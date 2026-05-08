All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 9
North Melbourne Kangaroos vs. Sydney Swans — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
Greater Western Sydney Giants vs. Essendon Bombers — Fox Soccer Plus, 2 a.m. (Saturday)
Gold Coast Suns vs. St. Kilda Saints — Fox Soccer Plus, 5 a.m. (Saturday)
Geelong Cats vs. Collingwood Magpies — FS2/Fox One, 5:30 a.m. (Saturday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 2, Historic Grayson Stadium, Savannah, GA
Party Animals vs. Savannah Bananas — truTV/HBO Max, 7 p.m.
Savannah Bananas Pre-Game — truTV/HBO Max, 6:30 p.m.
Bundesliga
Matchday 33
Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt — ESPN+, 2:20 p.m.
College Baseball
Alabama at South Carolina — SEC Network/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.
Illinois State at Illinois-Chicago — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Auburn at Mississippi State — SEC Network/ESPN Unlimited, 8:30 p.m.
Oklahoma State at Arizona State — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Oregon at UCLA — Big Ten Network/Fox One, 10 p.m.
SEC Inside: Mississippi State Baseball — ESPN, 8 p.m.
SEC Inside: Texas A&M Baseball — ESPN, 8:30 p.m.
College Basketball
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.
College Football
Cover 3 — CBS Sports Network, 1 p.m.
College Softball
Atlantic Coast Conference Softball Tournament
Semifinals, Palmer Park, University of Virginia, Charlottesville, VA
Florida State vs. Stanford — ACC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Duke vs. Virginia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 3:30 p.m.
All ACC — ACC Network, 3 p.m.
All ACC — ACC Network, 5:30 p.m.
Big Ten Softball Tournament
Semifinals, Maryland Softball Stadium, University of Maryland, College Park, MD
Minnesota vs. Nebraska — Big Ten Network/Fox One, 5 p.m.
Wisconsin vs. UCLA — Big Ten Network/Fox One, 7:30 p.m.
B1G Live: Game Break — Big Ten Network/Fox One, 7 p.m.
B1G Live: Game Break — Big Ten Network/Fox One, 9:30 p.m.
Southeastern Conference Softball Tournament
Semifinals, John Cropp Stadium, University of Kentucky, Lexington, KY
Florida vs. Alabama — ESPN/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Texas vs. Georgia — ESPN/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
SEC Now — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Cycling
Giro d’Italia
Stage 2: Burgas to Veliko Tarnovo — truTV, 4:30 a.m (Saturday)
EFL Championship
Semifinal
1st Leg, MKM Stadium, Kingston upon Hull, England, United Kingdom
Hull vs. Millwall — CBS Sports Network, 3 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 5 p.m.
Golf
DP World Tour
Catalunya Championship, Real Club de Golf El Prat, Barcelona, Spain
2nd Round — Golf Channel, 7:30 a.m.
PGA Tour
Myrtle Beach Classic, Dunes Golf and Beach Club, Myrtle Beach, SC
Announcers: George Savaricas/Graham DeLaet//Jim Gallagher, Jr.//Tripp Isenhour//Dalen Cuff
2nd Round — Golf Channel, 10 a.m.
LPGA Tour
Mizuho Americas Open, Mountain Ridge Country Club, West Caldwell, NJ
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel/Tom Abbott/Karen Stupples
2nd Round — Golf Channel app/GolfChannel.com, 11 a.m.
2nd Round — Golf Channel, noon
PGA Tour
Truist Championship, Quail Hollow Club, Charlotte, NC
2nd Round
Announcers — Golf Channel: Terry Gannon/Curt Byrum/Steve Sands//Billy Ray Brown//Aaron Oberholser//Rex Hoggard
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 11 a.m.
Featured Groups: Hideki Matsuyama/Jordan Spieth/Sepp Straka & Matt Fitzpatrick/Rory McIlroy/Justin Rose — ESPN+/PGA Tour Live, 11:15 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 11:15 a.m.
Marquee Group: Xander Schauffele/Justin Thomas/Cameron Young — ESPN+/PGA Tour Live, 11:30 a.m.
Featured Group 1: Matt Fitzpatrick/Rory McIlroy/Justin Rose — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Featured Group 2: Xander Schauffele/Justin Thomas/Cameron Young — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 2 p.m.
PGA Tour Champions
Insperity Invitational, The Woodlands Country Club, The Woodlands, TX
1st Round — Golf Channel app/GolfChannel.com, 3 p.m.
1st Round — Golf Channel, 7 p.m. (same day coverage)
Announcers: Kira K. Dixon/Brendon de Jonge//Rex Hoggard
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Indianapolis Grand Prix, IMS Road Course, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Jack Harvey//Georgia Henneberry//Kevin Lee
Practice 1 — FS2/Fox One, 9 a.m.
Practice 2 — FS1/Fox One, 1 p.m.
Qualifying — FS2/Fox One, 5:30 p.m.
IndyNXT
Firestone IndyNXT Series
Indianapolis Grand Prix Race 1, IMS Road Course, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Jack Harvey//Georgia Henneberry//Kevin Lee
Practice — FS2/Fox One, 8 a.m.
Qualifying — Fox One, noon
Race 1 — FS2/Fox One, 4 p.m.
LaLiga
Matchday 35
Levante UD vs. CA Osasuna — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 p.m.
Ligue 1
Round 33
RC Lens vs. FC Nantes — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
This Is Paris — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:30 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
The Xtra — beIN Sports en Español, 4:45 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 5 p.m.
Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 153, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 9:30 a.m.
UFC 328
Chimaev vs. Strickland, Prudential Center, Newark, NJ
Weigh-In Desk Show — Paramount+, 8:50 a.m.
Ceremonial Weigh-In — Paramount+, 6 p.m.
UFC 328: Countdown — CBS Sports Network, 6 p.m.
UFC Main Event: UFC 268: Rose Namajunas vs. Zhang Weill 2 — CBS Sports Network, 7:30 p.m.
UFC Main Event: UFC 276: Alexander Volkanovski vs. Max Holloway 3 — CBS Sports Network, 8:30 p.m.
UFC Reloaded: Volkanovski vs. Lopes — CBS Sports Network, 9:30 p.m.
MLB
American League
Friday Night Baseball
Announcers: Rich Waltz/Ryan Spilborghs//Tricia Whitaker
Minnesota Twins at Cleveland Guardians — Apple TV, 7:15 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pre-Game — Apple TV, 6:30 p.m.
Anaheim at Toronto — Angels Broadcast Television/Sportsnet One, 7 p.m.
Sacramento at Baltimore — NBC Sports California/MASN, 7 p.m.
Tampa Bay at Boston — Rays.TV/NESN, 7 p.m.
Detroit at Kansas City — Detroit SportsNet/Royals.TV, 7:30 p.m.
Seattle at Chicago White Sox — Mariners.TV/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
National League
Friday Night Baseball
Announcers: Wayne Randazzo/Dontrelle Willis//Heidi Watney
St. Louis Cardinals at San Diego Padres — Apple TV, 9:45 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pre-Game — Apple TV, 9 p.m.
Colorado at Philadelphia — MLB Network (backup)/Rockies.TV/NBC Sports Philadelphia, 6:30 p.m.
Washington at Miami — Nationals.TV/Marlins.TV, 7 p.m.
New York Mets at Arizona — MLB Network (main)/WPIX/Dbacks.TV, 9:30 p.m.
Atlanta at Los Angeles Dodgers — BravesVision/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
Pittsburgh at San Francisco — MLB Network (backup)/SportsNet Pittsburgh/NBC Sports Bay Area, 10;15 p.m.
Interleague
Houston at Cincinnati — MLB Network (main)/Space City Home Network/Reds.TV, 6 p.m.
New York Yankees at Milwaukee — YES/Brewers.TV, 7:30 p.m.
Chicago Cubs at Texas — Marquee Sports Network/KDAF, 8 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
The 6-1-1 Podcast — MLB Network, 1 p.m.
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet One, 6:30 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 9 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Saturday)
NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series
Bully Hill Vineyards at The Glen, Watkins Glen International, Dix, NY
Announcers: Jamie Little/Michael Waltrip//Kaitlyn Vincie
Practice and Qualifying — FS2/Fox One, 11 a.m.
Announcers: Jamie Little/Michael Waltrip//Austin Dillon//Josh Sims//Kaitlyn Vincie
Race — FS1/Fox One, 4:30 p.m.
NBA Playoffs
Conference Semifinals
Eastern Conference
Game 3, Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
New York Knicks at Philadelphia 76ers — Prime Video, 7 p.m. (New York leads series 2-0)
Western Conference
Game 3, Target Center, Minneapolis, MN
San Antonio Spurs at Minnesota Timberwolves — Prime Video, 9:30 p.m. (series tied 1-1)
NBA on Prime Pregame — Prime Video, 6:30 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, midnight
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
The Association: Postgame: New York vs. Philadelphia: Game 3 — NBA TV, 9;30 p.m.
The Association: Postgame: Cavaliers vs. Raptors: Game 6 — NBA TV, 10 p.m.
The Association: Postgame: San Antonio vs. Minnesota: Game 6 — NBA TV, midnight
The Association: Post Up — NBA TV, 2 a.m. (Saturday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
The Schager Hour — ESPN2, 2 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 4:340 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Semifinals
Eastern Conference
Game 2, KeyBank Arena, Buffalo, NY
Announcers — Sportsnet/CBC: Chris Cuthbert/Craig Simpson//Kyle Bukauskas//TNT/HBO Max: Brendan Burke/Shane Hnidy/Darren Pang//Jackie Redmond
Montréal Canadiens at Buffalo Sabres — Sportsnet/CBC/TVA Sports//TNT/HBO Max, 7 p.m. (Buffalo leads series 1-0)
Western Conference
Game 3, Honda Center, Anaheim, CA
TNT/truTV/HBO Max: Randy Hahn/Jody Shelley//Chris Mason
Vegas Golden Knights at Anaheim Ducks — TNT/truTV/HBO Max//Sportsnet/Sportsnet 360/TVA Sports, 9:30 p.m. (series tied 1-1)
Announcers: Liam McHugh/Paul Bissonnette/Anson Carter/Henrik Lundqvist
NHL on TNT Face Off — TNT/HBO Max, 6:30 p.m.
NHL on TNT Postgame Show — TNT/truTV/HBO Max, midnight
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 10 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 10:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 12:30 a.m. (Saturday)
NWSL
Matchweek 7
Racing Louisville vs. Portland Thorns — NWSL+, 6:30 p.m.
Orlando Pride vs. North Carolina Courage — Prime Video, 8 p.m.
PWHL Walter Cup Playoffs
Semifinals
Game 3, Canadian Tire Centre, Ottawa, Ontario, Canada
Boston Fleet at Ottawa Charge — TSN3/Scripps Sports Network/YouTube/NESNplus, 7 p.m. (series tied 1-1)
Game 4, Grand Casino Arena, St. Paul, MN
Montréal Victoire at Minnesota Frost — Prime Video (Canada)/Scripps Sports Network/YouTube/WFTC, 8:30 p.m. (Montréal leads series 2-1)
Serie A
Matchday 36
Torino FC vs. U.S. Sassuolo Calcio — Paramount+, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN2, 5:30 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Chiney Today — ESPNews, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 9 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 9:30 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Women’s Sports Now — ESPN2, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN , midnight
The B1G Show — Big Ten Network, 1 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Saturday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Saturday)
TMZ Sports — FS1, 4 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
TMZ Sports Weekend — FS1, 4:30 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Internazionali BNL d’Italia, Foro Italico, Rome, Italy
Men’s 2nd round/Women’s 3rd Round — Tennis Channel, 5 a.m. (Saturday)
UEFA Champions League
UEFA Champions League Matchnight: May 5 — CBS Sports Network, 10 a.m.
UEFA Champions League Matchnight: May 6 — CBS Sports Network, 10:30 a.m.
UEFA Champions League Weekly — CBS Sports Network, 6 p.m.
UFL
Week 7
Columbus Aviators at St. Louis Battlehawks — Fox/Fox One, 8 p.m.
WNBA
WNBA Tip-Off
Connecticut Sun at New York Liberty — Ion, 7:30 p.m.
Washington Mystics at Toronto Tempo — Ion/TSN1/TSN4, 7:30 p.m.
Golden State Valkyries at Seattle Storm — Ion, 10 p.m.
WNBA on Ion Pregame Show — Ion, 7 p.m.
Toronto Tempo Basketball Pre-Game — TSN1/TSN4, 7 p.m.
WNBA on Ion Game Break Show — Ion, 9:30 p.m.
