All Times Eastern
Baseball
World Baseball Classic
Final, loanDepot Park, Miami, FL
Announcers: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal//Tom Verducci
Venezuela vs. United States — Fox, 8 p.m.
Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodriguez
World Baseball Classic Pregame live from loanDepot Park, Miami, FL — Fox, 7 p.m.
World Baseball Classic Postgame live from loanDepot Park, Miami, FL — Fox, 11 p.m.
Bundesliga
Bundesliga Special #16: Beyond Ninety-The Ultimate Drama — ESPN+, 6:30 p.m.
College Lacrosse
Women’s
Yale at Syracuse — ESPNU/ESPN Unlimited, 4:30 p.m.
College Softball
Central Arkansas at Arkansas — SEC Network/ESPN Unlimited, noon
CONCACAF Champions Cup
Round of 16
Leg 2, Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica
LD. Alajuelense vs. LAFC — FS1/TUDN, 9 p.m.
Fútbol central — TUDN, 8 p.m.
Leg 2, Estadio Cuauhtémoc, Puebla City, México
Cruz Azul vs. C.F. Monterrey — FS1/TUDN, 11 p.m.
EFL Championship
Matchday 36
Watford vs. Wrexham — CBS Sports Network, 3:45 p.m.
EFL League One
Matchday 38
Barnsley vs. Wigan Athletic — CBS Sports Golazo Network, 3:50 p.m.
Golf
TGL Golf
Semifinals, SoFi Center, Palm Beach State College, Palm Beach Gardens, FL
Host: Matt Barrie
Atlanta Drive vs. Los Angeles Golf Club — ESPN, 6:30 p.m.
Jupiter Links vs. Boston Common Golf — ESPN, 9 p.m.
The Big Swing With Jimmy Roberts — Golf Channel, 7 a.m.
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Eye on Golf: Shotgun Start — CBS Sports Network, noon
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
The Smylie Kaufman Show — SportsGrid, 4 p.m.
LPGA Season Review — Golf Channel, 4:30 p.m.
School of Golf: Hit More Greens — Golf Channel, 7 p.m.
School of Golf: Worst Swing Falls — Golf Channel, 7:30 p.m.
LaLiga
LaLiga al Día — ESPN Deportes, 8 a.m.
LaLiga Highlight Show — ESPN+, noon
Mixed Martial Arts
Anik and Florian — DraftKings Network, 8 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
MLB Spring Training
Grapefruit League
Atlanta vs. Boston — Gray TV/NESN, 1 p.m./MLB Network, 6 p.m. (same day coverage)
Minnesota vs. Philadelphia — Twins.TV/NBC Sports Philadelphia Plus, 1 p.m./MLB Network, 9:30 p.m. (same day coverage)
New York Yankees vs. Tampa Bay — Rays.TV, 1 p.m.
St. Louis vs. Washington — MLB Network/Cardinals.TV/Nationals.TV, 1 p.m.
Cactus League
San Diego vs. Seattle (SS) — MLB Network/Padres.TV, 4 p.m.
Seattle (SS) vs. Colorado — Rockies.TV, 4 p.m.
Cleveland vs. Cincinnati — CleGuardians.TV/Reds.TV, 9 p.m.
Los Angeles Dodgers vs. Kansas City — Spectrum SportsNet LA/Royals.TV, 9 p.m.
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
The Just Baseball Show — SportsGrid, 3 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 6 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 11 p.m.
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour: Las Vegas Recap — FS1, 7 p.m.
NBA
Coast 2 Coast Tuesday
Announcers: Michael Grady/Reggie Miller//Zora Stephenson
Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks — NBC (East/Central)/Peacock (nationwide), 8 p.m.
Announcers: Terry Gannon/Derek Fisher//Grant Liffmann
Philadelphia 76ers at Denver Nuggets — NBC (Mountain/Pacific)/Peacock (nationwide), 10 p.m.
Announcers: Maria Taylor/Carmelo Anthony/Vince Carter/Tracy McGrady
NBA Showtime — Peacock, 7 p.m.
NBA Showtime — Peacock, 9:30 p.m.
NBA Showtime — NBC (East/Central)/Peacock, 10:30 p.m.
NBA Showtime — Peacock, 12:30 a.m. (Wednesday)
Detroit at Washington — FanDuel Sports Network Detroit/Monumental Sports Network, 7 p.m.
Miami at Charlotte — FanDuel Sports Network Sun/FanDuel Sports Network Charlotte, 7 p.m.
Oklahoma City at Orlando — FanDuel Sports Network Oklahoma/FanDuel Sports Network Florida, 7 p.m.
Indiana at New York — FanDuel Sports Network Indiana/MSG Network, 7:30 p.m.
Phoenix at Minnesota — KPHE/KTVK/FanDuel Sports Network North, 8 p.m.
San Antonio at Sacramento — FanDuel Sports Network Southwest/NBC Sports California, 10 p.m.
Run It Back — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Shot Clock: Best Games of the Night — NBA TV, 1 p.m.
NBA Playback — NBA TV, 2:30 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
Hoop Streams — ESPNews, 6 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
The Association: Post Up — NBA TV, 1 a.m. (Wednesday)
NBA G League
Cleveland Charge at Westchester Knicks — MSG Network, 1 p.m.
Santa Cruz Warriors at Capital City Go-Go — NBC Sports California/Monumental Sports Network, 2 p.m.
Austin Spurs at College Park Skyhawks — ESPN+/Peachtree Sports Network, 7 p.m.
Long Island Nets at Osceola Magic — ESPN+/FanDuel Sports Network Sun, 7 p.m.
Oklahoma City Blue at Grand Rapids Gold — ESPN+, 7 p.m.
Maine Celtics at Birmingham Squadron — ESPN+/WABM, 8 p.m.
Rio Grande Valley Vipers at Texas Legends — ESPN+/KGBT 4.1/KFAA/Urban Edge Network, 8 p.m.
South Bay Lakers at Rip City Remix — ESPN+/KUNP, 9 p.m.
Stockton Kings at Valley Suns — ESPN+/Suns+, 10 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — The Fubo Sports Network, 10 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 2 p.m.
First Draft — ESPN2, 2 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Draft Daily — ESPN2, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
NHL
NHL on TNT
Minnesota Wild at Chicago Blackhawks — TNT/HBO Max//FanDuel Sports Network North Extra, 7:30 p.m.
Tampa Bay Lightning at Seattle Kraken — TNT/HBO Max//WXPX, 10 p.m.
NHL on TNT Face Off — TNT/HBO Max, 7 p.m.
NHL on TNT Postgame — TNT/HBO Max, 1 a.m. (Wednesday)
Boston at Montréal — NESN/TSN2/RDS, 7 p.m.
Carolina at Columbus — FanDuel Sports Network South/FanDuel Sports Network Ohio, 7 p.m.
New York Islanders at Toronto — MSG SportsNet/TSN4, 7 p.m.
Nashville at Winnipeg — FanDuel Sports Network South/TSN3, 8 p.m.
San José at Edmonton — NBC Sports California Plus/Sportsnet West, 9 p.m.
Buffalo at Vegas — MSG Western New York/Scripps Sports, 10 p.m.
Florida at Vancouver — Scripps Sports/Sportsnet Pacific, 10 p.m.
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
Toronto Maple Leafs Pre-Game — TSN4, 6:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 7 p.m.
Winnipeg Jets Pre-Game — TSN3, 7:30 p.m.
NHL Tonight: Nashville at Winnipeg Bonus Coverage — NHL Network, 10 p.m.
On the Fly: San José at Edmonton Bonus Coverage — NHL Network, 11 p.m.
On the Fly: Buffalo at Vegas/Florida at Vancouver Bonus Coverage — NHL Network, midnight
On the Fly — NHL Network, 1 a.m. (Wednesday)
PWHL
Toronto Sceptres at Boston Fleet — Prime Video (Canada)/NESNplus/YouTube, 7 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Real Madrid Pass — Fubo Sports Network, 8 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
Football’s Greatest Stage — SportsGrid, 9:30 p.m.
Fútbol W — ESPN+, 8:30 p.m.
Football Nation — SportsGrid, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Call it What You Want — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 1 a.m. (Wednesday)
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV/FanDuel Sports Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
The Pat McAfee Show — YouTube, noon
B1G Women’s Sports Report — Big Ten Network, 1 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Bad Beats — ESPN2, 2:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 3 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
Golic & Golic — FanDuel Sports Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Front Office Sports Today — SportsGrid, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gametime Decisions Live — SportsGrid, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Wednesday)
The Bostonian vs. The Book — SportsGrid, 1 a.m. (Wednesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Wednesday)
Contacto deportivo — TUDN, 2 a.m. (Wednesday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Wednesday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Wednesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Wednesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Wednesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Wednesday)
TMZ Sports — FS1, 6:30 a.m. (Wednesday)
Tennis
ATP Tour/WTA Tour
Miami Open, Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL
Women’s 1st Round — Tennis Channel, 11 a.m.
Tennis Channel Live at the Miami Open — Tennis Channel, 10 a.m.
UEFA Champions League
Round of 16
2nd Leg, Estádio José Alvalade, Lisbon, Portugal
Sporting Clube de Portugal vs. FK Bodø/Glimt — CBS Sports Network/TUDN, 1:30 p.m. (1st leg aggregate, 0-3)
2nd Leg, Stamford Bridge, London, England, United Kingdom
Chelsea vs. Paris Saint-Germain — TUDN/Paramount+, 3:50 p.m. (1st leg aggregate, 2-5)
2nd Leg, Emirates Stadium London, England, United Kingdom
Arsenal vs. Bayer 04 Leverkusen — Paramount+, 3:50 p.m. (1st leg aggregate, 1-1)
2nd Leg, Etihad Stadium, Manchester, England, United Kingdom
Manchester City vs. Real Madrid — Paramount+, 3:50 p.m. (1st leg aggregate, 0-3)
U.S. Open Cup
First Round
Vermont Green vs. Portland Hearts of Fire — CBS Sports Network, 7 p.m.
Indy Eleven vs. Des Moines Menace — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.