All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 8
Sydney Swans vs. Melbourne Demons — FS2/Fox One, 1:01 a.m. (Sunday)
Gold Coast Suns vs. Greater Western Sydney Giants — FS1/Fox One, 5 a.m. (Sunday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Exhibition, Kyle Field, Texas A&M University, College Station, TX
Savannah Bananas at Texas Tailgaters — ESPN2/ESPN Unlimited/YouTube, 8 p.m.
Bundesliga
Matchday 32
1. FC Union Berlin vs. 1. FC Köln — ESPN+, 9:20 a.m.
Bayern München vs. 1. FC Heidenheim — ESPN+, 9:20 a.m.
Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV — ESPN+, 9:20 a.m.
SV Werder Bremen vs. FC Augsburg — ESPN+, 9:20 a.m.
TSG 1899 Hoffenheim vs. VfB Stuttgart — ESPN+, 9:20 a.m.
Bayer 04 Leverkusen vs. Red Bull Leipzig — ESPN+, 12:20 p.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9:20 a.m.
College Baseball
Boston College at Clemson — ACC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Nebraska at Ohio State — Big Ten Network/Fox One, 5 p.m.
Florida at Oklahoma — SEC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Miami (FL) at North Carolina State — ESPNU/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.
Oregon at Washington — Big Ten Network/Fox One, 8 p.m.
College Beach Volleyball
Women’s
National Collegiate Women’s Beach Volleyball Championship
Quarterfinals, Gulf Place, Gulf Shores, AL
Announcers: Sam Gore/Nicole Branagh//Dawn Davenport
Cal vs. Stanford — ESPN2/ESPN Unlimited, 10 a.m.
Florida State vs. USC — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 a.m.
Loyola Marymount vs. Texas — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Announcers: Courtney Lyle/Holly McPeak//Madison Fitzpatrick
Cal Poly vs. UCLA — ESPN2/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Semifinals, Gulf Place, Gulf Shores, AL
Announcers: Courtney Lyle/Holly McPeak//Madison Fitzpatrick
Cal/Stanford vs. Florida State/USC — ESPN2/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Cal Poly/UCLA vs. Loyola Marymount/Texas — ESPN2/ESPN Unlimited, 3:30 p.m.
College Lacrosse
Men’s
Big East Men’s Lacrosse Tournament
Championship, Anderson Stadium, Providence College, Providence, RI
Georgetown at Providence — ESPNU/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Big Ten Men’s Lacrosse Tournament
Championship, SHI Stadium, Rutgers University, Piscataway, NJ
Johns Hopkins vs. Penn State — Big Ten Network/Fox One, noon
Metro Athletic Atlantic Conference Men’s Lacrosse Tournament
Championship, Hickey Field, Siena University, Siena, NY
Siena vs. Marist — ESPNU/ESPN Unlimited, noon
Women’s
Big XII Lacrosse Tournament
Championship, Donald R. Dizney Stadium, University of Florida, Gainesville, FL
Colorado vs. Florida — ESPN+, 12:30 p.m.
Patriot League Women’s Lacrosse Championship
Championship, Navy-Marine Corps Memorial Stadium, U.S. Naval Academy, Annapolis, MD
Army at Navy — CBS Sports Network, 3:30 p.m.
College Softball
Florida at Georgia — ESPN/ESPN Unlimited, noon
Tennessee at Missouri — SEC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Nebraska at Penn State — Big Ten Network/Fox One, 2:30 p.m.
Baylor at Texas Tech — ESPN/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.
Mississippi State at Mississippi — SEC Network/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Oregon at UCLA — Big Ten Network/Fox One, 4:30 p.m.
Oklahoma at Texas A&M — ESPN2/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Auburn aet LSU — SEC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
7Innings Live — ESPN2, 2 p.m.
7Innings Live — ESPN2, 4:30 p.m.
7Innings Live — ESPN2, 7 p.m.
Drag Racing
NHRA Mission Foods Drag Racing Series
NHRA Southern Nationals, South Georgia Motorsports Park, Adel, GA
Announcers: Brian Lohnes/Tony Pedregon//Amanda Busick//Bruno Massel
Qualifying Show 1 — FS1/Fox One, 9:30 p.m.
EFL Championship
The Golazo! Show: EFL Championship Final Matchday — CBS Sports Golazo Network, 7:30 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 9:30 a.m.
EFL League One/EFL League Two
The Golazo! Show: EFL League One & League Two Final Matchday — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Matchday, noon
English Premier League
Matchweek 35
Brentford vs. West Ham United — USA Network/Universo, 9:55 a.m.
Newcastle United vs. Brighton & Hove Albion — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
Wolverhampton Wanderers vs. Sunderland — Peacock/NBCSN Extra, 10 a.m.
Announcers — NBC/Peacock: Peter Drury/Lee Dixon/Graeme Le Saux
Arsenal vs. Fulham — Telemundo/Universo, 12:25//NBC/Peacock, 12:30 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard/Robbie Mustoe
Premier League Mornings live from Churchill Downs, Louisville, KY — USA Network, 9 a.m.
Premier League Live from Churchill Downs, Louisville, KY — NBC/Peacock, noon
Premier League: Extra — Universo, 9:30 a.m.
Goal Rush — Peacock, 10 a.m.
Premier League Multiview — Peacock, 10 a.m.
Premier League: Extra — Telemundo/Universo, noon
Premier League: Extra — Telemundo/Universo, 2:30 p.m.
Formula 1
FIA Formule One World Championship
Miami Grand Prix, Miami International Autodrome, Miami Gardens, FL
Sprint — Apple TV (Sky Sports UK), 11 a.m.
Sprint — Apple TV (F1 TV), 11:15 a.m.
Sprint — Apple TV (F1 TV Kids), 11:56 a.m.
Qualifying — Apple TV (Sky Sports UK), 3 p.m.
Qualifying — Apple TV (F1 TV), 3:25 p.m.
Golf
PGA Tour
Cadillac Championship, Doral Golf Resort and Spa (Blue Monster course), Miami, FL
3rd Round
Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Curt Byrum/Smylie Kaufman//Billy Ray Brown//Roger Maltbie//George Savaricas//CBS/Paramount+: Jim Nantz/Trevor Immelman/Frank Nobilo/Colt Knost//Mark Immelman//Dottie Pepper//Johnson Wagner//Amanda Balionis
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 7:30 a.m.
Featured Groups: Joel Dahmen/Adam Scott & Chandler Blanchet/Collin Morikawa — ESPN+/PGA Tour Live, 7:30 a.m.
Marquee Group: Jason Day/Shane Lowry — ESPN+/PGA Tour Live, 8 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 9:30 a.m.
Featured Group 1: J.T. Poston/Scottie Scheffler — ESPN+/PGA Tour Live, noon
Featured Group 2: Rickie Fowler/Matt McCarty — ESPN+/PGA Tour Live, noon
Featured Hole: 13 — ESPN+/PGA Tour Live, noon
Main Feed — Golf Channel, noon
Main Feed — CBS/Paramount+, 3 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, 11 a.m.
PGA Tour Studios: Kurt Kitayama — CBS/Paramount+, 2:30 p.m.
PGA Tour Champions
Regions Tradition, Greystone Golf & Country Club, Birmingham, AL
3rd Round — Golf Channel.com/USA Network app, 2:30 p.m.
3rd Round — Golf Channel, 3 p.,m.
LPGA Tour
Rivera Maya Open at Mayakoba, El Camaleon Golf Club, Playa del Carmen, México
Announcers: Grant Boone/Mel Reid//Tom Abbott//Karen Stupples
3rd Round — Golf Channel.com/USA Network app, 4:30 p.m.
3rd Round — Golf Channel, 5:30 p.m.
DP World Tour
Turkish Airlines Open, National Golf Club, Antalya, Türkiye
Final Round — Golf Channel, 6 a.m. (Sunday)
Scorecard — CBS Sports HQ, 6 p.m.
Announcers: Damon Hack/Brandel Chamblee//George Savaricas
Golf Central — Golf Channel, 7:30 p.m.
Hockey
Men’s
IIHF U18 Men’s World Championship
Medal Round
Bronze Medal Game, Pavol Demitra Ice Hockey Stadium, Trenčín, Slovakia
Czechia vs. Latvia — TSN1/NHL Network, 9 a.m.
Gold Medal Game, Pavol Demitra Ice Hockey Stadium, Trenčin, Slovakia
Slovakia vs. Sweden — TSN1/NHL Network, 1 p.m.
LaLiga
Matchday 34
Villarreal vs. Levante — ESPN+, 7:50 a.m.
Valencia CF vs. Atlético de Madrid — ESPN+, 10 a.m.
Deportivo Alavés vs. Athletic Club Bilbao — ESPN Deportes/ESPN+, 12:15 p.m.
CA Osasuna vs. Barcelona — ESPN Deportes/ESPN+, 2:50 p.m.
Ligue 1
Round 32
FC Nantes vs. Olympique de Marseille — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:50 a.m.
Paris Saint-Germain vs. FC Lorient — beIN Sports/beIN Sports en Español, 10:55 a.m.
FC Metz vs. AS Monaco — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
OGC Nice vs. RC Lens — beIN Sports/beIN Sports en Español, 3 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports/beIN Sports en Español, 8:30 a.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night
Della Maddalena vs. Prates, Perth Arena, Perth, Western Australia, Australia
Main Card — Paramount+, 7 a.m.
Professional Fighters League
PFL Sioux Falls, Sanford Pentagon, Sioux Falls, SD
Early Card — ESPN+, 7 p.m.
Main Card — ESPN2/ESPN Unlimited, 10 p.m.
MLB
American League
Baseball Night in America
Texas Rangers at Detroit Tigers — Fox/Fox One, 7:15 p.m.
Baltimore at New York Yankees — MASN/YES, 1:30 p.m.
Toronto at Minnesota — MLB Network (backup)/Sportsnet One/Twins.TV, 2 p.m.
Cleveland at Sacramento — CleGuardians.TV/NBC Sports California, 4 p.m.
Houston at Boston — Space City Home Network/NESN, 4 p.m.
Kansas City at Seattle — MLB Network/Royals.TV/Mariners.TV, 9:30 p.m.
National League
Baseball Night in America
Los Angeles Dodgers at St. Louis Cardinals — Fox/Fox One, 7:15 p.m.
Fox Saturday Baseball — Fox/Fox One, 7 p.m.
Arizona at Chicago Cubs — MLB Network (main)/Dbacks.TV/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Cincinnati at Pittsburgh — FS1/Fox One//Reds.TV/SportsNet Pittsburgh, 4 p.m.
Milwaukee at Washington — Brewers.TV/Nationals.TV, 4 p.m.
Philadelphia at Miami — NBC Sports Philadelphia/Marlins.TV, 4 p.m.
Atlanta at Colorado — BravesVision/Rockies.TV, 8 p.m.
Interleague
San Francisco at Tampa Bay — NBC Sports Bay Area/Rays.TV, 6 p.m.
Chicago White Sox at San Diego — Chicago Sports Network/Padres.TV, 8:30 p.m.
New York Mets at Anaheim — SNY/Angels Broadcast Television (replaces FanDuel Sports Network West), 9:30 p.m.
Play Ball — MLB Network, 1 p.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 1:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet One, 1:30 p.m.
MLB on FS1 Pregame — FS1/Fox One, 3 p.m.
MLB eata semana — UniMás, 3 p.m.
MLB Tonight: Inside the Park — MLB Network, 5:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 7:30 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Sunday)
MLS
Matchday 11
Announcers — English: Blake Price/Paul Dolan//Spanish: Jesús Acosta/Carlos Suarez
Toronto FC vs. San José Earthquakes — Apple TV, 1 p.m.
Announcers — English: Alex Heinert/Warren Barton//Spanish: Nacho Garcia//Fox/Fox One: Nate Bukaty/Devon Kerr
Sporting Kansas City vs. Seattle Sounders — Apple TV//Fox/Fox One, 2:30 p.m.
Announcers — English: Max Bretos/Brian Dunseth//Kian Dowlatshahi//Spanish: Carlos Mauricio Ramírez/Max Cordaro//Fox/Fox One: Josh Eastern/Lloyd Sam
Real Salt Lake vs. Portland Timbers — Apple TV//Fox/Fox One, 4:45 p.m.
Announcers — English: Tony Husband/Ross Smith//Spanish: Francisco X. Rivera//French: Frédéric Lord/Vincent Destouches
Atlanta United vs. Montréal Impact — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Neil Sika/Kyndra de St. Aubin//Michele Giannone//Spanish: Ramses Sandoval/Daniel Chapela
Columbus Crew vs. Minnesota United — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Thomas Mason//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla//FS1/Fox One: Nate Bukaty/Devon Kerr
Inter Miami vs. Orlando City SC — Apple TV//FS1/Fox One, 7:15 p.m.
Announcers — English: Jessica Charman/Ian Joy//Spanish: Moises Linares
New England Revolution vs. Charlotte FC — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Callum Williams/Calen Carr//Spanish: Pablo Ramírez/Jesús Bracamontes
New York Red Bulls vs. FC Dallas — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Chris Wittyngham/Lori Lindsey//Spanish: Diego Pessolano
Philadelphia Union vs. Nashville SC — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Evan Weston/Dan McCarthy//Spanish: Sergio Ruiz/Walter Rocque
Chicago Fire vs. FC Cincinnati — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Christian Miles/Kacey White//Spanish: Raul Guzman
Houston Dynamo vs. Colorado Rapids — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Andrew Wiebe//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi
San Diego FC vs. LAFC — Apple TV, 9:30 p.m.
Announcers — English: Keith Costigan/Heath Pearce//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa
LA Galaxy vs. Vancouver Whitecaps — Apple TV, 10:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Sacha Kljestan/Giovanni Savarese
MLS Countdown — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Ramses Sandoval/Daniel Chapela//Michele Giannone
MLS La Previa live from ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Sacha Kljestan/Giovanni Savarese
MLS 360 — Apple TV, 7:30 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series
Würth 400, Texas Motor Speedway, Fort Worth, TX
Practice and Qualifying — Prime Video, 12:30 p.m.
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Andy’s Frozen Custard 340, Texas Motor Speedway, Fort Worth, TX
Race — The CW, 3:30 p.m.
NASCAR Countdown Live — The CW, 2:30 p.m.
NBA Playoffs
Conference Quarterfinals
Eastern Conference
Game 7, TD Garden, Boston, MA
Announcers: Noah Eagle/Jamal Crawford/Reggie Miller//Zora Stephenson
Philadelphia 76ers at Boston Celtics — NBC/Peacock, 7:30 p.m. (series tied 3-3)
Pro Basketball Today — SportsGrid, 10 a.m.
NBA Shot Clock: Games of the Night — NBA TV, noon
The Association: Postgame: Philadelphia vs. Boston: Game 7 — NBA TV, 10 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 2:30 a.m. (Sunday)
NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Semifinals
Eastern Conference
Game 1, Lenovo Center, Raleigh, NC
Announcers: Mike Monaco/Ray Ferraro//Emily Kaplan
Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes — ABC/ESPN Unlimited//Sportsnet/TVA Sports, 8 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 8 p.m.
Announcers: Steve Levy/Mark Messier/P.K. Subban
The Point – ESPN/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 8 p.m.
Host: Arda Öcal
In the Crease — ESPN+, 10:15 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 11 p.m.
NWSL
Matchday 7
NWSL on Ion
Announcers: JP Dellacamera/Jill Loyden
Orlando Pride vs. Washington Spirit — Ion, 4 p.m.
Announcers: Maura Sheridan/Marion Crowder
North Carolina Courage vs. Kansas City Current — Ion, 6:30 p.m.
Announcers: Michael Wottreng/Merritt Mathias
Angel City FC vs. Utah Royals — Ion, 8:45 p.m.
NWSL On Ion Match Break Show — Ion, 6 p.m.
NWSL On Ion Match Break Show — Ion, 8:30 p.m.
NWSL On Ion Post Match Show — Ion, 10:45 p.m.
PWHL Walter Cup Playoffs
Semifinals
Game 1, Place Bell, Laval, Quebec, Montréal, Canada
Minnesota Frost. at Montréal Victoire — Prime Video (Canada)/Scripps Sports Network/YouTube/WFTC, 2 p.m.
Game 2, Tsongas Center, Lowell, MA
Ottawa Charge at Boston Fleet — TSN3/TSN5/Scripps Sports Network/YouTube, 7 p.m.//NESN, 8 p.m. (joined in progress) (Boston leads series 1-0)
Serie A
Matchday 35
Udinese Calcio vs. Torino FC — Paramount+, 9 a.m.
Como 1907 vs. SSC Napoli — Paramount+, noon
Atalanta BC vs. Genoa CFC — Paramount+, 2:45 p.m.
Bologna FC 1909 vs. Cagliari Calcio — Paramount+, 6:30 a.m. (Sunday)
Soccer
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 1:30 p.m.
Misión Europa — TUDN, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 8 p.m.
Línea de cuatro — TUND, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Sunday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
E60: Unrivaled — ESPN2, 8 a.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN, 11 a.m.
Racing on the Edge: 2026, Flight at Breaking Point — BBC News, 11:30 a.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 11:30 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
All ACC — ACC Network, 6 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m..
TechXplore: Japan, Tokyo Deaflympics — BBC News, 8:30 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
The B1G Show — Big Ten Network, 1 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Madrid Open, La Caja Mágica, Madrid, Spain
Women’s Final: Mirra Andreeva vs. Marta Kostyuk/Men’s Doubles Final — Tennis Channel, 8 a.m.
Tennis Channel Live at Madrid — Tennis Channel, 1 p.m.
UEFA Women’s Champions League
Semifinal
Leg 2, Groupama Stadium, Décines-Charpieu, France
OL Lyonnes vs. Arsenal — CBS Sports Network, 9 a.m. (1st leg aggregate 1-2)
UEFA Women’s Champions League Today Pre Match Show — CBS Sports Network, 8:30 a.m.
UEFA Women’s Champions League Today Post-Match Show — CBS Sports Network, 11 a.m.
UFL
Week 6
Dallas Renegades at DC Defenders — ABC/ESPN Unlimited, noon
WNBA Preseason
Nigeria National Team at Indiana Fever — Prime Video/WALV, 3 p.m.
Women’s Super League
Matchday 21
Manchester United vs. Brighton & Hove Albion — ESPN+, 7 a.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.