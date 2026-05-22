May 20, 2026; Denver, Colorado, USA; Vegas Golden Knights left wing Ivan Barbashev (49) shoots during the third period against the Colorado Avalanche in game one of the Western Conference Final of the 2026 Stanley Cup Playoffs at Ball Arena. Mandatory Credit: Isaiah J. Downing-Imagn Images
By Ken Fang on

All Times Eastern

Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 11
North Melbourne Kangaroos vs. Gold Coast Suns — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
Geelong Cats vs. Sydney Swans — FS2/Fox One, 2 a.m. (Saturday)
Collingwood Magpies vs. West Coast Eagles — Fox Soccer Plus, 2:15 a.m. (Saturday)
Port Adelaide Power vs. Carlton Blues — FS2/Fox One, 5:15 s.m. (Saturday)

Baseball
Banana Ball World Tour
Game 1, Cheney Stadium, Tacoma, WA
Indianapolis Clowns vs. Party Animals — truTV/HBO Max, 10:30 p.m.

Savannah Bananas Pre-Game — truTV/HBO Max, 10 p.m.

College Baseball
Atlantic Coast Conference Baseball Championship
Quarterfinals, Truist Field, Charlotte, NC
Announcers: Mike Ferrin/Gaby Sanchez//Taylor McGregor
North Carolina vs. Virginia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 11 a.m.
Florida State vs. Pittsburgh — ACC Network/ESPN Unlimited, 3 p.m.

All ACC — ACC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
All ACC — ACC Network, 6 p.m.

Big East Baseball Championship
Semifinal, Prasco Park, Mason, OH
Xavier vs. St. John’s — ESPN+, 9 a.m.

Big Ten Conference Baseball Tournament
Quarterfinals, Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE
USC vs. Michigan State — Big Ten Network/Fox One, 10 a.m.
UCLA vs. Purdue — Big Ten Network/Fox One, 2 p.m.
Nebraska vs. Michigan — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
Oregon vs. Washington — Big Ten Network/Fox One, 10 p.m.

B1G Live: Game Break — Bgi Ten Network/Fox One, 9 p.m.

Big XII Baseball Tournament
Semifinals, Surprise Stadium, Surprise, AZ
Oklahoma State vs. Kansas — ESPN+, 6:30 p.m.
West Virginia vs. Arizona State — ESPN+, 10 p.m.

Mountain West Baseball Championship
Winners’ Bracket, Sloan Park, Mesa, AZ
San Diego State vs. New Mexico — Mountain West Network, 4:05 p.m.
Washington State vs. Air Force– Mountain West Network, 9:05 p.m.

Southeastern Conference Baseball Tournament
Quarterfinals, Hoover Metropolitan Stadium, Hoover, AL
Announcers: Tom Hart/Kyle Peterson//Kris Budden
Arkansas vs. Texas — SEC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.

Announcers: Tom Hart/Chris Burke/Kyle Peterson//Kris Budden
Auburn vs. Texas A&M — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.

SEC Now live from Hoover Metropolitan Stadium, Hoover, AL — SEC Network/ESPN Unlimited, 3:30 p.m.
SEC Now live from Hoover Metropolitan Stadium, Hoover, AL — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
SEC Now live from Hoover Metropolitan Stadium, Hoover, AL — SEC Network/ESPN Unlimited, 11 p.m.

College Basketball
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.

College Football
Cover 3 — CBS Sports Network, 1 p.m.

College Lacrosse
Women’s
NCAA Division I Women’s Lacrosse Championship
National Semifinals, Lanny and Sharon Martin Stadium, Northwestern University, Evanston, IL
Announcers: Jay Alter/Charlotte North/Sheehan Stanwick Burch//Annabelle Hasselbeck
North Carolina vs. Maryland — ESPNU/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Northwestern vs. Johns Hopkins — ESPNU/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.

Announcers: Courtney Cronin/Rachael DeCecco
NCAA Women’s Lacrosse Studio Update — ESPNU, 5 p.m.

College Softball
NCAA Division I Softball Championship
Super Regionals — Best of Three
Gainesville Super Regional
Game 1, Katie Seashole Pressly Stadium, University of Florida, Gainesville, FL
Announcers: Beth Mowins/Jessica Mendoza/Michele Smith//Holly Rowe
Texas Tech at Florida — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 a.m.

Fayetteille Super Regional
Game 1, Bogle Park, University of Arkansas, Fayetteville, AR
Announcers: Mark Neely/Carol Bruggeman
Duke at Arkansas — ESPNU/ESPN Unlimited, noon

Norman Super Regional
Game 1, Love’s Field, University of Oklahoma, Norman, OK
Announcers: Tiffany Greene/Erin Miller Theissen
Mississippi State at Oklahoma — ESPN2/ESPN Unlimited, 1 p.m.

Knoxville Super Regional
Game 2, Sherri Parker Lee Stadium, University of Tennessee, Knoxville, TN
Announcers: Courtney Lyle/Danielle Lawrie
Tennessee vs. Georgia — ESPN2/ESPN Unlimited, 3 p.m. (Tennessee leads series 1-0)

Lincoln Super Regional
Game 2, Bowlin Stadium, University of Nebraska, Lincoln, NE
Announcers: Chuckie Kempf/Jenny Dalton-Hill
Oklahoma State at Nebraska — ESPN2/ESPN Unlimited, 5 p.m.

Tuscaloosa Super Regional
Game 1, John and Ann Rhoads Softball Stadium, University of Alabama, Tuscaloosa, AL
Announcers: Eric Frede/Madison Shipman
LSU at Alabama — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.

Austin Super Regional
Game 1, Red and Charline McCombs Field, University of Texas, Austin, TX
Announcers: Kevin Brown/Amanda Scarborough//Alyssa Lang
Arizona State at Texas — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.

Los Angeles Super Regional
Game 1, Easton Stadium, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA
Announcers: Matt Schumacker/Kenzie Fowler
Central Florida at UCLA — ESPNU/ESPN Unlimited, 9 p.m.

Coupe de France
Knockout Round
Final, Stade de France, Saint-Denis, France
RC Lens vs. OGC Nice — Fox Soccer Plus, 2:50 p.m.

Cycling
Giro d’Italia
Stage 14: Aosta to Pila (Gressan) — truTV/HBO Max, 6:30 a.m. (Saturday)

FA Cup
FA Cup 2025/26 Season Review — ESPN+. 1 p.m.

Formula 1
FIA Formula One World Championship
Grand Prix du Canada, Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal, Quebec, Canada
Practice 1 — Apple TV (Sky Sports UK), noon
Practice 1 — Apple TV (F1 TV), 12:10 p.m.
Sprint Qualifying — Apple TV (Sky Sports UK), 4 p.m.
Sprint Qualifying — Apple TV (F1 TV), 4:10 p.m.

Golf
DP World Tour
Soudal Open, Rinkven International Golf Club, Antwerp, Belgium
2nd Round — Golf Channel, 7 a.m.
2nd Round — Golf Channel app/GolfChannel.com, 9 a.m.

PGA Tour
The Byron Nelson, TPC Craig Ranch, McKinney, TX
2nd Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 8 a.m.
Featured Groups: Pierceson Coody/Matti Schmid/Ryo Hisatsune & Max Greyserman/Billy Horschel/Taylor Pendrtih — ESPN+/PGA Tour Live, 8:15 a.m.
Marquee Group: Sunghae Im/Chris Kirk/Jordan Spieth — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Featured Holes: 4, 7, 14, & 17 — ESPN+/PGA Tour Live — ESPN+/PGA Tour Live, 8:45 a.m.
Featured Group 1: Si Woo Kim/Brooks Koepka/Scottie Scheffler — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Group 2: Blades Brown/Wyndham Clark/Stephan Jaeger — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Hole: 14 — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.

Announcers: Terry Gannon/Arron Oberholser/Tom Abbott//Billy Ray Brown//Tripp Isenhour//Amy Rogers
Main Feed — Golf Channel, 3 p.m.

Golf Central Pregame — Golf Channel, 2 p.m.

PGA Tour Champions
Trophy Hassan II, Royal Golf Dar Es Salam (Red Course), Rabat, Morocco
2nd Round — Golf Channel, 9 a.m.

Announcers: Matt Adams/Chesson Hadley//Amy Rogers
Golf Central — Golf Channel, 7 p.m.

Hockey
Men’s
IIHF Ice Hockey World Championship
Group Play
Group A, Swiss Life Arena, Zurich, Switzerland
Germany vs. Hungary — TSN4/YouTube, 10 a.m.
Finland vs. Great Britain– TSN4/YouTube, 2 p.m.
Latvia vs. United States — TSN4/NHL Network, 6 a.m. (Saturday)

Group B, BCF Arena, Fribourg, Switzerland
Canada vs. Slovenia — TSN1/NHL Network, 10 a.m.
Sweden vs. Italy —  TSN1/NHL Network, 2 p.m.
Denmark vs. Slovenia — TSN1/YouTube, 6 a.m. (Saturday)

CHL
Memorial Cup
Round Robin, Prospera Place, Kelowna, British Columbia, Canada
Kitchener Rangers vs. Kelowna Rockets — TSN1/TSN3/RDS/NHL Network/Victory+, 9 p.m.

IndyCar
NTT IndyCar Series
Indianapolis 500, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe/Danica Patrick//Georgia Henneberry//Kevin Lee//Jamie Little
Final Practice — FS1/Fox One, 11 a.m.
Wienie 500 — Fox/Fox One, 2 p.m.
IndyCar Pit Stop Challenge — Fox/Fox One, 2:30 p.m.

LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.

Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 155, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 9:30 a.m.

Legacy Fighting Alliance
LFA 233
Piersma vs. Bianchini, Seneca Allegany Event Center, Salamanca, NY
Main Card — VICE TV, 9 p.m.

UFC Reloaded: UFC 281-Adesanya vs. Pereira — CBS Sports Network, 6 p.m.
UFC Reloaded: UFC 287-Pereira vs. Adesanya 2 — CBS Sports Network, 9 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
UFC Fight Flashback: UFC 229-Khabib vs. McGregor — CBS Sports Network, midnight
UFC: The Walk: UFC 246-McGregor vs. Cowboy — CBS Sports Network, 12:30 a.m. (Saturday)

MLB
American League
Friday Night Baseball
Announcers: Rich Waltz/Ryan Spilborghs//Tricia Whitaker
Detroit Tigers at Baltimore Orioles — Apple TV, 7:15 p.m.

Announcers: Lauren Gardner/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame — Apple TV, 6:30 p.m.

Minnesota at Boston — Twins.TV/NESN, 7 p.m.
Tampa Bay at New York Yankees — MLB Network (main)/Rays.TV/YES, 7 p.m.
Seattle at Kansas City — Mariners.TV/Royals.TV, 7:30 p.m.
Texas at Anaheim — KDAF/Angels Broadcast Television, 9:30 p.m./MLB Network (backup), 10 p.m. (joined in progress)

National League
St. Louis at Cincinnati — Cardinals.TV/Reds.TV, 6:30 p.m.
New York Mets at Miami — WPIX/Marlins.TV, 7 p.m.
Washington at Atlanta — Nationals.TV/BravesVision, 7:15 p.m.
Los Angeles Dodgers at Milwaukee — Spectrum SportsNet LA/Brewers.TV, 7:30 p.m.
Colorado at Arizona — Rockies.TV/Dbacks.TV, 9:30 p.m.

Interleague
Friday Night Baseball
Announcers: Wayne Randazzo/Dontrelle Willis//Heidi Watney
Houston Astros at Chicago Cubs — Apple TV, 2:20 p.m.

Announcers: Lauren Gardner/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame — Apple TV, 1:30 p.m.

Cleveland at Philadelphia — CleGuardians.TV/NBC Sports Philadelphia, 6:30 p.m.
Pittsburgh at Toronto — MLB Network (backup)/SportsNet Pittsburgh/Sportsnet One, 7 p.m.
Sacramento at San Diego — NBC Sports California/Padres.TV, 9:30 p.m.
Chicago White Sox at San Francisco — MLB Network (main)/Chicago Sports Network/NBC Sports Bay Area, 10:15 p.m.

Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.

Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.

Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon

The 6-1-1 Podcast — MLB Network, 1 p.m.

Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.

Blue Jays Central — Sportsnet One, 6:30 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.

Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Saturday)

NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series
North Carolina Education Lottery 200, Charlotte Motor Speedway, Concord, NC
Practice and Qualifying — FS2/Fox One, 3:30 p.m.
Race — FS1/Fox One, 7:30 p.m.

NBA Playoffs
Western Conference Finals
Game 3, Frost Bank Center, San Antonio, TX
Announcers: Mike Tirico/Jamal Crawford/Reggie Miller//Ashley ShahAhmadi//Zora Stephenson
Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs — NBC/Peacock, 8:30 p.m. (series tied 1-1)

Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter
NBA Showtime live from Frost Bank Center, San Antonio, TX — Peacock, 7:30 p.m.
NBA Showtime live from Frost Bank Center, San Antonio, TX — NBC/Peacock, 8 p.m.
NBA Showtime live from Frost Bank Center, San Antonio, TX — Peacock, 11 p.m.

Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Shot Clock Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
The Association: Pregame — NBA TV, 7 p.m.
The Hoop Collective — ESPNews, 8 p.m.
NBA Shot Clock: Best of the Eastern Conference Finals — NBA TV, 8 p.m.
The Association: Postgame: Oklahoma City vs. San Antonio: Game 3 — NBA TV, 11 p.m.

NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Schrager Hour — ESPNews, 5 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.,m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.

NHL Stanley Cup Playoffs
Western Conference Final
Game 2, Ball Arena, Denver, CO
Announcers — ESPN/ESPN Unlimited: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan//Sportsnet/CBC: John Bartlett/Garry Galley//Shawn McKenzie
Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet/CBC/TVA Sports, 8 p.m. (Vegas leads series 1-0)

Announcers: Steve Levy/Mark Messier/P.K. Subban/Kevin Weekes
The Point — ESPN/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.

Hockey Central — Sportsnet, 7:30 p.m.

NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight: Conference Final Pre Game — NHL Network, 7 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
NHL Tonight: Conference Final Edition — NHL Network, 8 p.m.
NHL Tonight: Conference Final Post Game — NHL Network, 11:30 p.m.

NWSL
Matchweek 9
Boston Legacy vs. Seattle Reign — Prime Video, 8 p.m.

Soccer
Men’s 
International Friendly, Estadio Cuauhtémoc, Puebla City, México
México vs. Ghana — Universion/TUDN, 10 p.m.

Fútbol central — Univision/TUDN, 9 p.m.

Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 3 p.m.
Equipo Fútbo — ESPN Deportes, 4 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, midnight

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
We Need to Talk — CBS Sports Network, 11 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Chiney Today — ESPNews, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
TMZ Sports — FS2, 11:30 p.m.
TMZ Sports Weekend — FS2, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Saturday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 1 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)

UFL
Week 9
DC Defenders at Orlando Storm — Fox/Fox One, 8 p.m.

WNBA
Dallas Wings at Atlanta Dream — Ion, 7:30 p.m.
Golden State Valkyries at Indiana Fever — Ion, 7:30 p.m.
Connecticut Sun at Seattle Storm — Ion, 10 p.m.

WNBA on Ion Pregame Show — Ion, 7 p.m.
WNBA on Ion Game Break Show — Ion, 9:30 p.m.

About Ken Fang

Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.

He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.

Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.

View all posts by Ken Fang