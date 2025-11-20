All Times Eastern
College Basketball
Men’s
Legends Classic
ACC vs. Big XII, Ocean Center, Daytona Beach, FL
Pittsburgh s. Central Florida — ESPN2, 7 p.m.
Arkansas-Pine Bluff at Marshall — ESPN+, 4 p.m.
Lindenwood at Indiana — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
Brown at Stony Brook — FloSports, 6:30 p.m.
Long Island University at Fordham — SNY/ESPN+, 7 p.,m.
Bucknell at St. John’s — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
Robert Morris at St,. Bonaventure — YES/ESPN+,, 7 p.m.
Elon at Miami (FL) — ACC Network Extra, 7 p.m.
Chicago State at Iowa — B1G+, 7 p.m.
Colgate at Cornell — ESPN+, 7 p.m.
Kean at Delaware State — ESPN+, 7 p.m.
Mercyhurst at Miami (OH) — ESPN+, 7 p.m.
North Carolina-Greensboro at Queens — ESPN+, 7 p.m.
Northeastern at Princeton — ESPN+, 7 p.m.
Northern Kentucky at Central Michigan — ESPN+, 7 p.m.
Ohio Wesleyan at Wright State — ESPN+, 7 p.m.
Pacific at Florida Atlantic — ESPN+, 7 p.m.
Tennessee State at Tennessee — SEC Network Plus, 7 p.m.
Texas Southern at Vanderbilt — SEC Network Plus, 7 p.m.
Western Michigan at Ohio State — Big Ten Network, 8 p.m.
Biblical Studies at Houston Christian — ESPN+, 8 p.m.
Central Arkansas at North Texas — ESPN+, 8 p.m.
Rockford at Illinois State — ESPN+, 8 p.m.
Tarleton at Rice — ESPN+, 8 p.m.
Oral Roberts at Oklahoma — SEC Network Plus, 8 p.m.
South Dakota at Missouri — SEC Network Plus, 8 p.m.
Rider at Houston — TNT/truTV/HBO Max, 9 p.m.
Cal Poly at Utah — ESPN+, 9 p.m.
Troy at USC — Big Ten Network/Fox One, 10 p.m.
Saint Joseph’s at UNLV — Silver State Sports & Entertainment Network/Mountain West Network, 10 p.m.
Arizona State at Hawai’i — ESPN+, midnight
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 5:30 p.m.
College Basketball Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 6:30 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 8 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 10:30 p.m
College Basketball Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 11 p.m.
Women’s
WBCA Showcase
Doubleheader, ESPN Wide World of Sports Complex, Walt Disney World Resort, Bay Lake, FL
Miami (FL) vs. Davidson — ESPNU, 6 p.m.
Baylor vs. Iowa — ESPNU, 9 p.m.
Appalachian State at West Virginia — ESPN+, 10:30 a.m.
Saint Joseph’s at Columbia — ESPN+, 11 a.m.
Texas State at Texas A&M-Corpus Christi — ESPN+, noon
Troy at Missouri — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Florida Atlantic at South Alabama — ESPN+, 1 p.m.
Saint Mary’s at Cal — ACC Network, 2:30 p.m.
New Hampshire at Army — ESPN+, 3 p.m.
Longwood at Virginia — ACC Network, 6 p.m.
Niagara at Virginia Tech — ACC Network Extra, 6 p.m.
Bethune-Cookman at Maryland — B1G+, 6 p.m.
Austin Peay at Tennessee-Chattanooga — ESPN+, 6 p.m.
Binghamton at Akron — ESPN+, 6 p.m.
Florida State at Florida — SEC Network, 6:30 p.m.
Eastern Illinois at Michigan State — B1G+, 6:30 p.m.
Cincinnati at Ball State — ESPN+, 6:30 p.m.
Ohio at Xavier — ESPN+, 6;30 p.m.
North Florida at Georgia — SEC Network Plus, 6:30 p.m.
Fordham at Seton Hall — ESPN+, 7 p.m.
Iowa State at Drake — ESPN+, 7 p.m.
IU Indianapolis at Evansville — ESPN+, 7 p.m.
Mississippi State at Texas Tech — ESPN+, 7 p.m.
Mount St. Mary’s at Loyola Marymount — ESPN+, 7 p.m.
Northern Iowa at Creighton — ESPN+, 7 p.m.
Howard at Monmouth — FloSports, 7 p.m.
North Carolina at North Carolina A&T — FloSports, 7 p.m.
Rutgers at Auburn — SEC Network Plus, 7 p.m.
Houston at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+, 7:30 p.m.
Louisiana-Monroe at Sam Houston — ESPN+, 7:30 p.m.
Tarleton at TCU — ESPN+, 7:30 p.m.
Tennessee at Middle Tennessee — ESPN+, 7:30 p.m.
Arkansas-Little Rock at Arkansas — SEC Network Plus, 7:30 p.m.
North Carolina Central at Wake Forest — ACC Network, 8 p.m.
Duke at South Florida — ESPNU, 8 p.m.
Gonzaga at South Dakota State — Midco Sports, 8 p.m.
Bradley at Western Illinois — ESPN+, 8 p.m.
Weber State at Utah Valley — ESPN+, 8 p.m.
Alcorn State at LSU — SEC Network Plus, 8 p.m.
San Francisco at Long Beach State — ESPN+, 9 p.m.
Cal-Davis at Stanford — ACC Network Extra, 10 p.m.
College Football
Week 13
Nicholls at Southeastern Louisiana — ESPN+, 7 p.m.
Louisiana at Arkansas State — ESPN, 7:30 p.m.
Stephen F. Austin at Northwestern State — ESPN+, 7:30 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
The Pulse: Texas A&M Football — ESPNU, 5 p.m.
College Football Countdown — ESPN, 7 p.m.
College Volleyball
Women’s
Iowa at Nebraska — FS1, 8 p.m.
Illinois at UCLA — FS1, 10 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Las Vegas Grand Prix, Las Vegas Strip Circuit, Paradise, NV
Practice 1 — ESPNews, 7:25 p.m.
Practice 2 — ESPN2, 10:55 p.m.
F1 Show: Las Vegas — ESPN+, 1:15 a.m. (Friday)
Golf
PGA Tour
The RSM Classic, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, GA
Announcers: Steve Sands/Johnson Wagner//Billy Ray Brown//Jim Gallagher, Jr.
1st Round — Golf Channel, noon
Golf Central Pregame — Golf Channel, 11 a.m.
LPGA Tour
Tour Championship, Tiburon Golf Club, Naples, FL
Announcers: Terry Gannon/Tom Abbott/Morgan Pressel//Paige Mackenzie//Karent Stupples//Amy Rogers
1st Round — NBC Sports app, 2 p.m.
1st Round — Golf Channel, 3 p.m.
Announcers: Anna Jackson/Brandel Chamblee/Mel Reid
Golf Central — Golf Channel, 5 p.m.
Asian Tour
Saudi International, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
2nd Round — Golf Channel, 3:30 a.m. (Friday)
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 9 a.m.
UFC Unleashed: Title Unifications — ESPN2, 1 a.m. (Friday)
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA
Los Angeles Clippers at Orlando — FanDuel Sports Network SoCal/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Atlanta at San Antonio — NBA TV/FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Southwest, 8 p.m.
Philadelphia at Milwaukee — NBC Sports Philadelphia/FanDuel Sports Network Wisconsin, 8 p.m.
Sacramento at Memphis — NBC Sports California/FanDuel Sports Network Southeast, 8 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
NBA Action — NBA TV, 2:30 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night: Condensed — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
The Association — NBA TV, 7 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 11 p.m.
NBA G League
Windy City Bulls at Iowa Wolves — ESPN+/Chicago Sports Network Plus, 7:30 p.m.
Osceola Magic at Austin Spurs — ESPN+, 8 p.m.
Valley Suns at Stockton Kings — ESPN+, 10 p.m.
NFL
Week 12
Thursday Night Football, NRG Stadium, Houston, TX
Announcers — English: Al Michaels/Kirk Herbstreit//Kaylee Hartung//Spanish: Miguel Gurwitz/Rolando Cantú//Mayra Gomez
Buffalo Bills at Houston Texans — Amazon Prime Video/WKBW (Buffalo)/KRIV (Houston, 8:15 p.m.
Announcers: Charissa Thompson/Ryan Fitzpatrick/Tony Gonzalez/Richard Sherman/Andrew Whitworth//Taylor Rooks//Ian Rapoport
TNF Tonight live from NRG Stadium, Houston, TX — Amazon Prime Video., 7 p.m.
Thursday Night Kickoff live from NRG Stadium, Houston, TX— Amazon Prime Video/WKBW/KRIV, 8 p.m.
TNF Post Game Show live from NRG Stadium, Houston, TX — Amazon Prime Video, 11:15 p.m..
TNF Nightcap live from NRG Stadium, Houston, TX — Amazon Prime Video, 11:30 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — NFL Network, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
This Is Football — ESPN2, 2:30 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPN2, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Fantasy Life — NFL Network, 5 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 6 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7:30 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 8 p.m.
Buffalo Bills vs. Houston Texans NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11;15 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:45 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.