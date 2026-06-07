All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 13
Collingwood Magpies vs. Melbourne Demons — FS2, 1:01 a.m. (Monday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 2, American Family Field, Milwaukee, WI
Loco Beach Coconuts vs. Party Animals — The CW, 4 p.m.
Savannah Bananas Pre-Game — The CW, 3:30 p.m.
Beach Volleyball
AVP League
Week 2
Aspen, Koch Park, Aspen, CO
Women: Palm Beach Passion vs. Brooklyn Blaze/Miami Mayhem vs,. New York Nitro — CBS Sports Network, 4 p.m.
Men: Palm Beach Passion vs. Brooklyn Blaze/Miami Mayhem vs. New York Nitro — YouTube, 6 p.m.
College Baseball
NCAA Division I Baseball Championship
Super Regionals
Athens Super Regional, Foley Field, University of Georgia, Athens, GA
Announcers: Mike Monaco/Ben McDonald/Eduardo Pérez
Game 2: Georgia vs. Mississippi State — ESPN/ESPN Unlimited, noon (Georgia leads series 1-0)
Chapel Hill Super Regional, Bryson Field at Cary C. Boshamer Stadium, University of North Carolina, Chapel Hill, NC
Announcers: Mike Ferrin/Gazy Sanchez
Game 3: USC vs. North Carolina — ESPN/ESPN Unlimited, 3 p.m. (series tied 1-1)
Tuscaloosa Region, Sewell–Thomas Stadium, University of Alabama, Tuscaloosa, AL
Announcers: Dave Neal/Devon Travis
Game 2: Alabama vs. St. John’s — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m. (Alabama leads series 1-0)
Lawrence Region, Hoglund Ballpark, University of Kansas, Lawrence, KS
Announcers: Victor Rojas/Gregg Olson
Game 2: Oklahoma vs. Kansas– ESPN/ESPN Unlimited, 6 p.m. (Oklahoma leads series 1-0)
Austin Region, UFCU Disch–Falk Field, University of Texas, Austin, TX
Announcers: Karl Ravech/Chris Burke/Kyle Peterson
Game 2: Texas vs. Oregon — ESPN/ESPN Unlimited, 9 p.m. (Texas leads series 1-0)
Cycling
Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Stage 1: Vizille to Saint-Ismier — NBCSN/Peacock, 7 a.m.
Drag Racing
NHRA Mission Foods Drag Racing Series
NHRA New England Nationals, New England Dragway, Epping, NH
Announcers: Brian Lohnes/Tony Pedregon//Bruno Massei
Finals — Fox/Fox One, 3 p.m.
FIFA World Cup
Destination World Cup 2026: The Final Stretch — Fox, 2:30 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Grand Prix du Monaco, Circuit de Monaco, Monte Carlo, Principality of Monaco
Race — Apple TV (F1 TV), 8:55 a.m.
Race — Apple TV (Sky Sports UK), 8:55 a.m.
Grand Prix Sunday — Apple TV (Sky Sports UK), 7:50 a.m.
Golf
PGA Tour
The Memorial Tournament, Muirfield Village Golf Club, Dublin, OH
Final Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 7:30 a.m
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 7:30 a.m.
Featured Groups — ESPN+/PGA Tour Live, 11 a.m.
Marquee Group — ESPN+/PGA Tour Live, 11 a.m.
Featured Group 1 — ESPN+/PGA Tour Live, 12:30 p.m.
Featured Group 2 — ESPN+/PGA Tour Live, 12:30 p.m.
Featured Hole: 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 12:30 p.m.
Announcers: Terry Gannon/Curt Byrum/Smylie Kauffman//Roger Maltbie//Arron Oberholser//Todd Lewis
Main Feed — Golf Channel, 12:30 p.m.
Announcers: Jim Nantz/Trevor Immelman/Colt Knost/Frank Nobilo//Mark Immelan//Dottie Pepper//Johnson Wagner//Amanda Balionis
Main Feed — CBS/Paramount+, 2:30 p.m.
PGA Tour Studios: Credentialed: The Memorial Tournament — CBS/Paramount+, 1:30 p.m.
PGA Tour Champions
American Family Insurance, TPC Wisconsin, Madison, WI
Final Round — GolfChannel.com/Golf Channel app, 2 p.m.
Final Round — Golf Channel, 2:30 p.m.
United States Golf Association
U.S. Women’s Open, Riviera Country Club, Los Angeles, CA
Announcers: Cara Banks/Dan Hicks/Paige Mackenzie/Morgan Pressel/Tom Abbott//Kay Cockerill//Emilia Doran//Jim “Bones” Mackay//Karen Stupples
Final Round — NBCSN/Peacock, 3 p.m.
Final Round — NBC/Peacock, 5 p.m.
Announcers: Anna Jackson/Brandel Chamblee/Beth Ann Nichols/Mel Reid//Amy Rogers//Todd Lewis (from the Memorial Tournament)
Live from the U.S. Women’s Open at the Riviera Country Club, Los Angeles, CA — Golf Channel, 11:30 a.m.
Live from the U.S. Women’s Open at the Riviera Country Club, Los Angeles, CA — Golf Channel, 8 p.m.
PGA Korn Ferry Tour
BMW Charity Pro-Am, The Carolina Country Club/Thornblade Club, Greer, SC
Final Round — GolfChannel.com/Golf Channel app, 4 p.m.
Final Round — Golf Channel, 5 p.m.
Scorecard — CBS Sports HQ, 6 p.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Bommarito Automotive Group 500, World Wide Technology Raceway, Madison, IL
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Jack Harvey//Georgia Henneberry//Kevin Lee
Race — Fox/Fox One, 9 p.m.
IndyNXT
Firestone IndyNXT Series
IndyNXT at Madison, World Wide Technology Raceway, Madison, IL
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/Dennis Hauger/James Hinchcliffe//Georgia Henneberry//Kevin Lee
Race — FS1/Fox One, 5:30 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Ultimate Knockouts — CBS Sports Network, 6 p.m.
UFC Reloaded: UFC 308-Topuria vs. Holloway — CBS Sports Network, 9 p.m.
UFC Reloaded: UFC 317-Topuria vs. Oliveira — CBS Sports Network, midnight
MLB
American League
Baltimore at Toronto — MLB Network (backup)/MASN/Sportsnet, 1:30 p.m.
Boston at New York Yankees — NESN/YES, 1:30 p.m.
Seattle at Detroit — Mariners.TV/Detroit SportsNet, 1:30 p.m.
Kansas City at Minnesota — Royals.TV/Twins.TV, 2 p.m.
Sacramento at Houston — NBC Sports California/Space City Home Network, 2 p.m.
Cleveland at Texas — CleGuardians.TV/Rangers Sports Network, 2:30 p.m.
National League
MLB Sunday Leadoff
Announcers: Dave Flemming/Kevin Frandsen//Caroline Piñeda
Washington Nationals at Arizona Diamondbacks — Peacock, 3:15 p.m.
Sunday Night Baseball
Announcers: Jason Benetti/Jim Deshaies/Hunter Pence/Anthony Rizzo
San Francisco Giants at Chicago Cubs — NBC/Peacock, 8:30 p.m.
Announcers: Bob Costas/Anthony Rizzo
Sunday Night Baseball Pregame live from Wrigley Field, Chicago, IL — NBC/Peacock, 8 p.m.
Pittsburgh at Atlanta — SportsNet Pittesburgh/BravesVision, 1:30 p.m.
Cincinnati at St. Louis — Reds,TV/Cardinals.TV, 2:15 p.m.
Milwaukee at Colorado — Brewers.TV/Rockies.TV, 3 p.m.
New York Mets at San Diego — SNY/Padres.TV, 4 p.m.
Interleague
Chicago White Sox at Philadelphia — MLB Network (main)/Chicago Sports Network/NBC Sports Philadelphia, 1:30 p.m.
Tampa Bay at Miami — Rays.TV/Marlins.TV, 1;30 p.m.
Anaheim at Los Angeles Dodgers — Angels Broadcast Television/Spectrum SportsNet LA, 4 p.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 7:30 a.m.
Plays of the Month: May 2026 — MLB Network, noon
MLB Network Podcast — MLB Network, 1 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 1 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 2 p.m.
New York Mets vs. San Diego Padres MLB Baseball In-Game Live Gameday — SportsGrid, 4 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 4:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
Sunday Stretch — Peacock, 5:30 p.m.
MLB Tonight: Sunday Scoreboard — MLB Network, 7 p.m.
Pro Baseball Today — SportsGrid, 8 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series
FireKeepers Casino 400, Michigan International Speedway, Brooklyn, MI
Race — Prime Video, 3 p.m.
NASCAR on Prime Pre-Race Coverage — Prime Video, 2 p.m.
NASCAR on Prime Poast-Face Coverage — Prime Video, 6:30 p.m.
NBA
The Association: NBA Finals Media Day — NBA TV, noon
NFL
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 9 a.m.
NHL
NHL Tonight: Stanley Cup Final Edition — NHL Network, 6 p.m.
NHL Tonight: Top 32 Draft Prospects — NHL Network, 8 p.m.
Soccer
Men’s
International Friendly, Rheinpark Stadion, Vaduz, Liechtenstein
Liechtenstein vs. Cyprus — FS2/Fox One, 8;50 a.m.
International Friendly, Nature Energy Park, Odense, Denmark
Denmark vs. Ukraine — FS2/Fox One, 12:20 p.m.
International Friendly, Stadion Anđelko Herjavec, Varaždin, Croatia
Croatia vs. Slovenia — FS2/Fox One, 2:30 p.m.
International Friendly, Pankritio Stadium, Crete, Greece
Greece vs. italy — Fubo Sports Network/tubi, 2:30 p.m.
Pulisic — CBS Sports Golazo Network, 7 a.m.
Call It What You Want — CBS Sports Golazo Network, 9:15 a.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Summer of ’94 — FS1, 6:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Media Show: Inside Rafa Nadal’s Netflix Show — BBC News, 7:30 a.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
The Contenders — SportsGrid, 9 a.m.
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
In the Arena: Serena Williams: Point of No Return — ESPN2, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN, 11 a.m.
In the Arena: Serena Williams: The Deep End — ESPN2, 11 a.m.
The Climate Question: Can the World Cup Cope with Extreme Heat? — BBC News, 11:30 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
Contacto deportivo — TUDN, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 1 p.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 2 p.m.
TechXplore: World Cup, The Set Up — BBC News, 3:30 p.m.
All ACC — ACC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
SEC Now — SEC Network, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
SportsCenter at Night – ESPN, midniught
Contacto deportivo — Univision/TUDN midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Monday)
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Maggie & Perloff — YouTube, 6 a.m. (Monday)
Tennis
French Tennis Federation
French Open, Stade Roland Garros, Paris, France
Men’s Final: Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli — TNT/truTV/HBO Max, 9 a.m.
Live at Roland Garros: Day 15: Men’s Final Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 7 a.m.
Live at Roland Garros: Day 15: Men’s Final Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 12:30 p.m.
Courtside Live: Boss Open (ATP Tour)/HSBC Championships (WTA Tour)/Libema Open (ATP Tour/WTA Tour) — Tennis Channel, 5 a.m. (Monday)
UFL
Playoffs
Semifinal, Daytona Stadium, Daytona Beach, FL
Announcers: Joe Tessitore/Sam Acho/Jordan Rodgers//Tom Luginbill
DC Defenders at Orlando Storm — ABC/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Semifinal, The Dome at America’s Center, St. Louis, MO
Announcers: Curt Menefee/Joel Klatt//Brock Huard
Louisville Kings at St. Louis Battlehawks — Fox/Fox One, 6 p.m.
WNBA
Commissioner’s Cup
Chicago Sky at Toronto Tempo — WCIU/TSN3/TSN4, 3 p.m.
Portland Fire at Los Angeles Sparks — NBA TV/NBA TV Canada/KPDX/Spectrum SportsNet, 7 p.m.
Toronto Tempo Basketball Pre-Game — TSN3/TSN4, 2:30 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.