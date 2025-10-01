All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Women’s — Round 8
Hawthorn Hawks vs. Fremantle Dockers — FS2, 5 a.m. (Thursday)
Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 5:30 p.m.
College Football
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
The Path: LSU Football — ESPNU, 7:30 p.m.
College Soccer
Men’s
Cal Poly vs. Cal-Davis — ESPNU, 10 p.m.
College Volleyball
Women’s
Duke at North Carolina — ACC Network, 7 p.m.
Texas A&M at South Carolina — SEC Network, 7 p.m.
Minnesota at Michigan — Big Ten Network, 7:30 p.m.
At The Net — Big Ten Network, 7 p.m.
At The Net — Big Ten Network, 9:30 p.m.
CONCACAF W Champions Cup
Group Stage — Matchday 4
Group A, Subaru Park, Chester, PA
Gotham FC vs. Washington Spirit — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
Group A, Estadio Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, México
CF Pachuca Feminil vs. LD Alajuelense — ESPN+, 9 p.m.
Golf
LPGA Tour
LOTTE Championship, Hoakalei Country Club, Ewa Beach, Oahu, HI
1st Round — Golf Channel, 7 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, 6 p.m.
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
HotelPlanner Tour Series Highlights: 2025 Open de Portugal — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 10 p.m.
LaLiga
LaLigs Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.
Mixed Martial Arts
UFC 320 Countdown: Ankalaev vs. Pereira 2 — ESPNews, midnight
UFC Main Event: O’Malley vs. Dvalishvili — ESPNews, 1 a.m. (Thursday)
MLB Postseason
American League Wild Card Series
Game 2, Progressive Field, Cleveland, OH
Announcers: Sean McDonough/Todd Frazier//Taylor McGregor
Detroit Tigers at Cleveland Guardians — ESPN, 1:08 p.m. (Detroit leads series 1-0)
Game 2, Yankee Stadium, Bronx, New York, NY
Announcers: Karl Ravech/David Cone/Eduardo Pérez//Buster Olney
Boston Red Sox at New York Yankees — ESPN, 6:08 p.m. (Boston leads series 1-0)
National League Wild Card Series
Game 2, Wrigley Field, Chicago, IL
Announcers: Kevin Brown/Ben McDonald/Jessica Mendoza//Jesse Rogers
San Diego Padres at Chicago Cubs — ABC, 3 p.m. (Chicago leads series 1-0)
Game 2, Dodger Stadium, Los Angeles, CA
Announcers: Jon Sciambi/Doug Glanville//Alden González
Cincinnati Reds at Los Angeles Dodgers — ESPN, 9:08 p.m. (Los Angeles leads series 1-0)
Announcers: Kevin Connors/Hunter Pence/Xavier Scruggs//Jeff Passan
Baseball Tonight — ESPN, noon
Baseball Tonight — ESPN, 4 p.m.
Baseball Tonight — ESPN, midnight
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight: National Pregame Post Season Show — MLB Network, noon
MLB Tonight — MLB Network, 1 p.m.
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 3:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5:30 p.m.
MLB Wild Card Playoffs In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 8:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11:30 p.m.
NBA
The Starting Lineup — NBA TV, 7 a.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Network, 10 s.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
First Draft — ESPN2, 2:30 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
NFL Slimetime: Week 4 — Nickelodeon, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
The Kingdom: Heartland — ESPN2, 9 p.m.
The Kingdom: The Pursuit — ESPN2, 10 p.m.
NHL Preseason
Pittsburgh at Buffalo — SportsNet Pittsburgh/MSG Western New York, 7 p.m.
Colorado at Vegas — NHL Network/Scripp Sports, 9 p.m.
Vancouver at Calgary — Sportsnet 360, 9 p.m.
Edmonton at Seattle — Kraken Hockey Network (KONG), 10 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Thursday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Thru the Ringer — FanDuel TV, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
SportsCenter –ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
All ACC — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 7:30 p.m.
All ACC — ACC Network, 9 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, midnight
Contacto deportivo– Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 3:30 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Tennis
Center Court Live: Communist China Final (ATP Tour)/Communist China Open Round of 16 (WTA Tour)/Shanghai Open (ATP Tour) — Tennis Channel, midnight
Center Court Live: Communist China Open Round of 16 (WTA Tour)/Shanghai Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 12:30 a.m. (Thursday)
UEFA Champions League
Matchday 2
League Phase, Lotto Park, Brussels, Belgium
Royale Union Saint-Gilloise vs. Newcastle United — UniMás/TUDN, 12:45 p.m.
Fútbol central — UniMás/TUDN, noon
League Phase, Tofiq Bahramov Republican Stadium, Baku, Azerbaijan
Qarabağ FK vs. FC København — Paramount+, 12:45 p.m.
League Phase, Stade Louis II, Fontvieille, Monaco
AS Monaco vs. Manchester City — UniMás/TUDN, 2:50 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
League Phase, Estadio de la Cerámica, Villarreal, Spain
Villarreal vs. Juventus — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
The Champions Club — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
League Phase, Signal Iduna Park, Dortmund, Germany
Borussia Dortmund vs. Athletic Club Bilbao — CBS Sports Network, 3 p.m.
Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, 2 p.m.
UEFA Champions Today Post Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.
League Phase, Emirates Stadium, London, England, United Kingdom
Arsenal vs. Olympiacos — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona, Spain
Barcelona vs. Paris Saint-Germain — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, BayArena, Leverkusen, Germany
Bayer 04 Leverkusen vs. PSV Eindhoven — Paramount+, 3 p.m.
League Phase, Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy
SSC Napoli vs. Sporting Clube de Portugal — Paramount+, 3 p.m.
U.S. Open Cup
US Soccer
Final, Q2 Stadium, Austin, TX
Austin FC vs. Nashville SC — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 7 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Spots Network, 10 p.m.
Wrestling
All Elite Wrestling
AEW: Dynamite, Hard Rock Live at Seminole Hard Rock, Hollywood, FL
Dynamite: 6 Year Anniversary — TBS, 8 p.m.
