All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Women’s — Finals Week 1
North Melbourne Kangaroos vs. Hawthorn Hawks — FS2, 3 a.m. (Friday)
College Basketball
Men’s
Penn State-Abington at Loyola (MD) — ESPN+, 11:30 a.m.
Curry at New Hampshire — ESPN+, 6 p.m.
Long Island University at IU Indianapolis — ESPN+, 6:30 p.m.
Mid-Atlantic Christian at Hampton — Monumental Sports Network/FloSports, 7 p.m.
Bethune-Cookman at Miami (FL) — ACC Network Extra, 7 p.m.
Jackson State at Louisville — ACC Network Extra, 7 p.m.
The Citadel at Boston College — ACC Network Extra, 7 p.m.
Allegheny at Canisius — ESPN+, 7 p.m.
Bethany at Bowling Green — ESPN+, 7 p.m.
Campbell at West Virginia — ESPN+, 7 p.m.
Capital at Cleveland State — ESPN+, 7 p.m.
Central Connecticut at Quinnipiac — ESPN+, 7 p.m.
Health Services & Pharmacy at Lindenwood — ESPN+, 7 p.m.
Illinois State at Ohio — ESPN+, 7 p.m.
Illinois Tech at Indiana State — ESPN+, 7 p.m.
Le Moyne at Xavier — ESPN+, 7 p.m.
Northwood at Western Michigan — ESPN+, 7 p.m.
Toccoa Falls at Charleston Southern — ESPN+, 7 p.m.
University of District of Columbia at Howard — ESPN+, 7 p.m.
Valley Forge at Lehigh — ESPN+, 7 p.m.
Robert Morris at Drake — ESPN+, 7:30 p.m.
Chicago State at Saint Louis — FanDuel Sports Network Midwest Extra/ESPN+, 8 p.m.
Cal-Riverside at North Dakota — Midco Sports/Summit League Network, 8 p.m.
Saint Francis at TCU — TNT/truTV/HBO Max, 8 p.m.
Texas A&M-Corpus Christi at SMU — ACC Network Extra, 8 p.m.
Alcorn State at South Alabama — ESPN+, 8 p.m.
Cal State-Northridge at Northern Iowa — ESPN+, 8 p.m.
Grambling State at Iowa State — ESPN+, 8 p.m.
Midway at Eastern Kentucky — ESPN+, 8 p.m.
Nebraska-Omaha at Abilene Christian — ESPN+, 8 p.m.
Northwestern State at North Texas — ESPN+, 8 p.m.
Tougaloo at Southern Mississippi — ESPN+, 8 p.m.
Trinity at Jacksonville — ESPN+, 8 p.m.
Merrimack at Auburn — SEC Network Plus, 8 p.m.
North Florida at Florida — SEC Network Plus, 8 p.m.
Texas Southern at Texas A&M — SEC Network Plus, 8 p.m.
Dakota State at South Dakota State — Summit League Network, 8 p.m.
Mercyhurst at Loyola Chicago — Marquee Sports Network/ESPN+, 9 p.m.
Denver at Washington — Big Ten Network, 10 p.m.
Wright State at Cal — ACC Network Extra, 10 p.m.
Arkansas-Pine Bluff at Portland — ESPN+, 10:30 p.m.
Women’s
Radford at Georgia Tech — ACC Network Extra, 10 a.m.
Bethune-Cookman at Miami (FL) — ACC Network Extra, 11 a.m.
Lincoln (PA) at Coppin State — ESPN+, 11 a.m.
Evansville at Southeast Missouri — ESPN+, noon
Fisk at North Alabama — ESPN+, noon
New Hampshire at Boston College — ACC Network Extra, 1 p.m.
Mississippi Valley State at Troy — ESPN+, 1 p.m.
Nevada at Sacramento State — ESPN+, 2 p.m.
Cal-Santa Barbara at UCLA — B1G+, 2:30 p.m.
Sewanee at Lipscomb — ESPN+, 3 p.m.
Middle Tennessee at Saint Louis — ESPN+, 5 p.m.
North Carolina A&T at TCU — ESPN+, 5 p.m.
Florida Tech at Jacksonville — ESPN+, 5:30 p.m.
Georgia Southern at Florida State — ACC Network Extra, 6 p.m.
Presbyterian at Wake Forest — ACC Network Extra, 6 p.m.
Maryland-Baltimore County at Maryland — B1G+, 6 p.m.
Bloomsburg at Binghamton — ESPN+, 6 p.m.
Lafayette at Rider — ESPN+, 6 p.m.
Northern Kentucky at Marshall — ESPN+, 6 p.m.
Slippery Rock at Duquesne — ESPN+, 6 p.m.
Virginia Lynchburg at WEstern Carolina — ESPN+, 6 p.m.
Wisconsin-Green Bay at Loyola Chicago — ESPN+, 6 p.m.
Tennessee-Chattanooga at Florida — SEC Network Plus, 6 p.m.
Campbell at Charlotte — ESPN+, 6:30 p.m.
Warner at Stetson — ESPN+, 6:30 p.m.
Warren Wilson at North Carolina-Asheville — ESPN+, 6:30 p.m.
Furman at Georgia — SEC Network Plus, 6:30 p.m.
Monmouth at Kentucky — SEC Network Plus, 6:30 p.m.
Elon at North Carolina — ACC Network Extra, 7 p.m.
Eastern Illinois at Purdue — B1G+, 7 p.m.
Quinnipiac at Rutgers — B1G+, 7 p.m.
Clemson at Mercer — ESPN+, 7 p.m.
Erskine at South Carolina Upstate — ESPN+, 7 p.m.
George Mason at James Madison — ESPN+, 7 p.m.
La Salle at Loyola Maryland — ESPN+, 7 p.m.
Mars Hill at Queens — ESPN+, 7 p.m.
Mercyhurst at Dayton — ESPN+, 7 p.m.
Northwestern State at Wichita State — ESPN+, 7 p.m.
Stonehill at Georgetown — ESPN+, 7 p.m.
Texas-San Antonio at Texas Tech — ESPN+, 7 p.m.
William & Mary at Davidson — ESPN+, 7 p.m.
McNeese at Alabama — SEC Network Plus, 7 p.m.
Langston at Oklahoma State — ESPN+, 7:30 p.m.
Missouri at Tulane — ESPN+, 7:30 p.m.
Cal-Riverside at Arizona — ESPN+, 8 p.m.
New Mexico at Colorado — ESPN+, 8 p.m.
Southeast Louisiana at LSU — SEC Network Plus, 8 p.m.
Santa Clara at Stanford — ACC Network Plus, 10 p.m.
College Football
Week 11
Texas-San Antonio at South Florida — ESPN, 7:30 p.m.
Georgia Southern at Appalachian State — ESPN2, 7:30 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
College Football Countdown — ESPN, 7 p.m.
The Joel Klatt Show: A College Football Podcast: Week 11 Preview — FS1, 7:30 p.m.
SEC Inside: Georgia vs. Florida — SEC Network, 9 p.m.
Big Noon Kickoff Presents Bear Bets: CFB Week 11 — FS1, midnight
College Soccer
Women’s
Atlantic Coast Conference Tournament
Semifinals, First Horizon Stadium, WakeMed Soccer Park, Cary, NC
Notre Dame vs. Duke — ACC Network, 5:30 p.m.
Stanford vs. Virginia — ACC Network, 8 p.m.
All ACC — ACC Network, 7:30 p.m.
Big Ten Conference Tournament
Semifinals, Energizer Park, St. Louis, MO
Washington vs. Wisconsin — Big Ten Network, 4 p.m.
Michigan State vs. UCLA — Big Ten Network, 7 p.m.
On the Pitch — Big Ten Network, 6 p.m.
On the Pitch — Big Ten Network, 6:30 p.m.
Southeastern Conference Tournament
Semifinals, Ashton Brosnaham Soccer Complex, Pensacola, FL
LSU vs. Mississippi State — SEC Network, 4:30 p.m.
Vanderbilt vs. Georgia — SEC Network, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
College Volleyball
Women’s
Illinois at Nebraska — FS1, 8 p.m.
UCLA at Oregon — FS1, 10 p.m.
Golf
PGA Tour
World Wide Technology Championship, El Cardonal Golf Course, Cabo San Lucas, Mexico
1st Round — Golf Channel, 3 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, 2:30 p.m.
LPGA Tour
Japan Classic, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan
2nd Round — Golf Channel, 10 p.m.
DP World Tour
Abu Dhabi HSBC Championship, Yas Links Golf Course, Abu Dhabi, United Arab Emirates
2nd Round — Golf Channel, 2 a.m. (Friday)
Hockey
Women’s
2025 Canada-USA Rivalry Series
Game 1, Rocket Arena, Cleveland, OH
United States vs. Canada — TSN4/NHL Network, 7 p.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 9 p.m.
UFC Top 10: Comebacks — ESPN2, 10:30 p.m.
UFC Unleashed: Best of Madison Square Garden — ESPN2, 11 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 6 p.m.
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Phoenix Recap — FS2, 11 p.m.
NBA
Los Angeles Clippers at Phoenix — NBA TV/FanDuel Sports Network SoCal/KPHE/KTVK, 9 p.m.
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
Game of the Night — NBA TV, noon
Coaches Corner — NBA TV, 2:30 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
Run It Back — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
NBA Action — NBA TV, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, midnight
NFL
Week 10
Thursday Night Football, Empower Field at Mile High, Denver, CO
Announcers — English: Al Michaels/Kirk Herbstreit//Kaylee Hartung//Spanish: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Mayra Gomez
Las Vegas Raiders at Denver Broncos — Amazon Prime Video/KTNV (Las Vegas)/KMGH (Denver), 8:15 p.m.
Announcers: Charissa Thompson/Ryan Fitzpatrick/Tony Gonzalez/Richard Sherman/Andrew Whitworth//Taylor Rooks//Ian Rapoport
TNF Tonight live from Empower Field at Mile High, Denver, CO — Amazon Prime Video., 7 p.m.
Thursday Night Kickoff live from Empower Field at Mile High, Denver, CO— Amazon Prime Video/KTNV/KMGH, 8 p.m.
TNF Post Game Show live from SEmpower Field at Mile High, Denver, CO — Amazon Prime Video, 11:15 p.m..
TNF Nightcap live from Empower Field at Mile High, Denver, CO — Amazon Prime Video, 11:30 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
This Is Football — ESPN2, 2:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPN2, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Fantasy Life — NFL Network, 5 p.m.
This Is Football — ESPN2, 6 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 6 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7:30 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 8 p.m.
Las Vegas Raiders vs. Denver Broncos NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11;15 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:45 p.m.
NHL
NHL on ESPN+
Announcers: Bob Wischusen/Ray Ferraro
Washington Capitals at Pittsburgh Penguins — ESPN+/Disney+/Hulu/Sportsnet, 7:30 p.m.
Announcers: John Kelly/Cassie-Campbell Pascall
Florida Panthers at Los Angeles Kings — ESPN+/Disney+/Hulu, 10 p.m.
Announcers: Steve Levy/T.J. Oshie//Emily Kaplan/Arda Öcal
The Point — ESPN2. 5 p.m.
Minnesota at Carolina — FanDuel Sports Network North/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
Montréal at New Jersey — TSN2/RDS/MSG SportsNet, 7 p.m.
Ottawa at Boston — TSN5/RDS2/NESN, 7 p.m.
St. Louis at Buffalo — FanDuel Sports Network Midwest/MSG Western New York, 7 p.m.
Philadelphia at Nashville — NBC Sports Philadelphia/FanDuel Sports Network South, 8 p.m.
Anaheim at Dallas — KCOP/Victory+/Victory+, 8 p.m.
Tampa Bay at Vegas — Sportsnet 360/TVA Sports/WXPX/Scripps Sports, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL’s Best — Sportsnet, 6 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 7 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 9:30 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11:30 p.m.
On the Fly — NHL Network, 12:30 a.m. (Friday)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 7 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 10 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line LIVE — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Bad Beats — ESPN2, 2:30 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPN2, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Inside ACCess — ACC Network, 3:30 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
ACC PM — ACC Network, 4:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions LIVE — SportsGrid, 6:30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Friday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
TMZ Sports — FS1, 5:30 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Friday)
Tennis
Center Court Live: WTA Finals (Round Robin)/Hellenic Championship (ATP Tour)/Moselle Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 7 a.m.
Center Court Live: WTA Finals (Round Robin)/Hellenic Championship (ATP Tour)/Moselle Open (ATP Tour) — Tennis Channel, 3 p.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 4 p.m.
UEFA Europa League
Matchday 4
League Phase, Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia
Dinamo Zagreb vs. Celta de Vigo — TUDN, 12:30 p.m.
Fútbol central — TUDN, noon
League Phase, Merker-Arena, Graz, Germany
Sturm Graz vs. Nottingham Forest — CBS Sports Network, 12:45 p.m.
UEFA Europa League Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, noon
League Phase, Estadio La Cartuja de Sevilla, Seville, Spain
Real Betis vs. Olympique Lyonnais — TUDN, 2:50 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
League Phase, Ibrox Stadium, Glasgow, Scotland, United Kingdom
Rangers vs. AS Roma — CBS Sports Network, 3 p.m.
UEFA Europa League Post Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.
The Golazo! Show — CBS Sports Golazo Network, noon
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.