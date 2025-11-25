All Times Eastern
College Basketball
Men’s
Tennessee Southern at North Alabama — ESPN+, 1 p.m.
Washington College at Loyola Maryland — ESPN+, 6 p.m.
Mount St. Mary’s at Ohio State — Big Ten Network/Fox One, 6:30 p.m.
Tennessee State at North Carolina-Asheville — ESPN+, 6:30 p.m.
Boston University at Penn State — NBCSN (YouTube TV)/Peacock, 7 p.m.
Hampton at Maryland Eastern Shore — Delmarva Sports Network, 7 p.m.
Cal State-Bakersfield at Florida State — ACC Network Extra, 7 p.m.
Campbell at Wake Forest — ACC Network Extra, 7 p.m.
Adrian at Central Michigan — ESPN+, 7 p.m.
Brescia at Tennessee-Martin — ESPN+, 7 p.m.
Chicago State at Purdue Fort Wayne — ESPN+, 7 p.m.
Coppin State at Rider – ESPN+, 7 p.m.
James Madison vs. Nebraska-Omaha (at FIU Arena, Florida International University, Miami, FL) — EPSN+, 7 p.m.
Lehigh at Marist — ESPN+, 7 p.m.
North Carolina Central at South Carolina Upstate — ESPN+, 7 p.m.
Old Dominion at Villanova — ESPN+, 7 p.m.
Quinnipiac at Central Florida — ESPN+, 7 p.m.
Rutgers-Camden at Saint Joseph’s – ESPN+, 7 p.m.
Waynesburg at Cleveland State — ESPN+, 7 p.m.
Wright State at Stetson — ESPN+, 7 p.m.
Eastern Illinois at Central Arkansas — ESPN+, 7:30 p.m.
Piedmont at Charleston Southern — ESPN+, 7:30 p.m.
Kansas State at Indiana — FS1/Fox One, 8 p.m.
Dominican at Wisconsin-Milwaukee — ESPN+, 8 p.m.
Eastern Washington at North Texas — ESPN+, 8 p.m.
Northern Illinois at Austin Peay — ESPN+, 8 p.m.
Mississippi Valley State at Texas A&M — SEC Network Plus, 8 p.m.
South Carolina State at Missouri — SEC Network Plus, 8 p.m.
Winthrop at Nebraska — Big Ten Network/Fox One, 8:30 p.m.
Oakland at Montana — ESPN+, 9 p.m.
Portland State at Utah Tech — ESPN+, 9 p.m.
San Francisco State at Sacramento State — ESPN+, 10 p.m.
College Basketball Live Scoreboard — ESPN2, 2 p.m.
College Basketball Live Scoreboard — ESPN2, 4:30 p.m.
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 7 p.m.
College Basketball Live Scoreboard — ESPN2, 7 p.m.
FS1 College Hoops Extra — FS1, 10 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 11:30 p.m.
Women’s
Merrimack at Boston College — ACC Network Extra, 11 a.m.
Le Moyne at Bucknell — ESPN+, 11 a.m.
New Haven at Fairfield — ESPN+, 11 a.m.
Norfolk State at Appalachian State — ESPN+, 11 a.m.
Samford at Georgia State — ESPN+, 11 a.m.
Indiana at Florida Gulf Coast — ESPN+, 1 p.m.
Western Carolina at West Georgia — ESPN+, 2 p.m
Montreat at South Carolina Upstate — ESPN+, 4 p.m.
Wofford at North Carolina-Asheville — ESPN+, 4 p.m.
Georgia Southern at Charleston Southern — ESPN+, 5 p.m
Lafayette at Pittsburgh — ACC Network Extra, 6 p.m.
Fairleigh Dickinson at New Jersey Institute of Technology — ESPN+, 6 p.m.
Kennesaw State at South Alabama — ESPN+, 6 p.m.
UMass at Holy Cross — ESPN+, 6 p.m.
Georgia Southwestern at Jacksonville –ESPN+, 6:30 p.m.
Toledo at Youngstown State — ESPN+, 6:30 p.m.
Villanova at La Salle — ESPN+, 6:30 p.m.
Louisiana-Monroe at Clemson — ACC Network, 7 p.m.
Fisk at Southern Indiana — ESPN+, 7 p.m.
Florida A&M at Mercer — ESPN+, 7 p.m.
New Hampshire at Brown — ESPN+, 7 p.m.
Rider at George Mason — ESPN+, 7 p.m.
North American at Sam Houston — ESPN+, 7:30 p.m.
Louisiana at Memphis — ESPN+, 8 p.m.
Northern Colorado at Arizona — ESPN+, 8 p.m.
Tarleton at Texas State — ESPN+, 8 p.m.
Utah Tech at Arizona State — ESPN+, 8 p.m.
South Dakota Mines at Colorado State — Mountain West Network, 8:30 p.m.
Southern at Washington — B1G+, 9 p.m.
Tennessee Tech at USC — B1G+, 10 p.m.
College Football
Week 14 — MACtion
Bowling Green at UMass — ESPNU, 4:30 p.m.
Western Michigan at Eastern Michigan — ESPN2, 7:30 p.m.
Bill Belichick (North Carolina) Football Press Conference — ACC Network, 11:30 a.m.
South Florida Football Press Conference — ESPN+, 11:30 a.m.
Zach Kittley (Florida Atlantic) Weekly Presser — ESPN+, 11:45 a.m.
Cincinnati Football Presser — ESPN+, noon
Oklahoma Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Iowa State Football Press Conference — ESPN+, 12:50 p.m.
SEC Now: Open Mic — SEC Network, 1 p.m.
Colorado Weekly Football Presser — ESPN+, 1 p.m.
North Texas Football Press Conference — ESPN+, 1 p.m.
Missouri Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
South Carolina Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
Vanderbilt Football Press Conference — SEC Network Plus, 2 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 3 p.m.
College Football Playoff: Top 25 — ESPN, 7 p.m.
After Further Review — ESPN+, 7 p.m.
SEC Inside: Arkansas vs. Texas — SEC Network, 10 p.m.
College Volleyball
Women’s
Southeastern Conference Tournament
Championship, Enmarket Arena, Savannah, GA
Kentucky vs. Texas — SEC Network, 7 p.m.
Golf
Fairways of Life with Matt Adams — Golf Channel, 9 a.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 3:30 p.m.
Glam Golf with Blair O’Neal: Birdie Challenge with Aaron Hicks & Hailey Ostrom — Golf Channel, 7 p.m.
LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
LaLiga Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
UFC Unleashed: British Invasion — ESPNews, midnight
Good Guy/Bad Guy — ESPN2, 12:30 a.m. (Wednesday)
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
The Just Baseball Show — SportsGrid, 1:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA Cup
NBA Coast 2 Coast Tuesday
East Group B, Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
Announcers: Noah Eagle/Jamal Crawford//Zora Stephenson
Orlando Magic at Philadelphia 76ers — NBC (East/Central)/Peacock (nationwide), 8 p.m.
West Group B, Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
Announcers: Terry Gannon/Reggie Miller//Jordan Cornette
Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers — NBC (Mountain/West)/Peacock (nationwide), 11 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Vince Carter/Tracy McGrady/Brian Scalabrine
NBA Showtime — Peacock, 7:30 p.m.
NBA Showtime — NBC (East/Central)/Peacock (nationwide), 10:30 p.m.
East Group A, Capital One Arena, Washington, D.C.
Atlanta at Washington — FanDuel Sports Network Southeast/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night: Condensed — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
Pro Basketball Today Podcast — SportsGrid, 4:30 p.m.
NBA Shot Clock: NBA 50-Point Performances-so-Far-Condensed — NBA TV, 7 p.m.
Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers NBA Basketball In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 2 a.m. (Wednesday)
NBA G League
Delaware Blue Coats at Westchester Knicks — ESPN+, 7 p.m.
Long Island Nets at College Park Skyhawks — ESPN+, 7 p.m.
Sioux Falls Skyforce at Windy City Bulls — Chicago Sports Network Plus, 8 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 2 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 2:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Life — ESPN, 4 p.m.
Fantasy Focus — ESPNews, 5 p.m.
NFL Fantasy Life — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
Dallas at Edmonton — Sportsnet/TVA Sports/Victory+, 9 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 8:30 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10:30 p.m.
On the Fly: Dallas at Edmonton Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly — NHL Network, midnight
PWHL
New York Sirens at Montréal Victoire — Amazon Prime Video (Canada only)/MSG Network, 7 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
Tricolor al dìa — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN (YouTube TV)/Peacock, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN (YouTube TV)/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10 p.m.
SportsRage Tonight Live — SportsGrid, 10 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 2:30 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
UEFA Champions League
Matchday 5
League Phase, Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Netherlands
Ajax vs. Benfica — CBS Sports Network/UniMás/TUDN, 12:45 p.m.
Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions League Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, noon
Fútbol central — TUDN, noon
League Phase, Stamford Bridge, London, England, United Kingdom
Chelsea vs. Barcelona — Univision/TUDN, 2:50 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
League Phase, Stade Vélodrome, Marseille, France
Olympique de Marseille vs. Newcastle United — CBS Sports Network, 3 p.m.
League Phase, Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy
SSC Napoli vs. Qarabağ — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions League Today — CBS Sports Network/CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Announcers: Kate Scott/Jamie Carragher/Thierry Henry/Micah Richards
UEFA Champions League Today Post Match Show — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
The Champions Club — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
