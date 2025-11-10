All Times Eastern
College Basketball
Men’s
Molloy at Hofstra — MSG Network, 11:30 a.m.
Reinhardt at Jacksonville State — ESPN+, noon
Ripon at Wisconsin-Green Bay — ESPN+, noon
New Haven at UMass-Lowell — NESN/ESPN+, 6 p.m.
Maine at Rutgers — Big Ten Network/Fox One app, 6:30 p.m.
Columbia at UConn — FS1/Fox One app, 6:30 p.m.
Columbia International at Furman — ESPN+, 6:30 p.m.
Delaware State at Niagara — ESPN+., 6:30 p.m.
Penn State-Shenango at Youngstown State — ESPN+, 6:30 p.m.
Stetson at Miami (FL) — ACC Network, 7 p.m.
Eastern Pittsburgh — ACC Network Extra, 7 p.m.
Charleston Southern at The Citadel — ESPN+, 7 p.m.
Fairfield at Seton Hall — ESPN+, 7 p.m.
Geneva at Robert Morris — ESPN+, 7 p.m.
Indiana State at Southern Illinois-Edwardsville — ESPN+, 7 p.m.
North Carolina-Wilmington at Kent State — ESPN+, 7 p.m.
North Greenville at Gardner=Webb — ESPN+. 7 p.m.
Presbyterian at Georgia State — ESPN+, 7 p.m.
Virginia-Lynchnurg at Tennessee Tech — ESPN+, 7 p.m.
Western Kentucky at Eastern Kentucky — ESPN+, 7 p.m.
South Carolina State at North Carolina A&T — FloSports, 7 p.m.
Biblical Studies at McNeese — ESPN+, 7:30 p.m.
Rust at Louisiana-Monroe — ESPN+, 7:30 p.m.
Simpson at Drake — ESPN+, 7:30 p.m.
Mississippi State vs. Iowa State (at the Sanford Pentagon, Sioux Falls, SD) — ESPNU, 8 p.m.
Arkansas-Little Rock at Wisconsin-Milwaukee — ESPN+, 8 p.m.
Arlington Baptist at Texas-Arlington — ESPN+, 8 p.m.
Lamar at TCU — ESPN+, 8 p.m.
Lindenwood at Saint Louis — ESPN+, 8 p.m.
Cleveland State at Northwestern — Big Ten Network/Fox One app, 8:30 p.m.
Santa Clara at Xavier — FS1/Fox One app, 8:30 p.m.
Southeastern Louisiana at Georgia Tech — ACC Network, 9 p.m.
Northern Illinois at Grand Canyon — KTVK/Ryz Sports Network/Mountain West Network, 9 p.m.
Holy Cross at Utah — ESPN+, 9 p.m.
St. Thomas at Washington State — ESPN+, 9:30 p.m.
Cal State-Fullerton at Cal — ACC Network Extra, 10 p.m.
West Georgia at UCLA — B1G+, 10 p.m.
Lincoln at Cal-Irvine — ESPN+, 10 p.m.
Women’s
Presbyterian at Elon — FloSports, 11 a.m.
Minot State at Montana State — ESPN+, 1 p.m.
Walsh at Kent State — ESPN+, 5 p.m.
Emmanuel College at URI — ESPN+, 6 p.m.
New Hampshire at Colgate — ESPN+, 6 p.m.
Saint Peter’s at Fordham — ESPN+, 6 p.m.
Miami (OH) at Oakland — ESPN+, 6:30 p.m.
South Carolina Upstate at Georgia — SEC Network Plus, 6:30 p.m.
Furman at Vanderbilt — SEC Network, 7 p.m.
Blue Mountain College at Southern Mississippi — ESPN+, 7 p.m.
Central Connecticut at Providence — ESPN+, 7 p.m.
Florida A&M at George Mason — ESPN+, 7 p.m.
Gardner-Webb at Mercer — ESPN+, 7 p.m.
Jacksonville State at North Alabama — ESPN+, 7 p.m.
St. Thomas at Incarnate Word — ESPN+, 7 p.m.
Alcorn State at Alabama — SEC Network Plus, 7 p.m.
North Carolina-Greensboro at Auburn — SEC Network Plus, 7 p.m.
Wisconsin-Milwaukee at Wisconsin — B1G+, 7:30 p.m.
Lamar at Kansas State — ESPN+, 7:30 p.m.
Louisiana-Lafayette at Texas — SEC Network Plus, 8 p.m.
Central Arkansas at Arkansas — SEC Network, 9 p.m.
Montana at Washington — B1G+, 9 p.m.
Air Force at Oregon State — ESPN+, 10 p.m.
UCLA vs. Oklahoma (at Golden 1 Center, Sacramento, CA) — FS1/Fox One, 10:30 p.m.
College Football
Texas-San Antonio Football Press Conference — ESPN+, 10:30 a.m.
Jeff Brohm (Louisville) Press Conference — ACC Network Extra, 11 a.m.
Florida Football Press Conference — SEC Network Plus, 11:45 a.m.
SEC Now: Open Mic — SEC Network, noon
Scott Frost (Central Florida) Press Conference — ESPN+, noon
Georgia Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Mississippi State Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Oklahoma Football Press Conference — SEC Network Plus, noon
Tennessee Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:15 p.m.
Georgia Southern Football Press Conference — ESPN+, 12:30 p.m.
Texas Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:30 p.m.
Mississippi Football Press Conference — SEC Network Plus, 12:45 p.m.
B1G Live: Football Coaches Press Conferences — Big Ten Network, 1 p.m.
With the First Pick — CBS Sports Network, 1 p.m.
Manny Diaz (Duke) Press Conference — ACC Network Extra, 1 p.m.
Oklahoma State Football Press Conference — ESPN+, 1 p.m.
Arkansas Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
LSU Football Press Conference — SEC Network Plus, 1 p.m.
Chris Klieman (Kansas State) Press Conference — ESPN+, 1:30 p.m.
Coordinator’s Corner — ESPN+, 2 p.m.
Texas A&M Football Press Conference — SEC Network Plus, 2:30 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Kyle Whittingham (Utah) Press Conference — ESPN+, 4 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
The Huddle — SEC Network Plus, 7 p.m.
Read & React — SEC Network, 11 p.m.
EFL League Two
Matchday 15
Cheltenham vs. Notts County — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Golf
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC 322 Countdown: Della Maddalena vs. Makhachev — ESPNews, midnight
MLB
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Now — MLB Network, 6 p.m.
MLB Awards: 2025 BBWAA Rookie of the Year — MLB Network, 7 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 8 p.m.
NBA
Los Angeles Lakers at Charlotte — Spectrum SportsNet/FanDuel Sports Network Southeast, 7 p.m.
Portland at Orlando — Blazervision/KUNP/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Washington at Detroit — Peacock, 7 p.m.
Cleveland at Miami — FanDuel Sports Network Ohio/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
San Antonio at Chicago — FanDuel Sports Network Southwest/Chicago Sports Network, 8 p.m.
Milwaukee at Dallas — FanDuel Sports Network Wisconsin/KFAA, 8:30 p.m.
Minnesota at Utah — FanDuel Sports Network North/KJZZ, 9 p.m.
New Orleans at Phoenix — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/KPHE/KPHO, 9 p.m.
Atlanta at Los Angeles Clippers — NBA TV/FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network SoCal, 10:30 p.m.
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
The Starting Lineup — NBA. TV, 10 a.m.
Game of the Night — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
Run It Back — NBA TV, 3 p.m.
NBA Today — NBA TV, 4 p.m.
NBA Showtime — Peacock, 6:30 p.m.
The Association — NBA TV, 7 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Tuesday)
NFL
Week 10
Monday Night Football, Lambeau Field, Green Bay, WI
Announcers — ESPN/ABC: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters//ESPN2: Peyton Manning/Eli Manning//ESPN Deportes: Rebecca Landa/Sebastian Martínez-Christensen//MJ Acosta-Ruiz//John Sutcliffe
Philadelphia Eagles at Green Bay Packers — ESPN/ABC//ESPN2 (ManningCast)//ESPN Deportes, 8:15 p.m.
Announcers: Laura Rutledge/Ryan Clark/Mina Kimes/Dan Orlovsky//Peter Schrager
NFL Live from Lambeau Field, Green Bay WI — ESPN, 3 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark/Jason Kelce/Marcus Spears//Adam Schefter//Michelle Beisner-Buck
Monday Night Countdown live from Lambeau Field, Green Bay, WI — ESPN, 6 p.m.
NFL Live — ESPN Deportes, 7 p.m.
Announcers: Joe Buck/Troy Aikman//Laura Rutledge//Lisa Salters/
Monday Night Kickoff live from Lambeau Field, Green Bay, WI — ESPN/ABC/ESPN2, 8 p.m.
Announcers: Scott Van Pelt/Ryan Clark
Monday Night Postgame live from Lambeau Field, Green Bay, WI — ESPN/ESPN2, 11:15 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 3:30 p.m.
Overreaction Monday — ESPN2, 4:30 p.m.
NFL Films Presents: Love of the Game — FS1, 6 p.m.
NFL Fantasy Live — NFL Network, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
NFL GameDay Kickoff — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Philadelphia Eagles vs. Green Bay Packers NFL Football In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NFL Throwback: Randall Cunningham Highlights — NFL Network, 11 p.m.
NFL GameDay Final — NFL Network, 11:15 p.m.
NHL
Amazon Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Jody Shelley//Thomas Hickey//Andi Petrillo
Columbus Blue Jackets at Edmonton Oilers — Amazon Prime Video (Canada only)//FanDuel Sports Network Ohio, 8:30 p.m.
Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Chris Pronger
Amazon Prime Video Monday Night Hockey Pre-Game — Amazon Prime Video, 8:15 p.m.
Nashville at New York Rangers — FanDuel Sports Network South/MSG Network, 7 p.m.
New York Islanders at New Jersey — MSG SportsNet 2/MSG SportsNet 7 p.m.
Florida at Vegas — Scripps Sports/Scripps Sports, 10 p.m.
NHL Tonight: 2025 Hockey Hall of Fame Induction Preview — NHL Network, 7 p.m..
2025 Hockey Hall of Fame Induction Ceremony — TSN4/TSN5/NHL Network, 8 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One,5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Florida at Vegas Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Tuesday)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SEC This Morning — SEC Network, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, 10 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
B1G Today– Big Ten Network, 12:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
ESPN BET Live — ESPN2, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
The Rich Eisen Show — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport– BBC News, 9:45 a.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt live from Lambeau Field, Green Bay, WI — ESPN, 11:30 p.m.
30 for 30: One and Not Done — ESPN2, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Books — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 2:30 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
ATP Finals
Day 2, Inalpi Arena, Turin, Italy
Afternoon Session
Singles Round Robin: Lorenzo Musetti vs. Taylor Fritz — Tennis Channel, 8 a.m.
Evening Session
Doubles Round Robin: Harri Heliovaara/Henry Patten vs. Christian Harrison/Evan King — Tennis Channel, noon
Singles Round Robin: Jannik Sinner vs. Felix Auger-Aliassime — Tennis Channel, 2:30 p.m.
Day 3: Afternoon Session (Tuesday)
Doubles Round Robin– Tennis Channel, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 4:30 p.m.
UEFA Women’s Champions League
UEFA Women’s Champions League Highlight Show: Matchday 2 — ESPN Deportes, 10:30 a.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.