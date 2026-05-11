May 7, 2026; Oklahoma City, Oklahoma, USA; Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander (2) goes up for a basket in front of Los Angeles Lakers forward LeBron James (23) in the second half during game two of the second round of the 2026 NBA Playoffs at Paycom Center. Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images
By Ken Fang

All Times Eastern

College Basketball
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 9;30 a.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.

College Football
Authentic ACC: Virginia Tech Spring Football — ACC Network, 3 p.m.
Always College Football — ESPNews, 6 p.m.
All-Access: Oklahoma Spring Football — SEC Network, 9 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 9:30 p.m.

College Volleyball
Men’s
National Collegiate Men’s Volleyball Championship
National Championship, Pauley Pavilion, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA
Cal-Irvine vs. Hawai’i — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.

EFL Championship
Semifinal
Leg 2, The Den, London, England, United Kingdom
Millwall vs. Hill City — CBS Sports Network/Paramount+, 3 p.m. (1st leg aggregate 0-0)

CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 2:30 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 5 p.m.

English Premier League
Matchweek 3
Announcers — USA Network: Peter Drury/Graeme Le Saux
Tottenham Hotspur vs. Leeds United — USA Network/Universo, 2:55 p.m.

Announcers: Cara Banks/Robbie Earle/Robbie Mustoe
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.

Premier League: Extra — Universo, 2:30 p.m.

Golf
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Live From The PGA Championship — Golf Channel, 7 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 11 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 11:30 p.m.

LaLiga
Matchday 35
Rayo Vallecano vs. Girona FC — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.

MLB
American League
Anaheim at Cleveland — Angels Broadcast Television/CleGuardians.TV, 6 p.m.
New York Yankees at Baltimore — YES/MASN, 6:30 p.m.
Tampa Bay at Toronto — Rays.TV/Sportsnet One, 7 p.m.
Seattle at Houston — FS1/Fox One//Mariners.TV/Space City Home Network, 8 p.m.

National League
San Francisco at Los Angeles Dodgers — MLB Network/NBC Sports Bay Area/SportsNet LA, 10 p.m.

Interleague
Arizona at Texas — Dbacks.TV/Rangers Sports Network, 8 p.m.

Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.

Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.

Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon

Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.

Blue Jays Central — Sportsnet One, 6:30 p.m.
MLB on FS1 Pregame — FS1/Fox One, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 8 p.m.
MLB on FS1 Postgame — FS1/Fox One, 11 p.m.

Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Tuesday)

NASCAR
SPEED With Harvick & Buxton — FS1, midnight

NBA Playoffs
Conference Semifinals
Eastern Conference
Game 4, Rocket Arena, Cleveland, OH
Announcers: Noah Eagle/Grant Hill/Robbie Hummel//Ashley ShahAhmadi
Detroit Pistons at Cleveland Cavaliers — NBC/Peacock, 8 p.m. (Detroit leads series 2-1)

Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime — Peacock, 7 p.m.
NBA Showtime — NBC/Peacock, 10:30 p.m.

Western Conference
Game 4, Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers — Prime Video, 10:30 p.m.

NBA on Prime Pregame — Prime Video, 10 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, 1 a.m. (Tuesday)

Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
The Association: Postgame: Detroit vs. Cleveland: Game 4 — NBA TV, 10:30 p.m.
The Association: Postgame: Oklahoma City vs. Los Angeles Lakers: Game 4 — NBA TV, 1 a.m. (Tuesday)
The Association: Post Up — NBA TV, 3 a.m. (Tuesday)

NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 4 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.

NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Semifinals
Western Conference
Game 4, Grand Casino Arena, St. Paul, MN
Announcers — ESPN: Bob Wischusen/Erik Johnson//Leah Hextall//Sportsnet/CBC: Harnarayan Singh/Louie DeBrusk//David Amber//Sean Reynolds
Colorado Avalanche at Minnesota Wild — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet/CBC/TVA Sports, 8 p.m. (Colorado leads series 2-1)

NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 7 p.m.

Announcers: John Buccigross/Mark Messier/P.K. Subban
The Point — ESPN/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.

Hockey Central — Sportsnet, 7:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 8 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 11 p.m.

PWHL Walter Cup Playoffs
Semifinals
Game 5, Place Bell, Laval, Quebec, Canada
Minnesota Frost at Montréal Victoire — Scripps Sports Network/Prime Video (Canada)/YouTube/WFTC, 7 p.m. (series tied 2-2)

Serie A
Matchday 36
SSC Napoli vs. Bologna FC 1909 — Paramount+, 2:45 p.m.

Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Destination World Cup 2026: Providing Ground — FS1/Fox One, 11:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Tuesday)

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show– ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
ACC PM: ACC Spring Meetings — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
E60: The Oklahoma Standard — ESPNews, 7 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 4 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)

Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Internazionali BNL d’Italia, Foro Italico, Rome, Italy
Men’s Round of 16/Women’s Quarterfinals 1 & 2/Men’s Doubles 2nd Round — Tennis Channel, 5 a.m. (Tuesday)

