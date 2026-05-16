All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 10
Essendon Bombers vs. Fremantle Dockers — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
St. Kilda Saints vs. Richmond Tigers — FS2/Fox One, 1:13 a.m. (Sunday)
West Coast Eagles vs. Greater Western Sydney Giants — FS2/Fox One, 4 a.m. (Sunday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 3, Historic Grayson Stadium, Savannah, GA
Savannah Bananas vs. Coco Beach Coconuts — The CW, 7 p.m.
Savannah Bananas Pre-Game — The CW, 6:30 p.m.
Bundesliga
Matchday 34
1. FC Heidenheim vs. 1. FSV Mainz 05 — ESPN+, 9:20 a.m.
1. FC Union Berlin vs. FC Augsburg — ESPN+, 9:20 a.m.
Bayer 04 Leverkusen vs. Hamburger SV — ESPN+, 9:20 a.m.
Bayern München vs. 1. FC Köln — ESPN+, 9:20 a.m.
Borussia Mönchengladbach vs. TSG 1899 Hoffenheim — ESPN+, 9:20 a.m.
Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart — ESPN+, 9:20 a.m.
FC St. Pauli vs. VfL Wolfsburg — ESPN+, 9;20 a.m.
Sport-Club Freiburg vs. Red Bull Leipzig — ESPN+, 9:20 a.m.
SV Werder Bremen vs. Borussia Dortmund — ESPN+, 9:20 a.m.
Goal Arena-The Bundesliga Konferenz — ESPN+, 9;20 a.m.
Bundesliga Highlights Show — ESPN+, 4:30 p.m.
College Baseball
Georgia Tech at Boston College — ACC Network/ESPN Unlimited, noon
Mississippi State at Texas A&M — SEC Network/ESPN Unlimited, noon
Wake Forest at Duke — ACC Network/ESPN Unlimited, 3 p.m.
UCLA at Washington — Big Ten Network/Fox One, 3 p.m.
Mississippi at Alabama — SEC Network/ESPN Unlimited, 3 p.m.
USC at Oregon — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
College Lacrosse
Men’s
NCAA Division I Men’s Lacrosse Championship
Quarterfinals, James M. Shuart Stadium, Hofstra University, Hempstead, NY
Johns Hopkins vs. Notre Dame — ESPNU/ESPN Unlimited, noon
Syracuse vs. North Carolina — ESPNU/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.
NCAA Men’s Lacrosse Championhip Update — ESPNU, 2 p.m.
College Softball
NCAA Division I Softball Championship
Regionals — Double Elimination
Gainesville Regional, Katie Seashole Pressly Stadium, University of Florida, Gainesville, FL
Announcers: Kevin Fitzgerald/Nicole Mendes
Winners Bracket: Florida vs. Georgia Tech– SEC Network/ESPN Unlimited, 10 a.m.
Elimination Game: Texas State vs. Florida A&M — ESPN+, 12:30 p.m.
Elimination Game — ESPN+, 3 p.m.
Tallahassee Regional, JoAnne Graf Field at the Seminole Softball Complex, Florida State University, Tallahassee, FL
Announcers: Clay Matvick/Raine Wilson
Winners’ Bracket: Central Florida vs. Stetson — ESPN+, noon
Elimination Game: Florida State vs. Jacksonville State — ESPN+, 2:30 p.m.
Elimination Game — ESPN+, 5 p.m.
Athens Regional, Jack Turner Softball Stadium, University of Georgia, Athens, GA
Announcers: Mark Neely/Carol Bruggeman
Winners’ Bracket: Georgia vs. North Carolina-Greensboro — ESPN+, 1 p.m.
Elimination Game: Clemson vs. College of Charleston — ESPN+, 3:30 p.m.
Elimination Game — ESPN+, 6 p.m.
Austin Regional, Red and Charline McCombs Field, University of Texas, Austin, TX
Announcers: Alex Loeb/Cat Osterman
Winners’ Bracket: Wisconsin vs. Texas — ESPN/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Elimination Game: Wagner vs. Baylor — ESPN+, 3:30 p.m.
Elimination Game — ESPN+, 6 p.m.
Baton Rouge Regional, Tiger Park, Louisiana State University, Baton Route, LA
Announcers: Alex Perlman/Brittany McKinney
Winners’ Bracket: Virginia Tech vs. LSU — ESPN2/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Elimination Game: Akron vs. South Alabama — ESPN+, 3:30 p.m.
Elimination Game — ESPN+, 6 pm.
Durham Regional, Smith Family Stadium, Duke University, Durham, NC
Announcers: Chuckie Kempf/Jenny Dalton-Hill
Winners’ Bracket: Arizona vs. Duke — ESPN+, 1 p.m.
Elimination Game: Howard vs. Marshall — ESPN+, 3:30 p.m.
Elimination Game — ESPN+, 6 p.m.
Lincoln Regional, Bowlin Stadium, University of Nebraska, Lincoln, NE
Announcers: Beth Mowins/Jessica Mendoza/Michele Smith
Winners’ Game: Nebraska vs. Grand Canyon — ESPN+, 1 p.m.
Elimination Game: Louisville vs. South Dakota — ESPN+, 3:30 p.m.
Elimination Game — ESPN+, 6 p.m.
Stillwater Regional, Cowgirl Stadium, Oklahoma State University, Stillwater, OK
Announcers: Trey Bender/Natasha Watley
Winners’ Bracket: Stanford vs. Oklahoma State– ESPN+, 1 p.m.
Elimination Game: Eastern Illinois vs. Princeton — ESPN+, 3:30 p.m.
Elimination Game — ESPN+, 6 p.m.
Fayetteville Regional, Bogle Park, University of Arkansas, Fayetteville, AR
Announcers: Krista Blunk/Aleshia Ocasio
Winners’ Bracket: Arkansas vs. South Florida — ESPN+, 2 p.m.
Elimination Game: Washington vs. Fordham — ESPN+, 4:30 p.m.
Elimination Game — ESPN+, 7 p.m.
Tuscaloosa Regional, John and Ann Rhoads Softball Stadium, University of Alabama, Tuscaloosa, AL
Announcers: Nate Gatter/Monica Abbott
Winners’ Bracket Alabama vs. Belmont — ESPN+, 2 p.m.
Elimination Game; Southeast Louisiana vs. South Carolina Upstate — ESPN+, 4:30 p.m.
Elimination Game — ESPN+, 7 p.m.
College Station Regional, Davis Diamond, Texas A&M University, College Station, TX
Announcers: Eric Frede/Madison Shipman
Winners’ Bracket: Arizona State vs. Texas A&M — ESPN+, 3 p.m.
Elimination Game: McNeese vs. UConn — ESPN+, 5:30 p.m.
Elimination Game — ESPN+, 8 p.m.
Knoxville Regional, Sherri Parker Lee Stadium, University of Tennessee, Knoxville, TN
Announcers: Matt Schumacker/Amanda Scarborough
Winners’ Bracket: Virginia vs. Tennessee — ESPN/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Elimination Game: Indiana vs. Northern Kentucky — ESPN+ 5:30 p.m.
Elimination Game — ESPN+, 8 p.m.
Lubbock Regional, Tracy Sellers Field, Texas Tech University, Lubbock, TX
Announcers: Tiffany Greene/Erin Miller Thiessen
Winners’ Bracket: Mississippi vs, Texas Tech– ESPN2/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Elimination Game: Marist vs. Boston University — ESPN+, 5:30 p.m.
Elimination Game — ESPN+, 8 p.m.
Norman Regional, Love’s Field, University of Oklahoma, Norman, OK
Announcers: Lowell Galindo/Jennie Ritter
Winners’ Bracket: Kansas vs. Oklahoma — ESPN+, 3 p.m.
Elimination Game: Michigan vs. Binghamton — ESPN+, 5:30 p.m.
Elimination Game — ESPN+, 8 p.m.
Eugene Regional, Jane Sanders Stadium, University of Oregon, Eugene, OR
Announcers: Mike Couzens/Kenzie Fowler
Winners’ Bracket: Mississippi State vs. Oregon — ESPN+, 5 p.m.
Elimination Game: Idaho State vs. Saint Mary’s — ESPN+, 7:30 p.m.
Elimination Game — ESPN+, 10 p.m.
Los Angeles Regional, Easton Stadium, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA
Announcers: Courtney Lyle/Danielle Lawrie
Winners’ Bracket: UCLA vs. South Carolina — ESPN+, 5 p.m.
Elimination Game: California Baptist vs. Cal State-Fullerton — ESPN+, 7:30 p.m.
Elimination Game — ESPN+, 10 p.m.
Announcers: Kris Budden/Alyssa Lang/Tara Henry/Tori Vidales
7Innings Live — ESPN+, 1 p.m.
7Innings Live — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Cycling
Giro d’Italia
Stage 8: Chieti to Fermo — truTV/HBO Max, 7 a.m.
Stage 9: Cervia to Corno Alle Scale — trutV/HBO Max, 6 a.m. (Sunday)
Drag Racing
NHRA Mission Foods Drag Racing Series
Route 66 Nationals, Route 66 Raceway, Joliet, IL
Announcers: Brian Lohnes/Tony Pedregon//Amanda Busick//Bruno Massel
Qualifying Show 2 — FS1/Fox One, 11:30 p.m.
FA Cup
The Football Association
Final, Wembley Stadium, London, England, United Kingdom
Announcers — ESPN2/ESPN Unlimited: Jon Champion/Craig Burnley//ESPN Deportes/ESPN Unimited: Fernando Palomo/Eduardo Biscayart
Chelsea vs. Manchester City — ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 9:50 a.m.//ESPN2/ESPN Unlimited, 9:55 a.m.
ESPN FC: FA Cup Pregame Show — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 a.m.
ESPN FC: FA Cup Postgame Show — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Golf
PGA of America
PGA Championship, Aronimink Golf Club, Newtown Square, PA
3rd Round
Main Feed — ESPN+, 7:40 a.m.
Featured Group 1: Brian Campbell/Shane Lowry — ESPN+, 8:15 a.m.
Featured Group 2: Brian Harman/Justine Rose — ESPN+, 9:10 a.m.
Announcers — ESPN/ESPN Unlimited: Scott Van Pelt/David Duval/Dave Flemming/Geoff Oglivy/Curtis Strange/Matt Barrie//Ken Brown//Billy Kratzert//John Maginnes//Andy North//Suzy Whaley//Michael Collins//Jeff Darlington//Marty Smith
Main Feed — ESPN/ESPN Unlimited, 10 a.m.
Featured Holes: 13, 16, 17 — ESPN+, 10:30 a.m.
Featured Group 3: Dustin Johnson/Jordan Spieth — ESPN+. 10:45 a.m.
Featured Group 4: Rory McIlroy/Brooks Koepka — ESPN+, 10:55 a.m.
Announcers: Jim Nantz/Trevor Immelman/Andrew Catalon/Frank Nobilo/Colt Knost//Mark Immelman//Dottie Pepper//Johnson Wagner//Amanda Balionis
Main Feed — CBS/Paramount+, 1 p.m.
Scorecard live from Aronimink Golf Club — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Live From the PGA Championship — Golf Channel, 7.m.
Ladies European Tour
German Masters, Green Eagles Golf Courses, Hamburg, Germany
3rd Round — Golf Channel, 8 a.m.
LPGA Tour
Queen City Championship, Maketewah Country Club, Cincinnati, OH
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel/Karen Stupples//Jim Gallagher, Jr.
3rd Round — Golf Channel, 3 p.m.
Hockey
Men’s
IIHF Ice Hockey World Championship
Group Play
Group A, Swiss Life Arena, Zurich, Switzerland
Hungary vs. Finland — TSN3, 10 a.m.
Switzerland vs. Latvia — TSN3/NHL Network, 2 p.m.
Great Britain vs. United States — TSN1/NHL Network, 6 a.m. (Sunday)
Group B, BCF Arena, Fribourg, Switzerland
Italy vs. Canada — TSN1/NHL Network, 10 a.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Indianapolis 500, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN
Announcers: Will Buxton/Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Georgia Henneberry//Kevin Lee//Jamie Little
Practice 5 — FS2/Fox One, 8:30 a.m.
Qualifying Day 1 — FS2/Fox One, 11 a.m.
Qualifying Day 1 — FS1/Fox One, 2 p.m.
Qualifying Day 1 — Fox/Fox One, 4 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night
Allen vs. Costa, UFC Apex, Enterprise, NV
Prelims — Paramount+, 5 p.m.
Main Card — Paramount+, 8 p.m.
UFC Fight Night Pre-Show — Paramount+, 4 p.m.
Most Valuable Promotions
Ronda Rousey vs. Gina Carano, Intuit Dome, Inglewood, CA
Announcers: Mauro Ranallo/Kenny Florian//Sibley Scoles
Prelims — YouTube, 6 p.m.
Main Card — Netflix, 9 p.m.
MLB
American League
Toronto at Detroit — Sportsnet/Detroit SportsNet, 1 p.m.
Texas at Houston — Rangers Sports Network/Space City Home Network, 7 p.m.
National League
Arizona at Colorado — Dbacks.TV/Rockies.TV, 3 p.m.
Philadelphia at Pittsburgh — NBC Sports Philadelphia/SportsNet Pittsburgh, 4 p.m.
Interleague
MLB on FS1
Announcers: Connor Onion/Tom Verducci
Baltimore Orioles at Washington Nationals — FS1/Fox One//MASN/Nationals.TV, 4 p.m.
Baseball Night in America
Announcers: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal
New York Yankees at New York Mets — Fox/Fox One, 7:15 p.m.
Announcers: Aaron Goldsmith/Eric Karros
San Diego Padres at Seattle Mariners — Fox/Fox One, 7:15 p.m.
Fox Saturday Baseball — Fox/Fox One, 7 p.m.
Kansas City at St. Louis — Royals.TV/Cardinals.TV, 2:15 p.m.
Baltimore at Washington — MASN/Nationals.TV, 4 p.m.
Miami at Tampa Bay — Marlins.TV/Rays.TV, 4 p.m.
Cincinnati at Cleveland — Reds.TV/CleGuardians.TV, 6 p.m.
Chicago Cubs at Chicago White Sox — Marquee Sports Network/Chicago Sports Network, 7 p.m.
Milwaukee at Minnesota — Brewers.TV/Twins.TV, 7 p.m.
Boston at Atlanta — NESN/BravesVision, 7:15 p.m.
Los Angeles Dodgers at Anaheim — MLB Network (main)/Spectrum SportsNet LA/Angels Broadcast Television, 9:30 p.m.
San Francisco at Sacramento — MLB Network (backup)/NBC Sports Bay Area/NBC Sports California, 9:30 p.m.
Play Ball — MLB Network, noon
MLB Network Podcast — MLB Network, 12:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 12:30 p.m.
MLB Tonight: Inside the Park — MLB Network, 5 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 7 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Sunday)
MLS
Matchday 14
Montréal Impact vs. Chicago Fire — Apple TV, 4:30 p.m.
Charlotte FC vs. Toronto FC — Apple TV, 7:30 p.m.
D.C. United vs. St. Louis City SC — Apple TV, 7:30 p.m.
New England Revolution vs. Minnesota United — Apple TV, 7:30 p.m.
New York Red Bulls vs. New York City FC — Apple TV, 7:30 p.m.
Orlando City SC vs. Atlanta United — Apple TV, 7:30 p.m.
Philadelphia Union vs. Columbus Crew — Apple TV, 7:30 p.m.
Austin FC vs. Sporting Kansas City — Apple TV, 8:30 p.m.
Houston Dynamo vs. Vancouver Whitecaps — Appel TV, 8:30 p.m.
Seattle Sounders vs. LA Galaxy — Apple TV//FS1/Fox One, 9:15 p.m.
Real Salt Lake vs. Colorado Rapids — Apple TV, 9:30 p.m.
San Diego FC vs. FC Cincinnati — Apple TV, 9:30 p.m.
San José Earthquakes vs. FC Dallas — Apple TV, 10:30 p.m.
NASCAR
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
BetRivers 200, Dover Motor Speedway, Dover, DE
Practice and Qualifying — The CW app, 9:30 a.m.
Race — The CW, 4 p.m.
NASCAR Countdown Live — The CW, 3:30 p.m.
NASCAR Cup Series
All-Star Race, Dover Motor Speedway, Dover, DE
Qualifying/All-Stars Pit Crew Challenge — FS1/Fox One, noon
NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Semifinals
Eastern Conference
Game 6, Le Centre Bell, Montréal, Quebec, Canada
Announcers — ABC/ESPN Unlimited: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan//Sportsnet/CBC: Chris Cuthbert/Craig Simpson//Kyle Bukauskas
Buffalo Sabres at Montréal Canadiens — ABC/ESPN Unlimited//Sportsnet/CBC/TVA Sports, 8 p.m. (Montréal leads series 3-2)
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 4:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 7 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 7:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 11 p.m.
NWSL
Matchweek 8
North Carolina Courage vs. Chicago Stars — Ion, 6:30 p.m.
Denver Summit vs. Orlando Pride — Ion, 8:45 p.m.
PWHL Playoffs
Walter Cup Finals
Game 2, Place Laval, Montréal, Quebec, Canada
Ottawa Charge at Montréal Victoire — TSN1/RDS/Ion/YouTube, 2 p.m. (Montréal leads series 1-0)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Internazionali BNL d’Italia, Foro Italico, Rome, Italy
Women’s Singles Final — Tennis Channel, 11 a.m.
Tennis Channel Live at Rome — Tennis Channel, 1 p.m.
UFL
Week 8
DC Defenders at Louisville Kings — ABC/ESPN Unlimited, noon
Houston Gamblers at St. Louis Battlehawks — ABC/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Women’s Super League
Matchday 22
West Ham United vs. Manchester City — ESPN+, 7:45 a.m.
Brighton & Hove Albion vs. Tottenham Hotspur — ESPN+, 7:55 a.m.
Chelsea vs. Manchester United — ESPN+, 7:55 a.m.
Everton vs. Leicester City — ESPN+, 7:55 a.m.
Liverpool vs. Arsenal — ESPN+, 7:55 a.m.
London City Lionesses s. Aston Villa — ESPN+, 7:55 a.m.
