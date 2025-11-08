Arkansas’ head coach John Calipari speaks to an official during the exhibition game between Arkansas and Memphis during the Hoops for St. Jude Tip Off Classic at FedExForum on October 27, 2025.
By Ken Fang on

All Times Eastern

Australian Rules Football
AFL Women’s — Finals Week 1
Melbourne Demons vs. Brisbane Lions — FS2, 9 p.m.
Adelaide Crows vs. St. Kilda Saints — FS2, 11 p.m.

Bundesliga
Matchday 10
1. FC Union Berlin vs. Bayern München — ESPN+, 9:20 a.m.
Bayer 04 Leverkusen vs. 1. FC Heidenheim 1846 — ESPN+. 9:20 a.m.
Hamburger SV vs. Borussia Dortmund — ESPN+, 9:20 a.m.
TSG Hoffenheim vs. Red Bull Leipzig — ESPN+, 9:20 a.m.
Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln — ESPN+, 12:20 p.m.

Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.

CFL
Playoffs
Eastern Final, Hamilton Stadium, Hamilton, Ontario, Canada
Montréal Alouettes at Hamilton Tiger-Cats — CTV/TSN1/TSN3/RDS/CFL+, 3 p.m.

2025 CFL Playoffs: Pre-Game — TSN1, 2 p.m.

Western Final, Mosaic Stadium, Regina, Saskatchewan, Canada
BC Lions at Saskatchewan Roughriders — TSN1/TSN3/RDS/CFL+, 6:30 p.m.

2025 CFL Playoffs: Pre-Game — TSN1/TSN3, 6 p.m.

College Basketball
Men’s
Field of 68 Tip-Off
Opening Week, Liberty Arena, Liberty University, Lynchburg, VA
College of Charleston vs. Florida Atlantic — YouTube, 6 p.m.

Hall of Fame Tip-Off 
Doubleheader, Mohegan Sun Arena, Mohegan Sun Resort & Casino, Uncasville, CT
George Washington vs. South Florida — Peacock, 1:30 p.m.
Virginia Tech vs. Providence — Peacock, 4 p.m.

St. John’s vs. Alabama (at Madison Square Garden) — FS1, noon
Alcorn State at Minnesota — Peacock, noon
Princeton at Akron — ESPN+, noon
Southern Virginia at South Carolina Upstate — ESPN+, noon
Florida International at Nebraska — B1G+, 1 p.m.
Drexel at Saint Joseph’s — ESPN+, 1 p.m.
Western Carolina at Duke — The CW, 1:30 p.m.
Maryland-Baltimore County at Dayton — FanDuel Sports Network Ohio/ESPN+, 2 p.m.
Delaware State at Syracuse — ACC Network Extra, 2 p.m.
Champion Christian at Central Arkansas — ESPN+, 2 p.m.
Fairfield at New Jersey Institute of Technology — ESPN+, 2 p.m.
Fairleigh Dickinson at Saint Peter’s — ESPN+, 2 p.m.
Marshall at Toledo — ESPN+, 2 p.m.
Niagara at Binghamton — ESPN+, 2 p.m.
Texas State at Tulane — ESPN+, 2 p.m.
Wisconsin-Milwaukee at Wofford — ESPN+, 2 p.m.
North Carolina-Asheville at Georgia Southern — ESPN+, 3 p.m.
San Francisco at Memphis — ESPN+, 3 p.m.
Towson at Houston — ESPN+, 3 p.m.
Monmouth at La Salle — ESPN+, 3:30 p.m.
Texas-Arlington at New Mexico — Altitude/Mountain West Network, 4 p.m.
Montana at Stanford — ACC Network Extra, 4 p.m.
Canisius at St. Bonaventure — ESPN+, 4 p.m.
Eastern Washington at Colorado — ESPN+, 4 p.m.
Elon at North Carolina-Greensboro — ESPN+, 4 p.m.
San José State at Cal-Santa Barbara — ESPN+, 4 p.m.
Vanderbilt at Central Florida — ESPN+, 4 p.m.
Cal State-Fullerton at Wyoming — Mountain West Network, 4 p.m.
Utah Valley at Boise State — Mountain West Network, 4 p.m.
Cheyney at Maryland-Eastern Shore — Delmarva Sports Network, 4:30 p.m.
Long Beach State at Fresno State — Mountain West Network, 5 p.m.
Maine at Stony Brook — SNY/FloSports, 5 p.m.
Averett at High Point — ESPN+, 5 p.m.
IU Indianapolis at Butler — ESPN+, 5 p.m.
East Carolina at Richmond — MASN/ESPN+, 6 p.m.
Albany at UMass — ESPN+, 6 p.m.
East Tennessee State at Presbyterian — ESPN+, 6 p.m.
Arkansas at Michigan State — Fox, 7 p.m.
Prairie View A&M at Wichita State — ESPN+, 7 p.m.
Queens at Villanova — ESPN+, 7 p.m.
Texas A&M-Corpus Christi at Tarleton — ESPN+, 7 p.m.
Weber State at Utah — ESPN+, 7 p.m.
Webster at Middle Tennessee — ESPN+, 7 p.m.
John Brown at Oral Roberts — KGEB 5.3/Summit League Network, 8 p.m.
Army at St. Thomas — KMSP 9.10/Summit League Network, 8 p.m.
Bellarmine at Kansas State — ESPN+, 8 p.m.
Central Michigan at Bradley — ESPN+, 8 p.m.
Northwestern Oklahoma State at Missouri State — ESPN+, 8 p.m.
Spring Hill at South Alabama — ESPN+, 8 p.m.
Tennessee State at Belmont — ESPN+, 8 p.m.
Texas-Rio Grande Valley at Southern Utah — ESPN+, 8 p.m.
Tennessee-Chattanooga at UNLV — Silver State Sports & Entertainment Network/Mountain West Network, 9 p.m.
Arkansas-Pine Bluff at Loyola Marymount — ESPN+, 9 p.m.
Holy Cross at BYU — ESPN+, 9 p.m.
Pacific at Nevada — Nevada Sports Network/Mountain West Network, 10 p.m.
Cal Poly at Seattle — ESPN+, 10 p.m.
Houston Christian at Cal-San Diego — ESPN+, 10 p.m.
Gonzaga vs. Oklahoma (at Spokane Arena, Spokane, WA) — ESPN2, 01:30 p.m.

Women’s
Saint Francis at La Salle — ESPN+, noon
Saint Anselm at Vermont — ESPN+, noon
Wofford at High Point — ESPN+, noon
Mount St. Mary’s at Pittsburgh — ACC Network Extra, 1 p.m.
Valparaiso at Detroit Mercy — ESPN+, 1 p.m.
Western Kentucky at Longwood — ESPN+, 1 p.m.
Florida A&M at Howard — ESPN+, 2 p.m.
Gardner-Webb at West Georgia — ESPN+, 2 p.m.
Newberry at Winthrop — ESPN+, 2 p.m.
Siena at UMass — ESPN+, 2 p.m.
Wisconsin at Marquette — ESPN+, 2 p.m.
Alabama State at Auburn — SEC Network Plus, 2 p.m.
South Alabama at UAB — ESPN+, 3 p.m.
Texas A&M-Texarkana at Stephen F. Austin — ESPN+, 3 p.m.
California Baptist at Pacific — ESPN+, 4 p.m.
Eastern Washington at Arizona State — ESPN+, 4 p.m.
Emory & Henry at Radford — ESPN+, 4 p.m.
Lamar at Northern Colorado — ESPN+, 4 p.m.
Northern Arizona at Utah Tech — ESPN+, 4 p.m.
San José State at BYU — ESPN+, 4 p.m.
Washington State at Southern Utah — ESPN+, 4 p.m.
Westminster at Weber State — ESPN+, 4 p.m.
Kansas State at SMU — ACC Network Extra, 5 p.m.
Montana at Oregon — B1G+, 5 p.m.
San Diego at Cal State-Northridge — ESPN+, 5 p.m.
Westmont College at Pepperdine — ESPN+, 5 p.m.
Samford at Nebraska — B1G+, 6 p.m.
Delaware State at American — ESPN+, 6 p.m.
Florida Atlantic at Kennesaw State — ESPN+, 7 p.m.
Lehigh at Fairfield — ESPN+, 7 p.m.
Texas-San Antonio at Houston — ESPN+, 8 p.m.

College Hockey
Men’s
Clarkson at RPI — ESPN+, 4 p.m.
St. Cloud State at Minnesota Duluth — KBJR 6.3, 7 p.m.
Colgate at Harvard — ESPN+, 7 p.m.
Cornell at Dartmouth — ESPN+, 7 p.m.
Princeton at Yale — ESPN+, 7 p.m.
Quinnipiac at Brown — ESPN+, 7 p.m.
St. Lawrence at Union — ESPN+, 7 p.m.
Wisconsin at Michigan — Big Ten Network, 8 p.m.

EFL Championship
Matchday 15
Millwall vs. Preston — CBS Sports Network, 7:30 p.m.
Blackburn Rovers vs. Derby County — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Stoke City vs. Coventry — CBS Sports Network, 10 p.m.
Norwich City vs. Leicester City — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.

English Premier League
Matchweek 11
Tottenham Hotspur vs. Manchester United — Peacock, 7:25 a.m.
Everton vs. Fulham — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
West Ham United vs. Burnley — Peacock, 10 a.m.

Announcers — NBC/Peacock: Peter Drury/Stephen Warnock
Sunderland vs. Arsenal — Universo, 12:25 p.m.//NBC/Peacock, 12:30 p.m.

Announcers — NBC/Peacock: Jon Champion/Graeme Le Saux
Chelsea vs. Wolverhampton Wanderers — NBC/Peacock/Universo, 2:55 p.m.

Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard
Premier League Mornings — Peacock, 7 a.m.
Premier League Mornings — USA Network, 9:30 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, noon
Premier League Live — NBC/Peacock, 2:30 p.m.
Goal Zone — NBC/Peacock, 5 p.m.

La Liga Premier Extra — Universo, 9:30 a.m.
La Liga Premier Extra — Universo, noon
La Liga Premier Extra — Universo, 2:30 p.m.
The Men in Blazers Show with guest Bukayo Saka — NBC/Peacock, 5:30 p.m.

Formula 1
FIA Formula One World Championship
Grande Prêmio de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, SP, Brazil
Sprint — ESPN2, 8:55 a.m.
Qualifying — ESPNews, 12:55 p.m.

Golf
PGA Tour
World Wide Technology Championship, El Cardonal Golf Course, Cabo San Lucas, Mexico
3rd Round — Golf Channel, 3 p.m.

Golf Central Pregame — Golf Channel, 2:30 p.m.

Golf Central — Golf Channel, 9:30 p.m.

LPGA Tour
Japan Classic, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan
Final Round — Golf Channel, 10 p.m.

DP World Tour
Abu Dhabi HSBC Championship, Yas Links Golf Course, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Final Round — Golf Channel, 1:30 a.m. (Sunday)

Hockey
Women’s
2025 Canada-USA Rivalry Series
Game 2, KeyBank Center, Buffalo, NY
United States vs. Canada — TSN5/NHL Network, 6 p.m.

LaLiga
Matchday 12
Girona FC vs. Deportivo Alavés — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Sevilla FC vs. CA Osasuna — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Atlético de Madrid vs. Levante UD — ESPN Deportes/ESPN+, 12:15 p.m.
RCD Espanyol de Barcelona vs. Villarreal CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:50 p.m.

Liga MX
Matchday 17
Deportivo Toluca FC vs. Club América — Univisión/TUDN/CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Cruz Azul vs. Pumas UNAM — Univisión/TUDN/CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.

Fútbol central — Univisión/TUDN, 7 p.m.

Ligue 1
Round 12
Olympique de Marseille vs. Stade Brestois 29 — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:50 s.m.
Havre AC vs. FC Nantes — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
AS Monaco vs. RC Lens — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.

Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 8 a.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:45 a.m.

Mixed Martial Arts
UFC Fight Night
Bonfim vs. Brown, UFC Apex, Enterprise, NV
Announcers: Brendan Fitzgerald/Dominick Cruz/Paul Felder//Heidi Androl
Prelims — ESPN+, 4 p.m.
Main Card — ESPN+, 7 p.m.UFC Fight Night Post Show: Bonfim vs. Brown — ESPN+, 10 p.m.

UFC 322 Countdown: Della Maddalena vs. Makhachev — ESPN2, 8 a.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.

MLB
Play Ball — MLB Network, 10 a.m.
MLB Network Breakdown — MLB Network, 10:30 a.m.
MLB Awards: 2025 BBWAA Awards Finalists — MLB Network, 1:30 p.m.

MLS Cup Playoffs
Round One — Best of Three
Western Conference
Game 3,  Allianz Field, St. Paul, MN
Announcers — English: Callum Williams/Kyndra de St. Aubin//Andrew Wiebe//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela
Minnesota United vs. Seattle Sounders — Apple TV, 4 p.m. (series tied 1-1)

Eastern Conference
Game 3, TQL Stadium, Cincinnati, OH
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Jillian Sakovits//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla
FC Cincinnati vs. Columbus Crew — Apple TV, 6 p.m. (series tied 1-1)

Game 3, Chase Stadium, Fort Lauderdale, FL
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Antonella González//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri
Inter Miami vs. Nashville City SC — Apple TV, 8 p.m. (series tied 1-1)

Announcers: Kevin Egan/Sacha Kljestan/Bradley Wright-Phillips
MLS Countdown — Apple TV, 3:30 p.m.
MLS Wrap-Up — Apple TV, 10:30 p.m.

Announcers: Ramses Sandoval/Osvaldo Alonso/Giovanni Savarese
MLS La Previa — Apple TV, 3:30 p.m.
MLS El Resumen — Apple TV, 10:30 p.m.

NBA
Announcers: Ryan Ruocco/Doris Burke//Alyssa Lang
Phoenix Suns at Los Angeles Clippers — ESPN, 10:30 p.m.

Announcers: Malika Andrews/Michael Malone/Kendrick Perkins
NBA Countdown — ESPN, 10 p.m.

Dallas at Washington — KFAA/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Toronto at Philadelphia — TSN4/NBC Sports Philadelphia, 7:30 p.m.
Chicago at Cleveland — Chicago Sports Network/FanDuel Sports Network Ohio, 8 p.m.
Los Angeles Lakers at Atlanta — NBA TV/Spectrum SportsNet/FanDuel Sports Network Southeast, 8 p.m.
New Orleans at San Antonio — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/FanDuel Sports Network Southwest, 8 p.m.
Portland at Miami — Blazervision/KUNP/FanDuel Sports Network Sun, 8 p.m.
Indiana at Denver — FanDuel Sports Network Indiana/Altitude, 9 p.m.

Game of the Night — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Week: Condensed — NBA TV, 3 p.m.
The Association — NBA TV, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 10:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 2 a.m. (Sunday)

NBA G League
Texas Legends at Osceola Magic — Urban Edge Network/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Wisconsin Herd at Windy City Bulls — WACY/Chicago Sports Network Plus, 8 p.m.
Valley Suns at South Bay Lakers — The Roku Sports Channel, 8 p.m.
Rip City Remix at Santa Cruz Warriors — NBC Sports Bay Area, 10 p.m.

NFL
NFL Matchup — ESPN2, 7 a.m.
NFL GameDay View — NFL Network, 9 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Football America1 — DraftKings Network, 7:30 p.m.

NHL
Hockey Night in Canada
Boston Bruins at Toronto Maple Leafs — Sportsnet (Ontario/Pacific/West)/CBC/NESN, 7 p.m.
Utah Mammoth at Montréal Canadiens — Sportsnet East/City TV/TVA Sports/KUPX, 7 p.m.
Colorado Avalanche at Edmonton Oilers — Sportsnet (East/Ontario/West)/CBC/TVS Sports/Altitude/KTVD, 10 p.m.
Columbus Blue Jackets at Vancouver Canucks — FanDuel Sports Network Ohio/Sportsnet Pacific, 10 p.m.

Hockey Central Saturday — Sportsnet/CBC, 6:30 p.m.
After Hours — Sportsnet/Sportsnet 360/CBC, 1 a.m. (Sunday)

Pittsburgh at New Jersey — Sportsnet/SportsNet Pittsburgh/MSG SportsNet, 12:30 p.m.
Ottawa at Philadelphia — TSN5/RDS2/NBC Sports Philadelphia, 1 p.m.
Dallas at Nashville — Sportsnet/Victory+/FanDuel Sports Network South, 3:30 p.m.
Buffalo at Carolina — MSG Western New York/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
New York Islanders at New York Rangers — MSG SportsNet/MSG Network, 7 p.m.
Seattle at St. Louis — Kraken Hockey Network (KONG)/FanDuel Sports Network Midwest, 7 p.m.
Washington at Tampa Bay — Monumental Sports Network 2/WXPX, 7 p.m.
Anaheim at Vegas — KCOP/Victory+/Scripp Sports, 10 p.m.
Florida at San José — Scripp Sports/NBC Sports California, 10 p.m.

Top Shelf — NHL Network, 5:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 8:30 p.m.
NHL Tonight: Boston at Toronto/Buffalo at Carolina/Islanders at Rangers/Seattle at St. Louis/Utah at Montréal/Washington at Tampa Bay Bonus Coverage — NHL Network, 9 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 10 p.m.
NHL Tonight: Anaheim at Vegas/Colorado at Edmonton/Columbus at Vancouver/Florida at San José Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Sunday)

NWSL
Playoffs
Quarterfinal, Audi Field, Washington, D.C.
Washington Spirit vs. Racing Louisville — CBS/Paramount+, noon

Serie A
Matchday 11
Como 1907 vs. Cagliari Calcio — Paramount+, 9 a.m
US Lecce vs. Hellas Verona — Paramount+, 9 a.m.
Juventus vs. Torino FC — CBS Sports Golazo Network, noon
Parma Calcio 1913 vs. AC Milan — Paramount+, 2:45 p.m.
Atalanta vs. US Sassuolo Calcio — CBS Sports Network, 6:30 a.m. (Sunday)

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.

Soccer
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 7:30 a.m.
Misión Europa — TUDN, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Línea de cuatro — TUDN, midnight

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
SC Featured: Rocky Bleier — ESPN2, 7:30 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SEC Now — SEC Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPNews, 9 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
Bad Beats — ESPNews, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN2 11 a.m.
TMZ Sports — FS1, 11:30 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 3:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.,m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
30 for 30: One and Not Done — ESPNU, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:05 a.m. (Sunday)
El pelotazo — Telemundo, 1:30 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 3 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m  (Sunday)

Tennis
Center Court Live: WTA Finals (Singles and Doubles Finals)/Hellenic Championship Finals (ATP Tour) — Tennis Channel, 7 a.m.
Center Court Live: ATP Finals (Doubles Round Robin) — Tennis Channel, 5:30 a.m. (Sunday)

Wrestling
AEW
All Elite Wrestling: Collision, Bayou Music Center, Houston, TX
Main Card — TNT/HBO Max, 8 p.m.

