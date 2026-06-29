All Times Eastern
College Basketball
Inside College Basketball — CBS Sports Network, 1 p.m.
College Football
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 9:30 p.m.
FIFA World Cup
Knockout Stage
Round of 32, NRG Stadium, Houston, TX
Announcers — Fox/Fox One: Ian Darke/Landon Donovan//Natalie Gedra//Telemundo/Peacock: Luis Omar Tapia/Diego Balado
Brazil vs. Japan — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 1 p.m.
Hoy en el Mundial — Telemundo, 11:30 a.m.
Announcers: Rob Stone/Clint Dempsey/John Obi Mikel/Peter Schmeichel
FIFA World Cup Live — Fox/Fox One, noon
Announcers: Dunga/Diego Lugano/Carmen Boquin/Enzo Olivera/Rodrigo Camacho/Martin Vázquez/Carlota Vizmanos
Vive el Mundial — Telemundo/Peacock, noon
World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
Round of 32, Gillette Stadium, Foxborough, MA
Announcers — Fox/Fox One: Ian Crocker/Danny Higginbotham//Geoff Shreeves//Telemundo/Peacock: Copan Alvarez/Pepe Del Bosque
Germany vs. Paraguay — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 4:30 p.m.
Announcers: Rob Stone/Clint Dempsey/John Obi Mikel/Peter Schmeichel
FIFA World Cup Today — Fox/Fox One, 3 p.m.
Announcers: Roque Santa Cruz/Frederick Oldenburg/Stephanie Chaverri/Martin Vázquez/Carlota Vizmanos
Pasión Mundial — Telemundo, 3 p.m.
Enlace Mundial — Telemundo, 3:30 p.m.
World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 4:30 p.m.
Round of 32, Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León, México
Announcers — Fox/Fox One: Andrés Cantor/Omar Zeron
Netherlands vs. Morocco — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 9 p.m.
Announcers: Nuno Gomes/Carlos Pavón/Jesús Barrón/Jaime Herrera/Lindsay Casinelli
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 7 p.m.
Enlace Mundial — Telemundo/Peacock, 7:30 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas
FIFA World Cup Today — Fox/Fox One, 8 p.m.
World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 9 p.m.
Toto el Mundial — Telemundo/Peacock, 11 p.m.
FIFA World Cup on Fox After Hours with James Corden — Fox, midnight
Golf
PGA Tour
Greater Hartford Open, TPC River Highlands, Cromwell, CT
Playoff — Golf Channel, 9 a.m.
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 7 p.m.
PGA Tour Champions Learning Center — Golf Channel, 7:30 p.m.
MLB
American League
MLB on ESPN
Texas Rangers at Cleveland Guardians — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Chicago White Sox at Baltimore — Chicago Sports Network/MASN, 6:30 p.m.
Detroit at New York Yankees — Detroit SportsNet/YES, 7 p.m.
Minnesota at Houston — Twins.TV/Space City Home Network, 8 p.m.
Anaheim at Seattle — Angels Broadcast Television/Mariners.TV, 9:30 p.m.
National League
Pittsburgh at Philadelphia — SportsNet Pittsburgh/NBC Sports Philadelphia, 6:30 p.m.
Cincinnati at Milwaukee — Reds.TV/Brewers.TV, 7:30 p.m.
San Diego at Chicago Cubs — Padres.TV/Marquee Sports Network, 7:30 p.m.
Miami at Colorado — Marlins.TV/Rockies.TV, 8:30 p.m.
San Francisco at Arizona — MLB Network//NBC Sports Bay Area/Dbacks.TV, 9:30 p.m.
Interleague
New York Mets at Toronto — SNY/Sportsnet, 7 p.m.
Washington at Boston — Nationals.TV/NESN, 7 p.m.
Los Angeles Dodgers at Sacramento — Spectrum SportsNet LA/NBC Sports California, 9:30 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Baseball Tonight with Buster Olney — ESPN2, 6:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
2026 Golden Spikes Award — MLB Network, 7:30 p.m.
MLB Tonight: Inside the Park — MLB Network, 8 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 12:30 a.m. (Tuesday)
NASCAR
SPEED With Harvick & Buxton — FS1, 10:30 p.m.
NBA
NBA Today — ESPN2, 3 p.m.
The Association — NBA TV, 7:30 p.m.
NFL
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Live — ESPN2, 4 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
Soccer
Morning Footy — CBS Sports Network, 10 a.m.
ESPN FC — ESPN2, noon
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
CopaNation — SportsGrid, 3 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 4 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 5:30 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
CopaNation — SportsGrid, 6:30 p.m.
CBS Sports Golazo Matchnight — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
ESPN FC — ESPN2, 11 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 1 a.m. (Tuesday)
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Carolina Blaze at Oklahoma City Spark — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN2, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN2, 8 a.m.
SportsCenter — ESPNews, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPNews, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.,m.
The Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN2, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPNews, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPNews, 7 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night– ESPN, 10 p.m.
E60: The Oklahoma Standard — ESPN2, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
TMZ Sports — FS1, 11:30 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
El pelotazo — Telemundo, 2 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday
Tennis
All England Lawn Tennis and Croquet Club
The Championships, Wimbledon, All England Club, London, England, United Kingdom
Gentlemen’s and Ladies’ Singles 1st Round: No. 1 Court — ESPN Unlimited, 8 a.m.
Gentlemen’s and Ladies’ Singles 1st Round: Centre Court — ESPN Unlimited, 8:30 a.m.
Wimbledon Match Point — ESPN/ESPN Unlimited, 4 p.m.
Wimbledon Highlight Show — ESPN Unlimited, 5 p.m.
Gentlemen’s and Ladies’ Singles 1st Round — ESPN/ESPN Deportes/ESPN Unlimited, 6 a.m. (Tuesday)
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.