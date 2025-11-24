All Times Eastern
College Basketball
Men’s
East Texas A&M at Fairleigh Dickinson — YES, noon
Grambling State at Cal-Riverside — ESPN+, 3 p.m.
Elon at Appalachian State — ESPN+, 6 p.m.
Notre Dame (MD) at Maryland-Baltimore County — ESPN+, 6 p.m.
Siena at Holy Cross — ESPN+, 6 p.m.
Eastern Michigan at Louisville — ACC Network, 7 p.m.
Bellarmine at The Citadel — ESPN+, 7 p.m.
Eastern Kentucky at Northern Kentucky — ESPN+, 7 p.m.
James Madison at Florida International — ESPN+, 7 p.m.
Marywood at American — ESPN+, 7 p.m.
Missouri-Kansas City at Lindenwood — ESPN+, 7 p.m.
New Jersey Institute of Technology at Cincinnati — ESPN+, 7 p.m.
Texas Lutheran at Texas State — ESPN+, 7 p.m.
New Orleans at Mississippi State — SEC Network Plus, 7:30 p.m.
Texas-Rio Grande Valley at Illinois — Big Ten Network/Fox One, 8 p.m.
Radford at SMU — ACC Network Extra, 8 p.m.
Cal Poly at Northern Arizona — ESPN+, 8 p.m.
Jacksonville State at Arkansas State — ESPN+, 8 p.m.
Long Island University at Missouri State — ESPN+, 8 p.m.
Louisiana at Cal-Davis — ESPN+, 9 p.m.
Nobel at Cal-Santa Barbara — ESPN+, 9 p.m.
Denver at Arizona — CBS Sports Network, 10:30 p.m.
Hawai’i Pacific at Hawai’i — Spectrum Sports Hawai’i/ESPN+, midnight
College Basketball Live Scoreboard — ESPN2, 4 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 8 p.m.
Women’s
Saint Mary’s of the Woods at Indiana State – EPN+, 11 a.m.
Stony Brook at Georgia State — ESPN+, noon
New Mexico State at San Diego — ESPN+, 2 p.m.
Central Connecticut State at St. John’s — ESPN+, 6 p.m.
Kent State at Duquesne — ESPN+, 6 p.m.
Occidental at Cal-San Diego — ESPN+, 6 p.m.
Presbyterian at Coastal Carolina — ESPN+, 6 p.m.
Saint Joseph’s at Penn — ESPN+, 6 p.m.
South Carolina State at Central Florida — ESPN+, 6 p.m.
Xavier at Akron — ESPN+, 6 p.m.
Illinois-Chicago at Ball State — ESPN+, 6 p.m.
Siena at Rutgers — B1G+, 7 p.m.
Binghamton at Columbia — ESPN+, 7 p.m.
Chicago State at Northern Illinois — ESPN+, 7 p.m.
Concordia (TX) at Houston Christian — ESPN+, 7 p.m.
Elon at Georgetown — ESPN+, 7 p.m.
Florida at Florida Atlantic — ESPN+, 7 p.m.
Montana State at Troy — ESPN+, 7 p.m.
Wright State at Ohio — ESPN+, 7 p.m.
Longwood at Mississippi — SEC Network Plus, 7 p.m.
Texas A&M-Corpus Christi at Oklahoma State — ESPN+, 7:30 p.m.
Virginia at Northwestern State — FloSports, 8:30 p.m.
Central Michigan at Notre Dame — ACC Network, 9 p.m.
Chapman University at Cal Poly — ESPN+, 9 p.m.
Utah Valley at Nevada — Mountain West Network, 9:30 p.m.
College Football
Texas-San Antonio Football Press Conference — ESPN+, 10:30 a.m.
Jeff Brohm (Louisville) Press Conference — ACC Network Extra, 11 a.m.
Florida Football Press Conference — SEC Network Plus, 11:45 a.m.
Georgia Tech Football Press Conference — ACC Network Extra, noon
K.C. Keeler (Temple) Weekly Press Conference — ESPN+, noon
Scott Frost (Central Florida) Press Conference — ESPN+, noon
SEC Now: Open Mic — SEC Network, noon
Georgia Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Tennessee Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:15 p.m.
Georgia Southern Football Press Conference — ESPN+, 12:30 p.m.
Alabama Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Texas Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Mississippi Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:45 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 1 p.m.
College Football Insiders — CBS Sports Network, 1 p.m.
Fran Brown (Syracuse) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Manny Diaz (Duke) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Arkansas Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
LSU Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
Chris Klieman (Kansas State) Press Conference — ESPN+, 1:30 p.m.
Coordinator’s Corner — ESPN+, 2 p.m.
Auburn Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:30 p.m.
Texas A&M Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:30 p.m
Mario Cristobal (Miami, FL) Weekly Press Conference — ACC Network Extra, 3 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Kyle Whittingham (Utah) Press Conference — ESPN+, 4 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
Read & React — SEC Network, 10:30 p.m.
College Volleyball
Women’s
Southeastern Conference Tournament
Semifinals, Enmarket Arena, Savannah, GA
Kentucky vs. Tennessee — SEC Network, 6 p.m.
Texas A&M vs. Texas — SEC Network, 8:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 8 p.m.
English Premier League
Matchweek 12
Manchester United vs. Everton — USA Network, 2:55 p.m.
Announcers: Cara Banks/Robbie Earle/Danny Higginbotham
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
Golf
5 Clubs with Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
G4D Tour Highlights: 2025 G4D Finale — Golf Channel, 6 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m.
IndyCar
Is It May Yet — FS1, 7 p.m.
LaLiga
Matchday 13
RCD Espanyol de Barcelona vs. Sevilla FC — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
MLS Cup Playoffs
Western Conference
Semifinal, Snapdragon Stadium, San Diego State University, San Diego, CA
Announcers — English: Max Bretos/Brian Dunseth//Andrew Wiebe//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa
San Diego FC vs. Minnesota United — Apple TV, 10 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Bradley Wright-Phillips
MLS Preview — Apple TV, 9:30 p.m.
MLS Wrap-Up — Apple TV, 12:30 a.m. (Tuesday)
Announcers: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo/Michelle Giannone
MLS La Previa — Apple TV, 9:30 p.m.
MLS El Resumen — Apple TV, 12:30 a.m. (Tuesday)
NBA
Peacock NBA Monday
Announcers: Mark Followill/Derek Fisher//Ashley ShahAhmadi
Cleveland Cavaliers at Toronto Raptors — Peacock/FanDuel Sports Network Ohio/Sportsnet/Sportsnet One, 7 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet/Sportsnet, 6:30 p.m.
Announcers: Michael Grady/Robbie Hummel/Austin Rivers
Houston Rockets at Phoenix Suns — Peacock, 9:30 p.m.
Announcers: Ahmed Fareed/Jamal Crawford/Brian Scalabrine
NBA Showtime — Peacock, 6:30 p.m.
Detroit at Indiana — FanDuel Sports Network Detroit/FanDuel Sports Network Indiana, 7 p.m.
Dallas at Miami — KFAA/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
New York at Brooklyn — MSG Network/YES, 7:30 p.m.
Chicago at New Orleans — Chicago Sports Network/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Denver at Memphis — Altitude/KTVD/FanDuel Sports Network Southeast, 8 p.m.
Portland at Milwaukee — BlazerVision/KUNP/FanDuel Sports Network, 8 p.m.
Minnesota at Sacramento — FanDuel Sports Network North/NBC Sports California, 10 p.m.
Utah at Golden State — KJZZ/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night: Condensed — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Tuesday)
NBA G League
Greensboro Swarm at Long Island Nets — Gotham Sports app, 7 p.m.
Rio Grande Valley Vipers at Austin Spurs — FanDuel Sports Network Southwest, 8 p.m.
Stockton Kings at Salt Lake City Stars — Jazz+, 8 p.m.
NFL
Week 12
Monday Night Football
Levi’s Stadium, Santa Clara, CA
Announcers — ESPN/WBTV/KGO: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters//ESPN2: Peyton Manning/Eli Manning//ESPN Deportes: Rebecca Landa/Sebastian Marrtinez-Christensen//MJ Acosta-Ruiz//John Sutcliffe
Carolina Panthers at San Francisco 49ers — ESPN/WBTV (Charlotte)/KGO (San Francisco)//ESPN2 (ManningCast)//ESPN Deportes, 8:15 p.m.
Announcers: Laura Rutledge/Ryan Clark/Mina Kimes/Dan Orlovsky//Peter Schrager
NFL Live from Levi’s Stadium, Santa Clara, CA — ESPN, 3 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark/Jason Kelce/Marcus Spears//Adam Schefter//Michelle Beisner-Buck
Monday Night Countdown live from Levi’s Stadium, Santa Clara, CA — ESPN, 6 p.m.
NFL Live — ESPN Deportes, 7 p.m.
Announcers: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters
Monday Night Kickoff live from Levi’s Stadium, Santa Clara, CA — ESPN/WBTV/KGO/ESPN2, 8 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark
Monday Night Postgame live from Levi’s Stadium, Santa Clara, CA — ESPN/ESPN2, 11:15 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
Overreaction Monday — ESPNews, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Carolina Panthers vs. San Francisco 49ers NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:15 p.m.
NHL
Amazon Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Jody Shelley/Shane Hnidy/Andi Petrillo
Ottawa Senators at Los Angeles Kings — Amazon Prime Video (Canada only)//FanDuel Sports Network West, 9 p.m.
Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Chris Pronger
Amazon Prime Video Monday Night Hockey Pre-Game — Amazon Prime Video, 8:45 p.m.
Columbus at Washington — FanDuel Sports Network Ohio/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Detroit at New Jersey — FanDuel Sports Network Detroit Extra/MSG SportsNet, 7 p.m.
Philadelphia at Tampa Bay — NBC Sports Philadelphia/WXPX, 7 p.m.
St. Louis at New York Rangers — NHL Network/FanDuel Sports Network Midwest/MSG 2, 7 p.m.
Florida at Nashville — Scripps Sports/FanDuel Sports Network South, 8 p.m.
Vegas at Utah — Scripps Sports/KUPX, 9 p.m.
Serie A
Matchday 12
Torino FC vs. Como 1907 — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
U.S. Sassuolo Calcio vs. Pisa SC — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Misión Europa — TUDN, 7 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN (YouTube TV)/Peacock, 9 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN (YouTube TV)/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPNews, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport– BBC News, 9:45 a.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt live from Levi’s Stadium, Santa Clara, CA — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
TMZ Sports — FS1, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Books — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Turkish SüperLig
Matchday 13
İstanbul Başakşehir vs. Trabzonspor — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:55 a.m.
