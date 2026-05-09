May 7, 2026; Oklahoma City, Oklahoma, USA; Los Angeles Lakers forward LeBron James (23) reacts after a play against the Oklahoma City Thunder in the second half during game two of the second round of the 2026 NBA Playoffs at Paycom Center.

All Times Eastern

Australian Rules Football

AFL Men’s — Round 9

Melbourne Demons vs. West Coast Eagles — Fox Soccer Plus, 11 p.m.

Richmond Tigers vs. Adelaide Crows — FS2/Fox One, 1:01 a.m. (Sunday)

Boxing

Queensberry Promotions

WBO World Heavyweight Title, Co-op Live Arena, Manchester, England, United Kingdom

Fabio Wardley vs. Daniel Dubois — DAZN, 1:30 p.m.

Salita Promotions

IBF World Featherweight Title, Gateway Center Arena, Atlanta, GA

Angelo Leo vs. Ra’eese Aleem — DAZN, 8 p.m.

Bundesliga

Matchday 33

FC Augsburg vs. Borussia Mönchengladbach — ESPN+, 9:20 a.m.

Red Bull Leipzig vs. FC St. Pauli — ESPN+, 9:20 a.m.

TSG 1899 Hoffenheim vs. SV Werder Bremen — ESPN+, 9:20 a.m.

VfB Stuttgart vs. Bayer 04 Leverkusen — ESPN+, 9:20 a.m.

VfL Wolfsburg vs. Bayern München — ESPN Deportes/ESPN+, 12:15 p.m.

Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.

College Baseball

Alabama at South Carolina — SEC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.

Auburn at Mississippi State — SEC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.

Florida State at Clemson — ACC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.

Northwestern at Illinois — Big Ten Network/Fox One, 6:30 p.m.

LSU at Georgia — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.

Oklahoma State at Arizona State — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.

Oregon at UCLA — Big Ten Network/Fox One, 9:30 p.m.

College Lacrosse

Men’s

NCAA Men’s Lacrosse Championships

1st Round — Home Sites

Announcers: Mark Dixon/Mike Murphy

Albany at North Carolina — ESPNU/ESPN Unlimited, noon

Announcers: Mike Corey/Jules Heningburg

Army at Penn State — ESPNU/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.

Announcers: Anish Shroff/Quint Kessenich

Johns Hopkins at Cornell — ESPNU/ESPN Unlimited, 5 p.m.

Announcers: Drew Carter/Paul Carcaterra

Duke at Richmond — ESPNU/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.

College Softball

American Conference Softball Tournament

Championship, Joyner Family Softball Stadium, East Carolina University, Greenville, NC

South Florida vs. East Carolina — ESPN2/ESPN Unlimited, noon

Atlantic Coast Conference Softball Tournament

Championship, Palmer Park, University of Virginia, Charlottesville, VA

Virginia Tech vs. Florida State — ESPN/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.

Big Ten Softball Tournament

Championship, Maryland Softball Stadium, University of Maryland, College Park, MD

Nebraska vs. UCLA — Big Ten Network/Fox One, 4 p.m.

Big XII Softball Tournament

Championship, OGE Energy Field at Devon Park, Oklahoma City, OK

Arizona State/Oklahoma State vs. Texas Tech — ESPN/ESPN Unlimited, noon

Conference USA Softball Championship

Championship, Softball Stadium, University of Delaware, Newark, DE

Liberty vs. Jacksonville State — CBS Sports Network, noon

Southeastern Conference Softball Tournament

Championshp, John Cropp Stadium, University of Kentucky, Lexington, KY

Alabama vs. Texas — ESPN/ESPN Unlimited, 5 p.m.

Sun Belt Conference Softball Tournament

Championship, Yvette Girouard Field at Lamson Park, University of Louisiana at Lafayette, Lafayette, LA

Texas State vs. Louisiana-Monroe/South Alabama — ESPN2/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.

Cycling

Giro d’Italia

Stage 3: Plovdiv to Sofia — truTV/HBO Max, 5:30 a.m (Sunday)

EFL Championship

Semifinal

Leg 1, Riverside Stadium, Middlesbrough, England, United Kingdom

Middlesbrough vs. Southampton — CBS Sports Network, 7:30 a.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 7 a.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 9:30 a.m.

EFL League One

Semifinal

Leg 1, Broadhall Way, Stevenage, Hertfordshire, England, England

Stevenage vs. Stockport — CBS Sports Network, 10 a.m.

Leg 1, Toughsheet Community Stadium, Horwich, Bolton, Greater Manchester, England, United Kingdom

Bolton Wanderers vs. Bradford City — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.

English Premier League

Matchweek 36

Liverpool vs. Chelsea — NBCSN/Peacock, 7;25 a.m.

Fulgham vs. Bournemouth — Universo, 9:55 a.m./USA Network, 10 a.m.

Sunderland vs. Manchester United — NBCSN/Peacock, 10 a.m.

Brighton and Hove Albion vs. Wolverhampton Wanderers — Peacock/NBCSN Extra, 10 a.m.

Announcers — NBC/Peacock: Peter Drury/Lee Dixon

Manchester City vs. Brentford — Telemundo/Universo, 12:25 p.m.//NBC/Peacock, 12:30 p.m.

Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Robbie Mustoe

Premier League Mornings — NBCSN/Peacock, 7 a.m.

Premier League Live — NBCSN/Peacock, 9:30 a.m.

Premier League Live — USA Network, noon

Goal Zone — NBC/Peacock, 2:30 p.m.

Premier League: Extra — Universo, 9:30 a.m.

Goal Rush — Peacock, 10 a.m.

Premier League Multiview — Peacock, 10 a.m.

Premier League: Extra — Telemundo/Universo, noon

Premier League: Extra — Telemundo/Universo, 2:30 p.m.

Golf

DP World Tour

Catalunya Championship, Real Club de Golf El Prat, Barcelona, Spain

3rd Round — Golf Channel, 7:30 a.m.

PGA Tour

Truist Championship, Quail Hollow Club, Charlotte, NC

3rd Round

Announcers — Golf Channel: Terry Gannon/Curt Byrum/Steve Sands//Billy Ray Brown//Aaron Oberholser//Rex Hoggard//CBS/Paramount+: Jim Nantz/Trevor Immelman/Colt Knost/Frank Nobilo//Mark Immelman//Dottie Pepper//Johnson Wagner//Amanda Balionis

Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 7:30 a.m.

Featured Groups: Mackenzie Hughes/Hideki Matsuyama & Jason Day/Robert Fitzpatrick — ESPN+/PGA Tour Live, 7:45 a.m.

Marquee Group: Matt Fitzpatrick/Andrew Novak — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.

PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 9 a.m.

Featured Group 1: Xander Schauffele/Jordan Spieth — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.

Featured Group 2: Ludvig Åberg/Cameron Young — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.

Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.

Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.

Main Feed — CBS/Paramount+, 3 p.m.

Golf Central Pregame — Golf Channel, noon

PGA Tour

Myrtle Beach Classic, Dunes Golf and Beach Club, Myrtle Beach, SC

Announcers: George Savaricas/Graham DeLaet//Jim Gallagher, Jr.//Tripp Isenhour//Dalen Cuff

3rd Round — Golf Channel, 3 p.m.

LPGA Tour

Mizuho Americas Open, Mountain Ridge Country Club, West Caldwell, NJ

Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel/Tom Abbott/Karen Stupples

3rd Round — Golf Channel app/GolfChannel.com, 4:30 p.m.

3rd Round — Golf Channel, 5 p.m.

PGA Tour Champions

Insperity Invitational, The Woodlands Country Club, The Woodlands, TX

2nd Round — Golf Channel app/GolfChannel.com, 3 p.m.

2nd Round — Golf Channel, 8:30 p.m. (same day coverage)

PGA Championship Preview — CBS/Paramount+, 2 p.m.

Announcers: Kira K. Dixon/Brendon de Jonge//Rex Hoggard

Golf Central — Golf Channel, 7:30 p.m.

IndyCar

NTT IndyCar Series

Indianapolis Grand Prix, IMS Road Course, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN

Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Jack Harvey//Georgia Henneberry//Kevin Lee

Race — Fox/Fox One, 4:30 p.m.

IndyCar Warmup — FS1/Fox One, 11:30 a.m.

IndyNXT

Firestone IndyNXT Series

Indianapolis Grand Prix Race 1, IMS Road Course, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN

Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe/Santino Ferrucci//Jack Harvey//Georgia Henneberry//Kevin Lee

Race 2 — FS1/Fox One, 2:30 p.m.

LaLiga

Matchday 35

Elche CF vs. Deportivo Alavés — ESPN Deportes/ESPN+, 7:55 a.m.

Sevilla vs. RCD Espanyol de Barcelona — ESPN Deportes/ESPN+, 10:15 a.m.

Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo — ESPN Deportes/ESPN+, 12:25 p.m.

Real Sociedad vs. Real Betis — ESPN/ESPN Deportes/ESPN+, 2:50 p.m.

Mixed Martial Arts

UFC 328

Chimaev vs. Strickland, Prudential Center, Newark, NJ

Prelims — Paramount+, 7 p.m.

Main Card — Paramount+, 9 p.m.

UFC 328 Pre-Game — Paramount+, 4 p.m.

MLB

American League

Anaheim at Toronto — Angels Broadcast Television/Sportsnet, 3 p.m.

Sacramento at Baltimore — NBC Sports California/MASN, 4 p.m.

Tampa Bay at Boston — Rays.TV/NESN, 4 p.m.

Minnesota at Cleveland — Twins.TV/CleGuardians.TV, 6 p.m.

Detroit at Kansas City — Detroit SportsNet/Royals.TV, 7 p.m.

Seattle at Chicago White Sox — Mariners.TV/Chicago Sports Network, 7 p.m.

National League

Baseball Night in America

Announcers: Adam Amin/A.J. Pierzynski//Ken Rosenthal

New York Mets at Arizona Diamondbacks — Fox/Fox One, 7:15 p.m.

Announcers: Don Orsillo/Eric Karros

St. Louis Cardinals at San Diego Padres — Fox/Fox One, 7:15 p.m.

Fox Saturday Baseball — Fox/Fox One, 7 p.m.

Washington at Miami — Nationals.TV/Marlins.TV, 4 p.m.

Colorado at Philadelphia — Rockies.TV/NBC Sports Philadelphia, 6 p.m.

Atlanta at Los Angeles Dodgers — BravesVision/Spectrum SportsNet LA, 9 p.m.

Pittsburgh at San Francisco — SportsNet Pittsburgh/NBC Sports Bay Area, 9 p.m.

Interleague

MLB on FS1

Announcers: Connor Onion/Tom Verducci

Houston Astros at Cincinnati Reds — FS1/Fox One//Space City Home Network/Reds.TV, 4 p.m.

MLB on FS1 Pregame — FS1/Fox One, 3:30 p.m.

Chicago Cubs at Texas — Marquee Sports Network/Rangers Sports Network, 7 p.m.

New York Yankees at Milwaukee — YES/Brewers.TV, 7 p.m.

Play Ball — MLB Network, 1 p.m.

MLB Network Podcast — MLB Network, 2:30 p.m.

MLB Tonight: Inside the Park — MLB Network, 4 p.m.

MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 7:30 p.m.

MLB Tonight — MLB Network, 10 p.m.

Quick Pitch — MLB Network, midnight

MLS

Matchday 12

Announcers — English: Callum Williams/Calen Car//Spanish: Pablo Ramírez/Jesús Bracamontes

Toronto FC vs. Inter Miami — Apple TV, 1 p.m.

Announcers — English: Neil Sika/Kyndra de St. Aubin//Spanish: Sergio Ruiz/Walter Rocque

Chicago Fire vs. New York Red Bulls — Apple TV, 2:30 p.m.

Announcers — English: Jessica Charman/Ian Joy//Spanish: Moises Linares//French: Frédéric Lord/Vincent Destouches

Montréal Impact vs. Orlando City SC — Apple TV, 4:30 p.m.

Announcers — English: Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo//Michele Giannone

Atlanta United vs. LA Galaxy — Apple TV, 7:30 p.m.

Announcers — English: Chris Wittyngham/Lori Lindsey//Spanish: Francisco Rivera

Charlotte FC vs. FC Cincinnati — Apple TV, 7:30 p.m.

Announcers — English: Michael Watts/Gio Savarese//Spanish: Jesús Acosta

New England Revolution vs. Philadelphia Union — Apple TV, 7:30 p.m.

Announcers — English: Christian Miles/Kacey White//Spanish: Raul Guzman

FC Dallas vs. Real Salt Lake — Apple TV, 8:30 p.m.

Announcers — English: Tony Husband/Ross Smith//Spanish: Nacho Garcia//FS1: Josh Eastern/Lloyd Sam

Nashville SC vs. DC United — Apple TV/FS1, 9:15 p.m.

Announcers — English: Mark Rogondino/Heath Pearce//Spanish: Oscar Salazar

Colorado Rapids vs. St. Louis City SC — Apple TV, 9:30 p.m.

Announcers — English: Max Bretos/Brian Dunseth//Spanish: Carlos Mauricio Ramírez

Portland Timbers vs. Sporting Kansas City — Apple TV, 10:30 p.m.

Announcers — English: Evan Weston/Sacha Kljestan//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa

San José Earthquakes vs. Vancouver Whitecaps — Apple TV, 10:30 p.m.

Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham/Andrew Wiebe//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla

Seattle Sounders vs. San Diego FC — Apple TV, 10:30 p.m.

Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Dax McCarty

MLS Countdown — Apple TV, 6:30 p.m.

Announcers: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo//Michele Giannone

MLS La Previa live from Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA — Apple TV, 6:30 p.m.

Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Dax McCarty/Giovanni Savarese

MLS 360 — Apple TV, 7:30 p.m.

NASCAR

NASCAR O’Reilly Auto Parts Series

Mission 200 at The Glen, Watkins Glen International, Dix, NY

Practice and Qualifying — The CW app, 10;30 a.m.

Race — The CW, 4 p.m.

NASCAR Countdown Live — The CW, 3:30 p.m.

NASCAR Cup Series

Go Bowling at The Glen, Watkins Glen International, Dix, NY

Practice and Qualifying — Prime Video, 1 p.m.

NBA Playoffs

Conference Semifinals

Eastern Conference

Game 3, Rocket Arena, Cleveland, OH

Announcers: Noah Eagle/Grant Hill/Robbie Hummel//Ashley ShahAhmadi

Detroit Pistons at Cleveland Cavaliers — NBC/Peacock, 3 p.m. (Detroit leads series 2-0)

Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady

NBA Showtime — NBC/Peacock, 2 p.m.

NBA Showtime — NBC/Peacock, 5:30 p.m.

Western Conference

Game 3, Crypto.com Arena, Los Angeles, CA

Announcers: Dave Pasch/Doris Burke//Jorge Sedano

Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers — ABC/ESPN Unlimited, 8:30 p.m. (Oklahoma City leads series 2-0)

Announcers: Ernie Johnson/Chalres Barkley/Shaquille O’Neal/Kenny Smith

NBA Tip-Off — ABC/ESPN Unlimited, 8 p.m.

Inside the NBA — ABC/ESPN Unlimited, 11 p.m.

Inside the NBA — ESPN/ESPN Unlimited, 11:30 p.m.

NBA Shot Clock: Games of the Night — NBA TV, 2:30 p.m.

The Association: Postgame: Detroit vs. Cleveland: Game 3 — NBA TV, 5:30 p.m.

The Association: Postgame: Oklahoma City vs. Los Angeles Lakers: Game 3 — NBA TV, 11 p.m.

Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 1 a.m. (Sunday)

NFL

The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.

NHL Stanley Cup Playoffs

Conference Semifinals

Eastern Conference

Game 4, Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA

Announcers — TNT/truTV/HBO Max: Alex Faust/Jennifer Botterill/Colby Armstrong//Sportsnet/CBC: John Bartlett/Garry Galley//Shawn McKenzie

Carolina Hurricanes at Philadelphia Flyers — TNT/truTV/HBO Max//Sportsnet/CBC/TVA Sports, 6 p.m. (Carolina leads series 3-0)

Western Conference

Game 3, Grand Casino Arena, St. Paul, MN

Announcers — TNT/truTV/HBO Max: Kenny Albert/Eddie Olczyk/Brian Boucher//Sportsnet/CBC: Harnarayan Singh/Louie DeBrusk//David Amber//Sean Reynolds

Colorado Avalanche at Minnesota Wild — TNT/truTV/HBO Max//Sportsnet/CBC/TVA Sports, 9 p.m. (Colorado leads series 2-0)

Announcers: Liam McHugh/Paul Bissonnette/Anson Carter/Bruce Cassidy

NHL on TNT Face Off — TNT/truTV/HBO Max, 5:30 p.m.

NHL on TNT Postgame Show — TNT/truTV/HBO Max, 11:30 p.m.

NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 6 p.m.

NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 9 p.m.

NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 9:30 p.m.

NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, midnight

NWSL

Matchweek 7

Gotham FC vs. Boston Legacy — Ion, 6:30 p.m.

Houston Dash vs. Denver Summit — NWSL+, 8 p.m.

Angel City vs. San Diego Wave — Ion, 8:45 p.m.