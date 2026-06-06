All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 13
Sydney Swans vs. St. Kilda Saints — FS2/Fox One, 1:01 a.m. (Sunday)
Essendon Bombers vs. Carlton Blues — Fox Soccer Plus, 5:06 a.m. (Sunday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 1, American Family Field, Milwaukee, WI
Party Animals vs. Loco Beach Coconuts — The CW, 8 p.m.
Savannah Bananas Pre-Game Show — The CW, 7:30 p.m.
Beach Volleyball
AVP League
Week 2
Aspen, Koch Park, Aspen, CO
Palm Beach Passion vs. Miami Mayhem — The CW, 4 p.m.
Brooklyn Blaze vs. New York Nitro — YouTube, 6 p.m.
CFL
Week 1
Edmonton Elks at Ottawa Redblacks — TSN1/TSN3/TSN5/RDS/CBS Sports Network, 7 p.m.
College Baseball
NCAA Division I Baseball Championship
Super Regionals
Athens Super Regional, Foley Field, University of Georgia, Athens, GA
Announcers: Mike Monaco/Ben McDonald/Eduardo Pérez
Game 1, Mississippi State vs. Georgia — ESPN/ESPN Unlimited, 11 a.m.
Morgantown Super Regional, Wagener Field at Kendrick Family Ballpark, Granville, WV
Announcers: Roxy Bernstein/Jensen Lewis
Game 2: West Virginia vs. Cal Poly — ESPN2/ESPN Unlimited, noon (West Virginia leads series 1-0)
Chapel Hill Super Regional, Bryson Field at Cary C. Boshamer Stadium, University of North Carolina, Chapel Hill, NC
Announcers: Mike Ferrin/Gazy Sanchez
Game 2: North Carolina vs. USC — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m. (North Carolina leads series 1-0)
Troy Super Regional, Riddle-Pace Field, Troy University, Troy, AL
Announcers: Clay Matvick/Lance Cormier
Game 2: Troy vs. Arkansas-Little Rock — ESPN2/ESPN Unlimited, 3 p.m. (Troy leads series 1-0)
Auburn Region, Samford Stadium – Hitchcock Field at Plainsman Park, Auburn University, Auburn, AL
Announcers: Tom Hart/Todd Walker
Game 2: Auburn vs. Mississippi– ESPN/ESPN Unlimited, 5 p.m.
Lawrence Region, Hoglund Ballpark, University of Kansas, Lawrence, KS
Announcers: Victor Rojas/Gregg Olson
Game 1: Oklahoma vs. Kansas — ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.
Austin Region, UFCU Disch–Falk Field, University of Texas, Austin, TX
Announcers: Karl Ravech/Chris Burke/Kyle Peterson
Game 1: Oregon vs. Texas — ESPN/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Tuscaloosa Region, Sewell–Thomas Stadium, University of Alabama, Tuscaloosa, AL
Announcers: Dave Neal/Devon Travis
Game 1: St. John’s vs. Alabama — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Drag Racing
NHRA Mission Foods Drag Racing Series
NHRA New England Nationals, New England Dragway, Epping, NH
Announcers: Brian Lohnes/Tony Pedregon//Bruno Massei
Qualifying Show 2 — FS1/Fox One, 10 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Grand Prix du Monaco, Circuit de Monaco, Monte Carlo, Principality of Monaco
Qualifying — Apple TV (Sky Sports UK), 9:15 a.m.
Qualifying — Apple TV (F1 TV), 9:25 a.m.
Golf
DP World Tour
KLM Open, The International, Amsterdam, Netherlands
3rd Round — Golf Channel, 7 a.m.
PGA Tour
The Memorial Tournament, Muirfield Village Golf Club, Dublin, OH
3rd Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 9 a.m
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 9 a.m.
Featured Groups: Ludvig Åberg/Tom Hoge & Ryo Hisatune/Cameron Young — ESPN+/PGA Tour Live, 9:15 a.m.
Marquee Group: Rory McIlroy/Gary Woodland — ESPN+/PGA Tour Live, 10 a.m.
Featured Group 1: Rory McIlroy/Gary Woodland– ESPN+/PGA Tour Live, 12:30 p.m.
Featured Group 2: Hideki Matsuyama/Scottie Scheffler — ESPN+/PGA Tour Live, 12:30 p.m.
Featured Hole: 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 12:30 p.m.
Announcers: Terry Gannon/Curt Byrum/Smylie Kauffman//Roger Maltbie//Arron Oberholser//Todd Lewis
Main Feed — Golf Channel, 12:30 p.m.
Announcers: Jim Nantz/Trevor Immelman/Colt Knost/Frank Nobilo//Mark Immelan//Dottie Pepper//Johnson Wagner//Amanda Balionis
Main Feed — CBS/Paramount+, 2:30 p.m.
PGA Tour Champions
American Family Insurance, TPC Wisconsin, Madison, WI
2nd Round — GolfChannel.com/Golf Channel app, 2 p.m.
2nd Round — Golf Channel, 2:30 p.m.
PGA Korn Ferry Tour
BMW Charity Pro-Am, The Carolina Country Club/Thornblade Club, Greer, SC
3rd Round — GolfChannel.com/Golf Channel app, 4 p.m.
3rd Round — Golf Channel, 5 p.m.
United States Golf Association
U.S. Women’s Open, Riviera Country Club, Los Angeles, CA
Announcers: Grant Boone/Paige Mackenzie/Morgan Pressel/Tom Abbott//Kay Cockerill//Jim “Bones” Mackay//Karen Stupples//Amy Rogers
3rd Round — USA Network, 5 p.m.
Announcers: Cara Banks/Dan Hicks/Paige Mackenzie/Morgan Pressel/Tom Abbott//Kay Cockerill//Emilia Doran//Jim “Bones” Mackay//Karen Stupples
3rd Round — NBC/Peacock, 7 p.m.
Announcers: Anna Jackson/Brandel Chamblee/Beth Ann Nichols/Mel Reid//Amy Rogers//Todd Lewis (from the Memorial Tournament)
Live from the U.S. Women’s Open at the Riviera Country Club, Los Angeles, CA — Golf Channel, 11:30 a.m.
Live from the U.S. Women’s Open at the Riviera Country Club, Los Angeles, CA — USA Network, 4 p.m.
Live from the U.S. Women’s Open at the Riviera Country Club, Los Angeles, CA — Golf Channel, 10 p.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Bommarito Automotive Group 500, World Wide Technology Raceway, Madison, IL
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Jack Harvey//Georgia Henneberry//Kevin Lee
Practice 1 — FS1/Fox One, 12:30 p.m.
Qualifying — FS2/Fox One, 4:30 p.m.
High Line Practice — FS1/Fox One, 8 p.m.
Final Practice — FS1/Fox One, 9 p.m.
IndyNXT
Firestone IndyNXT Series
IndyNXT at Madison, World Wide Technology Raceway, Madison, IL
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Georgia Henneberry//Kevin Lee
Practice — FS2/Fox One, 3 p.m.
Qualifying — FS2/Fox One, 6 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night
Muhammad vs. Bonfim, UFC APEX, Enterprise, NV
Prelims — Paramount+, 5 p.m.
Main Card — Paramount+, 8 p.m.
UFC Fight Night Pre-Show — Paramount+, 4 p.m.
UFC Countdown: UFC 325-Volkanovski vs. Lopes 2 — CBS. Sports Network, 10 p.m.
UFC-The Walk: UFC 257: Dustin Poirer vs. Conor McGregor 2 — CBS Sports Network, 11 p.m.
MLB
American League
Baseball Night in America
Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodriguez
Boston Red Sox at New York Yankees — Fox/Fox One, 7:30 p.m.
Cleveland Guardians at Texas Rangers — Fox/Fox One, 7:30 p.m.
Seattle at Detroit — MLB Network/Mariners.TV/Detroit SportsNet, 1 p.m.
Kansas City at Minnesota — Royals.TV/Twins.TV, 2 p.m.
Baltimore at Toronto — MASN/Sportsnet/Sportsnet One, 3 p.m.
Sacramento at Houston — NBC Sports California/Space City Home Network, 4 p.m.
National League
Cincinnati at St. Louis — Reds.TV/Cardinals.TV, 2:15 p.m.
San Francisco at Chicago Cubs — NBC Sports Bay Area/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Pittsburgh at Atlanta — MLB Network (main)//SportsNet Pittsburgh/BravesVision, 4 p.m.
Washington at Arizona — Nationals.TV/Dbacks.TV, 4 p.m.
Milwaukee at Colorado — Brewers.TV/Rockies.TV, 8 p.m.
New York Mets at San Diego — MLB Network (backup)//SNY/Padres.TV, 10 p.m.
Interleague
Chicago White Sox at Philadelphia — MLB Network (backup)//Chicago Sports Network/NBC Sports Philadelphia, 4 p.m.
Tampa Bay at Miami — Rays.TV/Marlins.TV, 4 p.m.
Anaheim at Los Angeles Dodgers — MLB Network (main)//Angels Broadcast Television/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
Play Ball — MLB Network, noon
MLB Network Podcast — MLB Network, 12:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet/Sportsnet One, 2:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 4 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Sunday)
NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series
DQS Solutions & Staffing 250, Michigan International Speedway, Brooklyn, MI
Announcers: Brent Stover/Todd Bodine/Michael Waltrip//Amanda Busick
Practice and Qualifying — FS1/Fox One, 9:30 a.m.
Announcers: Brent Stover/Todd Bodine/Michael Waltrip//Amanda Busick//Josh Sims
Race — FS1/Fox One, 1:30 p.m.
NASCAR Cup Series
FireKeepers Casino 400, Michigan International Speedway, Brooklyn, MI
Practice and Qualifying — Prime Video, 5 p.m.
NBA
Pro Basketball Today — SportsGrid, 10 a.m.
NBA Shot Clock: Finals Game 2 — NBA TV, 3 p.m.
The Association — NBA TV, 8 p.m.
NFL
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10:30 a.m.
NHL Stanley Cup Playoffs
Stanley Cup Final
Game 3, T-Mobile Arena, Paradise, NV
Announcers — ABC/ESPN Unlimited: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan//Sportsnet/CBC/OMNI: Chris Cuthbert/Craig Simpson//Kyle Bukauskas
Carolina Hurricanes at Vegas Golden Knights — ABC/ESPN Unlimited//Sportsnet/CBC/OMNI/TVA Sports, 8 p.m. (series tied 1-1)
Announcers: Jason Altman/Jeff Mansfield
NHL in ASL — ESPN Unlimited, 8 p.m.
SkyCast Alt Cast — ESPN Unlimited, 8 p.m.
Announcers: Brian Boyle/Jason Demers/E.J. Hradek/Cory Schneider
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
Announcers: Brian Boyle/Jason Demers/Mike Rupp/Cory Schneider/Kathryn Tappen
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Announcers: Brian Boyle/Jamison Coyle/Jason Demers/Mike Johnson/Tony Luftman/Pat Maroon/Cory Schneider/Kathryn Tappen
NHL Tonight: Stanley Cup Final Pregame — NHL Network, 6 p.m.
Announcers: Steve Levy/Mark Messier/P.K. Subban
The Point live from T-Mobile Arena, Paradise, NV — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Announcers: Ron MacLean/David Amber/Kevin Bieksa/Jennifer Botterill/Kelly Hrudey//Elliotte Friedman
Hockey Central Saturday live from T-Mobile Arena, Paradise, NV — Sportsnet/CBC, 7:30 p.m.
Announcers: Brian Boyle/Jamison Coyle/Jason Demers/Mike Johnson/Tony Luftman/Pat Maroon/Cory Schneider/Kathryn Tappen
NHL Tonight: Stanley Cup Final Postgame — NHL Network, 11 p.m.
Soccer
Men’s
International Friendly, Estádio do Jamor, Oeiras, Portugal
Portugal vs. Chile — Fubo Sports Network/tubi, 1:30 p.m.
International Friendly: World Cup Send-Off Match, Soldier Field, Chicago, IL
Announcers — TNT/truTV/HBO Max: Luke Wileman/Kyle Martino//Melissa Ortiz//Telemundo/Universo/Peacock: Andrés Cantor/Omar Zerón/Adriana Monsalve
United States vs. Germany — TNT/truTV/HBO Max//Telemundo/Universo/Peacock, 2:30 p.m.
Announcers: Liam McHugh/DaMarcus Beasley/Brian Dunseth/Brad Guzan/Kyle Martino//Melissa Ortiz
U.S. Soccer Pregame Show live from Soldier Field, Chicago, IL — TNT/truTV/HBO Max, 1:30 p.m.
Announcers: Adriana Monsalve/Copán Alvarez/Andrés Cantor/Manu Sánchez/Omar Zerón
Fútbol USA Extra live from Soldier Field, Chicago, IL — Telemundo/Universo/Peacock, 2 p.m.
Fútbol USA Extra live from Soldier Field, Chicago, IL — Telemundo/Universo/Peacock, 4:30 p.m.
International Friendly, Raymond James Stadium, Tampa, FL
England vs. New Zealand — Fox Soccer Plus, 3:50 p.m.
International Friendly, Chase Stadium, Fort Lauderdale, FL
Venezuela vs. Türkiye — Fox Soccer Plus, 5;50 p.m.
Women’s
International Friendly, Neo Química Arena, São Paulo, SP, Brazil
Announcers — TNT/truTV/HBO Max: Aly Trost Martin/Ali Riley/Shannon Boxx
Brazil vs. United States — TNT/truTV/HBO Max//Universo/Peacock, 5:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
Call It What You Want — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
US Against the World: Four Years with the Men’s National Soccer Team: That is Football — HBO, 2:22 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 9:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Sports News & Talk
Fubo News — Fubo Sports Network, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 8 a.m.
TechXplore: World Cup, The Set Up — BBC News, 8:30 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
In the Arena: Serena Williams: Out of the Shadow — ESPN2, 10 a.m.
The Media Show: Inside Rafa Nadal’s Netflix Show — BBC News, 10:30 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN, 11 a.m.
In the Arena; Serena Williams: Into the Light — ESPN2, 11 a.m.
Racing on the Edge: 2026, Flight at Breaking Point — BBC News, 11:30 a.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 11:30 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 6 p.m..
All The Smoke — DraftKings Network, 6:30 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11 p.m.
The Climate Question: Can the World Cup Cope with Extreme Heat? — BBC News, 11:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision, 3 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
French Tennis Federation
French Open, Stade Roland Garros, Paris, France
Women’s Final #1: Mirra Andreeva vs. Naja Chwalinska — TNT/truTV/HBO Max, 9 a.m.
Live at Roland Garros: Day 14: Women’s Final Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 7 a.m.
Live at Roland Garros: Day 14: Women’s Final Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 11:30 a.m.
Women’s Doubles Final: Katerina Siniaková/Taylor Townsend vs. Anna Danilina/Aleksandra Krunic — TNT/truTV/HBO Max, 5 a.m. (Sunday)
Track & Field
USATF Tour
Lone Star Grand Prix, E.B. Cushing Stadium, Texas A&M University, College Station, TX
Announcers: Leigh Diffey/Ato Boldon/Sanya Richards-Ross/Trey Hardee//Lewis Johnson
Finals — NBC/Peacock, 4 p.m.
UEFA Champions League
UEFA Champions League Weekly: Final Review — CBS Sports Network, 9:30 a.m.
UEFA Champions League Weekly: Season Review — CBS Sports Network, 10 a.m.
WNBA
Commissioner’s Cup
WNBA on ABC
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Angel Gray
Seattle Storm at Minnesota Lynx — ABC/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Announcers: Tiffany Greene/Carolyn Peck//Holly Rowe
Golden State Valkyries at Las Vegas Aces — ABC/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Announcers: Hannah Storm/Andraya Carter/Chiney Ogwumike
WNBA Countdown — ABC/ESPN Unlimited, 12:30 p.m.
WNBA on CBS
Announcers: Jordan Kent/Isis Young//Tiffany Blackmon
Indiana Fever at New York Liberty — CBS/Paramount+, 8 p.m.
Announcers: Jenny Dell/Lisa Leslie/Renee Montgomery
WNBA Tip Off Show — CBS/Paramount+, 7:30 p.m.
Washington Mystics at Atlanta Dream — NBA TV Canada/Monumental Sports Network/WANF/Peachtree Sports Network, 6 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.