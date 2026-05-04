All Times Eastern
College Football
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
College Golf
Men’s and Women’s
PGA Works Collegiate Championship, The Park, West Palm Beach, FL
1st Round — Golf Channel, 4 p.m.
College Softball
2026 AUSL College Draft Show — ESPN2, 7 p.m.
College Track & Field
SEC Inside: Georgia Track & Field — SEC Network, 7 p.m.
English Premier League
Matchweek 35
Chelsea vs. Nottingham Forest — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Everton vs. Manchester City — USA Network/Universo, 2:55 p.m.
Announcers: Cara Banks/Robbie Earle/Danny Higginbotham/Robbie Mustoe
Premier League Mornings — USA Network, 9 a.m.
Premier Legue Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
Premier League: Extra — Universo, 9:30 a.m.
Premier League: Extra — Universo, 2:30 p.m.
Golf
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 2 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 7 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 8 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 8:30 p.m.
LaLiga
Matchday 34
Sevilla FC vs. Real Sociedad — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 p.m.
MLB
American League
Boston at Detroit — NESN/Detroit SportsNet, 6:30 p.m.
Toronto at Tampa Bay — Sportsnet One/Rays.TV, 6:30 p.m.
Baltimore at New York Yankees — MASN/YES, 7 p.m.
Cleveland at Kansas City — CleGuardians.TV/Royals.TV, 7:30 p.m.
Chicago White Sox at Anaheim — Chicago Sports Network/Angels Broadcast Television, 9:30 p.m.
National League
Philadelphia at Miami — NBC Sports Philadelphia/Marlins.TV, 6:30 p.m.
Cincinnati at Chicago Cubs — Reds.TV/Marquee Sports Network, 7:30 p.m.
Milwaukee at St. Louis — FS1/Fox One//Brewers.TV/Cardinals.TV, 7:30 p.m.
New York Mets at Colorado — SNY/Rockies.TV, 8:30 p.m.
San Diego at San Francisco — Padres.TV/NBC Sports Bay Area, 9:45 p.m.
Interleague
Los Angeles Dodgers at Houston — Spectrum SportsNet LA/Space City Home Network, 8 p.m.
Atlanta at Seattle — MLB Network/BravesVision/Mariners.TV, 9:30 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 6 p.m.
MLB on FS1 Pregame — FS1/Fox One, 6:30 p.m.
MLB Tonight: Inside the Park — MLB Network, 7 p.m.
Baseball Tonight with Buster Olney — ESPNews, 8 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 9 p.m.
MLB on FS1 Postgame — FS1/Fox One, 10:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Tuesday)
NASCAR
SPEED With Harvick & Buxton — FS1, 11:30 p.m.
NBA Playoffs
Conference Semifinals
Eastern Conference
Game 1, Madison Square Garden, New York, NY
Philadelphia 76ers at New York Knicks — NBC/Peacock, 8 p.m.
Western Conference
Game 1, Frost Bank Center, San Antonio, TX
Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs — NBCSN/Peacock, 9:30 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime — Peacock, 7:30 p.m.
NBA Showtime — NBC/Peacock, 10:30 p.m.
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
The Association: Postgame: New York vs. Philadelphia: Game 1 — NBA TV, 10:30 p.m.
The Association: Postgame: Minnesota vs. San Antonio: Game 1 — NBA TV, midnight
The Association: Post Up — NBA TV, 2 a.m. (Tuesday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NFL Draft Daily — ESPN2, 9 p.m.
NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Semifinals
Eastern Conference
Game 2, Lenovo Center, Raleigh, NC
Announcers — ESPN/ESPN Unlimited: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan//Sportsnet/CBC: John Bartlett/Garry Galley//Shawn McKenzie
Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet/CBC/TVA Sports, 7 p.m. (Carolina leads series 1-0)
Game 1, T-Mobile Arena, Paradise, NV
Anaheim Ducks at Vegas Golden Knights — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet/Sportsnet 360/TVA Sports, 9:30 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
The Point — ESPN2, 6 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 8:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 9:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, midnight
In the Crease — ESPN+, 12:15 a.m. (Tuesday)
Scottish Premiership
Group Stage
Heart of Midlothian vs. Rangers — CBS Sports Network, 12:30 p.m.
Serie A
Matchday 35
US Cremonese vs. SS Lazio — Paramount+, 12:30 p.m.
AS Roma vs. ACF Fiorentina — Paramount+, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Fox Sports FIFA World Cup Rang: Top 100 Players (100-76) — FS1, 6 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Misión Europa — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 9 p.m.
The Contenders 2026: Argentina — Fox Soccer Plus, 9:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
The Contenders 2026: Canada — Fox Soccer Plus, 10:30 p.m.
Destination World Cup 2026: Countdown to Glory — FS1, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Tuesday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show– ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
B1G Today — Big Ten Network, 12:30 p.m.
The Pat McAfee Show — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2:30 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
30 for 30: Bullies of Baltimore — ESPN2, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 6:30 a.m. (Tuesday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Internazionali BNL d’Italia, Foro Italico, Rome, Italy
Men’s and Women’s 1st Round — Tennis Channel, 5 a.m. (Tuesday)
