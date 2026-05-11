All Times Eastern
College Basketball
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 9;30 a.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
College Football
Authentic ACC: Virginia Tech Spring Football — ACC Network, 3 p.m.
Always College Football — ESPNews, 6 p.m.
All-Access: Oklahoma Spring Football — SEC Network, 9 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 9:30 p.m.
College Volleyball
Men’s
National Collegiate Men’s Volleyball Championship
National Championship, Pauley Pavilion, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA
Cal-Irvine vs. Hawai’i — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
EFL Championship
Semifinal
Leg 2, The Den, London, England, United Kingdom
Millwall vs. Hill City — CBS Sports Network/Paramount+, 3 p.m. (1st leg aggregate 0-0)
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 2:30 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Network, 5 p.m.
English Premier League
Matchweek 3
Announcers — USA Network: Peter Drury/Graeme Le Saux
Tottenham Hotspur vs. Leeds United — USA Network/Universo, 2:55 p.m.
Announcers: Cara Banks/Robbie Earle/Robbie Mustoe
Premier League Live — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5 p.m.
Premier League: Extra — Universo, 2:30 p.m.
Golf
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Live From The PGA Championship — Golf Channel, 7 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 11 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 11:30 p.m.
LaLiga
Matchday 35
Rayo Vallecano vs. Girona FC — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
MLB
American League
Anaheim at Cleveland — Angels Broadcast Television/CleGuardians.TV, 6 p.m.
New York Yankees at Baltimore — YES/MASN, 6:30 p.m.
Tampa Bay at Toronto — Rays.TV/Sportsnet One, 7 p.m.
Seattle at Houston — FS1/Fox One//Mariners.TV/Space City Home Network, 8 p.m.
National League
San Francisco at Los Angeles Dodgers — MLB Network/NBC Sports Bay Area/SportsNet LA, 10 p.m.
Interleague
Arizona at Texas — Dbacks.TV/Rangers Sports Network, 8 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet One, 6:30 p.m.
MLB on FS1 Pregame — FS1/Fox One, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 8 p.m.
MLB on FS1 Postgame — FS1/Fox One, 11 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Tuesday)
NASCAR
SPEED With Harvick & Buxton — FS1, midnight
NBA Playoffs
Conference Semifinals
Eastern Conference
Game 4, Rocket Arena, Cleveland, OH
Announcers: Noah Eagle/Grant Hill/Robbie Hummel//Ashley ShahAhmadi
Detroit Pistons at Cleveland Cavaliers — NBC/Peacock, 8 p.m. (Detroit leads series 2-1)
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime — Peacock, 7 p.m.
NBA Showtime — NBC/Peacock, 10:30 p.m.
Western Conference
Game 4, Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers — Prime Video, 10:30 p.m.
NBA on Prime Pregame — Prime Video, 10 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, 1 a.m. (Tuesday)
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
The Association: Postgame: Detroit vs. Cleveland: Game 4 — NBA TV, 10:30 p.m.
The Association: Postgame: Oklahoma City vs. Los Angeles Lakers: Game 4 — NBA TV, 1 a.m. (Tuesday)
The Association: Post Up — NBA TV, 3 a.m. (Tuesday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 4 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Semifinals
Western Conference
Game 4, Grand Casino Arena, St. Paul, MN
Announcers — ESPN: Bob Wischusen/Erik Johnson//Leah Hextall//Sportsnet/CBC: Harnarayan Singh/Louie DeBrusk//David Amber//Sean Reynolds
Colorado Avalanche at Minnesota Wild — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet/CBC/TVA Sports, 8 p.m. (Colorado leads series 2-1)
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 7 p.m.
Announcers: John Buccigross/Mark Messier/P.K. Subban
The Point — ESPN/ESPN Unlimited, 7:30 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 7:30 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 8 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 11 p.m.
PWHL Walter Cup Playoffs
Semifinals
Game 5, Place Bell, Laval, Quebec, Canada
Minnesota Frost at Montréal Victoire — Scripps Sports Network/Prime Video (Canada)/YouTube/WFTC, 7 p.m. (series tied 2-2)
Serie A
Matchday 36
SSC Napoli vs. Bologna FC 1909 — Paramount+, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 10 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Destination World Cup 2026: Providing Ground — FS1/Fox One, 11:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Tuesday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show– ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
ACC PM: ACC Spring Meetings — ACC Network, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
E60: The Oklahoma Standard — ESPNews, 7 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 4 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Internazionali BNL d’Italia, Foro Italico, Rome, Italy
Men’s Round of 16/Women’s Quarterfinals 1 & 2/Men’s Doubles 2nd Round — Tennis Channel, 5 a.m. (Tuesday)
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.