All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 13
Hawthorn Hawks vs. Western Bulldogs — Fox Soccer Plus, 5:30 a.m. (Friday)
Bundesliga
Bundesliga Original Series-Road to the Americas VI — ESPN+, 5:30 p.m.
CFL
Week 1
Montréal Alouettes at Hamilton Tiger-Cats — TSN1/TSN4/TSN5/RDS/CBS Sports Network, 7:30 p.m.
CFL on TSN Pre-Game — TSN4/TSN5, 7 p.m.
College Baseball
The Season: Ole Miss Baseball — ESPNU, 7 p.m.
College Basketball
College Basketball Talk — CBS Sports Network, noon
College Softball
Women’s College World Series
Championship Series, OG&E Energy Field at Devon Park, USA Softball Hall of Fame Complex, Oklahoma City, OK
Announcers: Beth Mowins/Jessica Mendoza/Michele Smith//Holly Rowe
Game 2: Texas vs. Texas Tech — ESPN/ESPN Unlmited, 8 p.m.
Announcers: Courtney Lyle/Danielle Lawrie/Amanda Scarborough/Madison Shipman
NCAA Women’s College World Series Pregame Show live from OG&E Energy Field, Oklahoma City, OK — ESPN2/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
7Innings Live: Championship Finals Special — ESPNU/ESPN Unlimited, 8 p.m.
FIFA World Cup
Fox Sports FIFA World Cup Roundtable: Host Country Legends — FS1/Fox One, 11 p.m.
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Grand Prix du Monaco, Circuit de Monaco, Monte Carlo, Principality of Monaco
Weekend Warm-Up — Apple TV (F1 TV), 10:30 a.m.
Golf
DP World Tour
KLM Open, The International, Amsterdam, Netherlands
1st Round — Golf Channel, 7 a.m.
1st Round — Golf Channel.com, 9 a.m.
PGA Tour
The Memorial Tournament, Muirfield Village Golf Club, Dublin, OH
1st Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 7:45 a.m.
Featured Groups: Jason Day/Jordan Spieth & Tommy Fleetwood/Cameron Young with Rickie Fowler/Justin Rose (Bonus Coverage) — ESPN+/PGA Tour Live, 8 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 10 a.m.
Marquee Group: Rory McIlroy/Justin Thomas — ESPN+/PGA Tour Live, 10:15 a.m.
Featured Group 1: Ludvig Åberg/Xander Schauffele — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Featured Group 2: Aaron Rai/Scottie Scheffler — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Featured Hole: 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 2 p.m.
Announcers: Terry Gannon/Curt Byrum/Smylie Kauffman//Roger Maltbie//Arron Oberholser//Todd Lewis
Main Feed — Golf Channel, 2 p.m.
PGA Korn Ferry Tour
BMW Charity Pro-Am, The Carolina Country Club/Thornblade Club, Greer, SC
1st Round — Golf Channel, 9 a.m.
United States Golf Association
U.S. Women’s Open, Riviera Country Club, Los Angeles, CA
Announcers: Grant Boone/Paige Mackenzie/Morgan Pressel/Tom Abbott//Kay Cockerill//Jim “Bones” Mackay//Karen Stupples//Amy Rogers
1st Round — USA Network, 2 p.m.
Announcers: Cara Banks/Dan Hicks/Paige Mackenzie/Morgan Pressel/Tom Abbott//Kay Cockerill//Emilia Doran//Jim “Bones” Mackay//Karen Stupples
1st Round — Peacock, 7 p.m.
Announcers: Anna Jackson/Brandel Chamblee/Beth Ann Nichols/Mel Reid//Amy Rogers//Todd Lewis (from the Memorial Tournament)
Live from the U.S. Women’s Open at the Riviera Country Club, Los Angeles, CA — Golf Channel, noon
Live from the U.S. Women’s Open at the Riviera Country Club, Los Angeles, CA — Golf Channel, 10 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Main Event: UFC 309-Oliveira vs. Chandler 2 — CBS Sports Network, 10 a.m.
UFC The Walk: UFC 246-McGregor vs. Cowboy — CBS Sports Network, 11:30 a.m.
UFC-The Walk: UFC 246: Conor McGregor vs. Donald Cerrone — CBS Sports Network, 6 p.m.
UFC Fight Flashback: UFC 229-Khabib vs. McGregor — CBS Sports Network, 6:30 p.m.
UFC Ultimate Knockouts-Dana White’s Contender Series Alum — CBS Sports Network, 7 p.m.
UFC Reloaded: UFC 268-Usman vs. Covington 2 — CBS Sports Network, 10:30 p.m.
MLB
American League
Baltimore at Boston — MASN/NESN, 1:30 p.m.
Cleveland at New York Yankees — MLB Network (main)/CleGuardians.TV/YES, 1:30 p.m.
Kansas City at Minnesota — Royals.TV/Twins.TV, 7:30 p.m.
National League
San Diego at Philadelphia — Padres.TV/WCAU, 1 p.m.
San Francisco at Milwaukee — MLB Network (bsckup)/NBC Sports Bay Area/Brewers.TV, 2 p.m.
Los Angeles Dodgers at Arizona — Spectrum SportsNet LA/Dbacks.TV, 9;30 p.m.
Interleague
Toronto at Atlanta — Sportsnet One/BravesVision, 7:15 p.m.
Pittsburgh at Houston — FS1/Fox One//SportsNet Pittsburgh/Space City Home Network, 8 p.m.
Sacramento at Chicago Cubs — NBC Sports California/Marquee Sports Network, 8 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, 1 p.m.
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 6 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet One, 6:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network/MLB.TV, 8 p.m.
MLB In-Game LIVE Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 11 p.m.
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour — FS1, 6 p.m.
SPEED With Harvick & Buxton — FS1, 6:30 p.m.
NBA
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
The Association: NBA Finals Media Day — NBA TV, 1 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
The Association — NBA TV, 8 p.m.
NBA Action — NBA TV, 10 p.m.
NBA Shot Clock: Finals Game 1 — NBA TV, 10:30 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Simms Complete — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Biggest Game — ESPN2, 6:30 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL Stanley Cup Playoffs
Stanley Cup Final
Game 2, Lenovo Center, Raleigh, NC
Announcers — ABC/ESPN Unlimited: Sean McDonough/Ray Ferraro//Emily Kaplan//Sportsnet/CBC: Chris Cuthbert/Craig Simpson//Kyle Bukauskas
Vegas Golden Knights at Carolina Hurricanes — ABC/ESPN Unlimited//Sportsnet/CBC/TVA Sports, 8 p.m. (Vegas leads series 1-0)
Announcers: Jason Altman/Jeff Mansfield
NHL in ASL — ESPN Unlimited, 8 p.m.
SkyCast Alt Cast — ESPN Unlimited, 8 p.m.
Announcers: Steve Levy/Mark Messier/P.K. Subban
The Point live from Lenovo Center, Raleigh, NC — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Announcers: Ron MacLean/David Amber/Kevin Bieksa/Jennifer Botterill/Kelly Hrudey//Elliotte Friedman
Hockey Central live from Lenovo Center, Raleigh, NC — Sportsnet, 7:30 p.m.
Announcers: Brian Boyle/Jason Demers/E.J. Hradek/Cory Schneider
NHL Tonight: First Shift — NHL Network/Sportsnet One, 4 p.m.
Announcers: Brian Boyle/Jason Demers/Mike Rupp/Cory Schneider/Kathryn Tappen
NHL Now — NHL Network/Sportsnet One, 5 p.m.
Announcers: Brian Boyle/Jamison Coyle/Jason Demers/Mike Johnson/Tony Luftman/Pat Maroon/Cory Schneider/Kathryn Tappen
NHL Tonight: Stanley Cup Final Pregame — NHL Network, 6 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
Announcers: Brian Boyle/Jamison Coyle/Jason Demers/Mike Johnson/Tony Luftman/Pat Maroon/Cory Schneider/Kathryn Tappen
NHL Tonight: Stanley Cup Final Postgame — NHL Network, 11 p.m.
Soccer
Men’s
International Friendly, Estadi de la FAF d’Encamp, Encamp, Andorra
Andorra vs. Liechtenstein — Fox Soccer Plus, 12:50 p.m.
International Friendly, Stade de la Beaujoire, Nantes, France
France vs. Côte d’Ivoire — Fox Soccer Plus, 3 p.m.
International Friendly, Sports Illustrated Stadium, Harrison, NJ
Guatemala vs. Czechia — FS2/Fox One, 7:50 p.m.
International Friendly, Estadio Nemesio Díez, Toluca, Mexico
Mexico vs. Serbia — Univision/TUDN, 10 p.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 8 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Best of Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
Equipo Fútbol — ESPN Deportes, 4 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
US Against the World: Four Years with the Men’s National Soccer Team: That Is Football — HBO, 6;37 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 7 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 8 p.m.
Fútbol Américas — ESPN+, 8:30 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
Attacking Third — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, midnight
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
We Need to Talk — CBS Sports Network, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
ACC PM — ACC Network, 6 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 9 p.m.
BBC Sport — BBC News, 9:45 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10:30 p.m.
BBC Sport — BBC News, 10:45 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night With Scott Van Pelt — ESPN, 11 p.m.
BBC Sport — BBC News, 11:45 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Friday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Friday)
TMZ Sports — FS1, 3 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Friday)
Tennis
French Tennis Federation
French Open, Stade Roland Garros, Paris, France
Women’s Semifinal #1: Marta Kostyuk vs. Mirra Andreeva– TNT/truTVHBO Max, 9 a.m.
Women’s Semifinal #2: Diana Shnaider vs. Naja Chwalinska — TNT/truTV/HBO Max, 11 a.m.
Live at Roland Garros: Day 12: Women’s Semifinals Pregame — TNT/HBO Max, 7 a.m.
Live at Roland Garros: Day 12: Women’s Semifinals Bridge Show — TNT/truTV.HBO Max, 11 a.m.
Live at Roland Garros: Day 12, Postmatch — TNT/truTV/HBO Max, 1:30 p.m.
Women’s Doubles Semifinals #1 — truTV/HBO Max, 5 a.m. (Friday)
WNBA
Commissioner’s Cup
Atlanta Dream at Indiana Fever — Prime Video, 7 p.m.
Golden State Valkyries at Minnesota Lynx — Prime Video, 9 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.