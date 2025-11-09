All Times Eastern
Baseball
Arizona Fall League
Fall Stars Game, Sloan Park, Mesa, AZ
American League vs. National League — MLB Network, 8 p.m.
Bundesliga
Matchday 10
Sport-Club Freiburg vs. FC St. Pauli — ESPN+, 9:20 a.m.
VfB Stuttgart vs. FC. Augsburg — ESPN+, 11:20 a.m.
Eintracht Frankfurt vs. 1. FSV Mainz 05 — ESPN+, 1:20 p.m.
Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 5 p.m.
College Basketball
Men’s
Field of 68 Tip-Off
Opening Week, Liberty Arena, Liberty University, Lynchburg, VA
Florida Atlantic at Liberty– YouTube, 6 p.m.
New Hampshire at Harvard — ESPN+, noon
Western Michigan at Campbell — FloSports, 12:30 p.m.
Indiana vs. Marquette (at United Center, Chicago, IL) — ESPN, 1 p.m.
Coppin State at James Madison — ESPN+, 1 p.m.
North Carolina Central at Appalachian State — ESPN+, 1 p.m.
Penn at American — ESPN+, 1 p.m.
Texas A&M at Oklahoma State — ESPN2, 2 p.m.
Cal State-Northridge at North Dakota — Midco Sports/Summit League Network, 2 p.m.
Marist at Dartmouth — NESNplus/ESPN+, 2 p.m.
Lipscomb at Mercer — Nexstar/ESPN+, 2 p.m.
Cornell at Illinois State — ESPN+, 2 p.m.
Dominican at Purdue Fort Wayne — ESPN+, 2 p.m.
Le Moyne at Bowling Green — ESPN+, 2 p.m.
South Dakota State at Northern Iowa — ESPN+, 2 p.m.
Vermont at Brown — ESPN+, 2 p.m.
Morehead State at Georgia — SEC Network Plus, 2 p.m.
Ozark Christian at South Dakota — Summit League Network, 2 p.m.
Denver at Montana State — ESPN+, 3 p.m.
Lehigh at West Virginia — ESPN+, 3 p.m.
Lyon at Louisiana Tech — ESPN+, 3 p.m.
Oakland City at Evansville — ESPN+, 4 p.m.
Cal-Davis at Portland — KUNP/ESPN+, 5 p.m.
Idaho State at KUSI/Ryz Sports Network/Mountain West Network, 5 p.m.
North Texas vs. Loyola Chicago (at Now Arena, Hoffman Estates, IL) — Marquee Sports Network/ESPN+, 5 p.m.
Manhattan at USC — B1G+< 6 p.m.
Grambling State at Howard — ESPN+, 6 p.m.
Nebraska-Omaha at Colorado State — Mountain West Network, 6 p.m.
Southern Mississippi at South Carolina — SEC Network Plus, 6:30 p.m.
Virginia Military Institute at Missouri — SEC Network Plus, 8 p.m.
Washington at Baylor — ESPN, 8:30 p.m.
Kentucky Christian at Tennessee-Martin — ESPN+, 8:30 p.m.
Utah Tech at Arizona State — ESPN+, 9 p.m.
Women’s
Ally Tipoff
B1G vs. ACC, Spectrum Center, Charlotte, NC
USC vs. North Carolina — ESPN, 3 p.m.
Le Moyne at Lafayette — ESPN+, 11 a.m.
UMass-Lowell at Boston College — ACC Network Extra, noon
Harvard at Michigan — B1G+, noon
Columbia at Ohio — ESPN+, noon
Holy Cross at Duke — ACC Network Extra, 1 p.m.
Coppin State at Ohio State — B1G+, 1 p.m.
Georgetown at Maryland — B1G+, 1 p.m.
Illinois State at Illinois — B1G+, 1 p.m.
Ball State at IU Indianapolis — ESPN+, 1 p.m.
Davenport at Central Michigan — ESPN+, 1 p.m.
Duquesne at Western Michigan — ESPN+, 1 p.m.
Lee-McRae at Coastal Carolina — ESPN+, 1 p.m.
Barton at William & Mary — FloSports, 1 p.m.
Bucknell at Virginia — ACC Network Extra, 2 p.m.
Hampton at Wake Forest — ACC Network Extra, 2 p.m.
Loyola Maryland at Virginia Tech — ACC Network Extra, 2 p.m.
Northern Kentucky at Louisville — ACC Network Extra, 2 p.m.
Princeton at Georgia Tech — ACC Network Extra, 2 p.m.
Eastern Michigan at Michigan State — B1G+, 2 p.m.
Stony Brook at Rutgers — B1G+, 2 p.m.
Charlotte at Central Florida — ESPN+, 2 p.m.
Gonzaga at Toledo — ESPN+, 2 p.m.
Kentucky at Buffalo — ESPN+, 2 p.m.
LSU at Georgia Southern — ESPN+, 2 p.m.
Sacred Heart at Iowa State — ESPN+. 2 p.m.
Gonzaga at Toledo — CBS Sports Network, 2:30 p.m.
Chicago State vs. Notre Dame — ACC Network Extra, 3 p.m.
Evansville at Iowa — B1G+, 3 p.m.
Southern Illinois-Evansville at Northwestern — B1G+, 3 p.m.
Cal-Santa Barbara at Seattle — ESPN+, 3 p.m.
Creighton vs. Drake — ESPN+, 3 p.m.
Houston Christian at Tarleton — ESPN+, 3 p.m.
Lindenwood at Baylor — ESPN+, 3 p.m.
Northwestern State at Kansas — ESPN+, 3 p.m.
Tennessee at Tennessee-Martin — ESPN+, 3 p.m.
Tennessee-Chattanooga at Lipscomb — ESPN+, 3 p.m.
Texas State at Texas Tech — ESPN+, 3 p.m.
Mississippi Valley State at Mississippi State — SEC Network Plus, 3 p.m.
Virginia-Lynchburg at Campbell — FloSports, 3 p.m.
Texas-Dallas at East Texas A&M — ESPN+, 3:30 p.m.
Cal Poly at Stanford — ACC Network Extra, 4 p.m.
Cal-Irvine at Arizona — ESPN+, 4 p.m.
Queens at James Madison — ESPN+, 4 p.m.
Florida State at UConn — FS1, 4:30 p.m.
Cleveland State at Cal State-Fullerton — ESPN+, 5 p.m.
Denver at Loyola Marymount — ESPN+, 5 p.m.
Northern Iowa at Saint Louis — ESPN+, 5 p.m.
San Francisco State at Saint Mary’s — ESPN+, 5 p.m.
Walla Walla University at Idaho — ESPN+, 5 p.m.
Oral Roberts at Oklahoma State — ESPN+, 6 p.m.
Tusculum at Western Carolina — ESPN+, 6 p.m.
Prairie View A&M at Tulsa — ESPN+, 7:30 p.m.
Sam Houston at TCU — ESPN+, 8 p.m.
Sacramento State at Cal — ACC Network Extra, 10 p.m.
College Field Hockey
Big Ten Tournament
Championship, Deborah Tobias Field, Indiana University, Bloomington, IN
Northwestern vs. Iowa — Big Ten Network, noon
College Football
College Football Final — ESPN2, 7 a.m.
ACC Huddle: Final Score — ACC Network, 9 a.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 9:30 a.m.
SEC Football Final — SEC Network, 9:30 a.m.
The Final Drive — Big Ten Network, 10 a.m.
College Soccer
Women’s
American Athletic Conference Tournament
Championship, Premier Sports Campus, Lakewood Ranch, FL
Rice vs. Texas-San Antonio — ESPNU, 2 p.m.
Atlantic Coast Conference Tournament
Championship, First Horizon Stadium, WakeMed Soccer Park, Cary, NC
Stanford vs. Notre Dame — ESPNU, noon
Big Ten Conference Tournament
Championship, Energizer Park, St. Louis, MO
Washington vs. Michigan State — Big Ten Network, 2 p.m.
Patriot League Tournament
Championship, Nickerson Field, Boston University, Boston, MA
Boston University vs. Army — CBS Sports Network, noon
Southeastern Conference Tournament
Championship, Ashton Brosnaham Soccer Complex, Pensacola, FL
Vanderbilt vs. LSU — SEC Network, 2:30 p.m.
College Volleyball
Women’s
Virginia at Pittsburgh — ACC Network, noon
Utah at Baylor — ESPN2, 4 p.m.
Penn State at Illinois — Big Ten Network, 4:30 p.m.
English Premier League
Matchweek 11
Aston Villa vs. Bournemouth — USA Network, 8:55 a.m.
Brentford vs. Newcastle United — Peacock, 9 a.m.
Crystal Palace vs. Brighton & Hove Albion — Peacock, 9 a.m.
Nottingham Forest vs. Leeds United — Peacock, 9 a.m.
Announcers — USA Network: Jon Champion/Graeme Le Saux
Manchester City vs. Liverpool — USA Network/Telemundo/Universo, 11:25 a.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard
Premier League Mornings — USA Network, 8 a.m.
Premier League Live — USA Network, 11:30 a.m.
Goal Zone — USA Network, 1:30 p.m.
Goal Rush — Peacock, 9 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 9 a.m.
La Liga Premier Extra — Telemundo/Universo, 11 a.m.
Premier League 3er tiempo — Telemundo/Universo, 1:30 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Grande Prêmio de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, SP, Brazil
Race — ESPN2, 11:55 a.m.
Grand Prix Sunday — ESPN2, 10:30 a.m.
Golf
PGA Tour
World Wide Technology Championship, El Cardonal Golf Course, Cabo San Lucas, Mexico
Final Round — Golf Channel, 3 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, 2:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
LaLiga
Matchday 12
Athletic Club Bilbao vs. Real Oviedo — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Rayo Vallecano vs. Real Madrid — ESPN Deprotes/ESPN+, 10 a.m.
RCD Mallorca vs. Getafe CF — ESPN+, 12:20 p.m.
Valencia CF vs. Real Betis — ESPN+, 12:20 p.m.
Celta de Vigo vs. Barcelona — ESPN Deportes/ESPN+, 2:30 p.m.
Ligue 1
Round 12
RC Strasbourg Alsace vs. LOSC Lille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:05 a.m.
Olympique Lyonnais vs. Paris Saint-Germain — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
MLB
MLB Tonight: Insider Edition — MLB Network, 5 p.m.
MLS Cup Playoffs
Western Conference
Game 3, Snapdragon Stadium, San Diego State University, San Diego, CA
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Michele Giannone//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa
San Diego FC vs. Portland Timbers — Apple TV, 9 p.m. (series tied 1-1)
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan
MLS Countdown — Apple TV, 8:30 p.m.
MLS Wrap-Up — Apple TV, 11:30 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Osvaldo Alonso/Giovanni Savarese
MLS La Previa — Apple TV, 8:30 p.m.
MLS El Resumen — Apple TV, 11:30 p.m.
NBA
Houston at Milwaukee — Space City Home Network/FanDuel Sports Network Wisconsin, 3:30 p.m.
Boston at Orlando — NBC Sports Boston/FanDuel Sports Network Florida, 6 p.m.
Brooklyn at New York — YES/MSG Network, 6 p.m.
Oklahoma City at Memphis — FanDuel Sports Network Oklahoma/FanDuel Sports Network Southeast, 6 p.m.
Detroit at Philadelphia — FanDuel Sports Network Detroit/NBC Sports Philadelphia, 7:30 p.m.
Indiana at Golden State — FanDuel Sports Network Indiana/NBC Sports Bay Area, 8:30 p.m.
Minnesota at Sacramento — FanDuel Sports Network North/NBC Sports California, 9 p.m.
Game of the Night — NBA TV, noon
The Association: Weekend — NBA TV, 8 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 12:30 a.m. (Monday)
NBA G League
Capital City Go-Go at Long Island Nets — NBA TV, 3 p.m.
Birmingham Squadron at Austin Spurs — FanDuel Sports Network Southwest, 4 p.m.
Valley Suns at South Bay Lakers — Spectrum SportsNet, 8 p.m.
NFL
Week 10
NFL International Series
Berlin Game, Olympic Stadion, Berlin, Germany
Announcers: Adam Amin/Kurt Warner//Stacey Dales//Kristina Pink
Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts — NFL Network/WAGA (Atlanta)/WXIN (Indianapolis), 9:30 a.m.
Announcers: Colleen Wolfe/Steve Mariucci/Gerald McCoy//Mike Garafalo//Tom Pelissero//Ian Rapoport//Joe Thomas//Steve Smith, Sr.//Jane Slater
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 a.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 12:30 p.m.
NFL on CBS — 1 p.m.
Buffalo Bills at Miami Dolphins — Andrew Catalon/Charles Davis/Jason McCourty//AJ Ross
Cleveland Browns at New York Jets — Spero Dedes/Adam Archuleta//Aditi Kinkhabwala
Jacksonville Jaguars at Houston Texans — Ian Eagle/J.J. Watt//Evan Washburn
New England Patriots at Tampa Bay Buccaneers — Jim Nantz/Tony Romo//Tracy Wolfson
Announcers: Amanda Guerra/Kyle Long/Antonio Pierce/Matt Ryan
The NFL Today+ — CBS Sports HQ/Paramount+/CBS Sports YouTube, 10 a.m.
Announcers: James Brown/Nate Burleson/Bill Cowher/Matt Ryan
The NFL Today — CBS, noon
The NFL Today Postgame Show — CBS, 4 p.m.
The NFL Today Postgame Show — CBS, 4:30 p.m.
NFL on Fox — 1 p.m.
Baltimore Ravens at Minnesota Vikings — Kevin Kugler/Daryl Johnston//Allison Williams
New Orleans Saints at Carolina Panthers — Chris Myers/Mark Schlereth//Jen Hale
New York Giants at Chicago Bears — Joe Davis/Greg Olsen//Pam Oliver
Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer (live from Veterans Day Parade, Washington, D.C.//Charissa Thompson/Julian Edelman/Charles Woodson
Fox NFL Sunday — Fox, 11 a.m.
NFL on CBS — 4:05 p.m.
Arizona Cardinals at Seattle Seahawks — Kevin Harlan/Trent Green//Melanie Collins
NFL on Fox — 4:25 p.m.
Detroit Lions at Washington Commanders — Kenny Albert/Jonathan Vilma//Megan Olivi
Los Angeles Rams at San Francisco 49ers — Kevin Burkhardt/Tom Brady//Erin Andrews//Tom Rinaldi
Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
The O.T. — Fox, 7:30 p.m.
Byes: Cincinnati Bengals/Dallas Cowboys/Kansas City Chiefs/Tennessee Titans
NFL Viewing Maps — 506sports.com
Sunday Night Football
Week 10, SoFi Stadium, Inglewood, CA
Announcers — NBC/Peacock: Mike Tirico/Cris Collinsworth//Melissa Stark//Universo: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Ariana Figuera
Pittsburgh Steelers at Los Angeles Chargers — NBC/Peacock/Universo, 8:20 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Jac Collinsworth/Tony Dungy/Jason Garrett/Rodney Harrison/Devin McCourty/Chris Simms//Mike Florio//Matthew Berry//John Fanta
Football Night in America — NBC, 7 p.m.
Sunday Night Football en Universo — Universo, 8 p.m.
Announcers: Jac Collinsworth/Tony Dungy/Rodney Harrison
Sunday Night Football Final live SoFi Stadium, Inglewood, CA — Peacock, 11:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 9 a.m.
Fantasy Football Sports Today Sunday — SportsGrid, 9 a.m.
Sunday NFL Countdown — ESPN, 10 a.m.
Fantasy Football Now — ESPNews, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 10 a.m.
Fantasy Football Pregame — Peacock, 11 a.m.
NFL RedZone — Check your local listings, 1 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 1 p.m.
NFL GameDay Live — NFL Network, 1 p.m.
New York Giants vs. Chicago Bears NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
NFL GameDay Live — NFL Network, 4:30 p.m.
Los Angeles Rams vs. San Francisco 49ers NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 4:30 p.m.
NFL Primetime — ESPN+, 7:30 p.m.
NFL GameDay Highlights — NFL Network, 7:30 p.m.
NFL Pro Football Sunday Night Preview — SportsGrid, 7:30 p.m.
Pittsburgh Steelers vs. Los Angeles Chargers NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 10:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:30 p.m.
NHL
Chicago at Detroit — NHL Network/Chicago Sports Network/FanDuel Sports Network Detroit, 1 p.m.
Los Angeles at Pittsburgh — Sportsnet One/TVA Sports/FanDuel Sports Network West/ SportsNet Pittsbirgh, 2 p.m.
Carolina at Toronto — FanDuel Sports Network South/TSN4/TVA Sports, 7 p.m.
Seattle at Dallas — Sportsnet Pacific/Kraken Hockey Network (KONG)/Victory+, 7 p.m.
Utah at Ottawa — KUPX/TSN5/RDS, 7 p.m.
Calgary at Minnesota — Sportsnet West/FanDuel Sports Network North Extra, 8 p.m.
Colorado at Vancouver — Altitude/Sportsnet Pacific, 10 p.m.
Winnipeg at Anaheim — TSN3/KCOP/Victory+, 10 p.m.
Top Shelf — NHL Network, 6:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
Toronto Maple Leafs Pre-Game — TSN4, 6:30 p.m.
NHL Tonight: Carolina at Toronto/Seattle at Dallas/Utah at Ottawa Bonus Coverage — NHL Network, 9 p.m.
Winnipeg Jets Pre-Game — TSN3, 9:30 p.m.
On the Fly: Calgary at Minnesota Bonus Coverage — NHL Network, 190 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Colorado at Vancouver/Winnipeg at Anaheim Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Monday)
NWSL Playoffs
Knockout Round
Quarterfinal, CPKC Stadium, Kansas City, MO
Announcers — ABC: Jenn Hildreth/Lianne Sanderson//ESPN+: Cristina Alexander/Natalia Astrain
Kansas City Current vs. Gotham FC — ABC/ESPN+, 12:45 p.m.
Quarterfinal, Providence Park, Portland, OR
Announcers — ABC: Mark Donaldson/Jordan Angeli//ESPN+: Richard Mendez/Carolina de los Salas
Portland Thorns vs. San Diego Wave — ABC, 3 p.m.
Announcers: Cristina Alexander/Ali Krieger
NWSL Playoffs Special — ABC/ESPN+, 12:30 p.m.
Scottish Premiership
Matchday 12
Dundee vs. Rangers — CBS Sports Network, 10 a.m.
Serie A
Matchday 11
Bologna FC 1909 vs. SSC Napoli — CBS Sports Golazo Network, 9 a.m.
Genoa CFC vs. ACF Fiorentina — Paramount+, 9 a.m.
AS Roma vs. Udinese Calcio — CBS Sports Golazo Network, noon
Inter Milan vs. SS Lazio — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Soccer
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Sports News & Talk
TMZ Sports Weekend — FS1, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
SEC Storied: The Book of Manning — ESPN2, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
Fantasy Sports Today Sunday — SportsGrid, 9 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 1 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 1 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 2:30 p.m.
Acción — TUDN, 3 p.m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 4 p.m.
30 for 30: Pony Excess — ESPNU, 4 p.m.
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 5 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.
Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 6:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
HQ Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 7:30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 p.m.
Gameday Recap — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
La jugada — Univision,/TUDN midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
Best of SportsGrid — SportsGrid, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 3 a.m. (Sunday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
Tennis
ATP Finals
Day 1, Inalpi Arena, Turin, Italy
Afternoon Session
Singles Round Robin: Carlos Alcaraz vs. Alex de Minaur — Tennis Channel, 8 a.m.
Evening Session
Doubles Round Robin: Julian Cash/Lloyd Glasspool vs. Simone Bolelli/Andrea Vavassori — Tennis Channel, noon
Singles Round Robin: Alexander Zverev vs. Ben Shelton — Tennis Channel, 2:30 p.m.
Day 2: Afternoon Session (Monday)
Doubles Round Robin: Marcelo Arevalo/Mate Pavic vs. Joe Salisbury/Neal Skupski — Tennis Channel, 6 a.m. (Monday)
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 4:30 p.m.
Turkish Süper Lig
Matchday 12
Kocaelispor vs. Galatasaray — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:55 a.m.
UEFA Champions League
UEFA Champions League Magazine — TUDN, 9:30 a.m.
Champions League Weekly — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
Matchday 4 Goals — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Women’s Super League
Matchday 8
Liverpool vs. Brighton & Hove Albion — ESPN+, 7 a.m.
Everton vs. Manchester City — ESPN+, 9:25 a.m.
