All Times Eastern
HAPPY THANKSGIVING!!!
College Basketball
Men’s
CBS Sports Thanksgiving Classic
Doubleheader, United Center, Chicago, IL
Announcers — CBS: Ian Eagle/Bill Raftery//Jon Rothstein
Duke vs. Arkansas — CBS, 8 p.m.
Oklahoma State vs. Northwestern — Big Ten Network, 10:30 p.m.
Fort Myers Tip-Off
Doubleheader, Suncoast Arena, Lee Campus, Florida Southwestern College, Fort Myers, FL
St. Bonaventure vs. East Carolina — FS1/Fox One, noon
Michigan State vs. North Carolina — Fox/Fox One, 4:30 p.m.
College Basketball Live Scoreboard — ESPN2, 1 p.m.
College Basketball Live Scoreboard — ESPN, 2 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 4 p.m.
College Basketball Live Scoreboard — ESPN, 4:30 p.m.
Women’s
Air Force vs. Florida Atlantic — ESPN+, noon
College Football
Week 14
Tuskegee at Alabama — SWAC TV, 3 p.m.
Navy at Memphis — ESPN, 7:30 p.m.
College Football Countdown — ESPN, 7 p.m.
The Joel Klatt Show: A College Football Podcast: Week 14 Preview — FS1, 12:30 a.m. (Friday)
Big Noon Kickoff Presents Bear Bets: CFB Week 14 — FS1, 1 a.m. (Friday)
FIFA U17 World Cup
Medal Round
Third Place Match, Aspire Zone, Doha, Qatar
Brazil vs. Italy — FS2, 7:15 a.m.
Final, Khalifa International Stadium, Doha, Qatar
Portugal vs. Austria — FS2, 10:45 a.m./Universo, 10:55 a.m.
Closing Ceremony — Universo, 1 p.m.
Golf
Ladies European Tour
Open de España, Real Guadalhorce Club de Golf, Malaga, Spain
1st Round — Golf Channel, 8 a.m.
DP World Tour
Australian PGA Championship, Royal Queensland Golf Club, Brisbane, Queensland, Australia
2nd Round — Golf Channel, 9:30 p.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 9 p.m.
UFC 299: O’Malley vs. Vera 2 — ESPNews, 1 a.m. (Friday)
NFL
Week 13
John Madden Thanksgiving Celebration
Game 1, Ford Field, Detroit, MI
Announcers: Kevin Burkhardt/Tom Brady//Erin Andrews//Tom Rinaldi
Green Bay Packers at Detroit Lions — Fox/Fox One, 1 p.m.
Announcers: Curt Menefee/Terry Bradshaw/Rob Gronkowski/Howie Long/Michael Strahan//Jay Glazer
Fox NFL Special: Thanksgiving — Fox, 11 a.m.
NFL on Fox Postgame — Fox, 4 p.m.
Game 2, AT&T Stadium, Arlington, TX
Announcers — Jim Nantz/Tony Romo/Tracy Wolfson
Kansas City Chiefs at Dallas Cowboys — CBS/Paramount+, 4:30 p.m.
Announcers: James Brown/Nate Burleson/Bill Cowher/Matt Ryan
The NFL Today — CBS, 4 p.m.
The NFL Today Postgame — CBS, 7:30 p.m.
Game 3, M&T Bank Stadium, Baltimore, MD
Announcers — NBC/Peacock: Mike Tirico/Jason Garrett//Melissa Stark//Madden 2015 Cast on Peacock: Paul Burmeister/Kurt Benkert//Chad Johnson//Kay Adams//Telemundo: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Ariana Figuera
Cincinnati Bengals at Baltimore Ravens — NBC/Peacock/Telemundo, 8:20 p.m.
Football Night in America — NBC, 8 p.m.
Sunday Night Football en Telemundo — Telemundo, 8 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Channel, 10 a.m.
NFL GameDay Morning — NFL Network, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 11 a.m.
Green Bay Packers vs. Detroit Lions NFL Football In-Game LiVE Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
NFL GameDay Highlights — NFL Network, 4 p.m.
Kansas City Chiefs vs. Dallas Cowboys NFL Football In-Game LiVE Gameday — SportsGrid, 4:30 p.m.
NFL GameDay Highlights — NFL Network, 7:30 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Cincinnati Bengals vs. Baltimore Ravens NFL Football In-Game LiVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:30 p.m.
NHL
Top Shelf: Thanksgiving Special — NHL Network, 7 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Equipo Fútbol — ESPN Deportes, 3 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Inside ACCess: Thanksgiving Special — ACC Network, 8 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Game On: Journey to the NCAA Championship — ESPN2, 4 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
Gametime Decisions LIVE — SportsGrid, 6:30 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
El pelotazo — Telemundo, 12:30 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Friday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Friday)
UEFA Europa League
Matchday 5
League Phase, Villa Park, Birmingham, England, United Kingdom
Aston Villa vs. Young Boys — TUDN, 12:30 p.m.
Fútbol central — TUDN, noon
League Phase, Estadio La Cartuja de Sevilla, Seville, Spain
Real Betis vs. FC Utrecht — TUDN, 2:50 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
The Golazo! Show — CBS Sports Golazo Network, noon
