30 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)

Tennis
Center Court Live: Communist China Final (ATP Tour)/Communist China Open Round of 16 (WTA Tour)/Shanghai Open (ATP Tour) — Tennis Channel, midnight
Center Court Live: Communist China Open Round of 16 (WTA Tour)/Shanghai Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 12:30 a.m. (Thursday)

UEFA Champions League
Matchday 2
League Phase, Lotto Park, Brussels, Belgium
Royale Union Saint-Gilloise vs. Newcastle United — UniMás/TUDN, 12:45 p.m.

Fútbol central — UniMás/TUDN, noon

League Phase, Tofiq Bahramov Republican Stadium, Baku, Azerbaijan
Qarabağ FK vs. FC København — Paramount+, 12:45 p.m.

League Phase, Stade Louis II, Fontvieille, Monaco
AS Monaco vs. Manchester City — UniMás/TUDN, 2:50 p.m.

Misión Europa — TUDN, 5 p.m.

League Phase, Estadio de la Cerámica, Villarreal, Spain
Villarreal vs. Juventus — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.

The Champions Club — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.

League Phase, Signal Iduna Park, Dortmund, Germany
Borussia Dortmund vs. Athletic Club Bilbao — CBS Sports Network, 3 p.m.

Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, 2 p.m.
UEFA Champions Today Post Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.

League Phase, Emirates Stadium, London, England, United Kingdom
Arsenal vs. Olympiacos — Paramount+, 3 p.m.

League Phase, Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona, Spain
Barcelona vs. Paris Saint-Germain — Paramount+, 3 p.m.

League Phase, BayArena, Leverkusen, Germany
Bayer 04 Leverkusen vs. PSV Eindhoven — Paramount+, 3 p.m.

League Phase, Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy
SSC Napoli vs. Sporting Clube de Portugal — Paramount+, 3 p.m.

U.S. Open Cup
US Soccer
Final, Q2 Stadium, Austin, TX
Austin FC vs. Nashville SC — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 7 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Spots Network, 10 p.m.

Wrestling
All Elite Wrestling
AEW: Dynamite, Hard Rock Live at Seminole Hard Rock, Hollywood, FL
Dynamite: 6 Year Anniversary — TBS, 8 p.m.

About Ken Fang

Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.

He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.

Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.

View all posts by Ken Fang