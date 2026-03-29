All Times Eastern
College Baseball
Tennessee at Vanderbilt — ESPN2/ESPN Unlimited, noon
Florida at Arkansas — SEC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.
North Carolina at Georgia Tech — ACC Network/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Mississippi State at Mississippi — SEC Network/ESPN Unlimited, 4 p.m.
West Virginia at Arizona State — ESPN2/ESPN Unlimited, 8 p.m.
College Hockey
Men’s
NCAA Men’s Ice Hockey Tournament
Regional Finals
Loveland Regional, Blue Arena, Loveland, CO
Announcers: John Buccigross/Colby Cohen
Denver vs. Western Michigan — ESPN2/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Albany Regional, MVP Arena, Albany, NY
Announcers: Roxy Bernstein/Sean Ritchlin
Minnesota-Duluth vs. Michigan — ESPN/ESPN Unlimited, 5:30 p.m.
Announcers: Zubin Mehenti/Paul Caponigri/Andrew Raycroft
NCAA Men’s Hockey Studio Update — ESPN/ESPN Unlimited, 5 p.m.
College Lacrosse
Men’s
Johns Hopkins at Rutgers — Big Ten Network, noon
Women’s
Johns Hopkins at Northwestern — Big Ten Network, 2 p.m.
College Softball
Oklahoma at LSU — ESPN/ESPN Unlimited, noon
Cal at Notre Dame — ACC Network/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Texas A&M at Texas — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Michigan State at Ohio State — Big Ten Network/Fox One, 4 p.m.
Wichita State at South Florida — ESPNU/ESPN Unlimited, 4 p.m.
South Carolina at Mississippi State — SEC Network/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Figure Skating
International Skating Union
ISU World Figure Skating Championships, O2 Arena, Prague, Czechia
Announcers: Bill Spaulding/Tara Lipinski/Johnny Weir//Andrea Joyce
Exhibition Gala — Peacock, 9:30 a.m.
Golf
PGA Tour
Houston Open, Memorial Park Golf Course, Houston, TX
Final Round
Announcers — Golf Channel: Steve Sands/Curt Byrum/Smylie Kaufman//Billy Ray Brown//Jim “Bones” Mackay//Amy Rogers//NBC: Dan Hicks/Terry Gannon/Brad Fzxon/Kevin Kisner//Smylie Kaufman//Jim “Bones’ Mackay//John Wood//Cara Banks
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 8:15 a.m.
Featured Holes: 2, 9, 15, 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Featured Groups: Sam Burns/Ben Griffin/Adrien Saddler & Jake Knapp/Keith Mitchell/Jordan Smith — ESPN+/PGA Tour Live, 10 a.m.
Marquee Group: Takumi Kanaya/Chris Kirk/Shane Lowry — ESPN+/PGA Tour Live, 10:15 a.m.
Featured Group 1: Ricky Castillo/Tony Finau/Thorbjørn Oleson — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group 2: Chris Gotterup/Johnny Keefer/Adam Scott — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 15 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 17 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Main Feed — NBC/Peacock, 3 p.m.
Golf Central Pregame — Golf Channel, noon
PGA Korn Ferry Tour
Club Car Championship, Landings Golf and Athletic Club, Savannah, GA
Final Round — GolfChannel.com, 2 p.m.
Final Round — Golf Channel, 3 p.m.
PGA Tour Champions
Hoag Classic Newport Beach, Newport Beach Country Club, Newport Beach, CA
Final Round — GolfChannel.com, 4 p.m.
Final Round — Golf Channel, 5 p.m.
LPGA Tour
Ford Championship, Whirlwind Gofl Club, Chandler, AZ
Announcers: Grant Boone/Tom Abbott/Mel Reic//Karen Stupples
Final Round — GolfChannel.com/USA Network app, 6 p.m.
Final Round — Golf Channel, 7 p.m.
Announcers: Matt Adam/Mark Rolfing//Amy Rogers
Golf Central — Golf Channel, 9 p.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Children’s of Alabama Indy Grand Prix, Barber Motorsports Park, Birmingham, AL
Race — Fox/Fox One, 1 p.m.
IndyCar Warmup — FS2/Fox One, 10 a.m.
Indy NXT
Indy NXT Series
Grand Prix of Alabama Race 1, Barber Motorsports Park, Birmingham, AL
Race 2 — FS1/Fox One, 11 a.m.
MLB
American League
Sunday Night Baseball
Cleveland Guardians at Seattle Mariners — NBCSN/Peacock, 7:20 p.m.
Minnesota at Baltimore — Twins.TV/MASN, 1:30 p.m.
Sacramento at Toronto — NBC Sports California/Sportsnet, 1:30 p.m.
Anaheim at Houston — FanDuel Sports Network West/Space City Home Network, 2 p.m.
National League
Colorado at Miami — Rockies.TV/Marlins.TV, 1:30 p.m.
Pittsburgh at New York Mets — SportsNet Pittsburgh/SNY, 1:40 p.m.
Washington at Chicago Cubs — Nationals.TV/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Interleague
Boston at Cincinnati — NESN/Reds.TV, 1:30 p.m.
Kansas City at Atlanta — MLB Network/Royals.TV/BravesVision, 1:30 p.m.
Texas at Philadelphia — Rangers Sports Network/NBC Sports Philadelphia, 1:30 p.m.
Chicago White Sox at Milwaukee — Chicago Sports Network/Brewers.TV, 2 p.m.
Tampa Bay at St. Louis — Rays.TV/Cardinals.TV, 2:15 p.m.
Pro Baseball Today — SportsGrid, 10 a.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 1 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 1 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 2 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 4:30 p.m.
MLB Tonight: Sunday Scoreboard — MLB Network, 5 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series
Cook Out 400, Martinsville Speedway, Ridgeway, VA
Race — FS1/Fox One, 3:30 p.m.
NASCAR RaceDay: Martinsville — FS1/Fox One, 2 p.m.
NBA
Sunday Night Basketball
Announcers — NBC/Peacock: Mike Tirico/Reggie Miller//Zora Stephenson/:
New York Knicks at Oklahoma City Thunder — NBC/Peacock, 7:30 p.m.
Announcers — NBC/Peacock: Noah Eagle/Jamal Crawford//Ashley ShahAhmadi//Telemundo: Álvaro Martin/Greivis Vásquez//Diego Arrioja
Golden State Warriors at Denver Nuggets — NBC/Peacock/Telemundo, 10 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Caitlin Clark/Tracy McGrady
NBA Showtime live from Paycom Center, Oklahoma City, OK — NBC/Peacock, 7 p.m.
Sunday Night Basketball Pre-Game — Telemundo/Peacock, 9:30 p.m.
Sunday Night Basketball Post Game — Telemundo/Peacock, 12:15 a.m. (Monday)
Los Angeles Clippers at Milwaukee — NBA TV/FanDuel Sports Network SoCal/FanDuel Sports Network Wisconsin, 3:30 p.m.
Miami at Indiana — FanDuel Sports Network Sun/FanDuel Sports Network Indiana, 5 p.m.
Boston at Charlotte — NBC Sports Boston/FanDuel Sports Network Southeast, 6 p.m.
Orlando at Toronto — FanDuel Sports Florida/TSN4, 6 p.m.
Sacramento at Brooklyn — NBC Sports California/YES, 6 p.m.
Washington at Portland — Monumental Sports Network/KUNP/KATU, 6 p.m.
Houston at New Orleans — Space City Home Network/Gulf Coast Sports & Entertainment Network, 7 p.m.
The Association: Pregame — NBA TV, 3 p.m.
Raptors GameDay — TSN4, 5:30 p.m.
The Association: Postgame — NBA TV, 6 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 9 p.m.
Everything You Missed: Nightly Recap — NBA TV, 2 a.m. (Monday)
NHL
Florida at New York Rangers — NHL Network/Scripps Sports/MSG Network, 1 p.m.
Boston at Columbus — NESN/FanDuel Sports Network Ohio, 5 p.m.
Montréal at Carolina — TSN2/RDS/FanDuel Sports Network South, 5 p.m.
Nashville at Tampa Bay — FanDuel Sports Network South/WXPX, 5 p.m.
Chicago at New Jersey — NHL Network/Chicago Sports Network/MSG SportsNet, 7 p.m.
Dallas at Philadelphia — Victory+/NBC Sports Philadelphia, 7 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 5 p.m.
On the Fly — NHL Network, 10 p.m.
NWSL
Matchday 4
Gotham FC vs. Orlando Pride — Victory+, 7 p.m.
PWHL
Vancouver Goldeneyes at Toronto Sceptres — TSN2/YouTube, 1 p.m.
Boston Fleet at Minnesota Frost — Sportsnet One/FanDuel Sports Network North/YouTube, 4 p.m.
Ottawa Charge at Seattle Torrent — Sportsnet East/Scripps Sports Network, 7 p.m.
Soccer
Men’s International Friendlies
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas, Kaunas, Lithuania
Lithuania vs. Georgia — Fox Soccer Plus, 8:55 a.m.
Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan, Armenia
Armenia vs. Belarus — tubi/Fubo Sports Network, 10:45 a.m.
Northwest Stadium, Landover, MD
Announcers: Luis Omar Tapia/Diego Balado//Isabella Echeverri
Colombia vs. France — Telemundo/Universo/Peacock/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
Fantasy Sports Today Sunday — SportsGrid, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
The Contenders — SportsGrid, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 1 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 2:30 p.m.
Acción — TUDN, 3 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 5 p.m.
All Access the ACC Life — ACC Network, 5:30 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 6:30 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 8 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
SEC Now — SEC Network, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
The B1G Show — Big Ten Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
La jugada — Univision/TUDN midnight
El pelotazo — Telemundo, 1 a.m. (Monday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Monday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Miami Open, Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL
Women’s Doubles Final: Sara Errani/Jasmine Paolini vs. Katerina Siniakova/Taylor Townsend — Tennis Channel, 12:30 p.m.
Men’s Singles Final: Jiri Lehecka vs. Jannik Sinner — Tennis Channel, 3 p.m.
Tennis Channel Live at the Miami Open — Tennis Channel, noon
Tennis Channel Live at the Miami Open — Tennis Channel, 2:30 p.m.
Tennis Channel Live at the Miami Open — Tennis Channel, 5 p.m.
United Football League
Week 1
Columbus Aviators at Orlando Storm — ESPN/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Women’s Super League
Matchday 19
Chelsea vs. Aston Villa — ESPN2, 7 a.m.
