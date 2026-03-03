All Times Eastern
Baseball
World Baseball Classic Friendlies
Canada vs. Toronto — MLB Network/Sportsnet, 1 p.m.
United States vs. San Francisco — ESPN, 3 p.m.
México vs. Arizona — Dbacks.TV, 3 p.m.
Detroit at Dominican Republic — MLB Network, 6 p.m.
Puerto Rico vs. Boston — NESNplus, 6 p.m.
Venezuela vs. Houston — Space City Home Network, 6 p.m.
MLB Network Special: WBC Preview-Pool A — MLB Network, 4 p.m.
MLB Network Special: WBC Preview-Pool B — MLB Network, 4:30 p.m.
MLB Network Special: WBC Preview-Pool C — MLB Network, 9 p.m.
MLB Network Special: WBC Preview-Pool D — MLB Network, 9:30 p.m.
Bundesliga
Bundesliga Special #15-Best of February — ESPN+, 5:30 p.m.
College Basketball
Men’s
Patriot League Tournament
1st Round — Home Sites
Army at Bucknell — ESPN+, 7 p.m.
Holy Cross at Lafayette — ESPN+, 7 p.m.
Sun Belt Conference Tournament
1st Round, Pensacola Bay Center, Pensacola, FL
Louisiana vs. Georgia State — ESPN+, 6 p.m.
Old Dominion vs. Louisiana-Monroe — ESPN+, 8:30 p.m.
Tennessee at South Carolina — SEC Network/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Bryant at New Hampshire — ESPN+, 6 p.m.
Maryland-Baltimore County at New Jersey Institute of Technology — ESPN+, 6 p.m.
UMass-Lowell at Maine — ESPN+, 6 p.m.
Alabama at Georgia — ESPNews/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
Eastern Michigan at Buffalo — ESPN+, 6:30 p.m.
Towson at Stony Brook — FloSports, 6:30 p.m.
Wake Forest at Virginia — ACC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
George Mason at Virginia Commonwealth — CBS Sports Network, 7 p.m.
Clemson at North Carolina — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Kentucky at Texas A&M — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Missouri at Oklahoma — ESPNU/ESPN Unlimited, 7 p.m.
TCU at Texas Tech — FS1/Fox One, 7 p.m.
Dayton at Richmond — MASN/ESPN+, 7 p.m.
Drexel at Hofstra — MSG SportsNet/FloSports, 7 p.m.
Georgetown vs. St. John’s (at Madison Square Garden, New York, NY) — NBCSN/Peacock, 7 p.m.
Seton Hall at Xavier — truTV/HBO Max, 7 p.m.
North Carolina A&T at Campbell — WITN 7.2/WRAL 5.2/FloSports, 7 p.m.
Akron at Central Michigan — ESPN+, 7 p.m.
Albany at Vermont — ESPN+, 7 p.m.
Ball State at Western Michigan — ESPN+, 7 p.m.
Ohio at UMass — ESPN+, 7 p.m.
Oklahoma State at Central Florida — ESPN+, 7 p.m.
Toledo at Miami (OH) — ESPN+, 7 p.m.
Hampton at William & Mary — FloSports, 7 p.m.
Monmouth at Northeastern — FloSports, 7 p.m.
North Carolina-Wilmington at Elon — FloSports, 7 p.m.
Mississippi State at Florida — SEC Network/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Arkansas-Pine Bluff at Jackson State — SWAC TV, 8 p.m.
Southern at Alabama State — SWAC TV, 8 p.m.
Kent State at Northern Illinois — ESPN+, 8 p.m.
West Virginia at Kansas State — ESPN+, 8 p.m.
Grambling State at Alabama A&M — SWAC TV, 8:30 p.m.
Syracuse at Louisville — ACC Network/ESPN Unlimited, 9 p.m.
San Diego State at Boise State — CBS Sports Network, 9 p.m.
BYU at Cincinnati — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Boston College at Virginia Tech — ESPNU/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Kansas at Arizona State — FS1/Fox One, 9 p.m.
Grand Canyon at Air Force — Mountain West Network, 9 p.m.
San José State at Fresno State — Mountain West Network, 9 p.m.
Oregon at Illinois — NBCSN/Peacock, 9 p.m.
Colorado at Utah — ESPN+, 9 p.m.
LSU at Auburn — SEC Network/ESPN Unlimited, 10 p.m.
Nevada at Wyoming — Mountain West Network, 10 p.m.
Utah State at UNLV — CBS Sports Network, 11 p.m.
Nebraska at Utah — FS1/Fox One, 11 p.m.
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network/ESPN Unlimited, 5 p.m.
The Journey: Big Ten Basketball — Big Ten Network, 6 p.m.
Drive to NCAA March Madness — CBS Sports Network/Fox One, 6:30 p.m.
TNT Sports College Basketball Pregame — truTV/HBO Max, 6:30 p.m.
TNT Sports College Basketball Postgame — truTV/HBO Max, 9 p.m.
Nothing But Net — ACC Network/ESPN Unlimited, 11 p.m.
College Basketball Live — ESPN2/ESPN Unlimited, 11 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 a.m. (Wednesday)
Women’s
Atlantic Sun Conference Tournament
1st Round, UNF Arena, University of North Florida, Jacksonville, FL
Austin Peay vs. Lipscomb — ESPN+, noon
Florida Gulf Coast vs. Bellarmine — ESPN+, 2:30 p.m.
North Alabama vs. Queens — ESPN+, 7:30 p.m.
1st Round, Swisher Gymnasium, Jacksonville University, Jacksonville, FL
West Georgia vs. North Florida — ESPN+, 5 p.m.
Sun Belt Conference Tournament
1st Round, Pensacola Bay Center, Pensacola, FL
South Alabama vs. Appalachian State — ESPN+, 12:30 p.m.
Georgia State vs. Louisiana — ESPN+, 3 p.m.
East Texas A&M at Nicholls — ESPN+, noon
San Diego State at Air Force — Mountain West Network, 6 p.m.
Rice at Charlotte — ESPN+, 6:30 p.m.
Grand Canyon at Wyoming — Mountain West Network, 7 p.m.
North Texas at Wichita State — ESPN+, 7 p.m.
Temple at South Florida — ESPN+, 7 p.m.
Tulane at Florida Atlantic — ESPN+, 7 p.m.
New Orleans at Northwestern State — ESPN+, 7 p.m.
Nevada at Utah State — Mountain West Network, 8 p.m.
Fresno State at New Mexico — Mountain West Network, 9 p.m.
Colorado State at San José State — Mountain West Network, 10 p.m.
You See L.A. — FS1, 6 p.m.
On the Court — Big Ten Network, 9:30 p.m.
College Golf
Women’s
Darius Rucker Intercollegiate, Long Cove Club, Hilton Head Island, SC
Announcers: Steve Burkowski/Karen Stupples//Emilia Doran//Jim Gallagher, Jr.
2nd Round — Golf Channel, 2:30 p.m.
College Volleyball
Men’s
MPSF
UCLA at USC — Big Ten Network, 10 p.m.
CONCACAF W Championship Qualifying
Matchday 2 — Group Play
Group D, Frank Essed Stadion, Paramaribo, Suriname
Suriname vs. Haiti — Paramount+, 4 p.m.
Group C, Bermuda National Stadium, Devonshire Parish, Bermuda
Bermuda vs. Costa Rica — Paramount+, 6 p.m.
Copa del Rey
Semifinal
Leg 2, Camp Nou, Barcelona, Spain
Announcers — English: Rob Palmer/Stewart Robson//Gemma Soler//Spanish: Fernando Palomo/Eduardo Biscayart//Moises Llorens
Barcelona vs. Atlético de Madrid — ESPN+, 3 p.m. (1st leg aggregate, 0-4)
ESPN FC: Copa del Rey Pregame — ESPN+, 2:30 p.m.
Coppa Italia
Semifinal
Leg 1, Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy
Como 1907 vs. Inter Milan — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
English Premier League
Matchweek 29
Bournemouth vs. Brentford — NBCSN/Peacock, 2:30 p.m.
Everton vs. Burnley — NBCSN/Peacock, 2:30 p.m.
Leeds United vs. Sunderland — NBCSN/Peacock, 2:30 p.m.
Wolverhampton Wanderers vs. Liverpool — USA Network/Universo, 3:10 p.m.
Announcers: Cara Banks/Robbie Earle/Robbie Mustoe
Premier League Live — USA Network, 2:30 p.m.
Goal Zone — USA Network, 5:15 p.m.
Goal Rush — Peacock, 2:30 p.m.
Premier League Multiview — Peacock, 2:30 p.m.
La Liga Premier Extra — Universo, 3 p.m.
FA Cup
Fourth Round Proper
Port Vale vs. Bristol City — ESPN+, 2:40 p.m.
FIFA Women’s World Cup Qualifying
League Phase – Matchday 1
League A: Group A1, Stadio Oreste Granillo, Reggio Calabria, Italy
Italy vs. Sweden — CBS Sports Golazo Network, 12:15 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2:15 p.m.
League A: Group A3, Estadio Municipal de Castalia, Castellón de la Plana, Spain
Spain vs. Iceland — CBS Sports Network, 1 p.m.
Formula 1
The Inside Line — SportsGrid, 10:30 p.m.
Golf
TGL Golf
Regular Season Finale, SoFi Center, Palm Beach State College, Palm Beach Gardens, FL
Announcers: Matt Barrie/Jason Kelce
The Bay Golf Club vs. Jupiter Links — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
The Big Swing With Jimmy Roberts — Golf Channel, 7 a.m.
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Eye on Golf With Shotgun Start — CBS Sports Network, noon
Golf Today — Golf Channel, 12:30 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 4 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 5:30 p.m.
Hockey
Champions Hockey League
Final, Scandinavium, Gothenburg, Sweden
Frolunda Gothenburg vs. Luleå Hockey — TSN5/NHL Network, 12:45 p.m.
LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
LaLiga Highlight Show — ESPN+, 11 a.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Flashback: UFC 300: Gaethje vs. Holloway — CBS Sports Network, 6 p.m.
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
MLB Spring Training
Cactus League
Los Angeles Dodgers vs. Cleveland — Spectrum SportsNet LA/CleGuardians.TV, 3 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
The Just Baseball Show — SportsGrid, 3 p.m.
MLB Tonight -= MLB Network, 5 p.m.
NBA
Coast2Coast Tuesday
Announcers: Bob Costas/Doug Collins/Mike Fratello//Jim Gray
San Antonio Spurs at Philadelphia 76ers — NBC (East/Central)/Peacock (national), 8 p.m.
Announcers: Noah Eagle/Grant Hill//Grant Liffmann
Phoenix Suns at Sacramento Kings — NBC (Mountain/Pacific)/Peacock (national), 11 p.m.
Announcers: Hannah Storm/P.J. Carlesimo/Isiah Thomas
NBA Showtime — Peacock, 7 p.m.
NBA Showtime — NBC/Peacock, 10:30 p.m.
NBA Showtime — NBC (Mountain/Pacific)/Peacock, 12:30 a.m. (Wednesday)
Dallas at Charlotte — KFAA/FanDuel Sports Network Southeast, 7 p.m.
Detroit at Cleveland — FanDuel Sports Network Detroit/FanDuel Sports Network Ohio/Rock Entertainment Sports Network/WUAB, 7 p.m.
Washington at Orlando — Monumental Sports Network/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Brooklyn at Miami — YES/FanDuel Sports Network Sun, 7:30 p.m.
New York at Toronto — MSG Network/Sportsnet (East/Ontario), 7:30 p.m.
Memphis at Minnesota — FanDuel Sports Network Southeast/FanDuel Sports Network North, 8 p.m.
Oklahoma City at Chicago — FanDuel Sports Network Oklahoma/Chicago Sports Network, 8 p.m.
New Orleans at Los Angeles Lakers — Gulf Coast Sports & Entertainment Network/WVUE/Spectrum SportsNet, 10:30 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
Hoop Streams — ESPN2, 2 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 2 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
Toronto Raptors Pre-Game — Sportsnet (East/Ontario), 7 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
NBA Shot Clock: Best Games of the Month — NBA TV, 11 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 2 a.m. (Wednesday)
NBA G League
Windy City Bulls at Cleveland Charge — Rock Entertainment Sports Network, 11 a.m.
Sioux Falls Skyforce at Osceola Magic — ESPN+/FanDuel Sports Network Sun, 7 p.m.
Texas Legends at Memphis Hustle — ESPN+/Urban Edge Network, 8 p.m.
Noblesville Boom at México City Capitaines — ESPN+, 9 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 2 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
First Draft — ESPNews, 5 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL on TNT
Florida Panthers at New Jersey Devils — TNT/HBO Max//Scripps Sports, 7 p.m.
Tampa Bay Lightning at Minnesota Wild — TNT/truTV/HBO Max//WXPX, 9:30 p.m.
NHL on TNT Face Off — TNT/HBO Max, 6:30 p.m.
NHL on TNT Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 12:30 a.m. (Wednesday)
Nashville at Columbus — FanDuel Sports Network South/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
Pittsburgh at Boston — SportsNet Pittsburgh/NESN, 7 p.m.
Utah at Washington — KUPX/Monumental Sports Network 2, 7 p.m.
Vegas at Buffalo — Scripps Sports/MSG Western New York, 7 p.m.
Chicago at Winnipeg — Chicago Sports Network Plus/TSN3, 8 p.m.
Dallas at Calgary — Victory+/Sportsnet One, 9 p.m.
Ottawa at Edmonton — TSN5/Sportsnet West, 9 p.m.
Colorado at Anaheim — Altitude/Victory+, 10 p.m.
Montréal at San José — TSN2/RDS/NBC Sports California, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
Winnipeg Jets Pre-Game — TSN3, 7:30 p.m.
NHL Tonight: Chicago at Winnipeg Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Dallas at Calgary/Ottawa at Edmonton Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Colorado at Anaheim/Montréal at San José Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Wednesday)
PWHL
Montréal Victoire at Toronto Sceptres — Prime Video (Canada only)/YouTube, 7 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 9 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, noon
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5:30 p.m.
Kickin’ It — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Es Así y Punto — ESPN Deportes, 8 p.m.
Football’s Greatest Stage — SportsGrid, 8:30 p.m.
Fútbol W — ESPN+, 8:30 p.m.
Football Nation — SportsGrid, 9 p.m.
Call It What You Want — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
BetMGM The Daily Tip — Stadium, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show — YouTube, noon
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Bad Beats — ESPN2, 2:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 3 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN2, 5:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
All Access the ACC Life — ACC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Wednesday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 5:30 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
BNP Paribas Open, Indian Wells Tennis Garden, Indian Wells, CA
Eisenhower Cup: Tie Break Tens Exhibition — Tennis Channel, 10:30 p.m.
