All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’ — Round 10
Adelaide Crows vs. North Melbourne Kangaroos — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
North Melbourne Demons s. Hawthorn Hawks — FS2/Fox One, 2 a.m. (Saturday)
Carlton Blues vs. Western Bulldogs — Fox Soccer Plus, 5:30 a.m. (Saiurday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 2, Historic Grayson Stadium, Savannah, GA
Savannah Bananas vs. Loco Beach Coconuts — truTV/HBO Max, 7 p.m.
Savannah Bananas Pre-Game — truTV/HBO Max, 6:30 p.m.
College Baseball
Nebraska at Minnesota — Big Ten Network/Fox One, 6 p.m.
North Carolina at North Carolina State — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Georgia at Auburn — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
UCLA at Washington — Big Ten Network/Fox One, 9 p.m.
College Softball
NCAA Division I Softball Championship
Regionals — Double Elimination
Gainesville Regional, Katie Seashole Pressly Stadium, University of Florida, Gainesville, FL
Announcers: Kevin Fitzgerald/Nicole Mendes
Florida A&M vs. Florida — SEC Network/ESPN Unlimited, 11 a.m.
Georgia Tech vs. Texas State — ESPN+, 1:30 p.m.
Durham Regional, Smith Family Stadium, Duke University, Durham, NC
Announcers: Chuckie Kempf/Jenny Dalton-Hill
Howard vs. Duke — ACC Network/ESPN Unlimited, noon
Marshall vs. Arizona — ESPN+, 2:30 p.m.
Tallahassee Regional, JoAnne Graf Field at the Seminole Softball Complex, Florida State University, Tallahassee, FL
Announcers: Clay Matvick/Raine Wilson
Stetson vs. Florida State — ESPNU/ESPN Unlimited, noon
Jacksonville State vs. Central Florida — ESPN+, 2:30 p.m.
Tuscaloosa Regional, John and Ann Rhoads Softball Stadium, University of Alabama, Tuscaloosa, AL
Announcers: Nate Gatter/Monica Abbott
South Carolina Upstate vs. Alabama — SEC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Belmont vs. Southeast Louisiana — ESPN+, 3:30 p.m.
Austin Regional, Red and Charline McCombs Field, University of Texas, Austin, TX
Announcers: Alex Loeb/Cat Osterman
Baylor vs. Wisconsin — ESPN+, 1:30 p.m.
Wagner vs. Texas — ESPN+, 4 p.m.
College Station Regional, Davis Diamond, Texas A&M University, College Station, TX
Announcers: Eric Frede/Madison Shipman
UConn vs. Texas A&M — ESPN2/ESPN Unlimited, 2 p.m.
McNeese vs. Arizona State — ESPN+, 4:30 p.m.
Lubbock Regional, Tracy Sellers Field, Texas Tech University, Lubbock, TX
Announcers: Tiffany Greene/Erin Miller Thiessen
Boston University vs. Mississippi — ESPNU/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Marist vs. Texas Tech — ESPN+, 4:30 p.m.
Stillwater Regional, Cowgirl Stadium, Oklahoma State University, Stillwater, OK
Announcers: Trey Bender/Natasha Watley
Princeton vs. Stanford — ACC Network/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Eastern Illinois vs. Oklahoma State — ESPN+, 4:30 p.m.
Norman Regional, Love’s Field, University of Oklahoma, Norman, OK
Announcers: Lowell Galindo/Jennie Ritter
Binghamton vs. Oklahoma — SEC Network/ESPN Unlimited, 3:30 p.m.
Michigan vs. Kansas — ESPNU/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Baton Rouge Regional, Tiger Park, Louisiana State University, Baton Route, LA
Announcers: Alex Perlman/Brittany McKinney
South Alabama vs. Virginia Tech — ESPN+, 4 p.m.
Akron vs. LSU — ESPN+, 6:30 p.m.
Lincoln Regional, Bowlin Stadium, University of Nebraska, Lincoln, NE
Announcers: Beth Mowins/Jessica Mendoza/Michele Smith
Grand Canyon vs. Louisville — ESPNU/ESPN Unlimited, 4 p.m.
South Dakota vs. Nebraska — ESPN+, 6:30 p.m.
Athens Regional, Jack Turner Softball Stadium, University of Georgia, Athens, GA
Announcers: Mark Neely/Carol Bruggeman
North Carolina-Greensboro vs. Clemson — ACC Network/ESPN Unlimited, 4:30 p.m.
College of Charleston vs. Georgia — ESPN+, 7 p.m.
Fayetteville Regional, Bogle Park, University of Arkansas, Fayetteville, AR
Announcers: Krista Blunk/Aleshia Ocasio
Fordham vs. Arkansas — ESPN+, 5:30 p.m/
South Florida vs. Washington — ESPNU/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Knoxville Regional, Sherri Parker Lee Stadium, University of Tennessee, Knoxville, TN
Announcers: Matt Schumacker/Amanda Scarborough
Northern Kentucky vs. Tennessee — SEC Network/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.
Indiana vs. Virginia — ESPN2/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Eugene Regional, Jane Sanders Stadium, University of Oregon, Eugene, OR
Announcers: Mike Couzens/Kenzie Fowler
Saint Mary’s vs. Mississippi State — ESPN+, 7:30 p.m.
Idaho State vs. Oregon — ESPNU/ESPN Unlimited, 10 p.m.
Los Angeles Regional, Easton Stadium, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA
Announcers: Courtney Lyle/Danielle Lawrie
Cal State-Fullerton vs. South Carolina — ESPN+, 7:30 p.m.
California Baptist vs. UCLA — ESPN2/ESPN Unlimited, 10 p.m.
Announcers: Kris Budden/Alyssa Lang/Tara Henry/Tori Vidales
7Innings Live — ESPN+, 1 p.m.
7Innings Live — ESPN2/ESPN Unlimited, 4 p.m.
7Innings Live — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
7Innings Live — ESPNU/ESPN Unlimited, 10 p.m.
Drag Racing
NHRA Mission Foods Drag Racing Series
Route 66 Nationals, Route 66 Raceway, Joliet, IL
Announcers: Brian Lohnes/Tony Pedregon//Amanda Busick//Bruno Massel
Qualifying Show — FS1/Fox One, 7:30 p.m.
EFL League Two
Semifinal
Leg 2, Peninsula Stadium, Salford, England, United Kingdom
Salford City vs. Grimsby Town — CBS Sports Golazo Network, 2:15 p.m. (1st aggregate 2-1)
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 4:15 p.m.
English Premier League
Matchweek 37
Aston Villa vs. Liverpool — NBCSN/Peacock, 2:55 p.m.
Announcers: Cara Banks/Robbie Earle/Tim Howard
Premier League Live — Peacock, 2:30 p.m.
Goal Zone — Peacock, 5 p.m.
Golf
PGA of America
PGA Championship, Aronimink Golf Club, Newtown Square, PA
2nd Round
Main Feed — ESPN+, 6:30 a.m.
Featured Holes: 15, 16, 17 — ESPN+, 7:45 a.m.
Featured Group 1: Viktor Hovland/Shane Lowry/Collin Morikawa — ESPN+, 8 a.m.
Featured Group 2: Tommy Fleetwood/Chris Gotterup/Robert MacIntyre — ESPN+, 8:15 a.m.
Featured Group 3: Keegan Bradley/Justin Thomas/Cameron Young — ESPN+. 8:25 a.m.
Featured Group 4: Matt Fitzpatrick/Justin Rose/Scottie Scheffler — ESPN+, 8:35 a.m.
Announcers — ESPN/ESPN Unlimited: Scott Van Pelt/David Duval/Dave Flemming/Geoff Oglivy/Curtis Strange/Matt Barrie//Ken Brown//Billy Kratzert//John Maginnes//Andy North//Suzy Whaley//Michael Collins//Jeff Darlington//Marty Smith
Main Feed — ESPN/ESPN Unlimited, noon
Scorecard live from Aronimink Golf Club — CBS Sports HQ, 8 p.m.
Live From the PGA Championship — Golf Channel, 8 p.m.
Ladies European Tour
German Masters, Green Eagles Golf Courses, Hamburg, Germany
2nd Round — Golf Channel, 8 a.m.
LPGA Tour
Queen City Championship, Maketewah Country Club, Cincinnati, OH
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel/Karen Stupples//Jim Gallagher, Jr.
2nd Round — Golf Channel, 3 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 4 p.m.
Hockey
Men’s
IIHF Ice Hockey World Championship
Group Play
Group A, Swiss Life Arena, Zurich, Switzerland
Finland vs. Germany — TSN5, 10 a.m.
United States vs. Switzerland — TSN5/NHL Network, 2 p.m.
Group B, BCF Arena, Fribourg, Switzerland
Canada vs. Sweden — TSN1/NHL Network, 10 a.m.
Czechia vs. Denmark — TSN1, 2 p.m.
Slovakia vs. Norway — TSN1/NHL Network, 6 a.m. (Saturday)
IndyCar
NTT IndyCar Series
Indianapolis 500, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN
Announcers: Will Buxton/Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Georgia Henneberry//Kevin Lee//Jamie Little
Fast Friday– FS2/Fox One, noon
Fast Friday — FS1/Fox One, 3 p.m.
Fast Friday — FS2/Fox One, 5 p.m.
Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 154, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 9:30 a.m.
Legacy Fighting Alliance
LFA 232
Vacant Featherweight World Title, Foxwoods Resort Casino, Mashantucket, CT
Erick Visconde vs. Gustavo Pintos — Vice TV, 9 p.m.
Most Valuable Promotions
Ronda Rousey vs. Gina Carano, Intuit Dome Outdoor Plaza, Inglewood, CA
Weigh-In — YouTube, 9 p.m.
UFC Fight Night Preview Show: Allen vs. Costa — Paramount+, 6 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
MLB
American League
Friday Night Baseball
Announcers: Alex Faust/Ryan Spilborghs//Tricia Whitaker
Toronto Blue Jays at Detroit Tigers — Apple TV, 6:45 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame Show — Apple TV, 6 p.m.
Texas at Houston — KDAF/Space City Home Network, 8 p.m.
National League
Philadelphia at Pittsburgh — NBC Sports Philadelphia/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
Arizona at Colorado — Dbacks.TV/Rockies.TV, 8:30 p.m.
Interleague
Friday Night Baseball
Announcers: Wayne Randazzo/Dontrelle Willis//Heidi Watney
New York Yankees at New York Mets — Apple TV, 7:15 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame Show — Apple TV, 6:30 p.m.
Baltimore at Washington — MASN/Nationals.TV, 6:45 p.m.
Cincinnati at Cleveland — MLB Network (backup)/Reds.TV/CleGuardians.TV, 7 p.m.
Miami at Tampa Bay — Marlins.TV/Rays.TV, 7 p.m.
Milwaukee at Minnesota — Brewers.TV/Twins.TV, 7 p.m.
Boston at Atlanta — MLB Network (main)/NESN/BravesVision, 7:15 p.m.
Chicago Cubs at Chicago White Sox — Marquee Sports Network/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
Kansas City at St. Louis — Royals.TV/Cardinals.TV, 8:15 p.m.
Los Angeles Dodgers at Anaheim — MLB Network (backup)/Spectrum SportsNet LA/Angels Broadcast Television, 9;30 p.m.
San Diego at Seattle — MLB Network (main)/Padres.TV/Mariners.TV, 9:30 p.m.
San Francisco at Sacramento — NBC Sports Bay Area/NBC Sports California, 9:30 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Saturday)
NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series
ECOSAVE 200, Dover Motor Speedway, Dover, DE
Jamie Little/Daniel Suarez//Josh Sims
Practice and Qualifying — Fox One, 12:30 p.m.
Race — FS1/Fox One, 5 p.m.
NASCAR Cup Series
All-Star Race, Dover Motor Speedway, Dover, DE
Announcers: Mike Joy/Clint Bowyer/Kevin Harvick/Kevin McReynolds//Regan Smith
Pit Road Qualifying Entry/Exit Practice — FS2/Fox One, 3 p.m.
NBA Playoffs
Conference Semifinals
Eastern Conference
Game 6, Rocket Arena, Cleveland, OH
Detroit Pistons at Cleveland Cavaliers — Prime Video, 7 p.m. (Cleveland leads series 3-2)
Western Conference
Game 6, Target Center, Minneapolis, MN
San Antonio Spurs at Minnesota Timberwolves — Prime Video, 9:30 p.m. (San Antonio leads series 3-2)
NBA on Prime Pregame — Prime Video, 6:30 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, midnight
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
The Hoop Collective — ESPNews, 5 p.m.
Chasing History: West Opening Round — NBA TV, 7:30 p.m.
Chasing History: East Opening Round — NBA TV, 8 p.m.
The Association: Postgame: Detroit vs. Cleveland: Game 6 — NBA TV, 9:30 p.m.
The Association: Postgame: San Antonio vs. Minnesota: Game 6 — NBA TV, midnight
The Association: Post Up — NBA TV, 2 a.m. (Saturday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Fantasy Football Today — CBS Sports Network, 1 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
The Schrager Hour — ESPNews, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
Top Shelf: 2026 Playoffs-Plays of the 1st Round — NHL Network, 4:30 p.m.
NHL Now — NHL Network, 5 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 7 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
NWSL
Matchweek 8
Kansas City Current vs. Houston Dash — Prime Video, 8 p.m.
Bay FC vs. Boston Legacy — Victory+, 10 p.m.
San Diego Wave vs. Washington Spirit — Victory+, 10 p.m.
Seattle Reign vs. Gotham FC — Victory+, 10 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5:30 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
TMZ Sports — FS1, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
All ACC — ACC Network, 4 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Chiney Today — ESPNews, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
All ACC — ACC Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 9 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 9 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 9:30 p.m.
All ACC — ACC Network, 10 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
TMZ Sports — FS1, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN , midnight
TMZ Sports Weekend — FS1, 12:30 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Saturday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Internazionali BNL d’Italia, Foro Italico, Rome, Italy
Men’s Semifinal 1/Women’s Doubles Semifinal 1 — Tennis Channel, 7:30 a.m.
Men’s Semifinal 2/Women’s Doubles Semifinal1 — Tennis Channel, 1 p.m.
Tennis Channel Live at Rome — Tennis Channel, 4:30 p.m.
UFL
Week 8
Orlando Storm at Dallas Renegades — Fox/Fox One, 8 p.m.
WNBA
WNBA on Ion
Washington Mystics at Indiana Fever — Ion, 7:30 p.m.
Chicago Sky at Phoenix Mercury — Ion, 10 p.m.
Toronto Tempo at Los Angeles Sparks — Ion/TSN1/TSN4, 10 p.m.
WNBA on Ion Pregame Show — Ion, 7 p.m.
WNBA on Ion Game Break Show — Ion, 9:30 p.m.
Las Vegas Aces at Connecticut Sun — KMCC/NBC Sports Boston, 7 p.m.
