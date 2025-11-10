Green Bay Packers quarterback Jordan Love (10) throws a pass during the first quarter of their game against the Cincinnati Bengals Sunday, October 12, 2025 at Lambeau Field in Green Bay, Wisconsin.
All Times Eastern

College Basketball
Men’s
Molloy at Hofstra — MSG Network, 11:30 a.m.
Reinhardt at Jacksonville State — ESPN+, noon
Ripon at Wisconsin-Green Bay — ESPN+, noon
New Haven at UMass-Lowell — NESN/ESPN+, 6 p.m.
Maine at Rutgers — Big Ten Network/Fox One app, 6:30 p.m.
Columbia at UConn — FS1/Fox One app, 6:30 p.m.
Columbia International at Furman — ESPN+, 6:30 p.m.
Delaware State at Niagara — ESPN+., 6:30 p.m.
Penn State-Shenango at Youngstown State — ESPN+, 6:30 p.m.
Stetson at Miami (FL) —  ACC Network, 7 p.m.
Eastern Pittsburgh — ACC Network Extra, 7 p.m.
Charleston Southern at The Citadel — ESPN+, 7 p.m.
Fairfield at Seton Hall — ESPN+, 7 p.m.
Geneva at Robert Morris — ESPN+, 7 p.m.
Indiana State at Southern Illinois-Edwardsville — ESPN+, 7 p.m.
North Carolina-Wilmington at Kent State — ESPN+, 7 p.m.
North Greenville at Gardner=Webb — ESPN+. 7 p.m.
Presbyterian at Georgia State — ESPN+, 7 p.m.
Virginia-Lynchnurg at Tennessee Tech — ESPN+, 7 p.m.
Western Kentucky at Eastern Kentucky — ESPN+, 7 p.m.
South Carolina State at North Carolina A&T — FloSports, 7 p.m.
Biblical Studies at McNeese — ESPN+, 7:30 p.m.
Rust at Louisiana-Monroe — ESPN+, 7:30 p.m.
Simpson at Drake — ESPN+, 7:30 p.m.
Mississippi State vs. Iowa State (at the Sanford Pentagon, Sioux Falls, SD) — ESPNU, 8 p.m.
Arkansas-Little Rock at Wisconsin-Milwaukee — ESPN+, 8 p.m.
Arlington Baptist at Texas-Arlington — ESPN+, 8 p.m.
Lamar at TCU — ESPN+, 8 p.m.
Lindenwood at Saint Louis — ESPN+, 8 p.m.
Cleveland State at Northwestern — Big Ten Network/Fox One app, 8:30 p.m.
Santa Clara at Xavier — FS1/Fox One app, 8:30 p.m.
Southeastern Louisiana at Georgia Tech — ACC Network, 9 p.m.
Northern Illinois at Grand Canyon — KTVK/Ryz Sports Network/Mountain West Network, 9 p.m.
Holy Cross at Utah — ESPN+, 9 p.m.
St. Thomas at Washington State — ESPN+, 9:30 p.m.
Cal State-Fullerton at Cal — ACC Network Extra, 10 p.m.
West Georgia at UCLA — B1G+, 10 p.m.
Lincoln at Cal-Irvine — ESPN+, 10 p.m.

Women’s
Presbyterian at Elon — FloSports, 11 a.m.
Minot State at Montana State — ESPN+, 1 p.m.
Walsh at Kent State — ESPN+, 5 p.m.
Emmanuel College at URI — ESPN+, 6 p.m.
New Hampshire at Colgate — ESPN+, 6 p.m.
Saint Peter’s at Fordham — ESPN+, 6 p.m.
Miami (OH) at Oakland — ESPN+, 6:30 p.m.
South Carolina Upstate at Georgia — SEC Network Plus, 6:30 p.m.
Furman at Vanderbilt — SEC Network, 7 p.m.
Blue Mountain College at Southern Mississippi — ESPN+, 7 p.m.
Central Connecticut at Providence — ESPN+, 7 p.m.
Florida A&M at George Mason — ESPN+, 7 p.m.
Gardner-Webb at Mercer — ESPN+, 7 p.m.
Jacksonville State at North Alabama — ESPN+, 7 p.m.
St. Thomas at Incarnate Word — ESPN+, 7 p.m.
Alcorn State at Alabama — SEC Network Plus, 7 p.m.
North Carolina-Greensboro at Auburn — SEC Network Plus, 7 p.m.
Wisconsin-Milwaukee at Wisconsin — B1G+, 7:30 p.m.
Lamar at Kansas State — ESPN+, 7:30 p.m.
Louisiana-Lafayette at Texas — SEC Network Plus, 8 p.m.
Central Arkansas at Arkansas — SEC Network, 9 p.m.
Montana at Washington — B1G+, 9 p.m.
Air Force at Oregon State — ESPN+, 10 p.m.
UCLA vs. Oklahoma (at Golden 1 Center, Sacramento, CA) — FS1/Fox One, 10:30 p.m.

College Football
Texas-San Antonio Football Press Conference — ESPN+, 10:30 a.m.
Jeff Brohm (Louisville) Press Conference — ACC Network Extra, 11 a.m.
Florida Football Press Conference — SEC Network Plus, 11:45 a.m.
SEC Now: Open Mic — SEC Network, noon
Scott Frost (Central Florida) Press Conference — ESPN+, noon
Georgia Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Mississippi State Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Oklahoma Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Tennessee Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:15 p.m.
Georgia Southern Football Press Conference — ESPN+, 12:30 p.m.
Texas Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Mississippi Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:45 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 1 p.m.
With the First Pick — CBS Sports Network, 1 p.m.
Manny Diaz (Duke) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Oklahoma State Football Press Conference — ESPN+, 1 p.m.
Arkansas Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
LSU Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
Chris Klieman (Kansas State) Press Conference — ESPN+, 1:30 p.m.
Coordinator’s Corner — ESPN+, 2 p.m.
Texas A&M Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:30 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Kyle Whittingham (Utah) Press Conference — ESPN+, 4 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
The Huddle — SEC Network Plus, 7 p.m.
Read & React — SEC Network, 11 p.m.

EFL League Two
Matchday 15
Cheltenham vs. Notts County — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.

Golf
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m.

Mixed Martial Arts
UFC 322 Countdown: Della Maddalena vs. Makhachev — ESPNews, midnight

MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, 6 p.m.
MLB Awards: 2025 BBWAA Rookie of the Year — MLB Network, 7 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 8 p.m.

NBA
Los Angeles Lakers at Charlotte — Spectrum SportsNet/FanDuel Sports Network Southeast, 7 p.m.
Portland at Orlando — Blazervision/KUNP/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Washington at Detroit — Peacock, 7 p.m.
Cleveland at Miami — FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
San Antonio at Chicago — FanDuel Sports Network Southwest/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Milwaukee at Dallas — FanDuel Sports Network Wisconsin/KFAA, 8:30 p.m.
Minnesota at Utah — FanDuel Sports Network North/KJZZ, 9 p.m.
New Orleans at Phoenix — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/KPHE/KPHO, 9 p.m.
Atlanta at Los Angeles Clippers — NBA TV/FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network SoCal, 10:30 p.m.

Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA. TV, 10 a.m.
Game of the Night — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
Run It Back — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
NBA Showtime — Peacock, 6:30 p.m.
The Association — NBA TV, 7 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Tuesday)

NFL
Week 10
Monday Night Football, Lambeau Field, Green Bay, WI
Announcers — ESPN/ABC: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters//ESPN2: Peyton Manning/Eli Manning//ESPN Deportes: Rebecca Landa/Sebastian Martínez-Christensen//MJ Acosta-Ruiz//John Sutcliffe
Philadelphia Eagles at Green Bay Packers — ESPN/ABC//ESPN2 (ManningCast)//ESPN Deportes, 8:15 p.m.

Announcers: Laura Rutledge/Ryan Clark/Mina Kimes/Dan Orlovsky//Peter Schrager
NFL Live from Lambeau Field, Green Bay WI — ESPN, 3 p.m.

Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark/Jason Kelce/Marcus Spears//Adam Schefter//Michelle Beisner-Buck
Monday Night Countdown live from Lambeau Field, Green Bay, WI — ESPN, 6 p.m.

NFL Live — ESPN Deportes, 7 p.m.

Announcers: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters/
Monday Night Kickoff live from Lambeau Field, Green Bay, WI — ESPN/ABC/ESPN2, 8 p.m.

Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark
Monday Night Postgame live from Lambeau Field, Green Bay, WI — ESPN/ESPN2, 11:15 p.m.

Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
Overreaction Monday — ESPN2, 4:30 p.m.
NFL Films Presents: Love of the Game — FS1, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Philadelphia Eagles vs. Green Bay Packers NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NFL Throwback: Randall Cunningham Highlights — NFL Network, 11 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:15 p.m.

NHL
Amazon Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Jody Shelley//Thomas Hickey//Andi Petrillo
Columbus Blue Jackets at Edmonton Oilers — Amazon Prime Video (Canada only)//FanDuel Sports Network Ohio, 8:30 p.m.

Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Chris Pronger
Amazon Prime Video Monday Night Hockey Pre-Game — Amazon Prime Video, 8:15 p.m.

Nashville at New York Rangers — FanDuel Sports Network South/MSG Network, 7 p.m.
New York Islanders at New Jersey — MSG SportsNet 2/MSG SportsNet 7 p.m.
Florida at Vegas — Scripps Sports/Scripps Sports, 10 p.m.

NHL Tonight: 2025 Hockey Hall of Fame Induction Preview — NHL Network, 7 p.m..
2025 Hockey Hall of Fame Induction Ceremony — TSN4/TSN5/NHL Network, 8 p.m.

NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One,5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Florida at Vegas Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Tuesday)

Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
B1G Today– Big Ten Network, 12:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
The Rich Eisen Show — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport– BBC News, 9:45 a.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt live from Lambeau Field, Green Bay, WI — ESPN, 11:30 p.m.
30 for 30: One and Not Done — ESPN2, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Books — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 2:30 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)

Tennis 
ATP Finals
Day 2, Inalpi Arena, Turin, Italy
Afternoon Session
Singles Round Robin: Lorenzo Musetti vs. Taylor Fritz — Tennis Channel, 8 a.m.

Evening Session
Doubles Round Robin: Harri Heliovaara/Henry Patten vs. Christian Harrison/Evan King — Tennis Channel, noon
Singles Round Robin: Jannik Sinner vs. Felix Auger-Aliassime  — Tennis Channel, 2:30 p.m.

Day 3: Afternoon Session (Tuesday)
Doubles Round Robin– Tennis Channel, 6 a.m. (Tuesday)

Tennis Channel Live — Tennis Channel, 4:30 p.m.

UEFA Women’s Champions League
UEFA Women’s Champions League Highlight Show: Matchday 2 — ESPN Deportes, 10:30 a.m.

