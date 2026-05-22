All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 11
North Melbourne Kangaroos vs. Gold Coast Suns — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
Geelong Cats vs. Sydney Swans — FS2/Fox One, 2 a.m. (Saturday)
Collingwood Magpies vs. West Coast Eagles — Fox Soccer Plus, 2:15 a.m. (Saturday)
Port Adelaide Power vs. Carlton Blues — FS2/Fox One, 5:15 s.m. (Saturday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 1, Cheney Stadium, Tacoma, WA
Indianapolis Clowns vs. Party Animals — truTV/HBO Max, 10:30 p.m.
Savannah Bananas Pre-Game — truTV/HBO Max, 10 p.m.
College Baseball
Atlantic Coast Conference Baseball Championship
Quarterfinals, Truist Field, Charlotte, NC
Announcers: Mike Ferrin/Gaby Sanchez//Taylor McGregor
North Carolina vs. Virginia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 11 a.m.
Florida State vs. Pittsburgh — ACC Network/ESPN Unlimited, 3 p.m.
All ACC — ACC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
All ACC — ACC Network, 6 p.m.
Big East Baseball Championship
Semifinal, Prasco Park, Mason, OH
Xavier vs. St. John’s — ESPN+, 9 a.m.
Big Ten Conference Baseball Tournament
Quarterfinals, Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE
USC vs. Michigan State — Big Ten Network/Fox One, 10 a.m.
UCLA vs. Purdue — Big Ten Network/Fox One, 2 p.m.
Nebraska vs. Michigan — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
Oregon vs. Washington — Big Ten Network/Fox One, 10 p.m.
B1G Live: Game Break — Bgi Ten Network/Fox One, 9 p.m.
Big XII Baseball Tournament
Semifinals, Surprise Stadium, Surprise, AZ
Oklahoma State vs. Kansas — ESPN+, 6:30 p.m.
West Virginia vs. Arizona State — ESPN+, 10 p.m.
Mountain West Baseball Championship
Winners’ Bracket, Sloan Park, Mesa, AZ
San Diego State vs. New Mexico — Mountain West Network, 4:05 p.m.
Washington State vs. Air Force– Mountain West Network, 9:05 p.m.
Southeastern Conference Baseball Tournament
Quarterfinals, Hoover Metropolitan Stadium, Hoover, AL
Announcers: Tom Hart/Kyle Peterson//Kris Budden
Arkansas vs. Texas — SEC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Announcers: Tom Hart/Chris Burke/Kyle Peterson//Kris Budden
Auburn vs. Texas A&M — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
SEC Now live from Hoover Metropolitan Stadium, Hoover, AL — SEC Network/ESPN Unlimited, 3:30 p.m.
SEC Now live from Hoover Metropolitan Stadium, Hoover, AL — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
SEC Now live from Hoover Metropolitan Stadium, Hoover, AL — SEC Network/ESPN Unlimited, 11 p.m.
College Basketball
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.
College Football
Cover 3 — CBS Sports Network, 1 p.m.
College Lacrosse
Women’s
NCAA Division I Women’s Lacrosse Championship
National Semifinals, Lanny and Sharon Martin Stadium, Northwestern University, Evanston, IL
Announcers: Jay Alter/Charlotte North/Sheehan Stanwick Burch//Annabelle Hasselbeck
North Carolina vs. Maryland — ESPNU/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Northwestern vs. Johns Hopkins — ESPNU/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.
Announcers: Courtney Cronin/Rachael DeCecco
NCAA Women’s Lacrosse Studio Update — ESPNU, 5 p.m.
College Softball
NCAA Division I Softball Championship
Super Regionals — Best of Three
Gainesville Super Regional
Game 1, Katie Seashole Pressly Stadium, University of Florida, Gainesville, FL
Announcers: Beth Mowins/Jessica Mendoza/Michele Smith//Holly Rowe
Texas Tech at Florida — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 a.m.
Fayetteille Super Regional
Game 1, Bogle Park, University of Arkansas, Fayetteville, AR
Announcers: Mark Neely/Carol Bruggeman
Duke at Arkansas — ESPNU/ESPN Unlimited, noon
Norman Super Regional
Game 1, Love’s Field, University of Oklahoma, Norman, OK
Announcers: Tiffany Greene/Erin Miller Theissen
Mississippi State at Oklahoma — ESPN2/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Knoxville Super Regional
Game 2, Sherri Parker Lee Stadium, University of Tennessee, Knoxville, TN
Announcers: Courtney Lyle/Danielle Lawrie
Tennessee vs. Georgia — ESPN2/ESPN Unlimited, 3 p.m. (Tennessee leads series 1-0)
Lincoln Super Regional
Game 2, Bowlin Stadium, University of Nebraska, Lincoln, NE
Announcers: Chuckie Kempf/Jenny Dalton-Hill
Oklahoma State at Nebraska — ESPN2/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Tuscaloosa Super Regional
Game 1, John and Ann Rhoads Softball Stadium, University of Alabama, Tuscaloosa, AL
Announcers: Eric Frede/Madison Shipman
LSU at Alabama — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Austin Super Regional
Game 1, Red and Charline McCombs Field, University of Texas, Austin, TX
Announcers: Kevin Brown/Amanda Scarborough//Alyssa Lang
Arizona State at Texas — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Los Angeles Super Regional
Game 1, Easton Stadium, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA
Announcers: Matt Schumacker/Kenzie Fowler
Central Florida at UCLA — ESPNU/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Coupe de France
Knockout Round
Final, Stade de France, Saint-Denis, France
RC Lens vs. OGC Nice — Fox Soccer Plus, 2:50 p.m.
Cycling
Giro d’Italia
Stage 14: Aosta to Pila (Gressan) — truTV/HBO Max, 6:30 a.m. (Saturday)
FA Cup
FA Cup 2025/26 Season Review — ESPN+. 1 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Grand Prix du Canada, Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal, Quebec, Canada
Practice 1 — Apple TV (Sky Sports UK), noon
Practice 1 — Apple TV (F1 TV), 12:10 p.m.
Sprint Qualifying — Apple TV (Sky Sports UK), 4 p.m.
Sprint Qualifying — Apple TV (F1 TV), 4:10 p.m.
Golf
DP World Tour
Soudal Open, Rinkven International Golf Club, Antwerp, Belgium
2nd Round — Golf Channel, 7 a.m.
2nd Round — Golf Channel app/GolfChannel.com, 9 a.m.
PGA Tour
The Byron Nelson, TPC Craig Ranch, McKinney, TX
2nd Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 8 a.m.
Featured Groups: Pierceson Coody/Matti Schmid/Ryo Hisatsune & Max Greyserman/Billy Horschel/Taylor Pendrtih — ESPN+/PGA Tour Live, 8:15 a.m.
Marquee Group: Sunghae Im/Chris Kirk/Jordan Spieth — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Featured Holes: 4, 7, 14, & 17 — ESPN+/PGA Tour Live — ESPN+/PGA Tour Live, 8:45 a.m.
Featured Group 1: Si Woo Kim/Brooks Koepka/Scottie Scheffler — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Group 2: Blades Brown/Wyndham Clark/Stephan Jaeger — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Hole: 14 — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Announcers: Terry Gannon/Arron Oberholser/Tom Abbott//Billy Ray Brown//Tripp Isenhour//Amy Rogers
Main Feed — Golf Channel, 3 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, 2 p.m.
PGA Tour Champions
Trophy Hassan II, Royal Golf Dar Es Salam (Red Course), Rabat, Morocco
2nd Round — Golf Channel, 9 a.m.
Announcers: Matt Adams/Chesson Hadley//Amy Rogers
Golf Central — Golf Channel, 7 p.m.
Hockey
Men’s
IIHF Ice Hockey World Championship
Group Play
Group A, Swiss Life Arena, Zurich, Switzerland
Germany vs. Hungary — TSN4/YouTube, 10 a.m.
Finland vs. Great Britain– TSN4/YouTube, 2 p.m.
Latvia vs. United States — TSN4/NHL Network, 6 a.m. (Saturday)
Group B, BCF Arena, Fribourg, Switzerland
Canada vs. Slovenia — TSN1/NHL Network, 10 a.m.
Sweden vs. Italy — TSN1/NHL Network, 2 p.m.
Denmark vs. Slovenia — TSN1/YouTube, 6 a.m. (Saturday)
CHL
Memorial Cup
Round Robin, Prospera Place, Kelowna, British Columbia, Canada
Kitchener Rangers vs. Kelowna Rockets — TSN1/TSN3/RDS/NHL Network/Victory+, 9 p.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Indianapolis 500, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe/Danica Patrick//Georgia Henneberry//Kevin Lee//Jamie Little
Final Practice — FS1/Fox One, 11 a.m.
Wienie 500 — Fox/Fox One, 2 p.m.
IndyCar Pit Stop Challenge — Fox/Fox One, 2:30 p.m.
LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 155, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 9:30 a.m.
Legacy Fighting Alliance
LFA 233
Piersma vs. Bianchini, Seneca Allegany Event Center, Salamanca, NY
Main Card — VICE TV, 9 p.m.
UFC Reloaded: UFC 281-Adesanya vs. Pereira — CBS Sports Network, 6 p.m.
UFC Reloaded: UFC 287-Pereira vs. Adesanya 2 — CBS Sports Network, 9 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
UFC Fight Flashback: UFC 229-Khabib vs. McGregor — CBS Sports Network, midnight
UFC: The Walk: UFC 246-McGregor vs. Cowboy — CBS Sports Network, 12:30 a.m. (Saturday)
MLB
American League
Friday Night Baseball
Announcers: Rich Waltz/Ryan Spilborghs//Tricia Whitaker
Detroit Tigers at Baltimore Orioles — Apple TV, 7:15 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame — Apple TV, 6:30 p.m.
Minnesota at Boston — Twins.TV/NESN, 7 p.m.
Tampa Bay at New York Yankees — MLB Network (main)/Rays.TV/YES, 7 p.m.
Seattle at Kansas City — Mariners.TV/Royals.TV, 7:30 p.m.
Texas at Anaheim — KDAF/Angels Broadcast Television, 9:30 p.m./MLB Network (backup), 10 p.m. (joined in progress)
National League
St. Louis at Cincinnati — Cardinals.TV/Reds.TV, 6:30 p.m.
New York Mets at Miami — WPIX/Marlins.TV, 7 p.m.
Washington at Atlanta — Nationals.TV/BravesVision, 7:15 p.m.
Los Angeles Dodgers at Milwaukee — Spectrum SportsNet LA/Brewers.TV, 7:30 p.m.
Colorado at Arizona — Rockies.TV/Dbacks.TV, 9:30 p.m.
Interleague
Friday Night Baseball
Announcers: Wayne Randazzo/Dontrelle Willis//Heidi Watney
Houston Astros at Chicago Cubs — Apple TV, 2:20 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame — Apple TV, 1:30 p.m.
Cleveland at Philadelphia — CleGuardians.TV/NBC Sports Philadelphia, 6:30 p.m.
Pittsburgh at Toronto — MLB Network (backup)/SportsNet Pittsburgh/Sportsnet One, 7 p.m.
Sacramento at San Diego — NBC Sports California/Padres.TV, 9:30 p.m.
Chicago White Sox at San Francisco — MLB Network (main)/Chicago Sports Network/NBC Sports Bay Area, 10:15 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
The 6-1-1 Podcast — MLB Network, 1 p.m.
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet One, 6:30 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Saturday)
NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series
North Carolina Education Lottery 200, Charlotte Motor Speedway, Concord, NC
Practice and Qualifying — FS2/Fox One, 3:30 p.m.
Race — FS1/Fox One, 7:30 p.m.
NBA Playoffs
Western Conference Finals
Game 3, Frost Bank Center, San Antonio, TX
Announcers: Mike Tirico/Jamal Crawford/Reggie Miller//Ashley ShahAhmadi//Zora Stephenson
Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs — NBC/Peacock, 8:30 p.m. (series tied 1-1)
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter
NBA Showtime live from Frost Bank Center, San Antonio, TX — Peacock, 7:30 p.m.
NBA Showtime live from Frost Bank Center, San Antonio, TX — NBC/Peacock, 8 p.m.
NBA Showtime live from Frost Bank Center, San Antonio, TX — Peacock, 11 p.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Shot Clock Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
The Association: Pregame — NBA TV, 7 p.m.
The Hoop Collective — ESPNews, 8 p.m.
NBA Shot Clock: Best of the Eastern Conference Finals — NBA TV, 8 p.m.
The Association: Postgame: Oklahoma City vs. San Antonio: Game 3 — NBA TV, 11 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Schrager Hour — ESPNews, 5 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.,m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL Stanley Cup Playoffs
Western Conference Final
Game 2, Ball Arena, Denver, CO
Announcers — ESPN/ESPN Unlimited: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan//Sportsnet/CBC: John Bartlett/Garry Galley//Shawn McKenzie
Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet/CBC/TVA Sports, 8 p.m. (Vegas leads series 1-0)
Announcers: Steve Levy/Mark Messier/P.K. Subban/Kevin Weekes
The Point — ESPN/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 7:30 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight: Conference Final Pre Game — NHL Network, 7 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
NHL Tonight: Conference Final Edition — NHL Network, 8 p.m.
NHL Tonight: Conference Final Post Game — NHL Network, 11:30 p.m.
NWSL
Matchweek 9
Boston Legacy vs. Seattle Reign — Prime Video, 8 p.m.
Soccer
Men’s
International Friendly, Estadio Cuauhtémoc, Puebla City, México
México vs. Ghana — Universion/TUDN, 10 p.m.
Fútbol central — Univision/TUDN, 9 p.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 3 p.m.
Equipo Fútbo — ESPN Deportes, 4 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
We Need to Talk — CBS Sports Network, 11 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Chiney Today — ESPNews, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
TMZ Sports — FS2, 11:30 p.m.
TMZ Sports Weekend — FS2, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Saturday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 1 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
UFL
Week 9
DC Defenders at Orlando Storm — Fox/Fox One, 8 p.m.
WNBA
Dallas Wings at Atlanta Dream — Ion, 7:30 p.m.
Golden State Valkyries at Indiana Fever — Ion, 7:30 p.m.
Connecticut Sun at Seattle Storm — Ion, 10 p.m.
WNBA on Ion Pregame Show — Ion, 7 p.m.
WNBA on Ion Game Break Show — Ion, 9:30 p.m.
