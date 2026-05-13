All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 10
Brisbane Lions vs. Geelong Cats — FS2/Fox Soccer Plus, 5:30 a.m. (Thursday)
Bundesliga
Bundesliga Weekly — ESPN+, 5:30 p.m.
College Softball
SEC Inside: Softball Tournament — ESPNU, 1:30 p.m.
Game On: Journey to the NCAA Championship: Softball — ESPN2, 7 p.m.
EFL League One
Semifinal
Leg 2, Edgeley Park Stadium, Edgeley, Stockport, England, United Kingdom
Stockport County vs. Stevenage — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m. (1st leg aggregate 1-0)
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
English Premier League
Matchweek 36
Announcers: Peter Drury/Graeme Le Saux
Manchester City vs. Crystal Palace — USA Network, 2:55 p.m.
Announcers: Cara Banks/Robbie Earle/Robbie Mustoe
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
Golf
Live From the PGA Championship — Golf Channel, 9 a.m.
Wednesday at the PGA Championship — ESPN Unlimited, noon
Scorecard — CBS Sports Network, 1 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 4 p.m.
Live From the PGA Championship — Golf Channel, 7 p.m.
Hockey
QMJHL
Final – Gilles Courteau Trophy
Game 4, Centre Georges-Vézina, Saguenay, Quebec, Canada
Moncton Wildcats at Chicoutimi Saguenéens — TSN3/NHL Network, 7 p.m. (Chicoutimi leads series 2-1)
IndyCar
NTT IndyCar Series
Indianapolis 500, Indianapolis Motor Speedway. Indianapolis, IN
Announcers: Will Buxton/Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Georgia Henneberry//Kevin Lee//Jamie Little
Practice 2 — FS2/Fox One, noon
Practice 2 — FS1/Fox One, 4 p.m.
LaLiga
Matchday 36
Villarreal CF vs. Sevilla — ESPN Deportes/ESPN+, 12:55 p.m.
RCD Espanyol de Barcelona vs. Athletic Club Bilbao — ESPN+, 12:55 p.m.
Deportivo Alavés vs. Barcelona — ESPN Deportes/ESPN+, 3 p.m.
Getafe CF vs. RCD Mallorca — ESP, 3:25 p.m.
Ligue 1
Round 29
Stade Brestois 29 vs. RC Strasbourg Alsace — beIN Sports/beIN Sports en Español, 12:55 p.m.
RC Lens vs. Paris Saint-Germain — beIN Sports/beIN Sports en Españo, 2:55 p.m.
Ligue 1-Highlight Show: Round 33 — beIN Sports, 6 p.m.
This Is Paris — beIN Sports, 6:30 p.m.
MLB
American League
Anaheim at Cleveland — MLB Network/Angels Broadcast Television/CleGuardians.TV, 1 p.m.
New York Yankees at Baltimore — Prime Video (NY, CT, NJ)/MASN, 1 p.m.
Tampa Bay at Toronto — Rays.TV/Sportsnet One, 7 p.m.
Kansas City at Chicago White Sox — Royals.TV/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
Seattle at Houston — Mariners.TV/Space City Home Network, 9:30 p.m.
National League
Colorado at Pittsburgh — MLB Network (backup)/Rockies.TV/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
Washington at Cincinnati — Nationals.TV/Reds.TV, 6:30 p.m.
Chicago Cubs at Atlanta — Marquee Sports Network/BravesVision, 7:15 p.m.
San Diego at Milwaukee — Padres.TV/Brewers.TV, 7:30 p.m.
San Francisco at Los Angeles Dodgers — MLB Network/NBC Sports Bay Area/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
Interleague
Philadelphia at Boston — MLB Network (main)/NBC Sports Philadelphia/NESN, 6:45 p.m.
Detroit at New York Mets — Detroit SportsNet/SNY, 7 p.m.
Miami at Minnesota — Marlins.TV/Twins.TV, 7:30 p.m.
Arizona at Texas — Dbacks.TV/Rangers Sports Network, 8 p.m.
St. Louis at Sacramento — Cardinals.TV/NBC Sports California, 9:30 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet One, 6:30 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 9:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Thursday)
MLS
Matchday 13
Announcers — English: Tony Husband/Ross Smith//Spanish: Ramses Sandoval/Miguel Gallardo//FS1: Josh Eastern/Lloyd Sam
Charlotte FC vs. New York City FC — Apple TV/FS1, 7:15 p.m.
Announcers — English: Michael Watts/Lori Lindsey//Spanish: Sergio Ruiz/Walter Rocque
D.C. United vs. Chicago Fire — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Jake Zivin/Taylor Twellman//Spanish: Sammy Sadovnik/Diego Valeri//Antonella Gonzalez
FC Cincinnati vs. Inter Miami — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Jessica Charman/Ian Joy//Spanish: Jesús Acosta//French: Frédéric Lord/Vincent Destouches
Montréal Impact vs. Portland Timbers — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Jonathan Yardley/Giovanni Savarese//Spanish: Moises Linares
New England Revolution vs. Nashville SC — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Steve Cangialosi/Danny Higginbotham//Spanish: Bruno Vain/Andrés Agulla
New York Red Bulls vs. Columbus Crew — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Evan West/Dax McCarthy//Spanish: Nacho Garcia
Orlando City SC vs. Philadelphia Union — Apple TV, 7:30 p.m.
Announcers — English: Mark Rogondino/Heath Pearce//Spanish: Carlos Suarez
FC Dallas vs. Vancouver Whitecaps — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Blake Price/Kyndra de St. Aubin//Spanish: Raul Guzman
Minnesota United vs. Colorado Rapids — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Nate Bukaty/Devon Kerr//Spanish: Diego Pessolano/Daniel Chapela
Sporting Kansas City vs. LA Galaxy — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Francisco X. Rivera/Calen Carr//Spanish: Alejandro Figueredo/Tony Cherchi
St. Louis City SC vs. LAFC — Apple TV, 8:30 p.m.
Announcers — English: Christian Miles/Kacey White//Spanish: Jorge Pérez-Navarro/Marcelo Balboa
Real Salt Lake vs. Houston Dynamo — Apple TV, 9:30 p.m.
Announcers — English: Keith Costigan/Maurice Edu//Spanish: Pablo Ramírez/Jesus Bracamontes//FS1: Josh Eastern/Lloyd Sam
San Diego FC vs. Atlanta United — Apple TV/FS1, 9;30 p.m.
Announcers — English: Max Bretos/Brian Dunseth//Spanish: Carlos Mauricio Ramírez
Seattle Sounders vs. San José Earthquakes — Apple TV, 9:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Sacha Kljestan/Bradley Wright-Phillips
MLS Countdown — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Sammy Sadovnik/Diego Valeri//Antonella Gonzalez
MLS La Previa live from TQL Stadium, Cincinnati, OH — Apple TV, 6:30 p.m.
Announcers: Kevin Egan/Kaylyn Kyle/Dax McCarty/Bradley Wright-Philips
MLS 360 — Apple TV, 7:30 p.m.
NBA Playoffs
Conference Semifinals
Eastern Conference
Game 5, Little Caesars Arena, Detroit, MI
Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons — ESPN/ESPN Unlimited, 8 p.m. (series tied 2-2)
Announcers: Ernie Johnson/Charles Barkley/Shaquille O’Neal/Kenny Smith
NBA Tip-Off — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Inside the NBA — ESPN/ESPN Unlimited, 10:30 p.m.
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Draft Combine: Day 1 — ESPN2, 2 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
The Hoop Collective — ESPNews, 4 p.m.
NBA Draft Combine: Day 1 — NBA TV, 4 p.m.
The Association: Postgame: Cleveland vs. Detroit: Game 5 — NBA TV, 10:30 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Pushing the Pile — CBS Sports Network, noon
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
This Is Football — ESPNews, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Semifinals
Western Conference
Game 5, Ball Arena, Denver, CO
Announcers — TNT/truV/HBO Max: Kenny Albert/Eddie Olczyk/Brian Boucher//Sportsnet/CBC: Harnarayan Singh/Louie DeBrusk//David Amber//Sean Reynolds
Minnesota Wild at Colorado Avalanche — TNT/truTV/HBO Max//Sportsnet/CBC/TVA Sports, 8 p.m. (Colorado leads series 3-1)
Announcers: Liam McHugh/Paul Bissonnette/Anson Carter/Henrik Lundqvist
NHL on TNT Face Off — TNT/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
NHL on TNT Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 10:30 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 7:30 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 10 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 11 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
US Against the World: Four Years with the Men’s National Soccer Team: The Golden Generation — HBO, 6:05 p.m.
FIFA World Cup 2026: Stories From the Cities: New York-New Jersey — FS1, 6:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Thursday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Inside ACCess — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 6:30 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 8 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
TMZ Sports — FS1, 12:30 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 12:30 a.m. (Thursday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Thursday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1;30 a.m. (Thursday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2:30 a.m. (Thursday)
Contacto deportivo — TUDN, 3 a.m. (Thursday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Thursday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Thursday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Thursday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Thursday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Thursday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Internazionali BNL d’Italia, Foro Italico, Rome, Italy
Men’s Quarterfinal 1/Women’s Quarterfinal 3 — Tennis Channel, 7 a.m.
Men’s Quarterfinal 2/Women’s Quarterfinal 4 — Tennis Channel, 1 p.m.
Tennis Channel Live at Rome — Tennis Channel, 5 p.m.
WNBA
WNBA on USA
Announcers: Meghan McPeak/Amy Audibert//Edona Thaqi
Las Vegas Aces at Connecticut Sun — USA Network/KMCC/NBC Sports Boston, 8 p.m.
Announcers: Kate Scott/Lea B. Olsen//Paris Lawson
Indiana Fever at Los Angeles Sparks — USA Network/Spectrum SportsNet, 10:30 p.m.
Announcers: Elle Duncan/Chamique Holdsclaw/Renee Montgomery
WNBA on USA Pregame — USA Network, 7:30 p.m.
Seattle Storm at Toronto Tempo — KUNS/TSN4, 7 p.m.
Chicago Sky at Golden State Valkyries — WCIU/KPYX, 10 p.m.
Toronto Tempo Basketball Pre-Game — TSN4, 6:30 p.m.
Women’s Super League
Matchday 21
Arsenal vs. Everton — ESPN+, 1:55 p.m.
