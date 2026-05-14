All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 10
Sydney Swans vs. Collingwood Magpies — FS2/Fox One, 5:30 a.m. (Friday)
Gold Coast Suns vs. Port Adelaide Power — Fox Soccer Plus, 6 a.m. (Friday)
College Baseball
Nebraska at Minnesota — Big Ten Network/Fox One, 3 p.m.
North Carolina at North Carolina State — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Georgia at Auburn — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
UCLA at Washington — Big Ten Network/Fox One, 9 p.m.
Announcers: Matt Schick/Mike Rooney
Squeeze Play — ESPN+, 6 p.m.
Squeeze Play — ESPN2, 7 p.m.
At The Plate — Big Ten Network, 8:30 p.m.
College Lacrosse
Women’s
NCAA Division I Women’s Lacrosse Championship
Quarterfinals — Home Sites
Announcers: Jay Alter/Sheehan Stanwick Burch
Stony Brook at Johns Hopkins — ESPNU/ESPN Unlimited, noon
Announcers: Drew Carter/Charlotte North
Colorado at Northwestern — ESPNU/ESPN Unlimited, 2:30 p.m.
Announcers: Jay Alter/Sheehan Stanwick Burch
Navy at Maryland — ESPNU/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Announcers: Leah Secondo/Courtney Martinez Connor
Stanford at North Carolina — ESPNU/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
Announcers: Dana Boyle/Rachael DeCecco
NCAA Women’s Lacrosse Championship Studio — ESPNU/ESPN Unlimited, 2 p.m.
NCAA Women’s Lacrosse Championship Studio — ESPNU/ESPN Unlimited, 4:30 p.m.
NCAA Women’s Lacrosse Championship Studio — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Cycling
Giro d’Italia
Stage 6: Paestum to Napoli — truTV/HBO Max, 7:30 a.m.
EFL League One
Semifinal
Leg 2, University of Bradford Stadium, Bradford, West Yorkshire, England, United Kingdom
Bradford City vs. Bolton Wanderers — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m. (1st leg aggregate 0-1)
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
FA Cup
FA Cup Final Preview Show — ESPN+, 1 p.m.
Golf
PGA of America
PGA Championship, Aronimink Golf Club, Newtown Square, PA
1st Round
Main Feed — ESPN+, 6:30 a.m.
Featured Group 1: Sam Burns/Jason Day/Gary Woodland — ESPN+, 7:30 a.m.
Featured Holes: 15, 16, 17 — ESPN+, 8 a.m.
Featured Group 2: Ludvig Åberg/Bryson DeChambeau/Rickie Fowler — ESPN+, 8:15 a.m.
Featured Group 3: Tyrell Hatton/Brooks Koepka/Xander Schauffele — ESPN+. 8:25 a.m.
Featured Group 4: Rory McIlroy/Jon Rahm/Jordan Spieth — ESPN+, 8:35 a.m.
Announcers — ESPN/ESPN Unlimited: Scott Van Pelt/David Duval/Dave Flemming/Geoff Oglivy/Curtis Strange/Matt Barrie//Ken Brown//Billy Kratzert//John Maginnes//Andy North//Suzy Whaley//Michael Collins//Jeff Darlington//Marty Smith
Main Feed — ESPN/ESPN Unlimited, noon
Scorecard live from Aronimink Golf Club — CBS Sports HQ, 8 p.m.
Live From the PGA Championship — Golf Channel, 8 p.m.
Ladies European Tour
German Masters, Green Eagles Golf Courses, Hamburg, Germany
1st Round — Golf Channel, 8 a.m.
LPGA Tour
Queen City Championship, Maketewah Country Club, Cincinnati, OH
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel/Karen Stupples//Jim Gallagher, Jr.
1st Round — Golf Channel, 3 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 4 p.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Indianapolis 500, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, IN
Announcers: Will Buxton/Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Georgia Henneberry//Kevin Lee//Jamie Little
Practice 3 — FS2/Fox One, noon
Practice 3 — FS1/Fox One, 4 p.m.
Bobby Rahal: True American Racer — FS1, 6 p.m.
Behind the Broadcast: Indy 500 — FS1, 10 p.m.
LaLiga
Matchday 36
Valencia vs. Rayo Vallecano — ESPN Deportes/ESPN+, 12:55 p.m.
Girona vs. Real Sociedad — ESPN+, 1:50 pm.
Real Madrid vs. Real Oviedo — ESPN Deportes/ESPN+, 3 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 p.m.
Mixed Martial Arts
Most Valuable Promotions
Rousey vs. Carano, Intuit Dome Outdoor Plaza, Inglewood, CA
Press Conference — YouTube, 9 p.m.
MLB
American League
Seattle at Houston — Mariners.TV/Space City Home Network, 2 p.m.
Kansas City at Chicago White Sox — Royals.TV/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
National League
Colorado at Pittsburgh — MLB Network (main)/Rockies.TV/SportsNet Pittsburgh, 12:30 p.m.
Washington at Cincinnati — MLB Network (backup)/Nationals.TV/Reds.TV, 12:30 p.m.
San Diego at Milwaukee — Padres.TV/Brewers.TV, 1:30 p.m.
San Francisco at Los Angeles Dodgers — MLB Network/NBC Sports Bay Area/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
Interleague
Detroit at New York Mets — Detroit SportsNet/SNY, 1 p.m.
Miami at Minnesota — Marlins.TV/Twins.TV, 1:30 p.m.
St. Louis at Sacramento — Cardinals.TV/NBC Sports California, 3 p.m./MLB Network, 3:30 p.m. (joined in progress)
Philadelphia at Boston — NBC Sports Philadelphia/NESN, 6:45 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 2 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 6 p.m.
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 8 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Friday)
NASCAR
SPEED With Harvick & Buxton — FS1/Fox One, 7 p.m.
Kevin Harvick’s Happy Hour — FS1/Fox One, 7:30 p.m.
NBA
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Draft Combine: Day 3 — NBA TV, 2 p.m.
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
NBA Action — NBA TV, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 8 p.m.
NFL
Announcers:Laura Rutledge/Kyle Brandt/Andrew Hawkins/Dan Orlovsky/Peter Schrager//Adam Schefter
SportsCenter Special: 2026 NFL Schedule Release — ESPN/NFL Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Simms Complete — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Semifinals
Eastern Conference
Game 5, KeyBank Arena, Buffalo, NY
Announcers — Sportsnet/CBC: Chris Cuthbert/Craig Simpson//Kyle Bukauskas//TNT/truTV/HBO Max: Brendan Burke/Shane Hnidy/Darren Pang//Jackie Redmond
Montréal Canadiens at Buffalo Sabres — Sportsnet/Sportsnet One/CBC/TVA Sports//TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m. (series tied 2-2)
Western Conference
Game 6, Honda Center, Anaheim, CA
Announcers — TNT/truTV/HBO Max: John Forslund/Jody Shelley/Chris Mason
Vegas Golden Knights at Anaheim Ducks — TNT/truTV/HBO Max//Sportsnet/Sportsnet 360/TVA Sports, 9:30 p.m.
Announcers: Liam McHugh/Paul Bissonnette/Anson Carter/Chris Chelios
NHL on TNT Face Off — TNT/truTV/HBO Max, 6:30 p.m.
NHL on TNT Postgame — TNT/truTV/HBO Max, midnight
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet/Sportsnet One, 6:30 p.m.
Missin Curfew – DraftKings Network, 8 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 10 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 10:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 12:30 a.m. (Friday)
PWHL Walter Cup Playoffs
Walter Cup Finals
Game 1, Place Bell, Laval, Quebec, Canada
Ottawa Charge at Montréal Victoire — TSN1/TSN5/RDS/Ion, 7 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 6 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 7 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Women’s Football Weekly — Fox Soccer Plus, 10:30 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
We Need to Talk — CBS Sports Network, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPN2, 5 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All ACC — ACC Network, 10 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Friday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Friday)
Contacto deportivo — TUDN, 3 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Friday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Internazionali BNL d’Italia, Foro Italico, Rome, Italy
Men’s Quarterfinal 3/Women’s Semifinal 1 — Tennis Channel, 7 a.m.
Men’s Quarterfinal 4/Women’s Semifinal 2 — Tennis Channel, 1 p.m.
Tennis Channel Live at Rome — Tennis Channel, 4:30 p.m.
WNBA
Minnesota Lynx at Dallas Wings — Prime Video, 8 p.m.
New York Liberty at Portland Fire — Prime Video/WWOR, 10 p.m.
