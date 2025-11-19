All Times Eastern
Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
Men’s
Alabama State at Air Force — Altitude 2/Mountain West Network, 6 p.m.
Misercordia at Binghamton — ESPN+, 6 p.m.
Middle Tennessee at Michigan — Big Ten Network/Fox One, 6:30 p.m.
Harvard at Penn State — B1G+, 6:30 p.m.
Ohio Christian at Furman — ESPN+, 6:30 p.m.
Villanova at La Salle — CBS Sports Network, 7 p.m.
Arizona at UConn — FS1/Fox One, 7 p.m.
Virginia Military Institute at Richmond — MASN/ESPN+, 7 p.m.
Dayton at Marquette — truTV/HBO Max, 7 p.m.
Bellarmine at Notre Dame — ACC Network Extra, 7 p.m.
Bryant at Virginia Tech — ACC Network Extra, 7 p.m.
Mount St. Mary’s at Maryland — B1G+, 7 p.m.
Bethune-Cookman at Ohio — ESPN+, 7 p.m.
CCNY at Quinnipiac — ESPN+, 7 p.m.
Florida Gulf Coast at Samford — ESPN+, 7 p.m.
Hofstra at Temple — ESPN+, 7 p.m.
Howard at Stetson — ESPN+, 7 p.m.
Louisiana Tech at Indiana State — ESPN+, 7 p.m.
Loyola Maryland at Duquesne — ESPN+, 7 p.m.
Maine at Merrimack — ESPN+, 7 p.m.
Maryland-Baltimore County at George Washington — ESPN+, 7 p.m.
North Florida at Wofford — ESPN+, 7 p.m.
North Greenville at The Citadel — ESPN+, 7 p.m.
South Alabama at Jacksonville State — ESPN+, 7 p.m.
Tennessee Tech at South Carolina Upstate — ESPN+, 7 p.m.
Valparaiso at Cleveland State — ESPN+, 7 p.m.
William & Mary at Bowling Green — ESPN+, 7 p.m.
William Carey at Southeastern Louisiana — ESPN+, 7 p.m.
Youngstown State at Toledo — ESPN+, 7 p.m.
Dallas Christian at East Texas A&M — ESPN+, 7:30 p.m.
North Carolina-Asheville at Western Carolina — ESPN+, 7:30 p.m.
Wyoming at Sam Houston — ESPN+, 7:30 p.m.
Jamestown at North Dakota State — WDAY/WDAZ Xtra/Summit League lNetwork, 8 p.m.
Cal-Irvine at Utah Valley — ESPN+, 8 p.m.
Missouri-Kansas City at TCU — ESPN+, 8 p.m.
North Dakota at Creighton — ESPN+, 8 p.m.
South Florida at Oklahoma State — ESPN+, 8 p.m.
Tiffin at Eastern Illinois — ESPN+, 8 p.m.
UMass-Lowell at Bradley — ESPN+, 8 p.m.
Concordia (NE) at Nebraska-Omaha — Summit League Network, 8 p.m.
Lipscomb at Belmont — ESPN+, 8:30 p.m.
Illinois vs Alabama (at United Center, Chicago, IL) — FS1.Fox One, 9 p.m.
Jackson State at Auburn — SEC Network, 9 p.m.
St. Thomas (TX) at Texas-El Paso — ESPN+, 9 p.m.
Arkansas State at Saint Mary’s — ESPN+, 10 p.m.
Campbell at Weber State — ESPN+, 10 p.m.
Evergreen State at Portland State — ESPN+, 10 p.m.
Nobel at Long Beach State — ESPN+, 10 p.m.
Southern Utah at Washington State — ESPN+, 11 p.m.
Home Court: Grant McCasland — CBS Sports Network, 6 p.m.
Home Court: Mark Pope — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
FS1 College Hoops Tip-Off — FS1, 6:30 p.m.
Alabama vs. Illinois College Basketball In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
FS1 College Hoops Extra — FS1, 11 p.m.
Women’s
Bellarmine at Wright State — ESPN+, 11 a.m.
Indiana State at Southern Illinois-Edwardsville — ESPN+, 11 a.m.
Toledo at Northern Kentucky — ESPN+, 11 a.m.
Abilene Christian at North Texas — ESPN+, noon
Santa Clara at San Diego State — Mountain West Network, 2 p.m.
Bryant at Merrimack — ESPN+, 4 p.m.
Norh Carolina-Asheville at Western Carolina – ESPN+, 5 p.m.
Coastal Carolina at North Carolina — ACC Network, 6 p.m.
Harvard at Boston College — ACC Network Extra, 6 p.m.
Buffalo at St. Bonaventure — ESPN+, 6 p.m.
Drexel at Lehigh — ESPN+, 6 p.m.
Holy Cross at URI — ESPN+, 6 p.m.
Lipscomb at Belmont — ESPN+, 6 p.m.
Saint Peter’s at New Jersey Institute of Technology — ESPN+, 6 p.m.
Kent State at Ohio State — B1G+, 6:30 p.m.
Winthrop at South Carolina — SEC Network, 7 p.m.
West Georgia at Georgia Tech — ACC Network Extra, 7 p.m.
Butler at Indiana — B1G+, 7 p.m.
Boston University at Brown — ESPN+, 7 p.m.
Central Michigan at Detroit Mercy — ESPN+, 7 p.m.
Eastern Michigan at Purdue Fort Wayne — ESPN+, 7 p.m.
Florida Gulf Coast at George Mason — ESPN+, 7 p.m.
Furman at Radford — ESPN+, 7 p.m.
Marquette at Wisconsin-Milwaukee — ESPN+, 7 p.m.
North Alabama at Tennessee State — ESPN+, 7 p.m.
North Carolina-Wilmington at Gardner-Webb — ESPN+, 7 p.m.
Oklahoma State at St. John’s — ESPN+, 7 p.m.
Oregon at Washington State — ESPN+, 7 p.m.
Rice at Princeton — ESPN+, 7 p.m.
Rider at Navy — ESPN+, 7 p.m.
Vermont at High Point — ESPN+, 7 p.m.
Samford at Alabama — SEC Network Plus, 7 p.m.
Winthrop at South Carolina — SEC Network Plus, 7 p.m.
Arkansas State at Central Arkansas — ESPN+, 7:30 p.m.
Loyola-New Orleans at New Orleans — ESPN+, 7:30 p.m.
Minnesota at Kansas — ESPN+, 7:30 p.m.
Mississippi Valley State at Nicholls — ESPN+, 7:30 p.m.
St. Mary’s at Lamar — ESPN+, 7:30 p.m.
Vanderbilt at Western Kentucky — EPSN+, 7:30 p.m.
Morehead State at Louisville — ACC Network, 8 p.m.
Oral Roberts at Nebraska — B1G+, 8 p.m.
Texas-San Antonio at Incarnate Word — ESPN+, 8 p.m.
Wisconsin at Illinois-Chicago — ESPN+, 8 p.m.
James Madison at Texas — SEC Network Plus, 8 p.m.
Fresno State at Washington — B1G+, 9 p.m.
BYU at Montana — ESPN+, 9 p.m.
Cal State-Northridge at California Baptist — ESPN+, 9 p.m.
Cal-Santa Barbara at San José State — Mountain West Network, 9 p.m.
Nothing But Net — ACC Network, 10 p.m.
College Football
Week 13
MACtion
Central Michigan at Kent State — ESPN2, 7 p.m.
Miami (OH) at Buffalo — ESPNU, 7 p.m.
Bowden Blitz ACC Football Podcast — SportsGrid, 1:30 p.m.
College Football Live — ESPN2, 2 p.m.
Bowden Blitz SEC Football Podcast — SportsGrid, 2 p.m.
Championship Drive — ESPN2, 2:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 4 p.m.
The Path: LSU Football — ESPNU, 6 p.m.
The Path: LSU Football — ESPNU, 6:30 p.m.
College Volleyball
Women’s
Coastal Carolina at North Carolina State — ACC Network, 6 p.m.
Winthrop at South Carolina — SEC Network, 7 p.m.
Morehead State at Louisville — ACC Network, 8 p.m.
Golf
PGA of America
PGA Jr. League Championship, Fields Ranch West at PGA Frisco, Frisco, TX
Day Two — ESPN2, noon
Day Two — ESPN+, 2 p.m.
LPGA Tour
Tour Championship, Tiburon Golf Club, Naples, FL
Announcers: Anna Jackson/Brendel Chamblee/Mel Reid
Golf Central Pre-Show — Golf Channel, 4 p.m.
Asian Tour
Saudi International, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
1st Round — Golf Channel, 3:30 a.m. (Thursday)
Big Break Rematch
Match Play, Horseshoe Bay Resort, Austin, TX
Kip Henley vs. Don Donatello — Golf Channel, 7 p.m.
5 Clubs wtih Gary Williams — Golf Channel, 8:30 a.m.
HotelPlanner Tour Series Highlights: Grond Tour Final — Golf Channel, 11 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Big Break: Where Are They Now?: Don Donatello & Stefanie Kenoyer; Al Del Greco — Golf Channel, 8:30 p.m.
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
NBA
NBA on ESPN
Houston Rockets at Cleveland Cavaliers — ESPN//Space City Home Network/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
New York Knicks at Dallas Mavericks — ESPN/MSG Network, 9:30 p.m.
Announcers: Malika Andrews/Michael Malone/Brian Windhorst//Shams Charania
NBA Countdown (season premiere) — ESPN, 6:30 p.m.
Charlotte at Indiana — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Indiana, 7 p.m.
Toronto at Philadelphia — TSN1/TSN3/TSN4/TSN5/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Golden State at Miami — NBC Sports Bay Area/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
Denver at New Orleans — Altitude/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 8 p.m.
Sacramento at Oklahoma City — NBC Sports California/FanDuel Sports Network Oklahoma, 8 p.m.
Washington at Minnesota — Monumental Sports Network/FanDuel Sports Network North, 8 p.m.
Chicago at Portland — Chicago Sports Network/BlazerVision/KUNP, 10 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA TV, 10 a.m.
NBA Playback — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
The Hoop Collective — ESPN2, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Night: Condensed — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
The Warmup — NBA TV, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7;30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Thursday)
NBA G League
Grand Rapids Gold at Wisconsin Herd — ESPN+/WACY, 7 p.m.
Osceola Magic at Austin Spurs — ESPN+, 8 p.m.
Valley Suns at Stockton Kings — ESPN+, 10 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
First Draft — ESPN2, 5 p.m.
NFL Slimetime: Week 11 — Nickelodeon, 5 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NFL Films Presents: The Arctic Challenge — FS1, midnight
NHL
NHL on TNT/Wednsday Night Hockey
Edmonton Oilers at Washington Capitals — TNT/HBO Max/Sportsnet/TVA Sports, 7 p.m.
Carolina Hurricanes at Minnesota Wild — TNT/truTV/HBO Max/TVA Sports, 9:30 p.m.
NHL on TNT Face Off — TNT/HBO Max, 6:30 p.m.
NHL on TNT Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 12:30 a.m. (Thursday)
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
Calgary at Buffalo — Sportsnet One/TVA Sports 2/MSG Western New York, 7:30 p.m.
Boston at Anaheim — NESN/Victory+, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Boston at Anaheim Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Thursday)
NWSL
2025 NWSL Awards Show — ESPN2 5:30 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 10 a.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Thru the Ringer — FanDuel TV, 9 a.m.
Bet Sweats — Stadium, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Coach and Company — Stadium, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN (YouTube TV)/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
B1G Women’s Sports Report — Big Ten Network, 1 p.m.
SportsCenter –ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:#0 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
ACC PM — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Good Follow — DraftKings Network, 9 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo– Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:05 a.m. (Thursday)
The B1G Show — Big Ten Network, 12:30 a.m. (Thursday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 1:30 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Tennis
Davis Cup Finals
Quarterfinals, SuperTennis Arena, Bologna, Italy
Italy vs. Austria — Tennis Channel, 10 a.m.
Spain vs. Czechia — Tennis Channel, 4 a.m. (Thursday)
UEFA Women’s Champions League
Matchday 4
League Phase, Volkswagen Arena, Wolfsburg, Germany
VfL Wolfsburg vs. Manchester United — CBS Sports Network, 12:45 p.m.
UEFA Women’s Champions League Today Pre-Match Show — CBS Sports Network, 12:30 p.m.
League Phase, Stadio La Marmora-Pozzo, Biella, Piedmont, Italy
Juventus vs. OL Lyonnes — CBS Sports Golazo Network, 12:45 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m
League Phase, Meadow Park, Borehamwood, Hertfordshire, England, United Kingdom
Arsenal vs. Real Madrid — CBS Sports Network, 3 p.m.
UEFA Women’s Champions League Today Post Match Show — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
League Phase, Intility Arena, Oslo, Norway
Vålerenga Damer vs. SKN St. Pölten — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
League Phase, Stade Jean-Bouin, Paris, France
Paris FC vs. Benfica — Paramount+, 3 p.m.
