All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 9
Melbourne Demons vs. West Coast Eagles — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
Richmond Tigers vs. Adelaide Crows — FS2/Fox One, 1:01 a.m. (Sunday)
Boxing
Queensberry Promotions
WBO World Heavyweight Title, Co-op Live Arena, Manchester, England, United Kingdom
Fabio Wardley vs. Daniel Dubois — DAZN, 1:30 p.m.
Salita Promotions
IBF World Featherweight Title, Gateway Center Arena, Atlanta, GA
Angelo Leo vs. Ra’eese Aleem — DAZN, 8 p.m.
Bundesliga
Matchday 33
FC Augsburg vs. Borussia Mönchengladbach — ESPN+, 9:20 a.m.
Red Bull Leipzig vs. FC St. Pauli — ESPN+, 9:20 a.m.
TSG 1899 Hoffenheim vs. SV Werder Bremen — ESPN+, 9:20 a.m.
VfB Stuttgart vs. Bayer 04 Leverkusen — ESPN+, 9:20 a.m.
VfL Wolfsburg vs. Bayern München — ESPN Deportes/ESPN+, 12:15 p.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
College Baseball
Alabama at South Carolina — SEC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Auburn at Mississippi State — SEC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Florida State at Clemson — ACC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Northwestern at Illinois — Big Ten Network/Fox One, 6:30 p.m.
LSU at Georgia — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Oklahoma State at Arizona State — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Oregon at UCLA — Big Ten Network/Fox One, 9:30 p.m.
College Lacrosse
Men’s
NCAA Men’s Lacrosse Championships
1st Round — Home Sites
Announcers: Mark Dixon/Mike Murphy
Albany at North Carolina — ESPNU/ESPN Unlimited, noon
Announcers: Mike Corey/Jules Heningburg
Army at Penn State — ESPNU/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.
Announcers: Anish Shroff/Quint Kessenich
Johns Hopkins at Cornell — ESPNU/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Announcers: Drew Carter/Paul Carcaterra
Duke at Richmond — ESPNU/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
College Softball
American Conference Softball Tournament
Championship, Joyner Family Softball Stadium, East Carolina University, Greenville, NC
South Florida vs. East Carolina — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Atlantic Coast Conference Softball Tournament
Championship, Palmer Park, University of Virginia, Charlottesville, VA
Virginia Tech vs. Florida State — ESPN/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.
Big Ten Softball Tournament
Championship, Maryland Softball Stadium, University of Maryland, College Park, MD
Nebraska vs. UCLA — Big Ten Network/Fox One, 4 p.m.
Big XII Softball Tournament
Championship, OGE Energy Field at Devon Park, Oklahoma City, OK
Arizona State/Oklahoma State vs. Texas Tech — ESPN/ESPN Unlimited, noon
Conference USA Softball Championship
Championship, Softball Stadium, University of Delaware, Newark, DE
Liberty vs. Jacksonville State — CBS Sports Network, noon
Southeastern Conference Softball Tournament
Championshp, John Cropp Stadium, University of Kentucky, Lexington, KY
Alabama vs. Texas — ESPN/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Sun Belt Conference Softball Tournament
Championship, Yvette Girouard Field at Lamson Park, University of Louisiana at Lafayette, Lafayette, LA
Texas State vs. Louisiana-Monroe/South Alabama — ESPN2/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.
Cycling
Giro d’Italia
Stage 3: Plovdiv to Sofia — truTV/HBO Max, 5:30 a.m (Sunday)
EFL Championship
Semifinal
Leg 1, Riverside Stadium, Middlesbrough, England, United Kingdom
Middlesbrough vs. Southampton — CBS Sports Network, 7:30 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 7 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 9:30 a.m.
EFL League One
Semifinal
Leg 1, Broadhall Way, Stevenage, Hertfordshire, England, England
Stevenage vs. Stockport — CBS Sports Network, 10 a.m.
Leg 1, Toughsheet Community Stadium, Horwich, Bolton, Greater Manchester, England, United Kingdom
Bolton Wanderers vs. Bradford City — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
English Premier League
Matchweek 36
Liverpool vs. Chelsea — NBCSN/Peacock, 7;25 a.m.
Fulgham vs. Bournemouth — Universo, 9:55 a.m./USA Network, 10 a.m.
Sunderland vs. Manchester United — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
Brighton and Hove Albion vs. Wolverhampton Wanderers — Peacock/NBCSN Extra, 10 a.m.
Announcers — NBC/Peacock: Peter Drury/Lee Dixon
Manchester City vs. Brentford — Telemundo/Universo, 12:25 p.m.//NBC/Peacock, 12:30 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Robbie Mustoe
Premier League Mornings — NBCSN/Peacock, 7 a.m.
Premier League Live — NBCSN/Peacock, 9:30 a.m.
Premier League Live — USA Network, noon
Goal Zone — NBC/Peacock, 2:30 p.m.
Premier League: Extra — Universo, 9:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 10 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 10 a.m.
Premier League: Extra — Telemundo/Universo, noon
Premier League: Extra — Telemundo/Universo, 2:30 p.m.
Golf
DP World Tour
Catalunya Championship, Real Club de Golf El Prat, Barcelona, Spain
3rd Round — Golf Channel, 7:30 a.m.
PGA Tour
Truist Championship, Quail Hollow Club, Charlotte, NC
3rd Round
Announcers — Golf Channel: Terry Gannon/Curt Byrum/Steve Sands//Billy Ray Brown//Aaron Oberholser//Rex Hoggard//CBS/Paramount+: Jim Nantz/Trevor Immelman/Colt Knost/Frank Nobilo//Mark Immelman//Dottie Pepper//Johnson Wagner//Amanda Balionis
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 7:30 a.m.
Featured Groups: Mackenzie Hughes/Hideki Matsuyama & Jason Day/Robert Fitzpatrick — ESPN+/PGA Tour Live, 7:45 a.m.
Marquee Group: Matt Fitzpatrick/Andrew Novak — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 9 a.m.
Featured Group 1: Xander Schauffele/Jordan Spieth — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group 2: Ludvig Åberg/Cameron Young — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Main Feed — CBS/Paramount+, 3 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, noon
PGA Tour
Myrtle Beach Classic, Dunes Golf and Beach Club, Myrtle Beach, SC
Announcers: George Savaricas/Graham DeLaet//Jim Gallagher, Jr.//Tripp Isenhour//Dalen Cuff
3rd Round — Golf Channel, 3 p.m.
LPGA Tour
Mizuho Americas Open, Mountain Ridge Country Club, West Caldwell, NJ
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel/Tom Abbott/Karen Stupples
3rd Round — Golf Channel app/GolfChannel.com, 4:30 p.m.
3rd Round — Golf Channel, 5 p.m.
PGA Tour Champions
Insperity Invitational, The Woodlands Country Club, The Woodlands, TX
2nd Round — Golf Channel app/GolfChannel.com, 3 p.m.
2nd Round — Golf Channel, 8:30 p.m. (same day coverage)
PGA Championship Preview — CBS/Paramount+, 2 p.m.
Announcers: Kira K. Dixon/Brendon de Jonge//Rex Hoggard
Golf Central — Golf Channel, 7:30 p.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Indianapolis Grand Prix, IMS Road Course, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Jack Harvey//Georgia Henneberry//Kevin Lee
Race — Fox/Fox One, 4:30 p.m.
IndyCar Warmup — FS1/Fox One, 11:30 a.m.
IndyNXT
Firestone IndyNXT Series
Indianapolis Grand Prix Race 1, IMS Road Course, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe/Santino Ferrucci//Jack Harvey//Georgia Henneberry//Kevin Lee
Race 2 — FS1/Fox One, 2:30 p.m.
LaLiga
Matchday 35
Elche CF vs. Deportivo Alavés — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.
Sevilla vs. RCD Espanyol de Barcelona — ESPN Deportes/ESPN+, 10:15 a.m.
Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo — ESPN Deportes/ESPN+, 12:25 p.m.
Real Sociedad vs. Real Betis — ESPN/ESPN Deportes/ESPN+, 2:50 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC 328
Chimaev vs. Strickland, Prudential Center, Newark, NJ
Prelims — Paramount+, 7 p.m.
Main Card — Paramount+, 9 p.m.
UFC 328 Pre-Game — Paramount+, 4 p.m.
MLB
American League
Anaheim at Toronto — Angels Broadcast Television/Sportsnet, 3 p.m.
Sacramento at Baltimore — NBC Sports California/MASN, 4 p.m.
Tampa Bay at Boston — Rays.TV/NESN, 4 p.m.
Minnesota at Cleveland — Twins.TV/CleGuardians.TV, 6 p.m.
Detroit at Kansas City — Detroit SportsNet/Royals.TV, 7 p.m.
Seattle at Chicago White Sox — Mariners.TV/Chicago Sports Network, 7 p.m.
National League
Baseball Night in America
Announcers: Adam Amin/A.J. Pierzynski//Ken Rosenthal
New York Mets at Arizona Diamondbacks — Fox/Fox One, 7:15 p.m.
Announcers: Don Orsillo/Eric Karros
St. Louis Cardinals at San Diego Padres — Fox/Fox One, 7:15 p.m.
Fox Saturday Baseball — Fox/Fox One, 7 p.m.
Washington at Miami — Nationals.TV/Marlins.TV, 4 p.m.
Colorado at Philadelphia — Rockies.TV/NBC Sports Philadelphia, 6 p.m.
Atlanta at Los Angeles Dodgers — BravesVision/Spectrum SportsNet LA, 9 p.m.
Pittsburgh at San Francisco — SportsNet Pittsburgh/NBC Sports Bay Area, 9 p.m.
Interleague
MLB on FS1
Announcers: Connor Onion/Tom Verducci
Houston Astros at Cincinnati Reds — FS1/Fox One//Space City Home Network/Reds.TV, 4 p.m.
MLB on FS1 Pregame — FS1/Fox One, 3:30 p.m.
Chicago Cubs at Texas — Marquee Sports Network/Rangers Sports Network, 7 p.m.
New York Yankees at Milwaukee — YES/Brewers.TV, 7 p.m.
Play Ball — MLB Network, 1 p.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 2:30 p.m.
MLB Tonight: Inside the Park — MLB Network, 4 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 7:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 10 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, midnight
MLS
Matchday 12
Announcers — English: Callum Williams/Calen Car//Spanish: Pablo Ramírez/Jesús Bracamontes
Toronto FC vs. Inter Miami — Apple TV, 1 p.m.
Announcers — English: Neil Sika/Kyndra de St. Aubin//Spanish: Sergio Ruiz/Walter Rocque
Chicago Fire vs. New York Red Bulls — Apple TV, 2:30 p.m.
Announcers — English: Jessica Charman/Ian Joy//Spanish: Moises Linares//French: Frédéric Lord/Vincent Destouches
Montréal Impact vs. Orlando City SC — Apple TV, 4:30 p.m.
Announcers — English: Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo//Michele Giannone
Atlanta United vs. LA Galaxy — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Chris Wittyngham/Lori Lindsey//Spanish: Francisco Rivera
Charlotte FC vs. FC Cincinnati — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Michael Watts/Gio Savarese//Spanish: Jesús Acosta
New England Revolution vs. Philadelphia Union — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Christian Miles/Kacey White//Spanish: Raul Guzman
FC Dallas vs. Real Salt Lake — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Tony Husband/Ross Smith//Spanish: Nacho Garcia//FS1: Josh Eastern/Lloyd Sam
Nashville SC vs. DC United — Apple TV/FS1, 9:15 p.m.
Announcers — English: Mark Rogondino/Heath Pearce//Spanish: Oscar Salazar
Colorado Rapids vs. St. Louis City SC — Apple TV, 9:30 p.m.
Announcers — English: Max Bretos/Brian Dunseth//Spanish: Carlos Mauricio Ramírez
Portland Timbers vs. Sporting Kansas City — Apple TV, 10:30 p.m.
Announcers — English: Evan Weston/Sacha Kljestan//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa
San José Earthquakes vs. Vancouver Whitecaps — Apple TV, 10:30 p.m.
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham/Andrew Wiebe//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla
Seattle Sounders vs. San Diego FC — Apple TV, 10:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Dax McCarty
MLS Countdown — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo//Michele Giannone
MLS La Previa live from Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Dax McCarty/Giovanni Savarese
MLS 360 — Apple TV, 7:30 p.m.
NASCAR
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Mission 200 at The Glen, Watkins Glen International, Dix, NY
Practice and Qualifying — The CW app, 10;30 a.m.
Race — The CW, 4 p.m.
NASCAR Countdown Live — The CW, 3:30 p.m.
NASCAR Cup Series
Go Bowling at The Glen, Watkins Glen International, Dix, NY
Practice and Qualifying — Prime Video, 1 p.m.
NBA Playoffs
Conference Semifinals
Eastern Conference
Game 3, Rocket Arena, Cleveland, OH
Announcers: Noah Eagle/Grant Hill/Robbie Hummel//Ashley ShahAhmadi
Detroit Pistons at Cleveland Cavaliers — NBC/Peacock, 3 p.m. (Detroit leads series 2-0)
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime — NBC/Peacock, 2 p.m.
NBA Showtime — NBC/Peacock, 5:30 p.m.
Western Conference
Game 3, Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
Announcers: Dave Pasch/Doris Burke//Jorge Sedano
Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers — ABC/ESPN Unlimited, 8:30 p.m. (Oklahoma City leads series 2-0)
Announcers: Ernie Johnson/Chalres Barkley/Shaquille O’Neal/Kenny Smith
NBA Tip-Off — ABC/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Inside the NBA — ABC/ESPN Unlimited, 11 p.m.
Inside the NBA — ESPN/ESPN Unlimited, 11:30 p.m.
NBA Shot Clock: Games of the Night — NBA TV, 2:30 p.m.
The Association: Postgame: Detroit vs. Cleveland: Game 3 — NBA TV, 5:30 p.m.
The Association: Postgame: Oklahoma City vs. Los Angeles Lakers: Game 3 — NBA TV, 11 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 1 a.m. (Sunday)
NFL
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Semifinals
Eastern Conference
Game 4, Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
Announcers — TNT/truTV/HBO Max: Alex Faust/Jennifer Botterill/Colby Armstrong//Sportsnet/CBC: John Bartlett/Garry Galley//Shawn McKenzie
Carolina Hurricanes at Philadelphia Flyers — TNT/truTV/HBO Max//Sportsnet/CBC/TVA Sports, 6 p.m. (Carolina leads series 3-0)
Western Conference
Game 3, Grand Casino Arena, St. Paul, MN
Announcers — TNT/truTV/HBO Max: Kenny Albert/Eddie Olczyk/Brian Boucher//Sportsnet/CBC: Harnarayan Singh/Louie DeBrusk//David Amber//Sean Reynolds
Colorado Avalanche at Minnesota Wild — TNT/truTV/HBO Max//Sportsnet/CBC/TVA Sports, 9 p.m. (Colorado leads series 2-0)
Announcers: Liam McHugh/Paul Bissonnette/Anson Carter/Bruce Cassidy
NHL on TNT Face Off — TNT/truTV/HBO Max, 5:30 p.m.
NHL on TNT Postgame Show — TNT/truTV/HBO Max, 11:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 6 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 9 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 9:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, midnight
NWSL
Matchweek 7
Gotham FC vs. Boston Legacy — Ion, 6:30 p.m.
Houston Dash vs. Denver Summit — NWSL+, 8 p.m.
Angel City vs. San Diego Wave — Ion, 8:45 p.m.
