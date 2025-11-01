All Times Eastern
Austrlian Rules Football
AFL Women’s — Round 12
End of Regular Season
Collingwood Magpies vs. Brisbane Lions — Fox Soccer Plus, 10 p.m.
St. Kilda Saints vs. Western Bulldogs — Fox Soccer Plus, midnight
Adelaide Crows vs. Fremantle Dockers — Fox Soccer Plus, 2 a.m. (same day coverage)
Bundesliga
Matchday 9
1.FC Heidenheim 1846 vs. Eintracht Frankfurt — ESPN+, 10:20 a.m.
1. FC Union Berlin vs. Sport-Club Freiburg — ESPN+, 10:20 a.m.
1. FSV Mainz 05 vs. SV Werder Bremen — ESPN+, 10:20 a.m.
FC St. Pauli vs. Borussia Mönchengladbach — ESPN+, 10:20 a.m.
Red Bull Leipzig vs. VfB Stuttgart — ESPN+, 10:20 a.m.
Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen — ESPN+, 1:20 p.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 10:20 a.m.
CFL Playoffs
Semifinals
Eastern Semi-Final, Percival Molson Memorial Stadium, Montréal, Quebec, Canada
Winnipeg Blue Bombers at Montréal Alouettes — CTV/TSN1/TSN4/TSN5/RDS/CFL+, 2 p.m.
2025 CFL Playoffs: Pre-Game — TSN1/TSN5, 1 p.m.
Western Semi-Final, BC Place, Vancouver, British Columbia, Canada
Calgary Stampeders at BC Lions — TSN1/TSN3/TSN4/TSN5/CFL+, 5:30 p.m.
2025 CFL Playoffs: Pre-Game — TSN1/TSN4/TSN5, 5 p.m.
College Hockey
Men’s
Union at RPI — ESPN+, 4 p.m.
Cornell at UMass — ESPN+, 6 p.m.
Michigan at Notre Dame — Peacock, 6 p.m.
Minnesota Duluth at North Dakota — KBJR 6.3/Midco Sports, 7 p.m.
Minnesota at Wisconsin — B1G+, 7 p.m.
Alaska Fairbanks at Princeton — ESPN+, 7 p.m.
Lake Superior State at Clarkson — ESPN+, 7 p.m.
Michigan Tech at St. Lawrence — ESPN+, 7 p.m.
EFL Championship
Matchday 13
Leicester City vs. Blackburn Rovers — CBS Sports Network, 8:30 a.m.
Norwich City vs. Hull City — CBS Sports Golazo Network, 8;30 a.m.
Watford vs. Middlesbrough — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 10:30 a.m.
English Premier League
Matchweek 10
Burnley vs. Arsenal — USA Network/Universo, 10:55 a.m.
Brighton & Hove Albion vs. Manchester United — Peacock, 11 a.m.
Crystal Palace vs. Brentford — Peacock, 11 a.m.
Fulham vs. Wolverhampton Wanderers — Peacock, 11 a.m.
Tottenham Hotspur vs. Chelsea — Peacock, 1:30 p.m.
Announcers: USA Network: Peter Drury/Stephen Warnock
Liverpool vs. Aston Villa — USA Network/Telemundo/Universo, 3:55 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Lee Dixon/Gary Neville
Premier League Mornings — USA Network, 10 a.m.
Premier League Live — USA Network, 1 p.m.
Premier League Live — USA Network, 3:30 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 10:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 11 a.m.
Premier League Multview — Peacock, 11 a.m.
Golf
HotelPlanner Tour
Rolex Grand Final, Club de Golf Alcanada, Port d’Alcúdia, Mallorca, Spain
3rd Round — Golf Channel, 7 a.m.
LPGA Tour
Maybank Championship, Kuala Lumpur Golf & Country Club (West Course), Kuala Lumpur, Malaysia
Final Round — Golf Channel, 9:30 p.m.
HotelPlanner Tour
Rolex Grand Final, Club de Golf Alcanada, Port d’Alcúdia, Mallorca, Spain
Final Round — Golf Channel, 5:30 a.m. (Sunday)
LaLiga
Matchday 11
Villarreal CF vs. Rayo Vallecano — ESPN Deportes/ESPN+, 8:55 a.m.
Atlético de Madrid vs. Sevilla — ESPN Deportes/ESPN+, 11 a.m.
Real Sociedad vs. Athletic Club Bilbao –ESPN Deportes/ESPN+, 1:25 p.m.
Real Madrid vs. Valencia — ESPN Deportes/ESPN+, 3:50 p.m.
Liga MX
Atlas FC vs. Deportivo Tolca FC — Univision/TUDN, 7 p.m.
CF Monterrey vs. Tigres UANL — Univision/TUDN/CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Club América vs. Club Léon — Univision/TUDN/CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Fútbol central — Univision/TUDN, 6 p.m.
Ligue 1
Round 11
Paris Saint-Germain vs. OGC Nice — beIN Sports/beIN Sports en Español, 11:50 a.m.
AS Monaco vs. Paris FC — beIN Sports/beIN Sports en Español, 1:55 p.m.
AJ Auxerre vs. Olympique de Marseille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 4 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 11:30 a.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night
Garcia vs. Onama, UFC Apex, Enterprise, NV
Prelims — ESPN+, 4 p.m.
Main Card — ESPN+, 7 p.m.
UFC Fight Night Post Show: Garcia vs. Onama — ESPN+, 10 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 11 p.m.
MLB Postseason
World Series
Game 7, Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada
Announcers — Fox: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal//Tom Verducci//Sportsnet: Dan Shulman/Buck Martínez//Hazel Mae
Los Angeles Dodgers at Toronto Blue Jays — Fox/Sportsnet, 8 p.m. (series tied 3-3)
Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodríguez
World Series Pregame live from Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada — Fox, 7 p.m.
World Series Postgame live from Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada — Fox, 11 p.m.
World Series Postgame live from Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada — FS1, 11:30 p.m.
Announcers: Jamie Campbell/Madison Shipman/Joe Siddall
Blue Jays Central Postseason live from Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada — Sportsnet, 8 p.m.
MLB Central live from Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada — MLB Network, noon
MLB Now live from Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada — MLB Network, 4 p.m.
MLB Tonight: National Pregame Show live from Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight: World Series Edition live from Rogers Centre, Toronto, Ontario, Canada — MLB Network, 11 p.m.
MLS Cup Playoffs
Round One — Best of Three
Eastern Conference
Game 2, Yankee Stadium, Bronx, New York, NY
Announcers — English: Tony Husband/Ross Smith//Jillian Sakovits//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela
New York City FC vs. Charlotte FC — Apple TV, 3:30 p.m. (New York City FC leads series 1-0)
Game 2, SeatGeek Stadium, Bridgeview, IL
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Calen Carr//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla
Chicago Fire vs. Philadelphia Union — Apple TV, 5:30 p.m. (Philadelphia leads series 1-0)
Game 2, GEODIS Park, Nashville, TN
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Michelle Giannone//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri
Nashville SC vs. Inter Miami — Apple TV, 7:30 p.m. (Inter Miami leads series 1-0)
Western Conference
Game 2, Toyota Stadium, Frisco, TX
Announcers — English: Max Bretos/Brian Dunseth//Andrew Wiebe//Spanish: Pablo Ramírez/Jesús Bracamontes
FC Dallas vs. Vancouver Whitecaps — Apple TV, 9:30 p.m. (Vancouver leads series 1-0)
Game 2, Providence Park, Portland, OR
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Kaylyn Kyle//Spanish: Jorge Perez-Navarro/Marcelo Balboa
Portland Timbers vs. San Diego FC — Apple TV, 9:30 p.m. (San Diego leads series 1-0)
Announcers: Kevin Egan/Sacha Kljestan/Dax McCarty
MLS Countdown — Apple TV, 2:30 p.m.
MLS Wrap-Up — Apple TV, midnight
Announcers: Antonella González/Miguel Gallardo/Giovanni Savarese
MLS La Previa — Apple TV, 2:30 p.m.
MLS El Resumen — Apple TV, midnight
NASCAR
NASCAR Xfinity Series Playoffs
NASCAR Xfinity Series Championship, Phoenix Raceway, Avondale, AZ
Announcers: Adam Alexander/Parker Kligerman/Jamie McMurray//Kim Coon//Dillon Welch
Qualifying — The CW app, 3:30 p.m.
Race — The CW, 7:30 p.m.
Host: Carla Metts
NASCAR Countdown Live — The CW, 6:30 p.m.
NBA
NBA México City Game
Neutral Site, Arena CDMX, México City, MX
Announcers: Peacock: Mark Followill/Grant Hill//Ashley ShahAhmadi
Dallas Mavericks at Detroit Pistons — Peacock/Telemundo, 10 p.m.
Announcers: Jordan Cornette/Robbie Hummel/Austin Rivers
NBA Showtime — Peacock, 9:30 p.m.
Sacramento at Milwaukee — NBC Sports California/FanDuel Sports Network Wisconsin, 5 p.m.
Minnesota at Charlotte — FanDuel Sports Network North/FanDuel Sports Network Southeast, 6 p.m.
Golden State at Indiana — NBA TV/NBC Sports Bay Area/FanDuel Sports Network Indiana, 7 p.m.
Orlando at Washington — FanDuel Sports Network Florida/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Houston at Boston — Space City Home Network/NBC Sports Boston, 8 p.m.
Game of the Night — NBA TV, 3:30 p.m.
Inside Practice: Golden State Warriors — NBA TV, 5:30 p.m.
The Association: Weekend: Pregame — NBA TV, 6 p.m.
The Association: Weekend: Postgame — NBA TV, 9:30 p.m.
NBA Shot: Best Games of the Week — NBA TV, 10 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Sunday)
NFL
NFL Matchup — ESPN2, 8:30 a.m.
NFL GameDay View — NFL Network, 9 a.m.
Fantasy Life on Sirius XM — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NHL
Hockey Night in Canada
Toronto Maple Leafs at Philadelphia Flyers — CBC/NHL Network/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Calgary Flames at Nashville Predators — Sportsnet/Sportsnet One/FanDuel Sports Network South, 3:30 p.m.
Ottawa Senators at Montréal Canadiens — Sportsnet One/City TV/TVA Sports, 7 p.m.
Vancouver Canucks at Minnesota Wild — Sportsnet 360/FanDuel Sports Network North, 7 p.m.
Chicago Blackhawks at Edmonton Oilers — Sportsnet One/CBC/City TV/TVA Sports/Chicago Sports Network, 10 p.m.
Hockey Central Saturday — Sportsnet One/Sportsnet 360/CBC/NHL Network, 6:30 p.m.
After Hours — Sportsnet One/Sportsnet 360/CBC, 1 a.m. (Sunday)
Carolina at Boston — Sportsnet/FanDuel Sports Network South/NESN, 1 p.m.
Pittsburgh at Winnipeg — SportsNet Pittsburgh/TSN3, 3 p.m.
Colorado at San José — Altitude/NBC Sports California, 4 p.m.
Dallas at Florida — Victory+/Scripps Sports, 6 p.m.
St. Louis at Columbus — FanDuel Sports Network Midwest/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Washington at Buffalo — Monumental Sports Network 2/MSG Western New York, 7 p.m.
New Jersey at Los Angeles — MSG SportsNet/FanDuel Sports Network West/KCAL, 9 p.m.
New York Rangers at Seattle — MSG Network/Kraken Hockey Network (KONG), 10 p.m.
NHL Hockeyverse Weekly Wrap Up — NHL Network, 9 a.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: New Jersey at Los Angeles Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Chicago at Edmonton/New York Rangers at Seattle Bonus Coverage — NHL Network, midnight”
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Sunday)
Serie A
Matchday 10
Udinese Calcio vs. Atalanta BC — Paramount+, 10 a.m.
SSC Napoli vs. Como 1907 — CBS Sports Golazo Network, 1 p.m.
US Cremonese vs. Juventus — CBS Sports Golazo Network, 3:45 p.m.
Hellas Verona vs. Inter Milan — CBS Sports Golazo Network, 6:30 a.m. (Sunday)
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Soccer
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 7:30 a.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Sunday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
TMZ Sports Weekend — FS1, 7 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 8 a.m.
SEC Now — SEC Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN2 11 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 3:30 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.,m.
Gameday Reset — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Mystery Crate — DraftKings Network, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Sunday)
El pelotazo — Telemundo, 1:30 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 2 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 3 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
Center Court Live: Paris Masters (ATP Tour)/WTA Finals (WTA Tour) — Tennis Channel, 8:30 a.m.
Center Court Live: Jiangxi Open (WTA Tour) — Tennis Channel, 2:30 a.m. (Sunday)
USL Championship
Quarterfinal
Louisville City FC vs. Detroit City FC — CBS Sports Golazo Network, 7 p.m.
