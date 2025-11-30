All Times Eastern
Bundesliga
Matchday 12
Hamburger SV vs. VfB Stuttgart — ESPN+, 9:20 a.m.
Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg — ESPN+, 11:20 a.m.
Sport-Club Freiburg vs. 1. FSV Mainz 05 — ESPN+, 1:20 p.m.
Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 5 p.m.
College Basketball
Men’s
Cathedral Classic
Multi-Team Event, The Palestra, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA
La Salle vs. Merrimack — ESPN+, noon
Penn vs. Hofstra — ESPN+, 2:30 p.m.
College Basketball Gameday
Doubleheader, Harrah’s Cherokee Center, Asheville, NC
North Carolina-Asheville vs. Appalachian State — WYCW/ESPN+, 1:30 p.m.
The Citadel vs. Presbyterian — ESPN+, 4 p.m.
The Lafayette Classic
Doubleheader, Kirby Sports Center, Lafayette College, Easton, PA
Ball State vs. Le Moyne — ESPN+, noon
Lafayette vs. — ESPN+, 2:30 p.m.
Urban-Bennett Invitational
Multi-Team Event, UPMC Events Center, Robert Morris University, Moon, PA
Stetson at Robert Morris — ESPN+, 2 p.m.
Yale at Vermont — NESN/ESPN+, 2 p.m.
New Hampshire at Fairfield — ESPN+, 2 p.m.
South Alabama at Texas-San Antonio — ESPN+, 2 p.m.
Stonehill at Quinnipiac — ESPN+, 2 p.m.
Tennessee State at Tennessee-Chattanooga — ESPN+, 2 p.m.
Old Dominion at William & Mary — FloSports, 2 p.m.
Monmouth at Lafayette — ESPN+, 2:30 p.m.
Mercyhurst at West Virginia — ESPN+, 3 p.m.
Northeastern State at Missouri State — ESPN+, 3 p.m.
Wyoming at Texas Tech — ESPN+, 3 p.m.
St. Bonaventure at Florida Atlantic — ESPN2, 3:30 p.m.
Alabama A&M at Coastal Carolina — ESPN+, 3:30 p.m.
Belmont at College of Charleston — ESPN+, 3:30 p.m.
Longwood at American — ESPN+, 4 p.m.
Prairie View A&M at North Texas — ESPN+, 4 p.m.
St. Ambrose at Western Illinois — ESPN+, 4 p.m.
Cal-Irvine at San José State — NBC Sports California/Ryz Sports Network, 5 p.m.
San Diego at Long Beach State — ESPN+, 5 p.m.
Coppin State at Loyola Maryland — ESPN+, 6 p.m.
Cornell at Bucknell — ESPN+, 7 p.m.
Women’s
Fairfield at Iowa — Big Ten Network/Fox One, 1 p.m.
Niagara at Ohio State — B1G+, 1 p.m.
Yale at Penn State — B1G+, 1 p.m.
Bryant at Providence — ESPN+, 1 p.m.
DePaul at Princeton — ESPN+, 1 p.m.
Duquesne at Navy — ESPN+, 1 p.m.
Eastern Michigan at Detroit Mercy — ESPN+, 1 p.m.
Gardner-Webb at Coastal Caroline — ESPN+, 1 p.m.
Lafayette at New Jersey Institute of Technology — ESPN+, 1 p.m.
Maine Fort Kent at UMass-Lowell — ESPN+, 1 p.m.
Mercyhurst at Canisius — ESPN+, 1 p.m.
Ohio at Davidson — ESPN+, 1 p.m.
Purdue at Central Michigan — ESPN+, 1 p.m.
Southern Indiana at Northern Kentucky — ESPN+, 1 p.m.
Queens at North Carolina-Wilmington — FloSports, 1 p.m.
Harvard at Arkansas — SEC Network Plus, 1:30 p.m.
Bellarmine at Louisville — ACC Network Extra, 2 p.m
Howard at Syracuse — ACC Network Extra, 2 p.m.
Maryland-Eastern Shore at Virginia — ACC Network Extra, 2 p.m.
Saint Peter’s at Rutgers — B1G+, 2 p.m.
Brown at Lehigh — ESPN+, 2 p.m.
Bryant at Providence — ESPN+, 2 p.m.
Georgia Southern at Wofford — ESPN+, 2 p.m.
Long Island University at Fordham — ESPN+< 2 p.m.
Marshall at Morehead State — ESPN+, 2 p.m.
New Hampshire at Holy Cross — ESPN+, 2 p.m.
New Orleans at South Florida — ESPN+, 2 p.m.
Purdue Fort Wayne at Bowling Green — ESPN+, 2 p.m.
Towson at Delaware — ESPN+, 2 p.m.
Penn at Texas — SEC Network Plus, 2 p.m.
UConn at Xavier — FS1/Fox One, 2:30 p.m.
Saint Peter’s at Rutgers — Big Ten Network/Fox One, 3 p.m.
Le Moyne at Illinois — B1G+, 3 p.m.
Florida A&M at South Alabama — ESPN+, 3 p.m.
Grambling State at Baylor — ESPN+, 3 p.m.
Montana State at Colorado — ESPN+, 3 p.m.
Oakland at Tennessee-Martin — ESPN+, 3 p.m.
Western Kentucky at Southern Illinois — ESPN+, 3 p.m.
Louisiana-Monroe at Mississippi State — SEC Network Plus, 3 p.m.
Oregon at Auburn — SEC Network Plus, 3 p.m.
Liberty at Manhattan — ESPN+, 3:30 p.m.
Northern Illinois at Evansville — ESPN+, 4 p.m.
Cal State-Monterey Bay at San Francisco — ESPN+, 5 p.m.
Eastern Washington at Portland — ESPN+, 6 p.m.
College Wrestling
Men’s
Iowa at Iowa State — ESPN2, 1 p.m.
English Premier League
Matchweek 13
Crystal Palace vs. Manchester United — USA Network/Telemundo, 7 a.m.
Aston Villa vs. Wolverhampton Wanderers — USA Network/Telemundo, 9 a.m.
Nottingham Forest vs. Brighton & Hove Albion — Peacock, 9 a.m.
West Ham United vs. Liverpool — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Announcers — USA Network: Jon Champion/Graeme Le Saux
Chelsea vs. Arsenal — USA Network/Telemundo, 11:25 a.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Robbie Mustoe
Premier League Live — USA Network/Peacock, 11 a.m.
Goal Zone — USA Network, 1:30 p.m.
La Liga Premier 3er tiempo — Telemundo, 1:30 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.