All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 8
Essendon Bombers vs. Brisbane Lions — Fox Soccer Plus, 10:20 p.m.
West Coast Eagles vs. Richmond Tigers — Fox Soccer Plus, 2 a.m. (Saturday)
Geelong Cats vs. North Melbourne Kangaroos — FS2/Fox One, 2:30 a.m. (Saturday)
Carlton Blues vs. St. Kilda Saints — FS2/Fox One, 5:30 a.m. (Saturday)
College Baseball
Auburn at Texas A&M — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Air Force at New Mexico — Mountain West Network, 8 p.m.
Nevada at San Diego State –Ryz Sports Network, 9 p.m.
Fresno State at Washington State — Mountain West Network, 9:05 p.m.
Grand Canyon at San José State — Mountain West Network, 9:05 p.m.
College Basketball
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.
College Beach Volleyball
Women’s
National Collegiate Women’s Beach Volleyball Championship
First Round, Gulf Place, Gulf Shores, AL
Announcers: Courtney Lyle/Holly McPeak//Madison Fitzpatrick
Texas A&M-C0rpus Christi vs. USC — ESPN2/ESPN Unlimited, 10 a.m.
Stetson vs. Florida State — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 a.m.
Announcers: Sam Gore/Nicole Branagh//Dawn Davenport
Tennessee-Chattanooga vs. Stanford — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Long Beach State vs. Cal — ESPN2/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Announcers: Courtney Lyle/Holly McPeak//Madison Fitzpatrick
Georgia State vs. Texas — ESPN2/ESPN Unlimited, 2 p.m.
TCU vs. Loyola Marymount — ESPN2/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Announcers: Sam Gore/Nicole Branagh//Dawn Davenport
Tulane vs. UCLA — ESPN2/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Grand Canyon vs. Cal Poly — ESPN2/ESPN Unlimited, 5 p.m.
College Football
Washington Spring Game — Big Ten Network/Fox One, 9:30 p.m.
College Football Insiders — CBS Sports Network, 1 p.m.
ACC Huddle: California Football Preview — ACC Network, 2 p.m.
ACC Huddle: Florida State Football Preview — ACC Network, 2:30 p.m.
ACC Huddle: Virginia Football Preview — ACC Network, 3 p.m.
ACC Huddle: North Carolina Football Preview — ACC Network, 3:30 p.m.
ACC Huddle: Syracuse Football Preview — ACC Network, 4 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 9:30 p.m.
College Lacrosse
Men’s
Atlantic Coast Conference Men’s Lacrosse Championship
Semifinals, American Legion Memorial Stadium, Charlotte, NC
Virginia vs. Notre Dame — ACC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Syracuse vs. Virginia — ACC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
All ACC — ACC Network, 4:30 p.m.
All ACC — ACC Network, 7 p.m.
Ivy League Men’s Lacrosse Tournament
Semifinals, Schoellkopf Field, Cornell University, Ithaca, NY
Harvard vs. Cornell — ESPNU/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Yale vs. Princeton — ESPNU/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
Patriot League Men’s Lacrosse Championship
Semifinals — Home Sites
Lehigh at Army — CBS Sports Network, 4 p.m.
Colgate at Loyola Maryland — CBS Sports Network, 7:30 p.m.
College Softball
Nebraska at Penn State — Big Ten Network/Fox One, 5 p.m.
Oregon at UCLA — Big Ten Network/Fox One, 7 p.m.
B1G Live: Game Break — Big Ten Network/Fox One, 9 p.m.
English Premier League
Matchweek 35
Leeds United vs. Burnley — USA Network, 2:55 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard/Robbie Mustoe
Premier League Live from Churchill Downs, Louisville, KY — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone live from Churchill Downs, Louisville, KY — USA Network, 5 p.m.
FA Cup
Road to the Final-Part I — ESPN+, 1 p.m.
Road to the Final-Part II — ESPN+, 1:30 p.m.
FIFA World Cup
FIFA World Cup ’26 Preview Series: The World Is Watching — FS1, 10:30 p.m.
FIFA World Cup ’26 Preview Series: Asia Ascending — FS1, 11 p.m.
Formula 1
FIA Formule One World Championship
Miami Grand Prix, Miami International Autodrome, Miami Gardens, FL
Practice 1 — Apple TV (Sky Sports UK), 11:30 a.m.
Practice 1 — Apple TV (F1 TV), 11:40 a.m.
Sprint Qualifying — Apple TV (Sky Sports UK), 3:40 p.m.
Sprint Qualifying — Apple TV (F1 TV), 4:10 p.m.
Golf
PGA Tour
Cadillac Championship, Doral Golf Resort and Spa (Blue Monster course), Miami, FL
1st Round
Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Curt Byrum/Smylie Kaufman//Billy Ray Brown//Roger Maltbie//George Savaricas
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Featured Groups: Chris Gotterup/Hideki Matsuyama & Rickie Fowler/Collin Morikawa — ESPN+/PGA Tour Live, 10:45 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 10:45 a.m.
Marquee Group: Tommy Fleetwood/Viktor Hovland — ESPN+/PGA Tour Live, 11 a.m.
Featured Group 1: Scottie Scheffler/Cameron Young — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Group 2: Jordan Spieth/Justin Thomas — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Hole: 13 — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Maine Feed — Golf Channel, 3 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, 2:30 p.m.
LPGA Tour
Rivera Maya Open at Mayakoba, El Camaleon Golf Club, Playa del Carmen, México
Announcers: Grant Boone/Mel Reid//Tom Abbott//Karen Stupples
2nd Round — Golf Channel, 10 a.m.
2nd Round — Golf Channel.com/USA Network app, noon
PGA Tour Champions
Regions Tradition, Greystone Golf & Country Club, Birmingham, AL
2nd Round — Golf Channel, noon
2nd Round — Golf Channel.com/USA Network app, 2:30 p.m.
DP World Tour
Turkish Airlines Open, National Golf Club, Antalya, Türkiye
3rd Round — Golf Channel, 6:30 a.m. (Saturday)
Announcers: Damon Hack/Brandel Chamblee//George Savaricas
Golf Central — Golf Channel, 7 p.m.
Hockey
Men’s
IIHF U18 Men’s World Championship
Knockout Round
Semifinals, Pavol Demitra Ice Hockey Stadium, Trenčín, Slovakia
Slovakia vs. Latvia — TSN1/NHL Network, 10 a.m.
Czechia vs. Sweden — TSN1/NHL Network, 1 p.m.
LaLiga
Matchday 34
Girona FC vs. RCD Mallorca — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.
LaLiga al Día — ESPN+, 8 a.m.
Ligue 1
This Is Paris — beIN Sports, 1 p.m.
Ligue 1-Highlight Show: Match Day 31 — beIN Sports, 1:30 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 2 p.m.
Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 152, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 9:30 a.m.
ONE Weekly — beIN Sports, 9 a.m.
One Fight Night Highlights — beIN Sports, 12:30 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
UFC Fight Flashback: UFC 275-Teixeira vs. Prochaska — CBS Sports Network, midnight
UFC The Walk: UFC 246-McGregor vs. Cowboy — CBS Sports Network, 12:30 a.m. (Saturday)
MLB
American League
Friday Night Baseball
Announcers: Wayne Randazzo/Dontrelle Willis//Heidi Watney
Kansas City Royals at Seattle Mariners — Apple TV, 9:45 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame Show — Apple TV, 9 p.m.
Texas at Detroit — Rangers Sports Network/Detroit SportsNet, 6:30 p.m.
Baltimore at New York Yankees — MASN/YES, 7 p.m.
Houston at Boston — Space City Home Network/NESNplus, 7 p.m.
Toronto at Minnesota — Sportsnet One/Twins.TV, 8 p.m.
Cleveland at Sacramento — CleGuardians.TV/NBC Sports California, 9:30 p.m.
National League
Friday Night Baseball
Announcers: Alex Faust/Ryan Spilborghs//Tricia Whitaker
Cincinnati Reds at Pittsburgh Pirates — Apple TV, 6:45 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame Show — Apple TV, 6 p.m.
Arizona at Chicago Cubs — MLB Network/Dbacks.TV/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Milwaukee at Washington — MLB Network (backup)/Brewers.TV/Nationals.TV, 6:45 p.m.
Philadelphia at Miami — NBC Sports Philadelphia/Marlins.TV, 7 p.m.
Los Angeles Dodgers at St. Louis — Spectrum SportsNet LA/Cardinals.TV, 8:15 p.m.
Atlanta at Colorado — BravesVision/Rockies.TV, 8:30 p.m.
Interleague
San Francisco at Tampa Bay — MLB Network (main)/NBC Sports Bay Area/Rays.TV, 7 p.m.
New York Mets at Anaheim — WPIX/FanDuel Sports Network West, 9;30 p.m./MLB Network (main), 10 p.m. (joined in progress)
Chicago White Sox at San Diego — Chicago Sports Network/Padres.TV, 9:30 p.m./MLB Network (backup), 10 p.m. (joined in progress)
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5:30 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet One, 7:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Saturday)
NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series
SpeedyCash.com 250, Texas Motor Speedway, Fort Worth, TX
Practice and Qualifying — FS2/Fox One, 2:30 p.m.
Race — FS1/Fox One, 8 p.m.
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Andy’s Frozen Custard 340, Texas Motor Speedway, Fort Worth, TX
Practice and Qualifying — FS1/Fox One, 5 p.m,
NBA Playoffs
Conference Quarterfinals
Eastern Conference
Game 6, Kia Center, Orlando, FL
Detroit Pistons at Orlando Magic — Prime Video, 7 p.m. (Orlando leads series 3-2)
Game 6, Scotiabank Arena, Toronto, Ontario, Canada
Cleveland Cavaliers at Toronto Raptors — Prime Video/TSN1/TSN4/TSN5, 7:30 p.m. (Cleveland leads series 3-2)
Raptors GameDay — TSN1/TSN4/TSN5, 7 p.m.
Western Conference
Game 6, Toyota Center, Houston, TX
Los Angeles Lakers at Houston Rockets — Prime Video, 9:30 p.m. (Lakers lead series 3-2)
NBA on Prime Pregame — Prime Video, 6:30 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, midnight
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
The Hoop Collective — ESPNews, 6 p.m.
The Association: Postgame: Pistons vs. Magic: Game 6 — NBA TV, 9;30 p.m.
The Association: Postgame: Cavaliers vs. Raptors: Game 6 — NBA TV, 10 p.m.
The Association: Postgame: Los Angeles Lakers vs. Houston: Game 6 — NBA TV, midnight
The Association: Post Up — NBA TV, 2 a.m. (Saturday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
The Schrager Hour — ESPNews, 5 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
Path to the Draft — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Quarterfinals
Eastern Conference
Game 6, Centre Bell, Montréal, Quebec, Canada
Announcers — ESPN2/ESPN Unlimited: Mike Monaco/AJ Mleczko//Leah Hextall//Sportsnet/CBC: Chris Cuthbert/Craig Simpson//Kyle Bukauskas
Tampa Bay Lightning at Montréal Canadiens — ESPN2/ESPN Unlimited//Sportsnet/CBC/TVA Sports//WXPX, 7 p.m. (Montréal leads series 3-2)
Game 6, TD Garden, Boston, MA
Announcers — ESPN: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan
Buffalo Sabres at Boston Bruins — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet 360/TVA Sports 2//MSG Western New York/NESN, 7:30 p.m. (Buffalo leads series 3-2)
Western Conference
Game 6, Delta Center, Salt Lake City, UT
Announcers — ESPN/ESPN Unlimited: Bob Wischusen/Erik Johnson//Stormy Buonantony
Vegas Golden Knights at Utah Mammoth — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet/Sportsnet 360/TVA Sports 2//Scripps Sports/KUPX, 10 p.m. (Vegas leads series 3-2)
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Announcers: Steve Levy/Mark Messier/P.K. Subban
The Point — ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 10 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 11 p.m.
Host: Arda Öcal
In the Crease — ESPN+, 12:45 a.m. (Saturday)
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 1 a.m. (Saturday)
NWSL
Matchday 7
Houston Dash vs. Seattle Reign — Victory+, 8 p.m.
Scottish Premiership
Group Stage
Livingston vs. Aberdeen — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Serie A
Matchday 35
Pisa SC vs. U.S. Lecce — Paramount+, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 pm.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
Women’s Sports Now — ESPNews, 4 p.m.
All ACC — ACC Network, 4:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 5:30 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Women’s Sports Now — ESPN2, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN , midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 12:30 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Saturday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 1:30 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 2:30 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
TMZ Sports — FS1, 4:30 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Madrid Open, La Caja Mágica, Madrid, Spain
Men’s Semifinal: Jannik Sinner vs. Arthur Fils/Men’s Doubles Semifinals — Tennis Channel, 7:30 a.m.
Men’s Semifinal: Alexander Blockx vs. Alexander Zverev — Tennis Channel, 2 p.m.
Tennis Channel Live at Madrid — Tennis Channel, 4 p.m.
UFL
Week 6
Houston Gamblers at Columbus Aviators — Fox/Fox One, 8 p.m.
WNBA Preseason
Toronto Tempo at Minnesota Lynx — Victory+, 8 p.m.
