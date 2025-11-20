Buffalo Bills wide receiver Mecole Hardman returns a punt during first half action against the Tampa Bay Buccaneers on Nov 16, 2025 at Highmark Stadium in Orchard Park.
All Times Eastern

College Basketball
Men’s
Legends Classic
ACC vs. Big XII, Ocean Center, Daytona Beach, FL
Pittsburgh s. Central Florida — ESPN2, 7 p.m.

Arkansas-Pine Bluff at Marshall — ESPN+, 4 p.m.
Lindenwood at Indiana — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
Brown at Stony Brook — FloSports, 6:30 p.m.
Long Island University at Fordham — SNY/ESPN+, 7 p.,m.
Bucknell at St. John’s — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
Robert Morris at St,. Bonaventure — YES/ESPN+,, 7 p.m.
Elon at Miami (FL) — ACC Network Extra, 7 p.m.
Chicago State at Iowa — B1G+, 7 p.m.
Colgate at Cornell — ESPN+, 7 p.m.
Kean at Delaware State — ESPN+, 7 p.m.
Mercyhurst at Miami (OH) — ESPN+, 7 p.m.
North Carolina-Greensboro at Queens — ESPN+, 7 p.m.
Northeastern at Princeton — ESPN+, 7 p.m.
Northern Kentucky at Central Michigan — ESPN+, 7 p.m.
Ohio Wesleyan at Wright State — ESPN+, 7 p.m.
Pacific at Florida Atlantic — ESPN+, 7 p.m.
Tennessee State at Tennessee — SEC Network Plus, 7 p.m.
Texas Southern at Vanderbilt — SEC Network Plus, 7 p.m.
Western Michigan at Ohio State — Big Ten Network, 8 p.m.
Biblical Studies at Houston Christian — ESPN+, 8 p.m.
Central Arkansas at North Texas — ESPN+, 8 p.m.
Rockford at Illinois State — ESPN+, 8 p.m.
Tarleton at Rice — ESPN+, 8 p.m.
Oral Roberts at Oklahoma — SEC Network Plus, 8 p.m.
South Dakota at Missouri — SEC Network Plus, 8 p.m.
Rider at Houston — TNT/truTV/HBO Max, 9 p.m.
Cal Poly at Utah — ESPN+, 9 p.m.
Troy at USC — Big Ten Network/Fox One, 10 p.m.
Saint Joseph’s at UNLV — Silver State Sports & Entertainment Network/Mountain West Network, 10 p.m.
Arizona State at Hawai’i — ESPN+, midnight

Inside College Basketball — CBS Sports Network, 5:30 p.m.
College Basketball Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 6:30 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 8 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 10:30 p.m
College Basketball Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 11 p.m.

Women’s
WBCA Showcase
Doubleheader, ESPN Wide World of Sports Complex, Walt Disney World Resort, Bay Lake, FL
Miami (FL) vs. Davidson — ESPNU, 6 p.m.
Baylor vs. Iowa — ESPNU, 9 p.m.

Appalachian State at West Virginia — ESPN+, 10:30 a.m.
Saint Joseph’s at Columbia — ESPN+, 11 a.m.
Texas State at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+, noon
Troy at Missouri — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Florida Atlantic at South Alabama — ESPN+, 1 p.m.
Saint Mary’s at Cal — ACC Network, 2:30 p.m.
New Hampshire at Army — ESPN+, 3 p.m.
Longwood at Virginia — ACC Network, 6 p.m.
Niagara at Virginia Tech — ACC Network Extra, 6 p.m.
Bethune-Cookman at Maryland — B1G+, 6 p.m.
Austin Peay at Tennessee-Chattanooga — ESPN+, 6 p.m.
Binghamton at Akron — ESPN+, 6 p.m.
Florida State at Florida — SEC Network, 6:30 p.m.
Eastern Illinois at Michigan State — B1G+, 6:30 p.m.
Cincinnati at Ball State — ESPN+, 6:30 p.m.
Ohio at Xavier — ESPN+, 6;30 p.m.
North Florida at Georgia — SEC Network Plus, 6:30 p.m.
Fordham at Seton Hall — ESPN+, 7 p.m.
Iowa State at Drake — ESPN+, 7 p.m.
IU Indianapolis at Evansville — ESPN+, 7 p.m.
Mississippi State at Texas Tech — ESPN+, 7 p.m.
Mount St. Mary’s at Loyola Marymount — ESPN+, 7 p.m.
Northern Iowa at Creighton — ESPN+, 7 p.m.
Howard at Monmouth — FloSports, 7 p.m.
North Carolina at North Carolina A&T — FloSports, 7 p.m.
Rutgers at Auburn — SEC Network Plus, 7 p.m.
Houston at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+, 7:30 p.m.
Louisiana-Monroe at Sam Houston — ESPN+, 7:30 p.m.
Tarleton at TCU — ESPN+, 7:30 p.m.
Tennessee at Middle Tennessee — ESPN+, 7:30 p.m.
Arkansas-Little Rock at Arkansas — SEC Network Plus, 7:30 p.m.
North Carolina Central at Wake Forest — ACC Network, 8 p.m.
Duke at South Florida — ESPNU, 8 p.m.
Gonzaga at South Dakota State — Midco Sports, 8 p.m.
Bradley at Western Illinois — ESPN+, 8 p.m.
Weber State at Utah Valley — ESPN+, 8 p.m.
Alcorn State at LSU — SEC Network Plus, 8 p.m.
San Francisco at Long Beach State — ESPN+, 9 p.m.
Cal-Davis at Stanford — ACC Network Extra, 10 p.m.

College Football
Week 13
Nicholls at Southeastern Louisiana — ESPN+, 7 p.m.
Louisiana at Arkansas State — ESPN, 7:30 p.m.
Stephen F. Austin at Northwestern State — ESPN+, 7:30 p.m.

College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
The Pulse: Texas A&M Football — ESPNU, 5 p.m.
College Football Countdown — ESPN, 7 p.m.

College Volleyball
Women’s
Iowa at Nebraska — FS1, 8 p.m.
Illinois at UCLA — FS1, 10 p.m.

Formula 1
FIA Formula One World Championship
Las Vegas Grand Prix, Las Vegas Strip Circuit, Paradise, NV
Practice 1 — ESPNews, 7:25 p.m.
Practice 2 — ESPN2, 10:55 p.m.
F1 Show: Las Vegas — ESPN+, 1:15 a.m. (Friday)

Golf
PGA Tour
The RSM Classic, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, GA
Announcers: Steve Sands/Johnson Wagner//Billy Ray Brown//Jim Gallagher, Jr.
1st Round — Golf Channel, noon

Golf Central Pregame — Golf Channel, 11 a.m.

LPGA Tour
Tour Championship, Tiburon Golf Club, Naples, FL
Announcers: Terry Gannon/Tom Abbott/Morgan Pressel//Paige Mackenzie//Karent Stupples//Amy Rogers
1st Round — NBC Sports app, 2 p.m.
1st Round — Golf Channel, 3 p.m.

Announcers: Anna Jackson/Brandel Chamblee/Mel Reid
Golf Central — Golf Channel, 5 p.m.

Asian Tour
Saudi International, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
2nd Round — Golf Channel, 3:30 a.m. (Friday)

Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 9 a.m.
UFC Unleashed: Title Unifications — ESPN2, 1 a.m. (Friday)

MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.

NBA
Los Angeles Clippers at Orlando — FanDuel Sports Network SoCal/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Atlanta at San Antonio — NBA TV/FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Southwest, 8 p.m.
Philadelphia at Milwaukee — NBC Sports Philadelphia/FanDuel Sports Network Wisconsin, 8 p.m.
Sacramento at Memphis — NBC Sports California/FanDuel Sports Network Southeast, 8 p.m.

Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
NBA Action — NBA TV, 2:30 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night: Condensed — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
The Association — NBA TV, 7 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 11 p.m.

NBA G League
Windy City Bulls at Iowa Wolves — ESPN+/Chicago Sports Network Plus, 7:30 p.m.
Osceola Magic at Austin Spurs — ESPN+, 8 p.m.
Valley Suns at Stockton Kings — ESPN+, 10 p.m.

NFL
Week 12
Thursday Night Football, NRG Stadium, Houston, TX
Announcers — English: Al Michaels/Kirk Herbstreit//Kaylee Hartung//Spanish: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Mayra Gomez
Buffalo Bills at Houston Texans — Amazon Prime Video/WKBW (Buffalo)/KRIV (Houston, 8:15 p.m.

Announcers: Charissa Thompson/Ryan Fitzpatrick/Tony Gonzalez/Richard Sherman/Andrew Whitworth//Taylor Rooks//Ian Rapoport
TNF Tonight live from NRG Stadium, Houston, TX — Amazon Prime Video., 7 p.m.
Thursday Night Kickoff live from NRG Stadium, Houston, TX— Amazon Prime Video/WKBW/KRIV, 8 p.m.
TNF Post Game Show live from NRG Stadium, Houston, TX — Amazon Prime Video, 11:15 p.m..
TNF Nightcap live from NRG Stadium, Houston, TX — Amazon Prime Video, 11:30 p.m.

Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — NFL Network, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
This Is Football — ESPN2, 2:30 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPN2, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Fantasy Life — NFL Network, 5 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 6 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7:30 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 8 p.m.
Buffalo Bills vs. Houston Texans NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11;15 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:45 p.m.

