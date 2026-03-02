Collin Morikawa, left, celebrates a great shot by Tommy Fleetwood of Los Angeles Golf Club during their TGL playoff semifinal against New York Golf Club at SoFi Center on March 17, 2025, in Palm Beach Gardens, Florida.
All Times Eastern

Basketball
Unrivaled Playoffs
Semifinals, Barclays Center, Brooklyn, New York, NY
Vinyl vs. Phantom — TNT/truTV/HBO Max, 7:30 p.m.
Breeze vs. Mist — TNT/truTV/HBO Max, 8:45 p.m.

Unrivaled Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 7 p.m.
Unrivaled Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 10 p.m.

College Basketball
Men’s
Horizon League Tournament
Play-In Game, Bert L. and Iris S. Wolstein Center, Cleveland State University, Cleveland, OH
IU Indianapolis at Cleveland State — ESPN+, 7 p.m.

Stephen F. Austin at Incarnate Word — ESPN+, 6 p.m.
North Carolina Central at Maryland-Eastern Shore — Delmarva Sports Network, 7 p.m.
Duke at North Carolina State — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Coppin State at Howard — ESPN+, 7 p.m.
South Carolina State at Delaware State — ESPN+, 7 p.m.
McNeese at Nicholls — CBS Sports Network, 7:30 p.m.
Northwestern State at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+, 7:30 p.m.
Lamar at Houston Christian — ESPN+, 8 p.m.
Montana at Northern Colorado — ESPN+, 8 p.m.
Southeastern Louisiana at New Orleans — ESPN+, 8 p.m.
Iowa State at Arizona — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Idaho at Eastern Washington — SWX Local Sports/ESPN+, 9 p.m.
Idaho State at Sacramento State — KMAX/ESPN+, 10 p.m.
Weber State at Portland State — ESPN+, 10 p.m.

Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
ACC Network Basketball Podcast — ACC Network, 4 p.m.
Nothing But Net Special: Wes Moore — ACC Network, 6 p.m.
Nothing But Net Special: Jon Scheyer — ACC Network, 6:30 p.m.

Women’s
Horizon League Tournament
Play-In Game, J. Martin Klotsche Center, University of Wisconsin–Milwaukee, Milwaukee, WI
Detroit Mercy at Wisconsin-Milwaukee — ESPN+, 8 p.m.

Incarnate Word at Texas-Rio Grande Valley — ESPN+, 5 p.m.
Texas A&M-Corpus Christi at Houston Christian — ESPN+, 6 p.m.
Southeastern Louisiana at Lamar — ESPN+, 7:30 p.m.
Southern Illinois at Belmont — ESPN+, 7:30 p.m.
Portland State at Weber State — ESPN+, 8 p.m.
Eastern Washington at Idaho — ESPN+, 9 p.m.
Northern Arizona at Montana State — ESPN+, 9 p.m.
Northern Colorado at Montana — ESPN+, 9 p.m.
Sacramento State at Idaho State — ESPN+, 9 p.m.

College Football
With the First Pick — CBS Sports Network, noon
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 3:30 p.m.
ACC Network Football Podcast — ACC Network, 5 p.m.

College Golf
Women’s
Darius Rucker Intercollegiate, Long Cove Club, Hilton Head Island, SC
1st Round — Golf Channel, 2:30 p.m.

College Gymnastics
Women’s
SEC Inside: Florida Gymnastics — SEC Network, 7 p.m.

CONCACAF W Championship Qualifying
Matchday 2
Group A, Daren Sammy Cricket Ground, Gros Islet, Saint Lucia
Saint Lucia vs. México — TUDN/Paramount+, 4 p.m.

Group B, Estadio Nacional, Managua, Nicaragua
Nicaragua vs. Jamica — TUDN/CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.

EFL Championship
Matchday 35
Birmingham City vs. Middlesbrough — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.

Golf
TGL Golf
SoFi Center, Palm Beach State College, Palm Beach Gardens, FL
Los Angeles Golf Club vs. New York Golf Club — ESPN2, 7 p.m.

5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Channel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, 12:30 p.m.
Golf Central — Golf Channel, 5:30 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m.

LaLiga
Matchday 26
Real Madrid vs. Getafe CF — ESPN Deportes/ESPN+, 2:30 p.m.

LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 p.m.

Mixed Martial Arts
UFC-The Walk: UFC 262: Oliveira vs. Chandler — CBS Sports Network, 6 p.m.
UFC Main Event: UFC 309: Charles Oliveira vs. Michael  Chandler 2 — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
UFC Main Event: UFC 276: Alexander Volkanovski vs. Max Holloway 3 — CBS Sports Network, 11 p.m.

MLB Spring Training
Grapefruit League
Boston vs. Toronto — MLB Network/Sportsnet, 1 p.m.
Tampa Bay vs. Pittsburgh — ESPN/SportsNet Pittsburgh, 1 p.m.

Cactus League
Chicago Cubs vs. Cincinnati — Marquee Sports Network/Reds.TV, 3 p.m.
Los Angeles Dodgers vs. Colorado — Spectrum SportsNet LA/Rockies.TV, 3 p.m.
Sacramento vs. San Diego — MLB Network/Padres.TV, 3 p.m.

The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Hot Stove — MLB Network, 10 a.m.
MLB Tonight: 30 Clubs/30 Camps: Detroit Tigers — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight: 30 Clubs/30 Camps: Chicago White Sox/Team USA — MLB Network, 7 p.m.

NASCAR
SPEED With Harvick & Buxton — FS1, 11 p.m.

NBA
Peacock NBA Monday
Announcers: Noah Eagle/Robbie Hummel/Austin Rivers
Los Angeles Clippers at Golden State Warriors — NBCSN/Peacock//FanDuel Sports Network SoCal/NBC Sports Bay Area, 10 p.m.

Announcers: Ahmed Fareed/Brad Daugherty/Evan Turner
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, 9:30 p.m.
NBA Showtime — NBCSN/Peacock, 12:30 a.m. (Tuesday)

Houston at Washington — Space City Home Network/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Boston at Milwaukee — NBA TV/NBC Sports Boston/FanDuel Sports Network Wisconsin, 7:30 p.m.
Denver at Utah — Altitude/KJZZ, 9 p.m.

Run It Back — FanDuel TV/Run It Back, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 3 p.m.
The Association: Pregame — NBA TV, 7 p.m.
The Association: Postgame — NBA TV, 10 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Tuesday)

NBA G League
Salt Lake City Stars at Valley Suns — Prime Video/Jazz+/KPHE, 8:30 p.m.
Iowa Wolves at Rip City Remix — KUNP, 9 p.m.
Santa Cruz Warriors at Stockton Kings — Prime Video/NBC Sports Bay Area Plus, 10:30 p.m.

NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NFL Pro Football Today — SportsGrid, 6 p.m.
Overreaction Monday — ESPN2, 6:30 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 7 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
The GM Shuffle — DraftKings Network, 8 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 8:30 p.m.

NHL
Prime Monday Night Hockey
Philadelphia Flyers at Toronto Maple Leafs — Prime Video (Canada only)/NBC Sports Philadelphia, 7:30 p.m.

Prime Monday Night Pregame — Prime Video, 7:15 p.m.

Detroit at Nashville — NHL Network/FanDuel Sports Network Detroit/FanDuel Sports Network South, 2 p.m.
Columbus at New York Rangers — NHL Network/FanDuel Sports Network Ohio/MSG Network, 7 p.m.
Carolina at Seattle — FanDuel Sports Network South/Kraken Hockey Network (KONG)/Prime Video (Seattle), 10 p.m.
Dallas at Vancouver — Victory+/Sportsnet Pacific, 10 p.m.
Colorado at Los Angeles — Altitude 2/KTVD/FanDuel Sports Network West, 10:30 p.m.

NHL Now — NHL Network, 5 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: Carolina at Seattle/Dallas at Vancouver/Colorado at Los Angeles Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Tuesday)

Serie A
Matchday 27
Pisa SC vs. Bologna FC 1909 — CBS Sports Golazo Network, 12:30 p.m.
Udinese Calcio vs. ACF Fiorentina — Paramount+, 2:45 p.m.

Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Numbers Don’t Lie — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Football’s Greatest Stage — SportsGrid, 8:30 p.m.
Football Nation — SportsGrid, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
MASL Monday — CBS Sports Golazo Network, 11:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight

Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
SC+ — Disney+, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show– ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Golic and Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPNews, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
TMZ Sports — FS1, 1:30 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)

