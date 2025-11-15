All Times Eastern
College Basketball
Men’s
Showdown in St. Pete
Round Robin, McArthur Center, Eckerd College, St. Petersburg, FL
Coppin State vs. South Alabama — YouTube, 11 a.m.
Basketball on Broad: Autumn Invitational
Doubleheader, Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
La Salle vs. Penn State — Peacock, 1 p.m.
Drexel vs. Syracuse — Peacock, 3:30 p.m.
Hall of Fame Series
Big East vs. Big XII, TD Garden, Boston, MA
UConn vs. BYU — Fox/Fox One, 7 p.m.
Mahoney Classic
Round Robin, Leo D. Mahoney Arena, Fairfield University, Fairfield, CT
Stonehill vs. Loyola Maryland — ESPN+, 7 p.m.
Rochester Institute of Technology at Buffalo — ESPN+, 11 a.m.
Vermont at Northeastern — NESNplus/FloSports, noon
Clemson at Georgetown — Peacock, noon
Ohio at Louisville — The CW, noon
Marshall at Virginia — ACC Network Extra, noon
Detroit Mercy at Toledo — ESPN+, 1 p.m.
Jacksonville at Virginia Military Institute — ESPN+, 1 p.m.
Merrimack at Boston University — ESPN+, 1 p.m.
Stony Brook at Yale — ESPN+, 1 p.m.
Tennessee-Chattanooga at Florida Gulf Coast — ESPN+, 1 p.m.
Missouri-Kansas City at Texas — SEC Network Plus, 1 p.m.
Butler at SMU — The CW, 2 p.m.
Miami (OH) at Air Force — Mountain West Network, 2 p.m.
Maryland at Marquette — Peacock, 2 p.m.
Austin Peay at North Carolina-Greensboro — ESPN+, 2 p.m.
Boston College at Temple — ESPN+, 2 p.m.
Boyce at Purdue Fort Wayne — ESPN+, 2 p.m.
Mercer at Winthrop — ESPN+, 2 p.m.
New College at North Florida — ESPN+, 2 p.m.
New Hampshire at George Mason — ESPN+, 2 p.m.
Princeton at Kansas — ESPN+, 2 p.m.
Sacred Heart at Queens — ESPN+, 2 p.m.
Wofford at Bellarmine — ESPN+, 2 p.m.
Texas-San Antonio at Denver — Summit League Network, 2 p.m.
Binghamton at Longwood — ESPN+, 3 p.m.
Defiance at Oakland — ESPN+, 3 p.m.
East Tennessee State at North Alabama — ESPN+, 3 p.m.
St. Thomas at Southeast Missouri — ESPN+, 3 p.m.
Arkansas-Pine Bluff at Vanderbilt — SEC Network Plus, 3 p.m.
Southeastern Louisiana at Mississippi State — SEC Network Plus, 3 p.m.
Texas-El Paso at Utah State — KMYU/Mountain West Network, 4 p.m.
Youngstown State at St. Bonaventure — YES/ESPN+, 4 p.m.
Montana State at Boise State — Mountain West Network, 4 p.m.
Central Penn at American — ESPN+, 4 p.m.
Fairleigh Dickinson at New Jersey Institute of Technology — ESPN+, 4 p.m.
Idaho at Cal-San Diego — ESPN+, 4 p.m.
Bryan at Lipscomb — ESPN+, 5 p.m.
North Dakota at Cal-Riverside — ESPN+, 5 p.m.
Pacific at Cal State-Fullerton — ESPN+, 5 p.m.
Texas Southern at Texas State — ESPN+. 5 p.m.
Nicholls at Murray State — ESPN+, 5:30 p.m.
William & Mary at St. John’s — truTV/HBO Max, 6 p.m.
Bowling Green at Davidson — ESPN+, 6 p.m.
Jackson State at Louisiana Tech — ESPN+, 6 p.m.
Missouri State at Texas-Arlington — ESPN+, 6 p.m.
Old Dominion at George Washington — ESPN+, 6 p.m.
Oklahoma vs. Nebraska (at Sanford Pentagon, Sioux Falls, SD) — Big Ten Network/Fox One, 7. p.m.
Arkansas-Little Rock at Ball State — ESPN+, 7 p.m.
Eastern at Rider — ESPN+, 7 p.m.
South Carolina Upstate at North Carolina-Wilmington — FloSports, 7 p.m.
Bethune-Cookman at Dayton — WHIO/ESPN+, 7:30 p.m.
Grand Canyon at Saint Louis — FanDuel Sports Network Midwest/ESPN+, 8 p.m.
Belmont at Oral Roberts — GEB America/Summit League Network, 8 p.m.
Portland at Wyoming — Mountain West Network, 8 p.m.
Duquesne at Villanova — truTV/HBO Max, 8 p.m.
Christian Brothers at Arkansas State — ESPN+, 8 p.m.
Southern Utah at Nebraska-Omaha — Summit League Network, 8 p.m.
Wisconsin-Green at Minnesota — Big Ten Network, 9 p.m.
New Mexico at New Mexico State — ESPN+,. 9 p.m.
Northern Colorado at Pepperdine — ESPN+, 9 p.m.
Sam Houston at Utah — ESPN+, 9 p.m.
Utah Valley at Fresno State — Mountain West Network, 10 p.m.
Bradley at San Francisco — ESPN+, 10 p.m.
Idaho State at Seattle — ESPN+, 10 p.m.
Weber State at Cal-Irvine — ESPN+, 10 p.m.
Women’s
Border Showdown
Big XII vs. SEC, T-Mobile Center, Kansas City, MO
Missouri vs. Kansas — ESPN+, 7 p.m.
Raising the B.A.R. Invitational
Doubleheader, Haas Pavilion, University of California, Berkeley, Berkeley, CA
Cal vs. Charlotte — ACC Network Extra, 6 p.m.
Harvard vs. Oakland — ESPN+, 8:30 p.m.
WBCA Challenge
Doubleheader, Michelob Arena, Mandalay Bay Resort & Casino, Paradise, NV
Fairfield vs. North Carolina — ESPN+, 6 p.m.
South Florida vs. UCLA — ESPN+, 9 p.m.
Bethune-Cookman at Florida International — ESPN+, noon
Boston College at Providence — ESPN+, 1 p.m.
Kentucky at Marshall — ESPN+, 1 p.m.
Vermont at Lehigh — ESPN+, 1 p.m.
Penn at Hofstra — FloSports, 1 p.m.
Nebraska-Omaha at Utah State — Mountain West Network, 1 p.m.
Coastal Carolina at Virginia Tech — ACC Network Extra, 2 p.m.
Champion Christian at Northwestern State — ESPN+, 2 p.m.
Ball State at Memphis — ESPN+, 3 p.m.
Iowa at Northern Iowa — ESPN+, 3 p.m.
Middle Tennessee at Rice — ESPN+, 3 p.m.
Notre Dame at Michigan — NBC/Peacock, 4 p.m.
Claflin at East Tennessee State — ESPN+, 4 p.m.
Fresno State at BYU — ESPN+, 4 p.m.
Southern Illinois at Purdue Fort Wayne — ESPN+, 4 p.m.
Washington at Utah — ESPN+, 4 p.m.
Queens at Winthrop — ESPN+, 4:30 p.m.
Arkansas-Little Rock at Arkansas State — ESPN+, 5 p.m.
Grand Canyon at Cal-Santa Barbara — ESPN+, 5 p.m.
Rider at Bryant — ESPN+, 5 p.m.
Sacramento State at Long Beach State — ESPN+, 5 p.m.
Southern Utah at Idaho — ESPN+, 5 p.m.
Howard at Elon — FloSports, 5 p.m.
Manhattan at Air Force — Mountain West Network, 5 p.m.
Albany at URI — ESPN+, 5:30 p.m.
Bradley at IU Indianapolis — ESPN+, 6 p.m.
Northern Arizona at Cal-Irvine — ESPN+, 7 p.m.
Richmond at Columbia — ESPN+, 7 p.m.
Saint Louis at Murray State — ESPN+, 8 p.m.
USC at South Carolina — Fox/Fox One, 9 p.m.
College Hockey
Men’s
Boston University at Union — ESPN+, 4 p.,m.
Dartmouth at Clarkson — ESPN+, 4 p.m.
UMass-Lowell at RPI — ESPN+, 4 p.m.
New Hampshire at Union — ESPN+, 5 p.m.
Arizona State at North Dakota — KUTP/Midco Sports, 7 p.m.
Nebraska-Omaha at Minnesota-Duluth — KBJR 9.3, 7 p.m.
Brown at Colgate — ESPN+, 7 p.m.
Harvard at St. Lawrence — ESPN+, 7 p.m.
Merrimack at Providence — ESPN+, 7 p.m.
Northeastern at UConn — ESPN+, 7 p.m.
Stonehill at Princeton — ESPN+, 7 p.m.
UMass at Boston College — ESPN+, 7 p.m.
Vermont at Maine — ESPN+, 7 p.m.
Yale at Cornell — ESPN+, 7 p.m.
College Volleyball
Women’s
Boise State at Fresno State — Mountain West Network, 3 p.m.
Colorado State at UNLV — Mountain West Network, 3 p.m.
New Mexico at Air Force — Mountain West Network, 3 p.m.
Utah State at San José State — Mountain West Network, 3 p.m.
Wyoming at San Diego State — Mountain West Network, 3 p.m.
Grand Canyon at Nevada — Ryz Sports Network/Mountain West Network, 8 p.m.
Curling
U.S. Olympic and Paralympic Team Trials
Finals, Denny Sanford Premier Center, Sioux Falls, SD
Announcers: Jason Knapp/Kevin Martin//Kira K. Dixon
Women’s Final #2 — USA Network/Peacock, 3 p.m.
Wheelchair Final #3 — USA Network, 6 p.m. (same day coverage)
Men’s Final #3 — USA Network/Peacock, 7 p.m.
EFL League One
Matchday 16
Luton Town vs. Rotherham — CBS Sports Network, 10 a.m.
EFL League Two
Matchday 16
Gillingham vs. Crawley Town — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
Figure Skating
ISU Grand Prix of Figure Skating
Skate America, 1980 Herb Brooks Arena, The Olympic Center, Lake Placid, NY
Announcers: Terry Gannon/Tara Lipinski/Johnny Weir/Gabriella Papadakis//Andrea Joyce
Rhythm Dance — E!/Peacock, 2 p.m.
Pairs Free Skate — E!/Peacock, 3:30 p.m.
Women’s Short Program — Peacock, 6:15 p.m.
Women’s Short Program/Men’s Free Skate — E!/Peacock, 7 p.m.
Golf
PGA Tour
Bermuda Championship, Port Royal Golf Course, Southampton, Bermuda
Conclusion of 2nd Round and 3rd Round — Golf Channel, 11:30 a.m.
LPGA Tour
The ANNIKA, Pelican Golf Club, Belleair, FL
3rd Round — NBC Sports app, 1:30 p.m.
3rd Round — Golf Channel, 2:30 p.m.
PGA Tour Champions
Charles Schwab Cup Championship, Phoenix Country Club, Phoenix, AZ
3rd Round — Golf Channel, 4:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 7 p.m.
DP World Tour
DP World Tour Championship, Jumeirah Golf Estates (Earth course), Dubai, United Arab Emirates
Final Round — Golf Channel, 1:30 a.m. (Sunday)
Mixed Martial Arts
UFC 322
Della Maddalena vs. Makhachev, Madison Square Garden, New York, NY
Early Prelims — FX/ESPN+, 6 p.m.
Prelims — FX/ESPN+, 8 p.m.
Main Card — ESPN Unlimited pay per view, 10 p.m.
UFC 322 Post Show: Della Maddelna vs. Makhachev — ESPN+, 1 a.m. (Sunday)
MLB
Play Ball — MLB Network, 10 a.m.
MLB Network Breakdown — MLB Network, 10:30 a.m.
MLB Tonight: Insider Edition — MLB Network, noon
NBA
Memphis at Cleveland — NBA TV/FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network Ohio, 5 p.m.
Oklahoma City at Charlotte — FanDuel Sports Network Oklahoma/FanDuel Sports Network Southeast, 7 p.m.
Toronto at Indiana — TSN4/TSN5/FanDuel Sports Network Indiana, 7 p.m.
Denver at Minnesota — Altitude/KTVD/FanDuel Sports Network North./KARE, 8 p.m.
Los Angeles Lakers at Milwaukee — NBA TV/Spectrum SportsNet/FanDuel Sports Network Wisconsin, 8 p.m.
NBA Nightcap: Amazon — NBA TV, 9:30 a.m.
Game of the Night — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Week: Condensed — NBA TV, 3 p.m.
The Association: Weekend — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association — NBA TV, 10:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, midnight
NBA G League
Greensboro Swarm at Delaware Blue Coats — The Roku Sports Channel, 6 p.m.
Long Island Nets at Maine Celtics — NBC Sports Boston, 7 p.m.
Wisconsin Herd at Cleveland Charge — WACY/Rock Entertainment Sports Network, 7:30 p.m.
Texas Legends at Rio Grande Valley Vipers — KFAA/Urban Edge Network, 8 p.m.
NFL
NFL Matchup — ESPN2, 8 a.m.
NFL GameDay View — NFL Network, 9 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NHL
Hockey Night in Canada
Boston Bruins at Montréal Canadiens — Sportsnet East/City TV/TVA Sports/NHL Network/NESN, 7 p.m.
Edmonton Oilers at Carolina Hurricanes — Sportsnet West/FanDuel Sports Network South, 7 p.m.
Los Angeles Kings at Ottawa Senators — Sportsnet One/FanDuel Sports Network West, 7 p.m.
Toronto Maple Leafs at Chicago Blackhawks — Sportsnet Ontario/Pacific/CBC/Chicago Sports Network, 7 p.m.
Winnipeg Jets at Calgary Flames — Sportsnet/CBC/City TV, 10 p.m.
Hockey Central Saturday — Sportsnet/Sportsnet One/CBC/NHL Network, 6:30 p.m.
After Hours — Sportsnet/Sportsnet One/CBC, 1 a.m. (Sunday)
Tampa Bay at Florida — WXPX/Scripps Sports, 5 p.m.
Anaheim at Minnesota — Victory+/FanDuel Sports Network North Extra, 6 p.m.
Buffalo at Detroit — MSG Western New York/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
New Jersey at Washington — MSG SportsNet/Monumental Sports Network, 7 p.m.
New York Rangers at Columbus — MSG Network/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Philadelphia at Dallas — NBC Sports Philadelphia/Victory+, 8 p.m.
Vegas at St. Louis — Scripps Sports/FanDuel Sports Network, 8 p.m.
San José at Seattle — NBC Sports California/Kraken Hockey Network (KONG)/Amazon Prime Video (Seattle only), 10 p.m.
On the Fly: Philadelphia at Dallas/Vegas at St. Louis Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: San José at Seattle/Winnipeg at Calgary Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Sunday)
NWSL Playoffs
Knockout Round
Semifinal, Audi Field, Washington, D.C.
Announcers: Chris Wittyngham/Lori Lindsey//Claudia Pagán
Washington Spirit vs. Portland Thorns — CBS/Paramount+, noon
Announcers: Poppy Miller/Darian Jenkins/Kelley O’Hara/Ali Riley
Attacking Third Pre-Match Show — CBS Sports Golazo Network, 11:30 a.m.
Attacking Third Post-Match Show — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
Olympics
Chasing Gold: Milan Cortina 2026 — NBC, 2 p.m.
Soccer
Men’s
International Friendly, Subaru Park, Chester, PA
Announcers — TNT/HBO Max: Luke Wileman/Kyle Martino//Melissa Ortiz
United States vs. Paraguay — TNT/HBO Max//Telemundo/Universo/Peacock, 5 p.m.
Announcers: Sara Walsh/DaMarcus Beasley/Brian Dunseth/Brad Guzman//Melissa Ortiz
U.S. Soccer Pregame live from Subaru Park, Chester, PA — TNT/HBO Max, 4:30 p.m.
U.S. Soccer Pregame live from Subaru Park, Chester, PA — TNT/HBO Max, 7 p.m.
Fútbol Américas: USMNT vs. Paraguay Postgame — ESPN+, 7:30 p.m.
International Friendly, Estadio Corona, Torreón, Coahuila, México
México vs. Uruguay — Univision/TUDN, 8 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deprotes, 9 a.m.
Call It What You Want — CBS Sports Golazo Network, 10:30 a.m.
Kickin’ It With Kate Scott — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 5 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 10 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SEC Now — SEC Network, 8 a.m.
SC Featured: Rocky Bleier — ESPN2, 8:30 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN2 11 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 3:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.,m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:15 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 3 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
ATP Finals
Day 7, Inalpi Arena, Turin, Italy
Afternoon Session
Singles Semifinal #1: Jannik Sinner vs. Alex de Minaur — Tennis Channel, 8:3o a.m.
Evening Session
Doubles Semifinal #2: Joe Salisbury/Neal Skupski vs. Julian Cash — Tennis Channel, noon
Singles Semifinal #2: Carlos Alcaraz vs. Felix Auger-Aliassime — Tennis Channel, 2:30 p.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 4:30 p.m.
Women’s Super League
Matchday 9
Manchester City vs. Manchester United — ESPN+, 8:25 a.m.
Liverpool vs. Chelsea — ESPN2, 6:55 a.m. (Sunday)
Aston Villa vs. London City Lionesses — ESPN+, 6:55 a.m. (Sunday)
Brighton & Hove Albion vs. Leicester City — ESPN+, 6:55 a.m. (Sunday)
West Ham United vs. Everton — ESPN+, 6:55 a.m. (Sunday)
