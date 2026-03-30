All Times Eastern
College Basketball
Men’s
College Basketball Talk — CBS Sports Network, noon
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
The Bracket Club — CBS Sports HQ, 1 p.m.
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Nothing But Net — ACC Network/ESPN Unlimited, 11:30 p.m.
Women’s
NCAA Women’s Basketball Tournament
Regional Finals
Fort Worth 3 Regional, Dickies Arena, Fort Worth, TX
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Holly Rowe
Michigan vs. Texas — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Sacramento 4 Regional, Golden 1 Center, Sacramento, CA
Announcers: Courtney Lyle/Stephanie White//Kris Budden
South Carolina vs. TCU — ESPN/ESPN Unlimited, approximately, 9 p.m.
Announcers: Christine Williamson/Andraya Carter/Chiney Ogwumike
NCAA Women’s Championship Live from Dickies Arena, Fort Worth, TX — ESPN/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
Women’s Basketball Invitation Tournament
Semifinals, Charles Koch Arena, Wichita State University, Wichita, KS
Kansas vs. BYU — ESPNU, 2:30 p.m.
Wisconsin vs. Columbia — ESPNU. 5 p.m.
College Football
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 3:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
College Gymnastics
Women’s
Game On: Journey to the NCAA Championship: Women’s Gymnastics — ESPN2, 8:30 p.m.
College Softball
South Carolina at Mississippi State — SEC Network, 7 p.m.
Golf
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 7:30 p.m.
MLB
American League
Minnesota at Kansas City — Twins,TV/Royals.TV, 4 p.m.
Texas at Baltimore — Rangers Sports Network/MASN, 6:30 p.m.
Boston at Houston — NESN/Space City Home Network, 8 p.m.
New York Yankees at Seattle — YES/Mariners.TV, 9:30 p.m.
National League
Pittsburgh at Cincinnati — FS1/Fox One//SportsNet Pittsburgh/Reds.TV, 6:30 p.m.
Washington at Philadelphia — Nationals.TV/NBC Sports Philadelphia Plus, 6:30 p.m.
New York Mets at St. Louis — SNY/Cardinals.TV, 7:45 p.m.
San Francisco at San Diego — FS1/Fox One//NBC Sports Bay Area/Padres.TV, 9:30 p.m.
Interleague
Chicago White Sox at Miami — Chicago Sports Network/Marlins.TV, 6:30 p.m.
Colorado at Toronto — Rockies.TV/Sportsnet, 7 p.m.
Sacramento at Atlanta — NBC Sports California/BravesVision, 7:15 p.m.
Anaheim at Chicago Cubs — FanDuel Sports Network West/Marquee Sports Network, 7;30 p.m.
Tampa Bay at Milwaukee — Rays.TV/Brewers.TV, 7:30 p.m.
Cleveland at Los Angeles Dodgers — CleGuardians.TV/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
Detroit at Arizona — Detroit SportsNet/Dbacks.TV, 10 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
MLB on FS1 Pregame — FS1/Fox One, 6 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 8 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 1 s.m. (Tuesday)
NBA
Peacock NBA Monday
Announcers: Mark Followill/Brian Scalabrine//Jordan Cornette
Philadelphia 76ers at Miami Heat — NBCSN/Peacock//NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
Announcers: Terry Gannon/Mike Fratello//John Fanta
Chicago Bulls at San Antonio Spurs — NBCSN Extra/Peacock//FanDuel Sports Network Southwest, 8 p.m.
Announcers: Michael Grady/Robbie Hummel/Austin Rivers
Detroit Pistons at Oklahoma City Thunder — NBCSN/Peacock, 9:30 p.m.
Announcers: Ahmed Fareed/John Crotty/Evan Turner/Jalen Wilson
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, 6 p.m.
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, midnight
Boston at Atlanta — NBC Sports Boston/FanDuel Sports Network Southeast, 7:30 p.m.
Phoenix at Memphis — KPHE/KTVK/FanDuel Sports Network Southeast, 8 p.m.
Minnesota at Dallas — FanDuel Sports Network North/KFAA, 8:30 p.m.
Cleveland at Utah — FanDuel Sports Network Ohio/KJZZ, 9 p.m.
Washington at Los Angeles Lakers — Monumental Sports Network/Spectrum SportsNet, 10 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 3 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Tuesday)
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Draft Daily — ESPN2/ESPN Unlimited, 3 p.m.
NFL Live — ESPN/ESPN Unlimited, 4 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 4 p.m.
Path to the Draft — NFL Network, 6 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NHL
Prime Monday Night Hockey
Announcers: John Forslund/Jody Shelley/Thomas Hickey//Andi Petrillo
Calgary Flames at Colorado Avalanche — Prime Video (Canada)/Altitude, 8:30 p.m.
Announcers: Adnan Virk/Blake Bolden/Chris Pronger
Prime Monday Night Hockey Pregame — Prime Video, 8:15 p.m.
Pittsburgh at New York Islanders — NHL Network/SportsNet Pittsburgh/MSG SportsNet, 7 p.m.
St. Louis at San José — FanDuel Sports Network Midwest/NBC Sports California Plus, 10 p.m.
Toronto at Anaheim — Sportsnet Ontario/Victory+/KCOP, 10 p.m.
Vancouver at Vegas — Sportsnet Pacific/Scripps Sports, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network, 5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 10 p.m.
NHL Tonight: St. Louis at San José/Toronto at Anaheim/Vancouver at Vegas Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Tuesday)
Soccer
Men’s International Friendlies
Mehdi Huseynzade Stadium, Sumqayit, Azerbaijan
Azerbaijan vs. Sierra Leone — Fox Soccer Plus, 10:50 a.m.
Neo GSP Stadium, Nicosia, Cyprus
Cyprus vs. Moldova — FS2/Fox One, 11:50 a.m.
MHPArena, Ludwigsburg, Germany
Germany vs. Ghana — FS1/Fox One, 2:30 p.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Fútbol W — ESPN+, 8:30 p.m.
Pulisic — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Faitelson sin censura — TUDN, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
MASL Monday — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show– ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
B1G Today — Big Ten Network, 12:30 p.m.
The Pat McAfee Show — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
Midday Rundown — CBS Sports HQ, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Born to Bowl: Episode 3 — HBO/HBO Max, 9 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 6;30 a.m. (Tuesday)
Tennis
WTA Tour
Charleston Open, Credit One Stadium, Charleston, SC
1st Round — Tennis Channel, 11 a.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.