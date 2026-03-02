All Times Eastern
Basketball
Unrivaled Playoffs
Semifinals, Barclays Center, Brooklyn, New York, NY
Vinyl vs. Phantom — TNT/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Breeze vs. Mist — TNT/truTV/HBO Max, 8:45 p.m.
Unrivaled Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
Unrivaled Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 10 p.m.
College Basketball
Men’s
Horizon League Tournament
Play-In Game, Bert L. and Iris S. Wolstein Center, Cleveland State University, Cleveland, OH
IU Indianapolis at Cleveland State — ESPN+, 7 p.m.
Stephen F. Austin at Incarnate Word — ESPN+, 6 p.m.
North Carolina Central at Maryland-Eastern Shore — Delmarva Sports Network, 7 p.m.
Duke at North Carolina State — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Coppin State at Howard — ESPN+, 7 p.m.
South Carolina State at Delaware State — ESPN+, 7 p.m.
McNeese at Nicholls — CBS Sports Network, 7:30 p.m.
Northwestern State at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+, 7:30 p.m.
Lamar at Houston Christian — ESPN+, 8 p.m.
Montana at Northern Colorado — ESPN+, 8 p.m.
Southeastern Louisiana at New Orleans — ESPN+, 8 p.m.
Iowa State at Arizona — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Idaho at Eastern Washington — SWX Local Sports/ESPN+, 9 p.m.
Idaho State at Sacramento State — KMAX/ESPN+, 10 p.m.
Weber State at Portland State — ESPN+, 10 p.m.
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 4 p.m.
Nothing But Net Special: Wes Moore — ACC Network, 6 p.m.
Nothing But Net Special: Jon Scheyer — ACC Network, 6:30 p.m.
Women’s
Horizon League Tournament
Play-In Game, J. Martin Klotsche Center, University of Wisconsin–Milwaukee, Milwaukee, WI
Detroit Mercy at Wisconsin-Milwaukee — ESPN+, 8 p.m.
Incarnate Word at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+, 5 p.m.
Texas A&M-Corpus Christi at Houston Christian — ESPN+, 6 p.m.
Southeastern Louisiana at Lamar — ESPN+, 7:30 p.m.
Southern Illinois at Belmont — ESPN+, 7:30 p.m.
Portland State at Weber State — ESPN+, 8 p.m.
Eastern Washington at Idaho — ESPN+, 9 p.m.
Northern Arizona at Montana State — ESPN+, 9 p.m.
Northern Colorado at Montana — ESPN+, 9 p.m.
Sacramento State at Idaho State — ESPN+, 9 p.m.
College Football
With the First Pick — CBS Sports Network, noon
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 3:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.
College Golf
Women’s
Darius Rucker Intercollegiate, Long Cove Club, Hilton Head Island, SC
1st Round — Golf Channel, 2:30 p.m.
College Gymnastics
Women’s
SEC Inside: Florida Gymnastics — SEC Network, 7 p.m.
CONCACAF W Championship Qualifying
Matchday 2
Group A, Daren Sammy Cricket Ground, Gros Islet, Saint Lucia
Saint Lucia vs. México — TUDN/Paramount+, 4 p.m.
Group B, Estadio Nacional, Managua, Nicaragua
Nicaragua vs. Jamica — TUDN/CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
EFL Championship
Matchday 35
Birmingham City vs. Middlesbrough — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Golf
TGL Golf
SoFi Center, Palm Beach State College, Palm Beach Gardens, FL
Los Angeles Golf Club vs. New York Golf Club — ESPN2, 7 p.m.
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 12:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 5:30 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m.
LaLiga
Matchday 26
Real Madrid vs. Getafe CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:30 p.m.
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC-The Walk: UFC 262: Oliveira vs. Chandler — CBS Sports Network, 6 p.m.
UFC Main Event: UFC 309: Charles Oliveira vs. Michael Chandler 2 — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
UFC Main Event: UFC 276: Alexander Volkanovski vs. Max Holloway 3 — CBS Sports Network, 11 p.m.
MLB Spring Training
Grapefruit League
Boston vs. Toronto — MLB Network/Sportsnet, 1 p.m.
Tampa Bay vs. Pittsburgh — ESPN/SportsNet Pittsburgh, 1 p.m.
Cactus League
Chicago Cubs vs. Cincinnati — Marquee Sports Network/Reds.TV, 3 p.m.
Los Angeles Dodgers vs. Colorado — Spectrum SportsNet LA/Rockies.TV, 3 p.m.
Sacramento vs. San Diego — MLB Network/Padres.TV, 3 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight: 30 Clubs/30 Camps: Detroit Tigers — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight: 30 Clubs/30 Camps: Chicago White Sox/Team USA — MLB Network, 7 p.m.
NASCAR
SPEED With Harvick & Buxton — FS1, 11 p.m.
NBA
Peacock NBA Monday
Announcers: Noah Eagle/Robbie Hummel/Austin Rivers
Los Angeles Clippers at Golden State Warriors — NBCSN/Peacock//FanDuel Sports Network SoCal/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.
Announcers: Ahmed Fareed/Brad Daugherty/Evan Turner
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, 9:30 p.m.
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, 12:30 a.m. (Tuesday)
Houston at Washington — Space City Home Network/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Boston at Milwaukee — NBA TV/NBC Sports Boston/FanDuel Sports Network Wisconsin, 7:30 p.m.
Denver at Utah — Altitude/KJZZ, 9 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/Run It Back, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 3 p.m.
The Association: Pregame — NBA TV, 7 p.m.
The Association: Postgame — NBA TV, 10 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Tuesday)
NBA G League
Salt Lake City Stars at Valley Suns — Prime Video/Jazz+/KPHE, 8:30 p.m.
Iowa Wolves at Rip City Remix — KUNP, 9 p.m.
Santa Cruz Warriors at Stockton Kings — Prime Video/NBC Sports Bay Area Plus, 10:30 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 6 p.m.
Overreaction Monday — ESPN2, 6:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.
NHL
Prime Monday Night Hockey
Philadelphia Flyers at Toronto Maple Leafs — Prime Video (Canada only)/NBC Sports Philadelphia, 7:30 p.m.
Prime Monday Night Pregame — Prime Video, 7:15 p.m.
Detroit at Nashville — NHL Network/FanDuel Sports Network Detroit/FanDuel Sports Network South, 2 p.m.
Columbus at New York Rangers — NHL Network/FanDuel Sports Network Ohio/MSG Network, 7 p.m.
Carolina at Seattle — FanDuel Sports Network South/Kraken Hockey Network (KONG)/Prime Video (Seattle), 10 p.m.
Dallas at Vancouver — Victory+/Sportsnet Pacific, 10 p.m.
Colorado at Los Angeles — Altitude 2/KTVD/FanDuel Sports Network West, 10:30 p.m.
NHL Now — NHL Network, 5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Carolina at Seattle/Dallas at Vancouver/Colorado at Los Angeles Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Tuesday)
Serie A
Matchday 27
Pisa SC vs. Bologna FC 1909 — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
Udinese Calcio vs. ACF Fiorentina — Paramount+, 2:45 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Football’s Greatest Stage — SportsGrid, 8:30 p.m.
Football Nation — SportsGrid, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
MASL Monday — CBS Sports Golazo Network, 11:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show– ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPNews, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 1:30 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
