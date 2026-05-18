All Times Eastern
College Baseball
Patriot League Baseball Championship
Game 1, Depew Field at Marren Park, Bucknell University, Lewisburg, PA
Holy Cross at Bucknell — ESPN+, 2 p.m.
College Basketball
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
College Football
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
All-Access: Florida Spring Football — SEC Network, 7 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 9:30 p.m.
Cycling
Giro d’Italia
Stage 10: Viareggio to Massa Tudor ITT — truTV/HBO Max, 6:30 a.m. (Tuesday)
English Premier League
Matchweek 37
Arsenal vs. Burnley — USA Network/Universo, 2:55 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Tim Howard/Robbie Mustoe
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
Premier League: Extra — Universo, 2:30 p.m.
Golf
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
Ask Rory — Golf Channel, 5 p.m.
Ask Rory — Golf Channel, 5:30 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Chanel, 7 p.m.
Rory McIlroy’s Ode to the Melbourne Sandbelt — Golf Channel, 7:30 p.m.
U.S. Open Epics: Greatest Moment of the U.S. Women’s Open — Golf Channel, 8 p.m.
Hockey
Men’s
IIHF Ice Hockey World Championship
Group Play
Group A, Swiss Life Arena, Zurich, Switzerland
Finland vs. United States — TSN4/NHL Network, 10 a.m.
Germany vs. Switzerland — TSN4/YouTube, 2 p.m.
Group B, BCF Arena, Fribourg, Switzerland
Canada vs. Denmark — TSN1/YouTube, 10 a.m.
Sweden vs. Czechia — TSN1/NHL Network, 2 p.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Indianapolis 500, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN
Announcers: Will Buxton/Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Georgia Henneberry//Kevin Lee//Jamie Little
Practice 7 — FS1/Fox One, 1 p.m.
MLB
American League
Baltimore at Tampa Bay — MASN/Rays.TV, 6:30 p.m.
Cleveland at Detroit — FS1/Fox One//CleGuardians.TV/Detroit SportsNet, 6:30 p.m.
Toronto at New York Yankees — Sportsnet One/YES, 7 p.m.
Boston at Kansas City — NESN/Royals.TV, 7:30 p.m.
Houston at Minnesota — Space City Home Network/Twins.TV, 7:30 p.m.
Chicago White Sox at Seattle — Chicago Sports Network/Mariners.TV, 9:30 p.m.
Sacramento at Anaheim — NBC Sports California/Angels Broadcast Television, 9:30 p.m.
National League
Atlanta at Miami — BravesVision/Marlins.TV, 6:30 p.m.
Cincinnati at Philadelphia — Reds.TV/NBC Sports Philadelphia, 6:30 p.m.
New York Mets at Washington — SNY/Nationals.TV, 6:30 p.m.
Milwaukee at Chicago Cubs — Brewers.TV/Marquee Sports Network, 7:30 p.m.
Los Angeles Dodgers at San Diego — Spectrum SportsNet LA/Padres.TV, 9:30 p.m.
San Francisco at Arizona — NBC Sports Bay Area/Dbacks.TV, 9:30 p.m.
Interleague
Texas at Colorado — Rangers Sports Network/Rockies.TV, 8:30 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
MLB on FS1 Pregame — FS1/Fox One, 6 p.m.
Baseball Tonight with Buster Olney — ESPN2, 6:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet One, 6:30 p.m.
MLB Tonight: Inside the Park — MLB Network, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 9 p.m.
MLB on FS1 Postgame — FS1/Fox One, 9:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Tuesday)
NBA Playoffs
Western Conference Finals
Game 1, Paycom Center, Oklahoma City, OK
Announcers: Mike Tirico/Jamal Crawford/Reggie Miller//Ashley ShahAhmadi
San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder — NBC/Peacock, 8:30 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime — Peacock, 7;30 p.m.
NBA Showtime — NBC/Peacock, 8 p.m.
NBA Showtime — Peacock, 11 p.m.
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
The Association: Pregame — NBA TV, 7:30 p.m.
NBA Action: Washington Wins the Draft Lottery — NBA TV, 10:30 p.m.
The Association: Postgame: San Antonio vs. Oklahoma City: Game 1 — NBA TV, 11 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Simms Complete — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Semifinals
Eastern Conference
Game 7, KeyBank Arena, Buffalo, NY
Announcers — Sportsnet/CBC: Chris Cuthbert/Craig Simpson//Kyle Bukauskas//ESPN/ESPN Unlimited: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan
Montréal Canadiens at Buffalo Sabres — Sportsnet/CBC/TVA Sports//ESPN/ESPN Unlimited, 7:30 p.m. (series tied 3-3)
Announcers: Steve Levy/Mark Messier/P.K. Subban
The Point — ESPN, 7 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 7 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 10:30 p.m.
PWHL Walter Cup Playoffs
Walter Cup Finals
Game 3, Canadian Tire Centre, Ottawa, Ontario, Canada
Montréal Victoire at Ottawa Charge — TSN3/RDS/Ion/YouTube, 6 p.m. (Montréal leads series 2-0)
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Last Train to North America: Toronto — ESPN2, 8 p.m.
Tricolor al Día — TUDN, 8 p.m.
Last Train to North America: Boston & New York — ESPN2, 8:30 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Last Train to North America: New York & Philadelphia — ESPN2, 9 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 9 p.m.
Last Train to North America: Atlanta & Miami — ESPN2, 9:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Destination World Cup 2026: Everything on the Line — FS1, 10 p.m.
Fox Sports FIFA World Cup Rank: Top 100 Players (50-21) — FS1, 10:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Sunday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
CBS Sports HQ — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show– ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
Trending Now — CBS Sports HQ, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
E60: The Oklahoma Standard — ESPNews, 7 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
30 for 30: Bullies of Baltimore — ESPN2, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 4 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
Courtside Live: French Open Qualifying/Geneva Open (ATP Tour)/Grand Prix son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem (WTA Tour)/Hamburg Open (ATP Tour)/Internationaux de Strasbourg (WTA Tour) — Tennis Channel, 4 a.m. (Tuesday)
WNBA
Washington Mystics at Dallas Wings — NBCSN/Peacock//Monumental Sports Network/KFAA, 8 p.m.
Connecticut Sun at Portland Fire — NBC Sports Boston/KPDX, 10 p.m.
