Jun 4, 2026; Raleigh, North Carolina, USA; Carolina Hurricanes right wing Seth Jarvis (24) shoots and scores during overtime against the Vegas Golden Knights in game two of the 2026 Stanley Cup Final at Lenovo Center. Mandatory Credit: James Guillory-Imagn Images
By Ken Fang on

All Times Eastern

Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 13
Sydney Swans vs. St. Kilda Saints — FS2/Fox One, 1:01 a.m. (Sunday)
Essendon Bombers vs. Carlton Blues — Fox Soccer Plus, 5:06 a.m. (Sunday)

Baseball
Banana Ball World Tour
Game 1, American Family Field, Milwaukee, WI
Party Animals vs. Loco Beach Coconuts — The CW, 8 p.m.

Savannah Bananas Pre-Game Show — The CW, 7:30 p.m.

Beach Volleyball
AVP League
Week 2
Aspen, Koch Park, Aspen, CO
Palm Beach Passion vs. Miami Mayhem — The CW, 4 p.m.
Brooklyn Blaze vs. New York Nitro — YouTube, 6 p.m.

CFL
Week 1
Edmonton Elks at Ottawa Redblacks — TSN1/TSN3/TSN5/RDS/CBS Sports Network, 7 p.m.

College Baseball
NCAA Division I Baseball Championship
Super Regionals
Athens Super Regional, Foley Field, University of Georgia, Athens, GA
Announcers: Mike Monaco/Ben McDonald/Eduardo Pérez
Game 1, Mississippi State vs. Georgia — ESPN/ESPN Unlimited, 11 a.m.

Morgantown Super Regional, Wagener Field at Kendrick Family Ballpark, Granville, WV
Announcers: Roxy Bernstein/Jensen Lewis
Game 2: West Virginia vs. Cal Poly — ESPN2/ESPN Unlimited, noon (West Virginia leads series 1-0)

Chapel Hill Super Regional, Bryson Field at Cary C. Boshamer Stadium, University of North Carolina, Chapel Hill, NC
Announcers: Mike Ferrin/Gazy Sanchez
Game 2: North Carolina vs. USC — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m. (North Carolina leads series 1-0)

Troy Super Regional, Riddle-Pace Field, Troy University, Troy, AL
Announcers: Clay Matvick/Lance Cormier
Game 2: Troy vs. Arkansas-Little Rock — ESPN2/ESPN Unlimited, 3 p.m. (Troy leads series 1-0)

Auburn Region, Samford Stadium – Hitchcock Field at Plainsman Park, Auburn University, Auburn, AL
Announcers: Tom Hart/Todd Walker
Game 2: Auburn vs. Mississippi– ESPN/ESPN Unlimited, 5 p.m.

Lawrence Region, Hoglund Ballpark, University of Kansas, Lawrence, KS
Announcers: Victor Rojas/Gregg Olson
Game 1: Oklahoma vs. Kansas — ESPN2/ESPN Unlimited, 6 p.m.

Austin Region, UFCU Disch–Falk Field, University of Texas, Austin, TX
Announcers: Karl Ravech/Chris Burke/Kyle Peterson
Game 1: Oregon vs. Texas — ESPN/ESPN Unlimited, 8 p.m.

Tuscaloosa Region, Sewell–Thomas Stadium, University of Alabama, Tuscaloosa, AL
Announcers: Dave Neal/Devon Travis
Game 1: St. John’s vs. Alabama — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.

Drag Racing
NHRA Mission Foods Drag Racing Series
NHRA New England Nationals, New England Dragway, Epping, NH
Announcers: Brian Lohnes/Tony Pedregon//Bruno Massei
Qualifying Show 2 — FS1/Fox One, 10 p.m.

Formula 1
FIA Formula One World Championship
Grand Prix du Monaco, Circuit de Monaco, Monte Carlo, Principality of Monaco
Qualifying — Apple TV (Sky Sports UK), 9:15 a.m.
Qualifying — Apple TV (F1 TV), 9:25 a.m.

Golf
DP World Tour
KLM Open, The International, Amsterdam, Netherlands
3rd Round — Golf Channel, 7 a.m.

PGA Tour
The Memorial Tournament, Muirfield Village Golf Club, Dublin, OH
3rd Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 9 a.m
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 9 a.m.
Featured Groups: Ludvig Åberg/Tom Hoge & Ryo Hisatune/Cameron Young — ESPN+/PGA Tour Live, 9:15 a.m.
Marquee Group: Rory McIlroy/Gary Woodland — ESPN+/PGA Tour Live, 10 a.m.
Featured Group 1: Rory McIlroy/Gary Woodland– ESPN+/PGA Tour Live, 12:30 p.m.
Featured Group 2: Hideki Matsuyama/Scottie Scheffler — ESPN+/PGA Tour Live, 12:30 p.m.
Featured Hole: 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 12:30 p.m.

Announcers: Terry Gannon/Curt Byrum/Smylie Kauffman//Roger Maltbie//Arron Oberholser//Todd Lewis
Main Feed — Golf Channel, 12:30 p.m.

Announcers: Jim Nantz/Trevor Immelman/Colt Knost/Frank Nobilo//Mark Immelan//Dottie Pepper//Johnson Wagner//Amanda Balionis
Main Feed — CBS/Paramount+, 2:30 p.m.

PGA Tour Champions
American Family Insurance, TPC Wisconsin, Madison, WI
2nd Round — GolfChannel.com/Golf Channel app, 2 p.m.
2nd Round — Golf Channel, 2:30 p.m.

PGA Korn Ferry Tour
BMW Charity Pro-Am, The Carolina Country Club/Thornblade Club, Greer, SC
3rd Round — GolfChannel.com/Golf Channel app, 4 p.m.
3rd Round — Golf Channel, 5 p.m.

United States Golf Association
U.S. Women’s Open, Riviera Country Club, Los Angeles, CA
Announcers: Grant Boone/Paige Mackenzie/Morgan Pressel/Tom Abbott//Kay Cockerill//Jim “Bones” Mackay//Karen Stupples//Amy Rogers
3rd Round — USA Network, 5 p.m.

Announcers: Cara Banks/Dan Hicks/Paige Mackenzie/Morgan Pressel/Tom Abbott//Kay Cockerill//Emilia Doran//Jim “Bones” Mackay//Karen Stupples
3rd Round — NBC/Peacock, 7 p.m.

Announcers: Anna Jackson/Brandel Chamblee/Beth Ann Nichols/Mel Reid//Amy Rogers//Todd Lewis (from the Memorial Tournament)
Live from the U.S. Women’s Open at the Riviera Country Club, Los Angeles, CA — Golf Channel, 11:30 a.m.
Live from the U.S. Women’s Open at the Riviera Country Club, Los Angeles, CA — USA Network, 4 p.m.
Live from the U.S. Women’s Open at the Riviera Country Club, Los Angeles, CA — Golf Channel, 10 p.m.

IndyCar
NTT IndyCar Series
Bommarito Automotive Group 500, World Wide Technology Raceway, Madison, IL
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Jack Harvey//Georgia Henneberry//Kevin Lee
Practice 1 — FS1/Fox One, 12:30 p.m.
Qualifying — FS2/Fox One, 4:30 p.m.
High Line Practice — FS1/Fox One, 8 p.m.
Final Practice — FS1/Fox One, 9 p.m.

IndyNXT
Firestone IndyNXT Series
IndyNXT at Madison, World Wide Technology Raceway, Madison, IL
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe//Georgia Henneberry//Kevin Lee
Practice — FS2/Fox One, 3 p.m.
Qualifying — FS2/Fox One, 6 p.m.

Mixed Martial Arts
UFC Fight Night
Muhammad vs. Bonfim, UFC APEX, Enterprise, NV
Prelims — Paramount+, 5 p.m.
Main Card — Paramount+, 8 p.m.

UFC Fight Night Pre-Show — Paramount+, 4 p.m.

UFC Countdown: UFC 325-Volkanovski vs. Lopes 2 — CBS. Sports Network, 10 p.m.
UFC-The Walk: UFC 257: Dustin Poirer vs. Conor McGregor 2 — CBS Sports Network, 11 p.m.

MLB
American League
Baseball Night in America
Announcers: Kevin Burkhardt/Derek Jeter/David Ortiz/Alex Rodriguez
Boston Red Sox at New York Yankees — Fox/Fox One, 7:30 p.m.

Cleveland Guardians at Texas Rangers — Fox/Fox One, 7:30 p.m.

Seattle at Detroit — MLB Network/Mariners.TV/Detroit SportsNet, 1 p.m.
Kansas City at Minnesota — Royals.TV/Twins.TV, 2 p.m.
Baltimore at Toronto — MASN/Sportsnet/Sportsnet One, 3 p.m.
Sacramento at Houston — NBC Sports California/Space City Home Network, 4 p.m.

National League
Cincinnati at St. Louis — Reds.TV/Cardinals.TV, 2:15 p.m.
San Francisco at Chicago Cubs — NBC Sports Bay Area/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
Pittsburgh at Atlanta — MLB Network (main)//SportsNet Pittsburgh/BravesVision, 4 p.m.
Washington at Arizona — Nationals.TV/Dbacks.TV, 4 p.m.
Milwaukee at Colorado — Brewers.TV/Rockies.TV, 8 p.m.
New York Mets at San Diego — MLB Network (backup)//SNY/Padres.TV, 10 p.m.

Interleague
Chicago White Sox at Philadelphia — MLB Network (backup)//Chicago Sports Network/NBC Sports Philadelphia, 4 p.m.
Tampa Bay at Miami — Rays.TV/Marlins.TV, 4 p.m.
Anaheim at Los Angeles Dodgers — MLB Network (main)//Angels Broadcast Television/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.

Play Ball — MLB Network, noon
MLB Network Podcast — MLB Network, 12:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet/Sportsnet One, 2:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 4 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 7 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Sunday)

NASCAR
NASCAR Craftsman Truck Series
DQS Solutions & Staffing 250, Michigan International Speedway, Brooklyn, MI
Announcers: Brent Stover/Todd Bodine/Michael Waltrip//Amanda Busick
Practice and Qualifying — FS1/Fox One, 9:30 a.m.

Announcers: Brent Stover/Todd Bodine/Michael Waltrip//Amanda Busick//Josh Sims
Race — FS1/Fox One, 1:30 p.m.

NASCAR Cup Series
FireKeepers Casino 400, Michigan International Speedway, Brooklyn, MI
Practice and Qualifying — Prime Video, 5 p.m.

NBA
Pro Basketball Today — SportsGrid, 10 a.m.
NBA Shot Clock: Finals Game 2 — NBA TV, 3 p.m.
The Association — NBA TV, 8 p.m.

NFL
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10:30 a.m.

NHL Stanley Cup Playoffs
Stanley Cup Final
Game 3, T-Mobile Arena, Paradise, NV
Announcers — ABC/ESPN Unlimited: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan//Sportsnet/CBC/OMNI: Chris Cuthbert/Craig Simpson//Kyle Bukauskas
Carolina Hurricanes at Vegas Golden Knights — ABC/ESPN Unlimited//Sportsnet/CBC/OMNI/TVA Sports, 8 p.m. (series tied 1-1)

Announcers: Jason Altman/Jeff Mansfield
NHL in ASL — ESPN Unlimited, 8 p.m.

SkyCast Alt Cast — ESPN Unlimited, 8 p.m.

Announcers: Brian Boyle/Jason Demers/E.J. Hradek/Cory Schneider
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.

Announcers: Brian Boyle/Jason Demers/Mike Rupp/Cory Schneider/Kathryn Tappen
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.

Announcers: Brian Boyle/Jamison Coyle/Jason Demers/Mike Johnson/Tony Luftman/Pat Maroon/Cory Schneider/Kathryn Tappen
NHL Tonight: Stanley Cup Final Pregame — NHL Network, 6 p.m.

Announcers: Steve Levy/Mark Messier/P.K. Subban
The Point live from T-Mobile Arena, Paradise, NV — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.

Announcers: Ron MacLean/David Amber/Kevin Bieksa/Jennifer Botterill/Kelly Hrudey//Elliotte Friedman
Hockey Central Saturday live from T-Mobile Arena, Paradise, NV — Sportsnet/CBC, 7:30 p.m.

Announcers: Brian Boyle/Jamison Coyle/Jason Demers/Mike Johnson/Tony Luftman/Pat Maroon/Cory Schneider/Kathryn Tappen
NHL Tonight: Stanley Cup Final Postgame — NHL Network, 11 p.m.

Soccer
Men’s
International Friendly, Estádio do Jamor, Oeiras, Portugal
Portugal vs. Chile — Fubo Sports Network/tubi, 1:30 p.m.

International Friendly: World Cup Send-Off Match, Soldier Field, Chicago, IL
Announcers — TNT/truTV/HBO Max: Luke Wileman/Kyle Martino//Melissa Ortiz//Telemundo/Universo/Peacock: Andrés Cantor/Omar Zerón/Adriana Monsalve
United States vs. Germany — TNT/truTV/HBO Max//Telemundo/Universo/Peacock, 2:30 p.m.

Announcers: Liam McHugh/DaMarcus Beasley/Brian Dunseth/Brad Guzan/Kyle Martino//Melissa Ortiz
U.S. Soccer Pregame Show live from Soldier Field, Chicago, IL — TNT/truTV/HBO Max, 1:30 p.m.

Announcers: Adriana Monsalve/Copán Alvarez/Andrés Cantor/Manu Sánchez/Omar Zerón
Fútbol USA Extra live from Soldier Field, Chicago, IL — Telemundo/Universo/Peacock, 2 p.m.
Fútbol USA Extra live from Soldier Field, Chicago, IL — Telemundo/Universo/Peacock, 4:30 p.m.

International Friendly, Raymond James Stadium, Tampa, FL
England vs. New Zealand — Fox Soccer Plus, 3:50 p.m.

International Friendly, Chase Stadium, Fort Lauderdale, FL
Venezuela vs. Türkiye — Fox Soccer Plus, 5;50 p.m.

Women’s
International Friendly, Neo Química Arena, São Paulo, SP, Brazil
Announcers — TNT/truTV/HBO Max: Aly Trost Martin/Ali Riley/Shannon Boxx
Brazil vs. United States — TNT/truTV/HBO Max//Universo/Peacock, 5:30 p.m.

Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
Call It What You Want — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
US Against the World: Four Years with the Men’s National Soccer Team: That is Football — HBO, 2:22 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 9:30 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.

Sports News & Talk
Fubo News — Fubo Sports Network, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 8 a.m.
TechXplore: World Cup, The Set Up — BBC News, 8:30 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
In the Arena: Serena Williams: Out of the Shadow — ESPN2, 10 a.m.
The Media Show: Inside Rafa Nadal’s Netflix Show — BBC News, 10:30 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN, 11 a.m.
In the Arena; Serena Williams: Into the Light — ESPN2, 11 a.m.
Racing on the Edge: 2026, Flight at Breaking Point — BBC News, 11:30 a.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 11:30 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show with Stugotz — DraftKings Network, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 6 p.m..
All The Smoke — DraftKings Network, 6:30 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11 p.m.
The Climate Question: Can the World Cup Cope with Extreme Heat? — BBC News, 11:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
Contacto deportivo — Univision, 3 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m  (Sunday)

Tennis
French Tennis Federation
French Open, Stade Roland Garros, Paris, France
Women’s Final #1: Mirra Andreeva vs. Naja Chwalinska — TNT/truTV/HBO Max, 9 a.m.

Live at Roland Garros: Day 14: Women’s Final Pregame — TNT/truTV/HBO Max, 7 a.m.
Live at Roland Garros: Day 14: Women’s Final Postgame — TNT/truTV/HBO Max, 11:30 a.m.

Women’s Doubles Final: Katerina Siniaková/Taylor Townsend vs. Anna Danilina/Aleksandra Krunic — TNT/truTV/HBO Max, 5 a.m. (Sunday)

Track & Field
USATF Tour
Lone Star Grand Prix, E.B. Cushing Stadium, Texas A&M University, College Station, TX
Announcers: Leigh Diffey/Ato Boldon/Sanya Richards-Ross/Trey Hardee//Lewis Johnson
Finals — NBC/Peacock, 4 p.m.

UEFA Champions League
UEFA Champions League Weekly: Final Review — CBS Sports Network, 9:30 a.m.
UEFA Champions League Weekly: Season Review — CBS Sports Network, 10 a.m.

WNBA
Commissioner’s Cup
WNBA on ABC
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Angel Gray
Seattle Storm at Minnesota Lynx — ABC/ESPN Unlimited, 1 p.m.

Announcers: Tiffany Greene/Carolyn Peck//Holly Rowe
Golden State Valkyries at Las Vegas Aces — ABC/ESPN Unlimited, 3 p.m.

Announcers: Hannah Storm/Andraya Carter/Chiney Ogwumike
WNBA Countdown — ABC/ESPN Unlimited, 12:30 p.m.

WNBA on CBS
Announcers: Jordan Kent/Isis Young//Tiffany Blackmon
Indiana Fever at New York Liberty — CBS/Paramount+, 8 p.m.

Announcers: Jenny Dell/Lisa Leslie/Renee Montgomery
WNBA Tip Off Show — CBS/Paramount+, 7:30 p.m.

Washington Mystics at Atlanta Dream — NBA TV Canada/Monumental Sports Network/WANF/Peachtree Sports Network, 6 p.m.

About Ken Fang

Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.

He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.

Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.

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