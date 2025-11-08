All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Women’s — Finals Week 1
Melbourne Demons vs. Brisbane Lions — FS2, 9 p.m.
Adelaide Crows vs. St. Kilda Saints — FS2, 11 p.m.
Bundesliga
Matchday 10
1. FC Union Berlin vs. Bayern München — ESPN+, 9:20 a.m.
Bayer 04 Leverkusen vs. 1. FC Heidenheim 1846 — ESPN+. 9:20 a.m.
Hamburger SV vs. Borussia Dortmund — ESPN+, 9:20 a.m.
TSG Hoffenheim vs. Red Bull Leipzig — ESPN+, 9:20 a.m.
Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln — ESPN+, 12:20 p.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
CFL
Playoffs
Eastern Final, Hamilton Stadium, Hamilton, Ontario, Canada
Montréal Alouettes at Hamilton Tiger-Cats — CTV/TSN1/TSN3/RDS/CFL+, 3 p.m.
2025 CFL Playoffs: Pre-Game — TSN1, 2 p.m.
Western Final, Mosaic Stadium, Regina, Saskatchewan, Canada
BC Lions at Saskatchewan Roughriders — TSN1/TSN3/RDS/CFL+, 6:30 p.m.
2025 CFL Playoffs: Pre-Game — TSN1/TSN3, 6 p.m.
College Basketball
Men’s
Field of 68 Tip-Off
Opening Week, Liberty Arena, Liberty University, Lynchburg, VA
College of Charleston vs. Florida Atlantic — YouTube, 6 p.m.
Hall of Fame Tip-Off
Doubleheader, Mohegan Sun Arena, Mohegan Sun Resort & Casino, Uncasville, CT
George Washington vs. South Florida — Peacock, 1:30 p.m.
Virginia Tech vs. Providence — Peacock, 4 p.m.
St. John’s vs. Alabama (at Madison Square Garden) — FS1, noon
Alcorn State at Minnesota — Peacock, noon
Princeton at Akron — ESPN+, noon
Southern Virginia at South Carolina Upstate — ESPN+, noon
Florida International at Nebraska — B1G+, 1 p.m.
Drexel at Saint Joseph’s — ESPN+, 1 p.m.
Western Carolina at Duke — The CW, 1:30 p.m.
Maryland-Baltimore County at Dayton — FanDuel Sports Network Ohio/ESPN+, 2 p.m.
Delaware State at Syracuse — ACC Network Extra, 2 p.m.
Champion Christian at Central Arkansas — ESPN+, 2 p.m.
Fairfield at New Jersey Institute of Technology — ESPN+, 2 p.m.
Fairleigh Dickinson at Saint Peter’s — ESPN+, 2 p.m.
Marshall at Toledo — ESPN+, 2 p.m.
Niagara at Binghamton — ESPN+, 2 p.m.
Texas State at Tulane — ESPN+, 2 p.m.
Wisconsin-Milwaukee at Wofford — ESPN+, 2 p.m.
North Carolina-Asheville at Georgia Southern — ESPN+, 3 p.m.
San Francisco at Memphis — ESPN+, 3 p.m.
Towson at Houston — ESPN+, 3 p.m.
Monmouth at La Salle — ESPN+, 3:30 p.m.
Texas-Arlington at New Mexico — Altitude/Mountain West Network, 4 p.m.
Montana at Stanford — ACC Network Extra, 4 p.m.
Canisius at St. Bonaventure — ESPN+, 4 p.m.
Eastern Washington at Colorado — ESPN+, 4 p.m.
Elon at North Carolina-Greensboro — ESPN+, 4 p.m.
San José State at Cal-Santa Barbara — ESPN+, 4 p.m.
Vanderbilt at Central Florida — ESPN+, 4 p.m.
Cal State-Fullerton at Wyoming — Mountain West Network, 4 p.m.
Utah Valley at Boise State — Mountain West Network, 4 p.m.
Cheyney at Maryland-Eastern Shore — Delmarva Sports Network, 4:30 p.m.
Long Beach State at Fresno State — Mountain West Network, 5 p.m.
Maine at Stony Brook — SNY/FloSports, 5 p.m.
Averett at High Point — ESPN+, 5 p.m.
IU Indianapolis at Butler — ESPN+, 5 p.m.
East Carolina at Richmond — MASN/ESPN+, 6 p.m.
Albany at UMass — ESPN+, 6 p.m.
East Tennessee State at Presbyterian — ESPN+, 6 p.m.
Arkansas at Michigan State — Fox, 7 p.m.
Prairie View A&M at Wichita State — ESPN+, 7 p.m.
Queens at Villanova — ESPN+, 7 p.m.
Texas A&M-Corpus Christi at Tarleton — ESPN+, 7 p.m.
Weber State at Utah — ESPN+, 7 p.m.
Webster at Middle Tennessee — ESPN+, 7 p.m.
John Brown at Oral Roberts — KGEB 5.3/Summit League Network, 8 p.m.
Army at St. Thomas — KMSP 9.10/Summit League Network, 8 p.m.
Bellarmine at Kansas State — ESPN+, 8 p.m.
Central Michigan at Bradley — ESPN+, 8 p.m.
Northwestern Oklahoma State at Missouri State — ESPN+, 8 p.m.
Spring Hill at South Alabama — ESPN+, 8 p.m.
Tennessee State at Belmont — ESPN+, 8 p.m.
Texas-Rio Grande Valley at Southern Utah — ESPN+, 8 p.m.
Tennessee-Chattanooga at UNLV — Silver State Sports & Entertainment Network/Mountain West Network, 9 p.m.
Arkansas-Pine Bluff at Loyola Marymount — ESPN+, 9 p.m.
Holy Cross at BYU — ESPN+, 9 p.m.
Pacific at Nevada — Nevada Sports Network/Mountain West Network, 10 p.m.
Cal Poly at Seattle — ESPN+, 10 p.m.
Houston Christian at Cal-San Diego — ESPN+, 10 p.m.
Gonzaga vs. Oklahoma (at Spokane Arena, Spokane, WA) — ESPN2, 01:30 p.m.
Women’s
Saint Francis at La Salle — ESPN+, noon
Saint Anselm at Vermont — ESPN+, noon
Wofford at High Point — ESPN+, noon
Mount St. Mary’s at Pittsburgh — ACC Network Extra, 1 p.m.
Valparaiso at Detroit Mercy — ESPN+, 1 p.m.
Western Kentucky at Longwood — ESPN+, 1 p.m.
Florida A&M at Howard — ESPN+, 2 p.m.
Gardner-Webb at West Georgia — ESPN+, 2 p.m.
Newberry at Winthrop — ESPN+, 2 p.m.
Siena at UMass — ESPN+, 2 p.m.
Wisconsin at Marquette — ESPN+, 2 p.m.
Alabama State at Auburn — SEC Network Plus, 2 p.m.
South Alabama at UAB — ESPN+, 3 p.m.
Texas A&M-Texarkana at Stephen F. Austin — ESPN+, 3 p.m.
California Baptist at Pacific — ESPN+, 4 p.m.
Eastern Washington at Arizona State — ESPN+, 4 p.m.
Emory & Henry at Radford — ESPN+, 4 p.m.
Lamar at Northern Colorado — ESPN+, 4 p.m.
Northern Arizona at Utah Tech — ESPN+, 4 p.m.
San José State at BYU — ESPN+, 4 p.m.
Washington State at Southern Utah — ESPN+, 4 p.m.
Westminster at Weber State — ESPN+, 4 p.m.
Kansas State at SMU — ACC Network Extra, 5 p.m.
Montana at Oregon — B1G+, 5 p.m.
San Diego at Cal State-Northridge — ESPN+, 5 p.m.
Westmont College at Pepperdine — ESPN+, 5 p.m.
Samford at Nebraska — B1G+, 6 p.m.
Delaware State at American — ESPN+, 6 p.m.
Florida Atlantic at Kennesaw State — ESPN+, 7 p.m.
Lehigh at Fairfield — ESPN+, 7 p.m.
Texas-San Antonio at Houston — ESPN+, 8 p.m.
College Hockey
Men’s
Clarkson at RPI — ESPN+, 4 p.m.
St. Cloud State at Minnesota Duluth — KBJR 6.3, 7 p.m.
Colgate at Harvard — ESPN+, 7 p.m.
Cornell at Dartmouth — ESPN+, 7 p.m.
Princeton at Yale — ESPN+, 7 p.m.
Quinnipiac at Brown — ESPN+, 7 p.m.
St. Lawrence at Union — ESPN+, 7 p.m.
Wisconsin at Michigan — Big Ten Network, 8 p.m.
EFL Championship
Matchday 15
Millwall vs. Preston — CBS Sports Network, 7:30 p.m.
Blackburn Rovers vs. Derby County — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Stoke City vs. Coventry — CBS Sports Network, 10 p.m.
Norwich City vs. Leicester City — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
English Premier League
Matchweek 11
Tottenham Hotspur vs. Manchester United — Peacock, 7:25 a.m.
Everton vs. Fulham — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
West Ham United vs. Burnley — Peacock, 10 a.m.
Announcers — NBC/Peacock: Peter Drury/Stephen Warnock
Sunderland vs. Arsenal — Universo, 12:25 p.m.//NBC/Peacock, 12:30 p.m.
Announcers — NBC/Peacock: Jon Champion/Graeme Le Saux
Chelsea vs. Wolverhampton Wanderers — NBC/Peacock/Universo, 2:55 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard
Premier League Mornings — Peacock, 7 a.m.
Premier League Mornings — USA Network, 9:30 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, noon
Premier League Live — NBC/Peacock, 2:30 p.m.
Goal Zone — NBC/Peacock, 5 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 9:30 a.m.
La Liga Premier Extra — Universo, noon
La Liga Premier Extra — Universo, 2:30 p.m.
The Men in Blazers Show with guest Bukayo Saka — NBC/Peacock, 5:30 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Grande Prêmio de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, SP, Brazil
Sprint — ESPN2, 8:55 a.m.
Qualifying — ESPNews, 12:55 p.m.
Golf
PGA Tour
World Wide Technology Championship, El Cardonal Golf Course, Cabo San Lucas, Mexico
3rd Round — Golf Channel, 3 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, 2:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 9:30 p.m.
LPGA Tour
Japan Classic, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan
Final Round — Golf Channel, 10 p.m.
DP World Tour
Abu Dhabi HSBC Championship, Yas Links Golf Course, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Final Round — Golf Channel, 1:30 a.m. (Sunday)
Hockey
Women’s
2025 Canada-USA Rivalry Series
Game 2, KeyBank Center, Buffalo, NY
United States vs. Canada — TSN5/NHL Network, 6 p.m.
LaLiga
Matchday 12
Girona FC vs. Deportivo Alavés — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Sevilla FC vs. CA Osasuna — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Atlético de Madrid vs. Levante UD — ESPN Deportes/ESPN+, 12:15 p.m.
RCD Espanyol de Barcelona vs. Villarreal CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:50 p.m.
Liga MX
Matchday 17
Deportivo Toluca FC vs. Club América — Univisión/TUDN/CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Cruz Azul vs. Pumas UNAM — Univisión/TUDN/CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Fútbol central — Univisión/TUDN, 7 p.m.
Ligue 1
Round 12
Olympique de Marseille vs. Stade Brestois 29 — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:50 s.m.
Havre AC vs. FC Nantes — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
AS Monaco vs. RC Lens — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 8 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:45 a.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night
Bonfim vs. Brown, UFC Apex, Enterprise, NV
Announcers: Brendan Fitzgerald/Dominick Cruz/Paul Felder//Heidi Androl
Prelims — ESPN+, 4 p.m.
Main Card — ESPN+, 7 p.m.UFC Fight Night Post Show: Bonfim vs. Brown — ESPN+, 10 p.m.
UFC 322 Countdown: Della Maddalena vs. Makhachev — ESPN2, 8 a.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.
MLB
Play Ball — MLB Network, 10 a.m.
MLB Network Breakdown — MLB Network, 10:30 a.m.
MLB Awards: 2025 BBWAA Awards Finalists — MLB Network, 1:30 p.m.
MLS Cup Playoffs
Round One — Best of Three
Western Conference
Game 3, Allianz Field, St. Paul, MN
Announcers — English: Callum Williams/Kyndra de St. Aubin//Andrew Wiebe//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela
Minnesota United vs. Seattle Sounders — Apple TV, 4 p.m. (series tied 1-1)
Eastern Conference
Game 3, TQL Stadium, Cincinnati, OH
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Jillian Sakovits//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla
FC Cincinnati vs. Columbus Crew — Apple TV, 6 p.m. (series tied 1-1)
Game 3, Chase Stadium, Fort Lauderdale, FL
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Antonella González//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri
Inter Miami vs. Nashville City SC — Apple TV, 8 p.m. (series tied 1-1)
Announcers: Kevin Egan/Sacha Kljestan/Bradley Wright-Phillips
MLS Countdown — Apple TV, 3:30 p.m.
MLS Wrap-Up — Apple TV, 10:30 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Osvaldo Alonso/Giovanni Savarese
MLS La Previa — Apple TV, 3:30 p.m.
MLS El Resumen — Apple TV, 10:30 p.m.
NBA
Announcers: Ryan Ruocco/Doris Burke//Alyssa Lang
Phoenix Suns at Los Angeles Clippers — ESPN, 10:30 p.m.
Announcers: Malika Andrews/Michael Malone/Kendrick Perkins
NBA Countdown — ESPN, 10 p.m.
Dallas at Washington — KFAA/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Toronto at Philadelphia — TSN4/NBC Sports Philadelphia, 7:30 p.m.
Chicago at Cleveland — Chicago Sports Network/FanDuel Sports Network Ohio, 8 p.m.
Los Angeles Lakers at Atlanta — NBA TV/Spectrum SportsNet/FanDuel Sports Network Southeast, 8 p.m.
New Orleans at San Antonio — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/FanDuel Sports Network Southwest, 8 p.m.
Portland at Miami — Blazervision/KUNP/FanDuel Sports Network Sun, 8 p.m.
Indiana at Denver — FanDuel Sports Network Indiana/Altitude, 9 p.m.
Game of the Night — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Week: Condensed — NBA TV, 3 p.m.
The Association — NBA TV, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 10:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 2 a.m. (Sunday)
NBA G League
Texas Legends at Osceola Magic — Urban Edge Network/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Wisconsin Herd at Windy City Bulls — WACY/Chicago Sports Network Plus, 8 p.m.
Valley Suns at South Bay Lakers — The Roku Sports Channel, 8 p.m.
Rip City Remix at Santa Cruz Warriors — NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
NFL
NFL Matchup — ESPN2, 7 a.m.
NFL GameDay View — NFL Network, 9 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Football America1 — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NHL
Hockey Night in Canada
Boston Bruins at Toronto Maple Leafs — Sportsnet (Ontario/Pacific/West)/CBC/NESN, 7 p.m.
Utah Mammoth at Montréal Canadiens — Sportsnet East/City TV/TVA Sports/KUPX, 7 p.m.
Colorado Avalanche at Edmonton Oilers — Sportsnet (East/Ontario/West)/CBC/TVS Sports/Altitude/KTVD, 10 p.m.
Columbus Blue Jackets at Vancouver Canucks — FanDuel Sports Network Ohio/Sportsnet Pacific, 10 p.m.
Hockey Central Saturday — Sportsnet/CBC, 6:30 p.m.
After Hours — Sportsnet/Sportsnet 360/CBC, 1 a.m. (Sunday)
Pittsburgh at New Jersey — Sportsnet/SportsNet Pittsburgh/MSG SportsNet, 12:30 p.m.
Ottawa at Philadelphia — TSN5/RDS2/NBC Sports Philadelphia, 1 p.m.
Dallas at Nashville — Sportsnet/Victory+/FanDuel Sports Network South, 3:30 p.m.
Buffalo at Carolina — MSG Western New York/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
New York Islanders at New York Rangers — MSG SportsNet/MSG Network, 7 p.m.
Seattle at St. Louis — Kraken Hockey Network (KONG)/FanDuel Sports Network Midwest, 7 p.m.
Washington at Tampa Bay — Monumental Sports Network 2/WXPX, 7 p.m.
Anaheim at Vegas — KCOP/Victory+/Scripp Sports, 10 p.m.
Florida at San José — Scripp Sports/NBC Sports California, 10 p.m.
Top Shelf — NHL Network, 5:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 8:30 p.m.
NHL Tonight: Boston at Toronto/Buffalo at Carolina/Islanders at Rangers/Seattle at St. Louis/Utah at Montréal/Washington at Tampa Bay Bonus Coverage — NHL Network, 9 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 10 p.m.
NHL Tonight: Anaheim at Vegas/Colorado at Edmonton/Columbus at Vancouver/Florida at San José Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Sunday)
NWSL
Playoffs
Quarterfinal, Audi Field, Washington, D.C.
Washington Spirit vs. Racing Louisville — CBS/Paramount+, noon
Serie A
Matchday 11
Como 1907 vs. Cagliari Calcio — Paramount+, 9 a.m
US Lecce vs. Hellas Verona — Paramount+, 9 a.m.
Juventus vs. Torino FC — CBS Sports Golazo Network, noon
Parma Calcio 1913 vs. AC Milan — Paramount+, 2:45 p.m.
Atalanta vs. US Sassuolo Calcio — CBS Sports Network, 6:30 a.m. (Sunday)
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Soccer
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 7:30 a.m.
Misión Europa — TUDN, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
SC Featured: Rocky Bleier — ESPN2, 7:30 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SEC Now — SEC Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPNews, 9 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
Bad Beats — ESPNews, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN2 11 a.m.
TMZ Sports — FS1, 11:30 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 3:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.,m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
30 for 30: One and Not Done — ESPNU, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:05 a.m. (Sunday)
El pelotazo — Telemundo, 1:30 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 3 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
Center Court Live: WTA Finals (Singles and Doubles Finals)/Hellenic Championship Finals (ATP Tour) — Tennis Channel, 7 a.m.
Center Court Live: ATP Finals (Doubles Round Robin) — Tennis Channel, 5:30 a.m. (Sunday)
Wrestling
AEW
All Elite Wrestling: Collision, Bayou Music Center, Houston, TX
Main Card — TNT/HBO Max, 8 p.m.
