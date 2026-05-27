All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 12
St. Kilda Saints vs. Hawthorn Hawks — FS2, 5:30 a.m. (Thursday)
College Football
With the First Pick — CBS Sports Network, 1 p.m.
All Access: Ole Miss Spring Football — SEC Network, 7 p.m.
All Access: Tennessee Spring Football — SEC Network, 8 p.m.
College Golf
Women’s
NCAA Division I Women’s Golf Championship
Day 6, Omni La Costa Resort & Spa, Carlsbad, CA
Announcers: Steve Burkowski/Karen Stupples//Emilia Doran//Jim Gallagher, Jr.//Julia Johnson
Team Match Play: Finals — Golf Channel, 6 p.m.
Golf
HotelPlanner Tour Series Highlights — Golf Channel, 7:30 a.m.
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
The Smylie Show — Golf Channel, 9 a.m.
Vanity Index Podcast — Golf Channel, 10 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 4 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 10 p.m.
Hockey
CHL
Memorial Cup
Round Robin, Prospera Place, Kelowna, British Columbia, Canada
Kelowna Rockets vs, Everett Silverslips — TSN1/TSN3/NHL Network, 9 p.m.
2026 Memorial Cup Pre-Game — TSN1/TSN3, 8:30 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC-The Walk: UFC 246: Conor McGregor vs. Donald Cerrone — CBS Sports Network, 6 p.m.
UFC-The Walk: UFC 257: Dustin Poirer vs. Conor McGregor 2 — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
UFC-The Walk: UFC 239: Nunes vs. Holm — CBS Sports Network, 7 p.m.
MLB
American League
Seattle at Sacramento — Mariners.TV/NBC Sports California, 3 p.m.
Anaheim at Detroit — Angels Broadcast Television/Detroit SportsNet, 6:30 p.m.
Tampa Bay at Baltimore — FS1/Fox One//Rays.TV/MASN, 6:30 p.m.
Minnesota at Chicago White Sox — Twins.TV/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
New York Yankees at Kansas City — Prime Video (CT, NJ and NY)/Royals.TV, 7:30 p.m.
Houston at Texas — Space City Home Network/Rangers Sports Network, 8 p.m.
National League
St. Louis at Milwaukee — Cardinals.TV/Brewers.TV, 1:30 p.m.
Arizona at San Francisco — Dbacks.TV/NBC Sports Bay Area, 3:45 p.m.
Philadelphia at San Diego — NBC Sports Philadelpia/Padres.TV, 4 p.m.
Chicago Cubs at Pittsburgh — Marquee Sports Network/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
Cincinnati at New York Mets — Reds.TV/SNY, 7 p.m.
Colorado at Los Angeles Dodgers — MLB Network/Rockies.TV/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
Interleague
Miami at Toronto — Marlins.TV/Sportsnet, 1 p.m.
Washington at Cleveland — Nationals.TV/CleGuardians, 1 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Blue Jays Central — Sportsnet, 12:30 p.m.
MLB Tonight: Inside the Park — MLB Network, 6:30 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 8:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Thursday)
NBA
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
The Hoop Collective — ESPN2, 2 p.m.
NBA Shot Clock: Games of the Night — NBA TV, 5 p.m.
The Association — NBA TV, 8 p.m.
NFL
Good Morning Football — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
Pushing the Pile — CBS Sports Network, noon
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Biggest Game — ESPN2, 5:30 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
Eastern Conference Final
Game 4, Centre Bell, Montréal, Quebec, Canada
Announcers — TNT/truTV/HBO Max: Kenny Albert/Eddie Olczyk/Brian Boucher//Jackie Redmond//Sportsnet/CBC: Chris Cuthbert/Craig Simpson//Kyle Bukauskas
Carolina Hurricanes at Montréal Canadiens — TNT/truTV/HBO Max//Sportsnet/CBC/TVA Sports, 8 p.m. (Carolina leads series 2-1)
Announcers: Liam McHugh/Paul Bissonnette/Anson Carter/Wayne Gretzky/Henrik Lundqvist
NHL on TNT Faceoff live from Centre Bell, Montréal, Quebec, Canada — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
NHL on TNT Postgame Show live from Centre Bell, Montréal, Quebec, Canada — TNT/teruTV/HBO Max, 11:30 p.m.
Announcers: Ron MacLean/Colby Armstrong/Kevin Bieska/Jennifer Botterill/Luke Gazdic/Kelly Hrudey//David Amber/Elliotte Friedman
Hockey Central — Sportsnet, 7:30 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight; Conference Final Pre-Game — NHL Network, 7 p.m.
NHL Tonight: Conference Final Edition — NHL Network, 8 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 10 p.m.
NHL Tonight: Conference Final Post Game — NHL Network, 11:30 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
Equipo Fútbol — ESPN Deportes, 4 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Thursday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Inside ACCess — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 7 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 8 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Thursday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Thursday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:30 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Thursday)
TMZ Sports — FS1, 6:30 a.m. (Thursday)
Tennis
French Tennis Federation
French Open, Stade Roland Garros, Paris, France
Mac Zone: Day 4 — truTV/HBO Max, 9 a.m.
Men’s and Women’s 2nd Round — TNT/truTV/HBO Max, 11 a.m.
Men’s First Round Night Match: Tomas Machac vs. Alexander Zverev — TNT/HBO Max, 2 p.m.
Men’s and Women’s 2nd Round — truTV/HBO Max, 2 p.m.
Live at Roland Garros: Day 4, Postmatch — TNT/truTV/HBO Max, 5 p.m.
Afternoon Session: Men’s and Women’s singles 2nd Round — Tennis Channel, 5 a.m. (Thursday)
The Rally at Roland Garros: Whiparound coverage — truTV/HBO Max, 5 a.m. (Thursday)
Afternoon Session: Men’s and Women’s singles 2nd Round — TNT/HBO Max, 6 a.m. (Thursday)
Live at Roland Garros: Day 4, Prematch — TNT/HBO Max, 5 a.m. (Thursday)
UEFA Conference League
Play-off Round
Final, Red Bull Arena, Leipzig, Saxony, Germany
Crystal Palace vs. Rayo Vallecano — CBS Sports Network/TUDN, 2:55 p.m.
UEFA Conference League Pre-Match Show — CBS Sports Network, 2 p.m.
UEFA Conference League Post-Match Show — CBS Sports Network, 5 p.m.
Fútbol central — TUDN, 2 p.m.
Misión Europa — TUDN, 5 p.m.
UFL
4th and Goal — ESPN2, 8 p.m.
4th and Goal — ESPN2, 8:30 p.m.
WNBA
WNBA on USA
Announcers: Kate Scott/Edona Thaqi//Paris Lawson
Phoenix Mercury at New York Liberty — USA Network//KPHE/KTVK/WWOR, 7 p.m.
Announcers: Meghan McPeak/Lea B. Olsen
Atlanta Dream at Minnesota Lynx — USA Network//WANF/Peachtree Sports Network/Victory+, 9 p.m.
Announcers: Lisa Kerney/Renee Montgomery/Amy Audibert
WNBA on USA Pregame Show — USA Network, 6:30 p.m.
Toronto Tempo at Chicago Sky — TSN4/TSN5/WCIU, 8 p.m.
Connecticut Sun at Portland Fire — NBC Sports Boston/KPDX, 10 p.m.
Washington Mystics at Seattle Storm — Monumental Sports Network/KUNS, 10 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.