All Times Eastern
Australian Rules Football
Opening Round
Greater Western Sydney Giants vs. Hawthorn Hawks — Fox Soccer Plus, midnight
Brisbane Lions vs. Western Bulldogs — FS2/Fox One, 3:30 a.m. (Saturday)
Baseball
World Baseball Classic
Pool Play — Round Robin
Pool A, Hiram Bithorn Stadium, San Juan, Puerto Rico
Cuba vs. Panama — FS2/Fox One, 11 a.m.
Puerto Rico vs. Colombia — FS1/Fox One, 6 p.m.
Pool B, Daikin Park, Houston, TX
México vs. Great Britain — FS1/Fox One, 1 p.m.
United States vs. Brazil — Fox/Fox One, 8 p.m.
Pool C, Tokyo Dome, Tokyo, Japan
Taiwan vs. Czechia — FS2/Fox One, 10 p.m.
Republic of Korea vs. Japan — FS1/Fox 1, 5 a.m. (Saturday)
Pool D, loanDepot Stadium, Miami, FL
Netherlands vs. Venezuela — tubi, noon
Nicaragua vs. Dominican Republic — FS2/Fox One, 7 p.m.
Boxing
Zuffa Boxing
Zuffa Boxing 04: World Cruiserweight Championship, UFC Apex, Enterprise, NV
Jai Opetaia vs. Brandon Glanton Press Conference — Paramount+, 7 p.m.
Bundesliga
Matchday 25
Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach — ESPN+, 2:30 p.m.
College Hockey
Men’s
Central Collegiate Hockey Association
CCHA Mason Cup Playoffs
Quarterfinals — Home Sites (Best of Three)
Game 1: Bemidji State at Augustana — Midco Sports Plus, 8 p.m.
Game 1: Bowling Green at Michigan Tech — Midco Sports Plus, 8 p.m.
Game 1: Ferris State at Minnesota State — Midco Sports Plus, 8 p.m.
Game 1: Lake Superior State at St. Thomas — Midco Sports Plus, 8 p.m.
ECAC
Men’s Hockey Championship
Opening Round — Home Sites (Single Elimination)
Clarkson at RPI — ESPN+, 7 p.m.
Harvard at St. Lawrence — ESPN+, 7 p.m.
National Collegiate Hockey Conference
2026 NCHC Frozen Faceoff
Quarterfinals — Home Sites (Best of Three)
Game 1: Colorado College at Western Michigan — NCHC.tv
Game 1: St. Cloud State at Minnesota Duluth — KBJR, 8 p.m.
Game 1: Nebraska-Omaha at North Dakota — Midco Sports, 8 p.m.
Miami (OH) at Denver — NCHC.tv
Notre Dame at Ohio State — B1G+, 6:30 p.m.
Wisconsin at Penn State — B1G+, 7 p.m.
Michigan State at Minnesota — B1G+, 8 p.m.
CONCACAF W Championship Qualifiers
Matchday 3 — Group Play
Group D, Raymond Gordon Ernest Guishard Technical Centre, The Valley, Anguilla
Anguilla vs. Dominican Republic — Paramount+, 2 p.m.
Group C, Truman Bodden Sports Complex, George Town, Grand Cayman
Cayman Islands vs. Guatemala — Paramount+, 7 p.m.
FA Cup
Fifth Round Proper
Wolverhampton Wanderers vs. Liverpool — ESPN+, 2:55 p.m.
ESPN FC: FA Cup Pregame — ESPN+, 2 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Australian Grand Prix, Albert Park Circuit, Melbourne, Victoria, Australia
Practice 3 — Apple TV, 8:10 p.m.
Qualifying — Apple TV, 11:25 p.m.
Golf
PGA Tour
Arnold Palmer Invitational, Bay Hill Club & Lodge, Orlando, FL
2nd Round
Announcers — Golf Channel: Terry Gannon/Curt Byrum/Jim Furyk/Steve Sands//Smylie Kaufman//Jim “Bones” Mackay//Roger Maltbie//Todd Lewis
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 7:30 a.m.
Featured Groups: Hideki Matsuyama/Justin Thomas & Jordan Spieth/Sam Stevens — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 9:30 a.m.
Marquee Group: Viktor Hovland/Rory McIlroy — ESPN+/PGA Tour Live, 10:15 a.m.
Featured Group #1: Russell Henley/Scottie Scheffler — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Featured Group #2: Viktor Hovland/Rory McIlroy — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 2 p.m.
Announcers: Rich Lerner/Brandel Chamblee/Mark Rolfing//Todd Lewis
Golf Central Pregame — Golf Channel, 1 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
PGA Tour
Puerto Rico Open, Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Puerto Rico
Announcers: George Savaricas/Brendon de Jonge//Billy Ray Brown//Emma Carpenter//Tripp Isenhour
2nd Round — Golf Channel, 10 a.m.
LPGA Tour
Blue Bay LPGA, Jian Lake Blue Bay Golf Club, Hainan Island, Communist China
3rd Round — Golf Channel, 11 p.m.
DP World Tour
Joburg Open, Houghton Golf Club, Johannesburg, South Africa
3rd Round — Golf Channel, 5:30 a.m. (Saturday)
IndyCar
NTT IndyCar Series
Good Ranchers 250, Phoenix Raceway, Avondale, AZ
Practice 1 — FS1/Fox One, 10 a.m.
Qualifications — FS2/Fox One, 2 p.m.
High Line & Final Practice — FS2/Fox One, 4:30 p.m.
LaLiga
Matchday 27
Celta de Vigo vs. Real Madrid — ESPN Deportes, 2:30 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
Ligue 1
Round 25
Paris Saint-Germain vs. AS Monaco — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.
Ligue 1 – Highlight Show: Match Day 24 — beIN Sports, 12:30 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 1 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 1:30 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:01 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.
Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 145, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 7:30 a.m.
UFC
UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2, T-Mobile Arena, Paradise, NV
Weigh-In Desk Show — Paramount+, 11:50 a.m.
Weigh-In — Paramount+ 8 p.m.
The Knockout Room — beIN Sports, 10 p.m.
Combat Sports Report — SportsGrid, 7:30 p.m.
This Is UFC — CBS Sports Network, 1 a.m. (Saturday)
NASCAR
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
GOVX 200, Phoenix Raceway, Avondale, AZ
Practice and Qualifying — The CW app, 7 p.m.
NBA
NBA on ESPN
Announcers: Mark Jones/Michael Malone//Jorge Sedano
Dallas Mavericks at Boston Celtics — ESPN/ESPN Unlimited//KFAA/NBC Sports Boston, 7 p.m.
Announcers: Dave Pasch/Doris Burke/Angel Gray
Los Angeles Clippers at San Antonio Spurs — ESPN/ESPN Unlimited//FanDuel Sports Network SoCal/FanDuel Sports Network Southwest, 9:35 p.m.
Announcers: Ernie Johnson/Charles Barkley/Shaquille O’Neal/Kenny Smith
NBA Tip-Off — ESPN/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Inside the NBA — ESPN/ESPN Unlimited, 12:05 a.m. (Saturday)
Miami at Charlotte — FanDuel Sports Network Florida/FanDuel Sports Network Southeast/WSOC, 7 p.m.
Portland at Houston — KUNP/Space City Home Network, 8 p.m.
New Orleans at Phoenix — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/KPHE/KTVK, 9 p.m.
New York at Denver — MSG Network/Altitude 2/KTVD/KUSA, 9 p.m.
Indiana at Los Angeles Lakers — FanDuel Sports Network Indiana/WTHR/Spectrum SportsNet, 10:30 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 4 p.m.
The Hoop Collective — ESPNews, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Saturday)
NBA G League
Westchester Knicks at Delaware Blue Coats — Delmarva Sports Network, 7 p.m.
Rio Grande Valley Vipers at Raptors 905 — NBA TV Canada/KGBT 4.1, 7:30 p.m.
Windy City Bulls at Cleveland Charge — Prime Video, 7:30 p.m.
México City Capitanes at Wisconsin Herd — WACY, 8 p.m.
South Bay Lakers at Santa Cruz Warriors — Prime Video/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
The Schrager Hour — ESPNews, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
Florida at Detroit — Sportsnet East/TVA Sports/NHL Network/Scripps Sports/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Colorado at Dallas — Altitude/Victory+, 8 p.m.
Vancouver at Chicago — Sportsnet Pacific/Chicago Sports Network, 8:30 p.m.
Carolina at Edmonton — FanDuel Sports Network South/Sportsnet West, 9 p.m.
Montréal at Anaheim — TSN2/RDS/Victory+/KCOP, 9 p.m.
Minnesota at Vegas — Sportsnet East/FanDuel Sports Network North/Scripps Sports, 10 p.m.
St. Louis at San José — FanDuel Sports Network Midwest/NBC Sports California, 10 p.m.
NHL Trade Deadline Day
TSN TradeCentre 2026 — TSN1/TSN4/ESPN+, 8 a.m.
Hockey Central: Trade Deadline — Sportsnet/NHL Network, 10 a.m.
The Point: Trade Deadline Special — ESPN2/ESPN Unlimited, 2 p.m.
NHL Tonight: Trade Deadline Day — NHL Network, 2 p.m.
TSN TradeCentre 2026 — ESPN+, 4 p.m. (re-joined in progress)
NHL Now — NHL Network, 5 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
On the Fly: Colorado at Dallas/Vancouver at Chicago Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Carolina at Edmonton/Montréal at Anaheim Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Minnesota at Vegas/St. Louis at San José Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Saturday)
Paralympics
Milano Cortina 2026 Winter Paralympic Games
Day 0
Ceremony
Opening Ceremony, Verona Arena, Verona, Italy
Announcers: Ahmed Fareed/Chris Waddell
Parade of Nations — USA Network/Peacock, 2 p.m.
Announcers: Britney Eurton/Mallory Weggemann
Paralympics Pre-Show — USA Network/Peacock, 1:30 p.m.
Day 1
Para Biathlon
Men’s and Women’s, Tésero Cross-Country Skiing Stadium, Tésero, Italy
Men’s and Women’s Sprint Sitting 7.5km Final — CNBC, 4 a.m. (Saturday)
Men’s and Women’s Sprint Standing 7.5km Final — CNBC, 6:15 a.m. (Saturday)
Para Alpine Skiing
Men’s, Tofane Alpine Skiing Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Men’s Standing Downhill Final — CNBC, 5:15 a.m. (Saturday)
Serie A
Matchday 28
SSC Napoli vs. Torino FC — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.
Inside Serie A — CBS Sports Golazo Network, 2:15 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Football Picante — ESPN Deportes, noon
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Football’s Greatest Stage — SportsGrid, 8:30 p.m.
Football Nation — SportsGrid, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 10:30 p.m.
The Contenders — SportsGrid, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPNews, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3;30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 4:30 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
TMZ Sports — FS1, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 11 p.m.
TMZ Sports Weekend — FS1, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:05 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Saturday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
BNP Paribas Open, Indian Wells Tennis Garden, Indian Wells, CA
Men’s and Women’s 2nd Round — Tennis Channel, 2 p.m.
Tennis Channel Live at the BNP Paribas Open — Tennis Channel, 1 p.m.
