Apr 29, 2026; Cleveland, Ohio, USA; Toronto Raptors forward Scottie Barnes (4) drives to the basket beside Cleveland Cavaliers guard Donovan Mitchell (45) in the first quarter of game five of the first round of the 2026 NBA Playoffs at Rocket Arena. Mandatory Credit: David Richard-Imagn Images
By Ken Fang

All Times Eastern

Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 8
Essendon Bombers vs. Brisbane Lions — Fox Soccer Plus, 10:20 p.m.
West Coast Eagles vs. Richmond Tigers — Fox Soccer Plus, 2 a.m. (Saturday)
Geelong Cats vs. North Melbourne Kangaroos — FS2/Fox One, 2:30 a.m. (Saturday)
Carlton Blues vs. St. Kilda Saints — FS2/Fox One, 5:30 a.m. (Saturday)

College Baseball
Auburn at Texas A&M — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Air Force at New Mexico — Mountain West Network, 8 p.m.
Nevada at San Diego State –Ryz Sports Network, 9 p.m.
Fresno State at Washington State — Mountain West Network, 9:05 p.m.
Grand Canyon at San José State — Mountain West Network, 9:05 p.m.

College Basketball
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.

College Beach Volleyball
Women’s
National Collegiate Women’s Beach Volleyball Championship
First Round, Gulf Place, Gulf Shores, AL
Announcers: Courtney Lyle/Holly McPeak//Madison Fitzpatrick
Texas A&M-C0rpus Christi vs. USC — ESPN2/ESPN Unlimited, 10 a.m.
Stetson vs. Florida State — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 a.m.

Announcers: Sam Gore/Nicole Branagh//Dawn Davenport
Tennessee-Chattanooga vs. Stanford — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Long Beach State vs. Cal — ESPN2/ESPN Unlimited, 1 p.m.

Announcers: Courtney Lyle/Holly McPeak//Madison Fitzpatrick
Georgia State vs. Texas — ESPN2/ESPN Unlimited, 2 p.m.
TCU vs. Loyola Marymount — ESPN2/ESPN Unlimited, 3 p.m.

Announcers: Sam Gore/Nicole Branagh//Dawn Davenport
Tulane vs. UCLA — ESPN2/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Grand Canyon vs. Cal Poly — ESPN2/ESPN Unlimited, 5 p.m.

College Football
Washington Spring Game — Big Ten Network/Fox One, 9:30 p.m.

College Football Insiders — CBS Sports Network, 1 p.m.
ACC Huddle: California Football Preview — ACC Network, 2 p.m.
ACC Huddle: Florida State Football Preview — ACC Network, 2:30 p.m.
ACC Huddle: Virginia Football Preview — ACC Network, 3 p.m.
ACC Huddle: North Carolina Football Preview — ACC Network, 3:30 p.m.
ACC Huddle: Syracuse Football Preview — ACC Network, 4 p.m.
Inside College Football — CBS Sports Network, 9:30 p.m.

College Lacrosse
Men’s
Atlantic Coast Conference Men’s Lacrosse Championship
Semifinals, American Legion Memorial Stadium, Charlotte, NC
Virginia vs. Notre Dame — ACC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Syracuse vs. Virginia — ACC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.

All ACC — ACC Network, 4:30 p.m.
All ACC — ACC Network, 7 p.m.

Ivy League Men’s Lacrosse Tournament
Semifinals, Schoellkopf Field, Cornell University, Ithaca, NY
Harvard vs. Cornell — ESPNU/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Yale vs. Princeton — ESPNU/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.

Patriot League Men’s Lacrosse Championship
Semifinals — Home Sites
Lehigh at Army — CBS Sports Network, 4 p.m.
Colgate at Loyola Maryland — CBS Sports Network, 7:30 p.m.

College Softball
Nebraska at Penn State — Big Ten Network/Fox One, 5 p.m.
Oregon at UCLA — Big Ten Network/Fox One, 7 p.m.

B1G Live: Game Break — Big Ten Network/Fox One, 9 p.m.

English Premier League
Matchweek 35
Leeds United vs. Burnley — USA Network, 2:55 p.m.

Announcers: Rebecca Lowe/Robbie Earle/Tim Howard/Robbie Mustoe
Premier League Live from Churchill Downs, Louisville, KY — USA Network, 2 p.m.
Goal Zone live from Churchill Downs, Louisville, KY — USA Network, 5 p.m.

FA Cup
Road to the Final-Part I — ESPN+, 1 p.m.
Road to the Final-Part II — ESPN+, 1:30 p.m.

FIFA World Cup
FIFA World Cup ’26 Preview Series: The World Is Watching — FS1, 10:30 p.m.
FIFA World Cup ’26 Preview Series: Asia Ascending — FS1, 11 p.m.

Formula 1
FIA Formule One World Championship
Miami Grand Prix, Miami International Autodrome, Miami Gardens, FL
Practice 1 — Apple TV (Sky Sports UK), 11:30 a.m.
Practice 1 — Apple TV (F1 TV), 11:40 a.m.
Sprint Qualifying — Apple TV (Sky Sports UK), 3:40 p.m.
Sprint Qualifying — Apple TV (F1 TV), 4:10 p.m.

Golf
PGA Tour
Cadillac Championship, Doral Golf Resort and Spa (Blue Monster course), Miami, FL
1st Round
Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Curt Byrum/Smylie Kaufman//Billy Ray Brown//Roger Maltbie//George Savaricas
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Featured Groups: Chris Gotterup/Hideki Matsuyama & Rickie Fowler/Collin Morikawa — ESPN+/PGA Tour Live, 10:45 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 10:45 a.m.
Marquee Group: Tommy Fleetwood/Viktor Hovland — ESPN+/PGA Tour Live, 11 a.m.
Featured Group 1: Scottie Scheffler/Cameron Young — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Group 2: Jordan Spieth/Justin Thomas — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Hole: 13 — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Maine Feed — Golf Channel, 3 p.m.

Golf Central Pregame — Golf Channel, 2:30 p.m.

LPGA Tour
Rivera Maya Open at Mayakoba, El Camaleon Golf Club, Playa del Carmen, México
Announcers: Grant Boone/Mel Reid//Tom Abbott//Karen Stupples
2nd Round — Golf Channel, 10 a.m.
2nd Round — Golf Channel.com/USA Network app, noon

PGA Tour Champions
Regions Tradition, Greystone Golf & Country Club, Birmingham, AL
2nd Round — Golf Channel, noon
2nd Round — Golf Channel.com/USA Network app, 2:30 p.m.

DP World Tour
Turkish Airlines Open, National Golf Club, Antalya, Türkiye
3rd Round — Golf Channel, 6:30 a.m. (Saturday)

Announcers: Damon Hack/Brandel Chamblee//George Savaricas
Golf Central — Golf Channel, 7 p.m.

Hockey
Men’s
IIHF U18 Men’s World Championship
Knockout Round
Semifinals, Pavol Demitra Ice Hockey Stadium, Trenčín, Slovakia
Slovakia vs. Latvia — TSN1/NHL Network, 10 a.m.
Czechia vs. Sweden — TSN1/NHL Network, 1 p.m.

LaLiga
Matchday 34
Girona FC vs. RCD Mallorca — ESPN Deportes/ESPN+, 2:55 p.m.

LaLiga al Día — ESPN+, 8 a.m.

Ligue 1
This Is Paris — beIN Sports, 1 p.m.
Ligue 1-Highlight Show: Match Day 31 — beIN Sports, 1:30 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 2 p.m.

Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 152, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 9:30 a.m.

ONE Weekly — beIN Sports, 9 a.m.
One Fight Night Highlights — beIN Sports, 12:30 p.m.

Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
UFC Fight Flashback: UFC 275-Teixeira vs. Prochaska — CBS Sports Network, midnight
UFC The Walk: UFC 246-McGregor vs. Cowboy — CBS Sports Network, 12:30 a.m. (Saturday)

MLB
American League
Friday Night Baseball
Announcers: Wayne Randazzo/Dontrelle Willis//Heidi Watney
Kansas City Royals at Seattle Mariners — Apple TV, 9:45 p.m.

Announcers: Lauren Gardner/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame Show — Apple TV, 9 p.m.

Texas at Detroit — Rangers Sports Network/Detroit SportsNet, 6:30 p.m.
Baltimore at New York Yankees — MASN/YES, 7 p.m.
Houston at Boston — Space City Home Network/NESNplus, 7 p.m.
Toronto at Minnesota — Sportsnet One/Twins.TV, 8 p.m.
Cleveland at Sacramento — CleGuardians.TV/NBC Sports California, 9:30 p.m.

National League
Friday Night Baseball
Announcers: Alex Faust/Ryan Spilborghs//Tricia Whitaker
Cincinnati Reds at Pittsburgh Pirates — Apple TV, 6:45 p.m.

Announcers: Lauren Gardner/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame Show — Apple TV, 6 p.m.

Arizona at Chicago Cubs — MLB Network/Dbacks.TV/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Milwaukee at Washington — MLB Network (backup)/Brewers.TV/Nationals.TV, 6:45 p.m.
Philadelphia at Miami — NBC Sports Philadelphia/Marlins.TV, 7 p.m.
Los Angeles Dodgers at St. Louis — Spectrum SportsNet LA/Cardinals.TV, 8:15 p.m.
Atlanta at Colorado — BravesVision/Rockies.TV, 8:30 p.m.

Interleague
San Francisco at Tampa Bay — MLB Network (main)/NBC Sports Bay Area/Rays.TV, 7 p.m.
New York Mets at Anaheim — WPIX/FanDuel Sports Network West, 9;30 p.m./MLB Network (main), 10 p.m. (joined in progress)
Chicago White Sox at San Diego — Chicago Sports Network/Padres.TV, 9:30 p.m./MLB Network (backup), 10 p.m. (joined in progress)

Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.

Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.

Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon

Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5:30 p.m.

MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet One, 7:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.

Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Saturday)

NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series
SpeedyCash.com 250, Texas Motor Speedway, Fort Worth, TX
Practice and Qualifying — FS2/Fox One, 2:30 p.m.
Race — FS1/Fox One, 8 p.m.

NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Andy’s Frozen Custard 340, Texas Motor Speedway, Fort Worth, TX
Practice and Qualifying — FS1/Fox One, 5 p.m,

NBA Playoffs
Conference Quarterfinals
Eastern Conference
Game 6, Kia Center, Orlando, FL
Detroit Pistons at Orlando Magic — Prime Video, 7 p.m. (Orlando leads series 3-2)

Game 6, Scotiabank Arena, Toronto, Ontario, Canada
Cleveland Cavaliers at Toronto Raptors — Prime Video/TSN1/TSN4/TSN5, 7:30 p.m. (Cleveland leads series 3-2)

Raptors GameDay — TSN1/TSN4/TSN5, 7 p.m.

Western Conference
Game 6, Toyota Center, Houston, TX
Los Angeles Lakers at Houston Rockets — Prime Video, 9:30 p.m. (Lakers lead series 3-2)

NBA on Prime Pregame — Prime Video, 6:30 p.m.
NBA Nightcap — Prime Video, midnight

Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Shot Clock: Games of the Night — NBA TV, 3 p.m.
The Hoop Collective — ESPNews, 6 p.m.
The Association: Postgame: Pistons vs. Magic: Game 6 — NBA TV, 9;30 p.m.
The Association: Postgame: Cavaliers vs. Raptors: Game 6 — NBA TV, 10 p.m.
The Association: Postgame: Los Angeles Lakers vs. Houston: Game 6 — NBA TV, midnight
The Association: Post Up — NBA TV, 2 a.m. (Saturday)

NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
The Schrager Hour — ESPNews, 5 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
Path to the Draft — NFL Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.

NHL Stanley Cup Playoffs
Conference Quarterfinals
Eastern Conference
Game 6, Centre Bell, Montréal, Quebec, Canada
Announcers — ESPN2/ESPN Unlimited: Mike Monaco/AJ Mleczko//Leah Hextall//Sportsnet/CBC: Chris Cuthbert/Craig Simpson//Kyle Bukauskas
Tampa Bay Lightning at Montréal Canadiens — ESPN2/ESPN Unlimited//Sportsnet/CBC/TVA Sports//WXPX, 7 p.m. (Montréal leads series 3-2)

Game 6, TD Garden, Boston, MA
Announcers — ESPN: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan
Buffalo Sabres at Boston Bruins — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet 360/TVA Sports 2//MSG Western New York/NESN, 7:30 p.m. (Buffalo leads series 3-2)

Western Conference
Game 6, Delta Center, Salt Lake City, UT
Announcers — ESPN/ESPN Unlimited: Bob Wischusen/Erik Johnson//Stormy Buonantony
Vegas Golden Knights at Utah Mammoth — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet/Sportsnet 360/TVA Sports 2//Scripps Sports/KUPX, 10 p.m. (Vegas leads series 3-2)

NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.

Announcers: Steve Levy/Mark Messier/P.K. Subban
The Point — ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.

Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 10 p.m.
NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 11 p.m.

Host: Arda Öcal
In the Crease — ESPN+, 12:45 a.m. (Saturday)

NHL Tonight: Playoff Edition — NHL Network, 1 a.m. (Saturday)

NWSL
Matchday 7
Houston Dash vs. Seattle Reign — Victory+, 8 p.m.

Scottish Premiership
Group Stage
Livingston vs. Aberdeen — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.

Serie A
Matchday 35
Pisa SC vs. U.S. Lecce — Paramount+, 2:45 p.m.

Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 pm.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
Women’s Sports Now — ESPNews, 4 p.m.
All ACC — ACC Network, 4:30 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 5:30 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
SportsCenter — ESPN, 7 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN2, 11 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Women’s Sports Now — ESPN2, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN , midnight
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 12:30 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Saturday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 1:30 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 2:30 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
TMZ Sports — FS1, 4:30 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)

Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Madrid Open, La Caja Mágica, Madrid, Spain
Men’s Semifinal: Jannik Sinner vs. Arthur Fils/Men’s Doubles Semifinals — Tennis Channel, 7:30 a.m.
Men’s Semifinal: Alexander Blockx vs. Alexander Zverev — Tennis Channel, 2 p.m.

Tennis Channel Live at Madrid — Tennis Channel, 4 p.m.

UFL
Week 6
Houston Gamblers at Columbus Aviators — Fox/Fox One, 8 p.m.

WNBA Preseason
Toronto Tempo at Minnesota Lynx — Victory+, 8 p.m.

About Ken Fang

Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.

He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.

Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.

View all posts by Ken Fang