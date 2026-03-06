The Venezuela national baseball team stands for the national anthem before their game against the Houston Astros during the World Baseball Classic at CACTI Park of the Palm Beaches in West Palm Beach, Fla., on March 4, 2026. Astros won the game 3-1.
All Times Eastern

Australian Rules Football
Opening Round
Greater Western Sydney Giants vs. Hawthorn Hawks — Fox Soccer Plus, midnight
Brisbane Lions vs. Western Bulldogs — FS2/Fox One, 3:30 a.m. (Saturday)

Baseball
World Baseball Classic
Pool Play — Round Robin
Pool A, Hiram Bithorn Stadium, San Juan, Puerto Rico
Cuba vs. Panama — FS2/Fox One, 11 a.m.
Puerto Rico vs. Colombia — FS1/Fox One, 6 p.m.

Pool B, Daikin Park, Houston, TX
México vs. Great Britain — FS1/Fox One, 1 p.m.
United States vs. Brazil — Fox/Fox One, 8 p.m.

Pool C, Tokyo Dome, Tokyo, Japan
Taiwan vs. Czechia — FS2/Fox One, 10 p.m.
Republic of Korea vs. Japan — FS1/Fox 1, 5 a.m. (Saturday)

Pool D, loanDepot Stadium, Miami, FL
Netherlands vs. Venezuela — tubi, noon
Nicaragua vs. Dominican Republic — FS2/Fox One, 7 p.m.

Boxing
Zuffa Boxing
Zuffa Boxing 04: World Cruiserweight Championship, UFC Apex, Enterprise, NV
Jai Opetaia vs. Brandon Glanton Press Conference — Paramount+, 7 p.m.

Bundesliga
Matchday 25
Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach — ESPN+, 2:30 p.m.

College Hockey
Men’s
Central Collegiate Hockey Association
CCHA Mason Cup Playoffs
Quarterfinals — Home Sites (Best of Three)
Game 1: Bemidji State at Augustana — Midco Sports Plus, 8 p.m.
Game 1: Bowling Green at Michigan Tech — Midco Sports Plus, 8 p.m.
Game 1: Ferris State at Minnesota State — Midco Sports Plus, 8 p.m.
Game 1: Lake Superior State at St. Thomas — Midco Sports Plus, 8 p.m.

ECAC
Men’s Hockey Championship
Opening Round — Home Sites (Single Elimination)
Clarkson at RPI — ESPN+, 7 p.m.
Harvard at St. Lawrence — ESPN+, 7 p.m.

National Collegiate Hockey Conference
2026 NCHC Frozen Faceoff
Quarterfinals — Home Sites (Best of Three)
Game 1: Colorado College at Western Michigan — NCHC.tv
Game 1: St. Cloud State at Minnesota Duluth — KBJR, 8 p.m.
Game 1: Nebraska-Omaha at North Dakota — Midco Sports, 8 p.m.
Miami (OH) at Denver — NCHC.tv

Notre Dame at Ohio State — B1G+, 6:30 p.m.
Wisconsin at Penn State — B1G+, 7 p.m.
Michigan State at Minnesota — B1G+, 8 p.m.

CONCACAF W Championship Qualifiers
Matchday 3 — Group Play
Group D, Raymond Gordon Ernest Guishard Technical Centre, The Valley, Anguilla
Anguilla vs. Dominican Republic — Paramount+, 2 p.m.

Group C, Truman Bodden Sports Complex, George Town, Grand Cayman
Cayman Islands vs. Guatemala — Paramount+, 7 p.m.

FA Cup
Fifth Round Proper
Wolverhampton Wanderers vs. Liverpool — ESPN+, 2:55 p.m.

ESPN FC: FA Cup Pregame — ESPN+, 2 p.m.

Formula 1
FIA Formula One World Championship
Australian Grand Prix, Albert Park Circuit, Melbourne, Victoria, Australia
Practice 3 — Apple TV, 8:10 p.m.
Qualifying — Apple TV, 11:25 p.m.

Golf
PGA Tour
Arnold Palmer Invitational, Bay Hill Club & Lodge, Orlando, FL
2nd Round
Announcers — Golf Channel: Terry Gannon/Curt Byrum/Jim Furyk/Steve Sands//Smylie Kaufman//Jim “Bones” Mackay//Roger Maltbie//Todd Lewis
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 7:30 a.m.
Featured Groups: Hideki Matsuyama/Justin Thomas & Jordan Spieth/Sam Stevens — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 9:30 a.m.
Marquee Group: Viktor Hovland/Rory McIlroy — ESPN+/PGA Tour Live, 10:15 a.m.
Featured Group #1: Russell Henley/Scottie Scheffler — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Featured Group #2: Viktor Hovland/Rory McIlroy — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 2 p.m.

Announcers: Rich Lerner/Brandel Chamblee/Mark Rolfing//Todd Lewis
Golf Central Pregame — Golf Channel, 1 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.

PGA Tour
Puerto Rico Open, Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Puerto Rico
Announcers: George Savaricas/Brendon de Jonge//Billy Ray Brown//Emma Carpenter//Tripp Isenhour
2nd Round — Golf Channel, 10 a.m.

LPGA Tour
Blue Bay LPGA, Jian Lake Blue Bay Golf Club, Hainan Island, Communist China
3rd Round — Golf Channel, 11 p.m.

DP World Tour
Joburg Open, Houghton Golf Club, Johannesburg, South Africa
3rd Round — Golf Channel, 5:30 a.m. (Saturday)

IndyCar
NTT IndyCar Series
Good Ranchers 250, Phoenix Raceway, Avondale, AZ
Practice 1 — FS1/Fox One, 10 a.m.
Qualifications — FS2/Fox One, 2 p.m.
High Line & Final Practice — FS2/Fox One, 4:30 p.m.

LaLiga
Matchday 27
Celta de Vigo vs. Real Madrid — ESPN Deportes, 2:30 p.m.

LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.

Ligue 1
Round 25
Paris Saint-Germain vs. AS Monaco — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:35 p.m.

Ligue 1 – Highlight Show: Match Day 24 — beIN Sports, 12:30 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 1 p.m.
Ligue 1 Preview Show — beIN Sports, 1:30 p.m.
The Express Preview — beIN Sports/beIN Sports en Español, 2:01 p.m.
Ligue 1 Show — beIN Sports, 4:45 p.m.

Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 145, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Card — beIN Sports, 7:30 a.m.

UFC
UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2, T-Mobile Arena, Paradise, NV
Weigh-In Desk Show — Paramount+, 11:50 a.m.
Weigh-In — Paramount+ 8 p.m.

The Knockout Room — beIN Sports, 10 p.m.
Combat Sports Report — SportsGrid, 7:30 p.m.
This Is UFC — CBS Sports Network, 1 a.m. (Saturday)

NASCAR
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
GOVX 200, Phoenix Raceway, Avondale, AZ
Practice and Qualifying — The CW app, 7 p.m.

NBA
NBA on ESPN
Announcers: Mark Jones/Michael Malone//Jorge Sedano
Dallas Mavericks at Boston Celtics — ESPN/ESPN Unlimited//KFAA/NBC Sports Boston, 7 p.m.

Announcers: Dave Pasch/Doris Burke/Angel Gray
Los Angeles Clippers at San Antonio Spurs — ESPN/ESPN Unlimited//FanDuel Sports Network SoCal/FanDuel Sports Network Southwest, 9:35 p.m.

Announcers: Ernie Johnson/Charles Barkley/Shaquille O’Neal/Kenny Smith
NBA Tip-Off — ESPN/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Inside the NBA — ESPN/ESPN Unlimited, 12:05 a.m. (Saturday)

Miami at Charlotte — FanDuel Sports Network Florida/FanDuel Sports Network Southeast/WSOC, 7 p.m.
Portland at Houston — KUNP/Space City Home Network, 8 p.m.
New Orleans at Phoenix — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/KPHE/KTVK, 9 p.m.
New York at Denver — MSG Network/Altitude 2/KTVD/KUSA, 9 p.m.
Indiana at Los Angeles Lakers — FanDuel Sports Network Indiana/WTHR/Spectrum SportsNet, 10:30 p.m.

Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 4 p.m.
The Hoop Collective — ESPNews, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1:30 a.m. (Saturday)

NBA G League
Westchester Knicks at Delaware Blue Coats — Delmarva Sports Network, 7 p.m.
Rio Grande Valley Vipers at Raptors 905 — NBA TV Canada/KGBT 4.1, 7:30 p.m.
Windy City Bulls at Cleveland Charge — Prime Video, 7:30 p.m.
México City Capitanes at Wisconsin Herd — WACY, 8 p.m.
South Bay Lakers at Santa Cruz Warriors — Prime Video/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.

NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
The Schrager Hour — ESPNews, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.

NHL
Florida at Detroit — Sportsnet East/TVA Sports/NHL Network/Scripps Sports/FanDuel Sports Network Detroit, 7 p.m.
Colorado at Dallas — Altitude/Victory+, 8 p.m.
Vancouver at Chicago — Sportsnet Pacific/Chicago Sports Network, 8:30 p.m.
Carolina at Edmonton — FanDuel Sports Network South/Sportsnet West, 9 p.m.
Montréal at Anaheim — TSN2/RDS/Victory+/KCOP, 9 p.m.
Minnesota at Vegas — Sportsnet East/FanDuel Sports Network North/Scripps Sports, 10 p.m.
St. Louis at San José — FanDuel Sports Network Midwest/NBC Sports California, 10 p.m.

NHL Trade Deadline Day
TSN TradeCentre 2026 — TSN1/TSN4/ESPN+, 8 a.m.
Hockey Central: Trade Deadline — Sportsnet/NHL Network, 10 a.m.
The Point: Trade Deadline Special — ESPN2/ESPN Unlimited, 2 p.m.
NHL Tonight: Trade Deadline Day — NHL Network, 2 p.m.
TSN TradeCentre 2026 — ESPN+, 4 p.m. (re-joined in progress)

NHL Now — NHL Network, 5 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
On the Fly: Colorado at Dallas/Vancouver at Chicago Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Carolina at Edmonton/Montréal at Anaheim Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Minnesota at Vegas/St. Louis at San José Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Saturday)

Paralympics
Milano Cortina 2026 Winter Paralympic Games
Day 0
Ceremony
Opening Ceremony, Verona Arena, Verona, Italy
Announcers: Ahmed Fareed/Chris Waddell
Parade of Nations — USA Network/Peacock, 2 p.m.

Announcers: Britney Eurton/Mallory Weggemann
Paralympics Pre-Show — USA Network/Peacock, 1:30 p.m.

Day 1
Para Biathlon
Men’s and Women’s, Tésero Cross-Country Skiing Stadium, Tésero, Italy
Men’s and Women’s Sprint Sitting 7.5km Final — CNBC, 4 a.m. (Saturday)
Men’s and Women’s Sprint Standing 7.5km Final — CNBC, 6:15 a.m. (Saturday)

Para Alpine Skiing
Men’s, Tofane Alpine Skiing Centre, Cortina d’Ampezzo, Italy
Men’s Standing Downhill Final — CNBC, 5:15 a.m. (Saturday)

Serie A
Matchday 28
SSC Napoli vs. Torino FC — CBS Sports Golazo Network, 2:45 p.m.

Inside Serie A — CBS Sports Golazo Network, 2:15 p.m.

Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Football Picante — ESPN Deportes, noon
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Football’s Greatest Stage — SportsGrid, 8:30 p.m.
Football Nation — SportsGrid, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 10:30 p.m.
The Contenders — SportsGrid, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, midnight

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
The Pat McAfee Show — ESPNews, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3;30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 4:30 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 9 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 11 p.m.
TMZ Sports — FS1, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 11 p.m.
TMZ Sports Weekend — FS1, 11:30 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1:05 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Saturday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)

Tennis
ATP Tour/WTA Tour
BNP Paribas Open, Indian Wells Tennis Garden, Indian Wells, CA
Men’s and Women’s 2nd Round — Tennis Channel, 2 p.m.

Tennis Channel Live at the BNP Paribas Open — Tennis Channel, 1 p.m.

