All Times Eastern
Bundesliga
Matchday 12
1. FC Union Berlin vs. 1. FC Heidenheim 1846 — ESPN+, 9:20 a.m.
Bayern München vs. FC St. Pauli — ESPN+, 9:20 a.m.
SV Werder Bremen vs. 1. FC Köln — ESPN+, 9:20 a.m.
TSG Hoffenheim vs. FC Augsburg — ESPN+, 9:20 a.m.
Bayer 04 Leverkusen vs. Borussia Dortmund — ESPN+, 12:20 p.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
College Basketball
Men’s
Cathedral Classic
Multi-Team Event, The Palestra, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA
Hofstra vs. Merrimack — ESPN+, 2 p.m.
Penn vs. La Salle — ESPN+, 4:30 p.m.
Live Oak Bank Holiday Classic
Doubleheader, Trask Coliseium, University of North Carolina-Wilmington, Wilmington, NC
Navy vs. Southeastern Louisiana — FloSports, noon
Gardner-Webb at North Carolina-Wilmington — FloSports, 3 p.m.
The Lafayette Classic
Doubleheader, Kirby Sports Center, Lafayette College, Easton, PA
Le Moyne vs. Monmouth — ESPN+, 2 p.m.
Lafayette vs. Ball State — ESPN+, 4:30 p.m.
Urban-Bennett Invitational
Multi-Team Event, UPMC Events Center, Robert Morris University, Moon, PA
Southern Utah vs. Stetson — ESPN+, 2 p.m.
Bethune-Cookman at Indiana — Big Ten Network/Fox One, noon
Alcorn State at Louisiana Tech — ESPN+, noon
Boston University at Northern Kentucky — ESPN+, 1 p.m.
Detroit Mercy at Niagara — ESPN+, 1 p.m.
Emerson at UMass Lowell — ESPN+, 1 p.m.
Manhattan at Army — ESPN+, 1 p.m.
Virginia Military Institute at Central Florida — ESPN+, 1 p.m.
James Madison at George Mason — Monumental Sports Network/ESPN+, 2 p.m.
South Carolina Upstate at Nebraska — B1G+, 2 p.m.
Bryant at Harvard — ESPN+, 2 p.m.
Dartmouth at Saint Peter’s — ESPN+, 2 p.m.
Delaware State at Maryland-Baltimore County — ESPN+, 2 p.m.
Haskell at Wisconsin-Green Bay — ESPN+, 2 p.m.
Morehead State at IU Indianapolis — ESPN+, 2 p.m.
Sarah Lawrence at Columbia — ESPN+, 2 p.m.
Southern at Northwestern State — ESPN+, 2 p.m.
Western Carolina at High Point — ESPN+, 2 p.m.
Tennessee Tech at Georgia — SEC Network Plus, 2 p.m.
Notre Dame (MD) at Radford — ESPN+, 2:30 p.m.
Bellarmine at Northern Illinois — ESPN+, 3 p.m.
Houston Christian at Georgia Southern — ESPN+, 3 p.m.
Lipscomb at Southeast Missouri — ESPN+, 3 p.m.
Stephen F. Austin at Texas-Arlington — ESPN+, 3 p.m.
Western Michigan at Valparaiso — ESPN+, 3 p.m.
Gwynedd Mercy at Maryland-Eastern Shore — Delmarva Sports Network, 4 p.m.
Montana State at Utah State — KMYU/Mountain West Network, 4 p.m.
Howard at Mount St. Mary’s — ESPN+, 4 p.m.
Kentucky State at Southern Indiana — ESPN+, 4 p.m.
Missouri-Kansas City at Weber State — ESPN+, 4 p.m.
Norfolk State at Arizona — ESPN+, 4 p.m.
Siena at American — ESPN+, 4 p.m.
South Carolina State at Winthrop — ESPN+, 4 p.m.
Air Force vs. South Dakota (at Summit Arena, Rapid City, SD) — Summit League Network, 4 p.m.
Cal-Riverside at Utah Tech — ESPN+, 5 p.m.
Central Arkansas at East Tennessee State — ESPN+. 5 p.m.
Pepperdine at Cal State-Fullerton — ESPN+, 5 p.m.
Trinity Jacksonville at North Florida — ESPN+, 5 p.m.
Wofford at Eastern Kentucky — ESPN+, 5 p.m.
Sacred Heart at Penn State — NBCSN/Peacock, 6 p.m.
Buffalo at Canisius — ESPN+, 6 p.m.
Arkansas-Little Rock at Southern Illinois — ESPN+, 7 p.m.
Our Lady of the Lake at Lamar — ESPN+, 7 p.m.
Redlands at Cal Poly — ESPN+, 7 p.m.
Wisconsin-Milwaukee at Akron — ESPN+, 7 p.m.
Gardner-Webb at North Carolina-Wilmington — FloSports, 7 p.m.
Mercer at Elon — FloSports, 7 p.m.
Regis at Northern Colorado — ESPN+, 8 p.m.
Lawrence at St. Thomas — Summit League Network, 8 p.m.
Mid-America Christian at Nebraska-Omaha — Summit League Network, 8 p.m.
California Baptist at Oregon State — ESPN+ 10 p.m.
Sacramento State at Pacific — ESPN+, 10 p.m.
Women’s
Army at Eastern Kentucky — ESPN+, noon
Manhattan at Navy — ESPN+, 1 p.m.
Campbell at North Florida — ESPN+, 1:30 p.m.
Charlotte at George Washington — ESPN+, 1:30 p.m.
Drexel at St. Bonaventure — ESPN+, 2 p.m.
Eureka at Indiana State — ESPN+, 2 p.m.
North Carolina-Asheville at Furman — ESPN+, 2 p.m.
William & Mary at Tennessee State — ESPN+, 2 p.m.
South Dakota at Wyoming — Mountain West Network, 3 p.m.
Westminster at Utah Tech — ESPN+, 3 p.m.
Liberty at Duquesne — ESPN+, 3:30 p.m.
Radford at Cleveland State — ESPN+, 4 p.m.
Utah at Montana — ESPN+, 4 p.m.
Nevada at Portland — ESPN+, 6 p.m.
Jacksonville State at Pacific — ESPN+, 6:30 p.m.
Cal Lutheran at Cal-Riverside — ESPN+, 7 p.m.
Colgate at Cal-Irvine — ESPN+, 7:30 p.m.
Lindenwood at Hawai’i — ESPN+, 7:30 p.m.
Loyola Marymount at Cal State-Fullerton — ESPN+, 8 p.m.
Southeast Missouri at Arizona State — ESPN+, 8:30 p.m.
Cal State-Bakersfield at Arizona — ESPN+, 9 p.m.
College Hockey
Men’s
Adirondack Invitational
Doubleheader, Herb Brooks Arena at the Olympic Center, Lake Placid, NY
UMass-Lowell at St. Lawrence — ESPN+, 4 p.m.
Alaska Fairbanks vs. Clarkson — ESPN+, 7:30 p.m.
Friendship Four
Doubleheader,The SSE Arena, Belfast, Northern Ireland, United Kingdom
Consolation Game: Sacred Heart vs. Rochester Institute of Technology — FloSports, 10 a.m.
Championship: Union vs. Miami (OH) — FloSports, 2 p.m.
Red Hot Hockey
ECAC vs. Hockey East, Madison Square Garden, New York, NY
Cornell vs. Boston University — ESPN+, 8 p.m.
Brown at Northeastern — ESPN+, 4 p.m.
Merrimack at Dartmouth — ESPN+, 4 p.m.
New Hampshire at Bentley — ESPN+, 4 p.m.
Stonehill at Quinnipiac — ESPN+, 4 p.m.
UMass at Army — ESPN+, 4 p.m.
Augustana at Lake Superior State — Midco Sports Plus, 6 p.m.
Minnesota State at Northern Michigan — Midco Sports Plus, 6 p.m.
Princeton at Bowling Gren — Midco Sports Plus, 6 p.m.
St. Thomas at Michigan Tech — Midco Sports Plus, 6 p.m.
Ohio State at Arizona State — KUTP, 7 p.m.
Bemidji State at North Dakota — Midco Sports, 7 p.m.
Michigan at Harvard — ESPN+, 7 p.m.
Nebraska-Omaha at Yale — ESPN+, 7 p.m.
College Volleyball
Women’s
Penn State at Iowa — Big Ten Network, 7 p.m.
Ohio State at Nebraska — Big Ten Network, 9 p.m.
EFL Championship
Matchday 18
Stoke City vs. Hull City — CBS Sports Network, 7:30 a.m.
Leicester City vs. Sheffield United — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
Coventry City vs. Charlton Athletic — CBS Sports Network, 10 a.m.
West Bromwich Albion vs. Swansea City — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
English Premier League
Matchweek 13
Brentford vs. Burnley — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Manchester City vs. Leeds United — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
Sunderland vs. Bournemouth — Peacock, 10 a.m.
Announcers — USA Network: Peter Drury/Graeme Le Saux
Everton vs. Newcastle United — USA Network/Universo, 12:25 p.m.
Tottenham Hotspur vs. Fulham — USA Network/Universo, 2:55 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Robbie Mustoe
Premier League Mornings — USA Network/Peacock, 9 a.m.
Premier League Live — USA Network/Peacock, noon
Premier League Live — USA Network, 2:30 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 9:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 10 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 10 a.m.
La Liga Premier Extra — Universo, noon
La Liga Premier Extra — Universo, 2:30 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Qatar Grand Prix, Lusail International Circuit, Doha, Qatar
Sprint — ESPN2, 8:55 a.m.
Qualifying — ESPNews, 12:55 p.m.
Golf
Ladies European Tour
Open de España, Real Guadalhorce Club de Golf, Malaga, Spain
3rd Round — Golf Channel, 8 a.m.
DP World Tour
Australian PGA Championship, Royal Queensland Golf Club, Brisbane, Queensland, Australia
Final Round — Golf Channel, 9:30 p.m.
LaLiga
Matchday 14
RCD Mallorca vs. CA Osasuna — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Barcelona vs. Deportivo Alavés — ESPN Deportes/ESPN+, 10 a.m.
Levante vvs. Athletic Club Bilbao — ESPN Deportes/ESPN+, 12:25 p.m.
Atlético de Madrid vs. Real Oviedo — ESPN Deportes/ESPN+, 2:30 p.m.
Ligue 1
Round 14
AS Monaco vs. Paris Saint-Germain — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:50 a.m.
Paris FC vs. AJ Auxerre — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 10:30 a.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 3 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Top 10: Slugfests — ESPN2, 7:30 a.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.
NBA
Toronto at Charlotte — TSN4/FanDuel Sports Network Southeast, 6 p.m.
Chicago at Indiana — Chicago Sports Network/FanDuel Sports Network Indiana, 7:30 p.m.
Brooklyn at Milwaukee — YES/FanDuel Sports Network Wisconsin, 8 p.m.
Detroit at Miami — FanDuel Sports Network Detroit Extra/FanDuel Sports Network Florida, 8 p.m.
New Orleans at Golden State — NBA TV/Gulf Coast Sports & Entertainment Network/NBC Sports Bay Area, 8:30 p.m.
Denver at Phoenix — Altitude/KPHE/KTVK, 9 p.m.
Dallas at Los Angeles Clippers — KFAA/FanDuel Sports Network/KTLA, 10 p.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
Inside Practice: Minnesota Timberwolves — NBA TV, 2:30 p.m.
The Association: Weekend — NBA TV, 8:30 p.m.
The Association — NBA TV, 11 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Week: Condensed — NBA TV, 11:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Sunday)
NBA G League
College Park Skyhawks at Delaware Blue Coats — WPSG, 6 p.m.
Raptors 905 at Long Island Nets — The Roku Sports Channel/Gotham Sports App, 7 p.m.
Mexico City Capitanes at Texas Legends — Urban Edge Network, 8:30 p.m.
Salt Lake City Stars at Santa Cruz Warriors — Jazz+/NBC Sports Bay Area Plus, 10 p.m.
South Bay Lakers at San Diego Clippers — The Roku Sports Channel, 10 p.m.
NFL
NFL Matchup — ESPN2, 7 a.m.
Fantasy Football Sports Today — SportsGrid, 8 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NHL
Hockey Night in Canada
Edmonton Oilers at Seattle Kraken — Sportsnet/Kraken Hockey Network (KONG)/Amazon Prime Video (Seattle only), 4 p.m.
Toronto Maple Leafs at Pittsburgh Penguins — Sportsnet (East/Ontario/Pacific)/Sportsnet One/CBC/City TV/TVA Sports/NHL Network/SportsNet Pittsburgh, 7 p.m.
Winnipeg Jets at Nashville Predators — Sportsnet West/Sportsnet 360/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
Vancouver Canucks at Los Angeles Kings — Sportsnet/Sportsnet One/Sportsnet 360/CBC/City TV/TVA Sports/FanDuel Sports Network West, 10 p.m.
Hockey Central Saturday — Sportsnet/Sportsnet One/Sportsnet 360/CBC/NHL Network, 6:30 p.m.
After Hours — Sportsnet/Sportsnet One/Sportsnet 360/CBC, 1 a.m. (Sunday)
Tampa Bay at New York Rangers — Sportsnet One/NHL Network/WXPX/MSG Network, 2 p.m.
Montréal at Colorado — TSN2/RDS/Altitude, 3 p.m.
Detroit at Boston — FanDuel Sports Network Detroit/NESN, 7 p.m.
Philadelphia at New Jersey — NBC Sports Philadelphia/MSG SportsNet, 7 p.m.
Buffalo at Minnesota — MSG Western New York/FanDuel Sports Network North Extra, 8 p.m.
Utah at St. Louis — KUPX/FanDuel Sports Network Midwest, 8 p.m.
San José at Vegas — Scripps Sports/NBC Sports California, 10 p.m.
On the Fly: Buffalo at Minnesota/Utah at St. Louis Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: San José at Vegas/Vancouver at Los Angeles Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Sunday)
PWHL
Vancouver Goldeneyes at New York Sirens — Sportsnet/MSG SportsNet/YouTube, noon
Boston Fleet at Toronto Sceptres — CBC/NESN/YouTube, 2 p.m.
Serie A
Matchday 13
Genoa CFC vs. Hellas Verona FC — Paramount+, 9 a.m.
Parma Calcio 1913 vs. Udinese Calcio — Paramount+, 9 a.m.
Juventus vs. Cagliari Calcio — CBS Sports Golazo Network, noon
AC Milan vs. SS Lazio — Paramount+, 2:45 p.m.
U.S. Lecce vs. Torino FC — CBS Sports Golazo Network, 6:30 a.m. (Sunday)
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Soccer
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 7:30 a.m.
Misión Europa — TUDN, noon
Línea de cuatro — TUDN, 4 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 10 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SEC Now — SEC Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
Racing on the Edge: 2025, The Last Seat — BBC News, 10:30 a.m.
SportsCenter — ESPN2 11 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 3:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.,m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
El pelotazo — Telemundo, 1 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Sunday)
dsSouth Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
