All Times Eastern
Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
Men’s
uDoubleheader, Trask Coliseum, University of North Carolina-Wilmington, Wilmington, NC
Gardner-Webb vs. Navy — FloSports, 4 p.m.
Southeastern Louisiana vs. North Carolina-Wilmington — FloSports, 7 p.m.
Mercy at Bryant — ESPN+, 11 a.m.
Misercordia at Cornell — ESPN+, noon
Brown at New Hampshire — ESPN+, 1 p.m.
Columbia International at Presbyterian — ESPN+, 1 p.m.
New Orleans at Texas Tech — ESPN+, 1 p.m.
Wofford at Northern Kentucky — FanDuel Sports Network Ohio/ESPN+, 2 p.m.
Army at Fairleigh Dickinson — YES, 2 p.m.
Appalachian State at Mercer — ESPN+, 2 p.m.
Illinois-Chicago at Robert Morris — ESPN+, 2 p.m.
Nebraska-Omaha at Florida International — ESPN+, 2 p.m.
Worcester State at Holy Cross — ESPN+, 2 p.m.
Virginia State vs. Delaware State (at Carefirst Arena, Washington, D.C.) — HBCU Go/NLSE, 2:30 p.m.
Southern Indiana at Valparaiso — ESPN+, 3 p.m.
Texas Lutheran at Incarnate Word — ESPN+, 3 p.m.
Harvard at Boston College — ACC Network Extra, 4 p.m.
Lipscomb at Marshall — ESPN+, 4 p.m.
Northern Colorado at Air Force — Altitude/Ryz Sports Network/Mountain West Network, 6 p.m.
Central State at Duquesne — ESPN+, 6 p.m.
Tennessee Tech at Kentucky — SEC Network, 7 p.m.
Columbia at Fairfield — ESPN+, 7 p.m.
Eastern Michigan at Cincinnati — ESPN+, 7 p.m.
Houston Christian at The Citadel — ESPN+, 7 p.m.
St. Mary’s (MD) at Howard — ESPN+, 7 p.m.
Biblical Studies at Texas Southern — YouTube, 7:30 p.m.
Indiana State at Louisiana Tech — ESPN+, 7:30 p.m.
Southeast Missouri at Northern Arizona — ESPN+, 8 p.m.
Southern Illinois at Memphis — ESPN+, 8 p.m.
Denver at Wyoming — Mountain West Network/Ryz Sports Network, 8:30 p.m.
New Jersey Institute of Technology at Louisville — ACC Network, 9 p.m.
Alabama State at New Mexico — Altitude 2/Mountain West Network, 9 p.m.
Long Beach State at Portland — ESPN+, 10 p.m.
College Basketball Live Scoreboard — ESPN, 2 p.m.
College Basketball Live Scoreboard — ESPN2, 2 p.m.
College Basketball Live Scoreboard — ESPN2, 4:30 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 9 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 11:30 p.m.
College Basketball Live Scoreboard — ESPN2, 11:30 p.m.
Women’s
Central Florida at East Carolina — ESPN+, 11 a.m.
Yale at American — ESPN+, 11 a.m.
Howard at Purdue — B1G+, noon
Bryant at Boston University — ESPN+, noon
Central Arkansas at Georgia State — ESPN+, noon
Eastern Kentucky at Morehead State — ESPN+, noon
Loyola Chicago at DePaul — ESPN+, noon
Towson at Georgetown — ESPN+, noon
Anderson at IU Indianapolis — ESPN+, 1 p.m.
Delaware at Loyola Maryland — ESPN+, 1 p.m.
Princeton at URI — ESPN+, 1 p.m.
Robert Morris at Eastern Michigan — ESPN+, 1 p.m.
Houston Christian at New Orleans — ESPN+, 2 p.m.
Virginia-Wise at Liberty — ESPN+, 2 p.m.
North Texas at Saint Mary’s — ESPN+, 2:30 p.m.
Siena at Cornell — ESPN+, 2:30 p.m.
Creighton at UNLV — Mountain West Network, 3 p.m.
Louisiana Tech at Baylor — ESPN+, 3 p.m.
Southern Indiana at Valparaiso — ESPN+, 3 p.m.
Life Pacific at Cal State-Northridge — ESPN+, 5 p.m.
Michigan at Detroit Mercy — ESPN+, 5 p.m.
Wake Forest at Morgan State — FloSports, 5 p.m.
Maryland at Kentucky – FloSports, 5:30 p.m.
St. Bonaventure at Cleveland State — ESPN+, 6 p.m.
Western Kentucky at Illinois — B1G+, 7 p.m.
Western Illinois at Iowa — B1G+, 7:30 p.m.
Weber State at Utah — ESPN+, 9 p.m
College Football
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Always College Football — ESPNews, 8:30 p.m.
College Volleyball
Women’s
Louisville at Pittsburgh — ACC Network, 7 p.m.
Purdue at Minnesota — Big Ten Network, 7 p.m.
Indiana at Illinois – Big Ten Network, 9 p.m.
At The Net — Big Ten Network, 6:30 p.m.
At The Net — Big Ten Network, 11 p.m.
Golf
DP World Tour
Australian PGA Championship, Royal Queensland Golf Club, Brisbane, Queensland, Australia
1st Round — Golf Channel, 9:30 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 5:30 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
The Sounds of Baseball: Bob Costas — MLB Network, 2 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
MLB Network Presents: The Impossible DreamP: Red Sox Nation Begins — MLB Network, 10 p.m.
NBA Cup
Group Play
East Group B, TD Garden, Boston, MA
Announcers — ESPN: Mark Jones/Stephanie White//Alyssa Lang
Detroit Pistons at Boston Celtics — ESPN/FanDuel Sports Network Detroit, 5 p.m.
Announcers: Malika Andrews/Michael Malone/Kendrick Perkins/Brian Windhorst
NBA Countdown — ESPN, 4:30 p.m.
East Group C, Spectrum Center, Charlotte, NC
New York at Charlotte — MSG Network/FanDuel Sports Network Southeast, 7 p.m.
East Group A, Scotiabank Arena, Toronto, Ontario, Canada
Indiana at Toronto — FanDuel Sports Network Indiana/TSN4, 7:30 p.m.
Raptors GameDay — TSN4, 7 p.m.
Group C, Kaseya Center, Miami, FL
Milwaukee at Miami — FanDuel Sports Network Wisconsin/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
West Group A, Paycom Center, Oklahoma City, OK
Announcers: Dave Pasch/Doris Burke//Katie George
Minnesota Timberwolves at Oklahoma City Thunder — ESPN, 7:30 p.m.
West Group B, Smoothie King Center, New Orleans, LA
Memphis at New Orleans — FanDuel Sports Network Southeast/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
West Group C, Chase Center, San Francisco, CA
Announcers — ESPN: Mike Breen/Richard Jefferson/Tim Legler//Jorge Sedano
Houston Rockets at Golden State Warriors — ESPN/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
West Group A, Golden 1 Center, Sacramento, CA
Phoenix at Sacramento — KPHE/KTVK/NBC Sports California, 10 p.m.
West Group C, Moda Center, Portland, OR
San Antonio at Portland — FanDuel Sports Network Southwest/BlazerVision/KUNP, 10 p.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
NBA Today — NBA TV, 2 p.m.
The Hoop Collective — ESPNews, 4 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night: Condensed — NBA TV, 5 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
Minnesota Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder NBA Basketball In-Game LIVE Gameday —
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Thursday)
NBA G League
Delaware Blue Coats at Westchester Knicks — ESPN+, 7 p.m.
Long Island Nets at College Park Skyhawks — ESPN+, 7 p.m.
Sioux Falls Skyforce at Windy City Bulls — Chicago Sports Network Plus, 8 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
NFL Slimetime: Week 12 — Nickelodeon, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
NFL Films Presents: Focused — FS1, 6:30 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL on ESPN+
Announcers: John Buccigross/Cassie Campbell-Pascall
Minnesota Wild at Chicago Blackhawks — ESPN+/Disney+/Hulu, 8:30 p.m.
Boston at New York Islanders — TVA Sports/NESN/MSG SportsNet, 7 p.m.
Buffalo at Pittsburgh — MSG Western New York/SportsNet Pittsburgh, 7 p.m.
Calgary at Tampa Bay — Sportsnet One/WXPX, 7 p.m.
Nashville at Detroit — FanDuel Sports Network South/FanDuel Sports Network Detroit Extra, 7 p.m.
New York Rangers at Carolina — MSG Network 2/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
Philadelphia at Florida — NBC Sports Philadelphia/Scripps Sports, 7 p.m.
St. Louis at New Jersey — FanDuel Sports Network Midwest/MSG SportsNet 2, 7 p.m.
Toronto at Columbus — Sportsnet (East/Ontario/Pacific)/Sportsnet 360/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Winnipeg at Washington — Sportsnet West/Monumental Sports Network, 7 p.m.
San José at Colorado — Altitude/NBC Sports California, 9 p.m.
Montréal at Utah — TSN2/RDS/KUPX, 9:30 p.m.
Dallas at Seattle — Sportsnet 360/Victory+/Kraken Hockey Network (KING/KONG)/Amazon Prime Video (Seattle only), 10 p.m.
Ottawa at Vegas — TSN5/RDS2/Scripps Sports, 10 p.m.
Vancouver at Anaheim — Sportsnet Pacific/Victory+, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsn One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet/Sportsnet 360, 6:30 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 10:30 p.m.
On the Fly: Dallas at Seattle/Ottawa at Vegas/Vancouver at Anaheim Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Thursday)
PWHL
Vancouver Goldeneyes at Ottawa Charge — TSN5/YouTube, 7 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 2 a.m. (Thursday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Thru the Ringer — FanDuel TV, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPNews, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
B1G Women’s Sports Report — Big Ten Network, 1 p.m.
SportsCenter –ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:#0 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo– Univision, midnight
The B1G Show — Big Ten Network, 12:30 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 12:35 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 2:30 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Contacto deportivo — TUDN, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
UEFA Champions League
Matchday 5
League Phase, Idrætsparken, Copenhagen, Denmark
F.C. København vs. FC Kairat Almaty — TUDN, 12:30 p.m.
Fútbol central — noon
League Phase, Alphamega Stadium, Kolossi, Cyprus
Pafos FC vs. AS Monaco — CBS Sports Golazo Network, 12:45 p.m.
Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions League Matchday — CBS Sports Golazo Network, noon
League Phase, Stadio Georgios Karaiskakis, Piraeus, Greece
Olympiacos FC vs. Real Madrid — UniMás/TUDN, 2:50 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
League Phase, Estádio José Alvalade, Lisbon, Portugal
Sporting Clube de Portugal vs. Club Brugge — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions League Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
UEFA Champions League Today Post Match Show — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.