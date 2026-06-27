All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 16
North Melbourne Kangaroos vs. Essendon Bombers — Fox Soccer Plus, 1:01 a.m. (Sunday)
Fremantle Dockers vs. Gold Coast Suns — FS2/Fox One, 3 a.m. (Sunday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 1, Autzen Stadium, University of Oregon, Eugene, OR
Savannah Bananas vs. Party Animals — ESPN/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Banana Ball Live — ESPN, 7:30 p.m.
Game 2, Nelson W. Wolff Municipal Stadium, San Antonio, TX
Loco Beach Coconuts vs. Texas Tailgaters — Stadium/YouTube, 8 p.m.
Basketball
Big 3
Week 2, Little Caesar’s Arena, Detroit, MI
LA Riot vs. Dallas Power — CBS/BET, 4 p.m.
DMV Trilogy vs. Chicago Triplets — CBS/BET, 5 p.m.
Detroit Amps vs. MIami 305 — Fubo Sports Network/YouTube, 6:30 p.m.
Houston Rig Hands vs. Boston Ball Hogs — Fubo Sports Network/YouTube, 7:30 p.m.
Boxing
Matchroom Boxing/Top Rank Boxing
WBA/WBO World Junior Middleweight Titles
Xander Zayas vs. Jaron Ennis, Barclays Center, Brooklyn, New York, NY
Prelims — DAZN, 6:15 p.m.
CFL
Week 4
Calgary Stampeders at BC Lions — TSN3/CBS Sports Network, 7 p.m.
CFL on TSN Pre-Game — TSN3, 6:30 p.m.
FIFA World Cup
Group Stage — Matchday 3 (simultaneous matches)
Group L, MetLife Stadium, East Rutherford, NJ
Announcers — Fox/Fox One: Ian Darke/Landon Donovan//Geoff Shreeves//Telemundo/Peacock: Copán Álvarez/José “Pepe” del Bosque
Panama vs. England — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 5 p.m.
Hoy en el Mundial — Telemundo/Universo/Peacock, 3 p.m.
Announcers: Frederik Oldenburg/Julio César Dely Valdés/Jozy Altidore/Antonella Gonzalez/Carlota Vizmanos/Diana Rincon/Iván Ramiro Córdoba/José Pékerman/Jaime Herrera
Vive en Mundial — Telemundo/Peacock, 3:30 p.m.
Panama vs. England World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 4 p.m.
Group L, Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA
Announcers — FS1/Fox One: Ian Crocker/Danny Higginbotham//Universo/Peacock: Ramses Sandoval/Darío Daicz
Croatia vs. Ghana — FS1/Fox One//Universo/Peacock, 5 p.m.
Announcers: (from Los Angeles) Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas//(from Miami) Jules Breach/Juan Pablo Ángel/Javier Hernández
FIFA World Cup Live — Fox/FS1/Fox One, 4 p.m.
Announcers: Lindsay Casinelli/Carlos Pavón/Iván Zamorano/Antonio Valencia/Alejandro Bedoya/Andres Guardado/Carlos Salcido/Maria Jose Flores/Martin Vazquez
Vive en Mundial — Universo/Peacock, 3:30 p.m.
Group K, Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL
Announcers — Fox/Fox One: John Strong/Stu Holden//Natalie Gedra//Telemundo/Peacock: José Bauz/Daniel Angulo
Columbia vs. Portugal — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 7:30 p.m.
Colombia vs. Portugal World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 6 p.m.
Announcers: Diana Rincon/Iván Ramiro Córdoba/José Pékerman/Isabella Echeverri/Carlota Vizmanos/Adriana Monsalve/Maxi Rodriguez/Jaime Herrera
Colombia vs. Portugal La Previa — Telemundo/Peacock, 7 p.m.
Group K, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
Announcers — FS1/Fox One: Mark Scott/Cobi Jones//Universo/Peacock: Jose Hernandez/Walter Rocque
Democratic Republic of Congo vs. Uzbekistan — FS1/Fox One//Universo/Peacock, 7:30 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas
FIFA World Cup Today — Fox/FS1/Fox One, 7 p.m.
Announcers: Lindsay Casinelli/Carlos Pavón/Iván Zamorano/Alejandro Bedoya/Andres Guardado/Carlos Salcido/Pablo Aguabella/Martin Vasquez
DR Congo vs. Uzbekistan La Previa — Universo/Peacock, 7 p.m.
Group J, AT&T Stadium, Arlington, TX
Announcers — Fox/Fox One: Darren Fletcher/Owen Hargreaves//Alex Aljoe//Telemundo/Peacock: Luis Omar Tapia/Diego Balado
Jordan vs. Argentina — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 10 p.m.
Announcers: Adriana Monsalve/Maxi Rodriguez/Juan Ballesteros/Veronica Brunati/Carlota Vizmanos/Gabriel Batistuta/Martin Vazquez
Jordan vs. Argentina La Previa — Telemundo/Peacock, 9:30 p.m.
Group J, GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, MO
Announcers — FS1/Fox One: JP Dellacamera/Lori Lindsey//Universo/Peacock: Jose Perez Navarro/Darío Daicz
Algeria vs. Austria — FS1/Fox One//Universo/Peacock, 10 p.m.
Announcers: Lindsay Casinelli/Carlos Pavón/Iván Zamorano/Antonio Valencia/Alejandro Bedoya/Andres Guardado/Carlos Salcido/Barbara Roskin/Jaime Herrera
Algeria vs. Austria La Previa — Universo/Peacock, 9:30 p.m.
Announcers: (from Los Angeles) Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas//(from Miami) Jules Breach/Juan Pablo Ángel/Javier Hernández
FIFA World Cup Today — Fox/FS1/Fox One, 9:30 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas
FIFA World Cup Postgame — FS1/Fox One, midnight
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Austrian Grand Prix, Red Bull Ring, Spielberg, Styria, Austria
Qualifying — Apple TV (Sky Sports UK), 9:15 a.m.
Qualifying — Apple TV (F1 TV), 9:25 a.m.
Golf
DP World Tour
Open d’Italia, Circolo Golf Torino, Turin, Italy
3rd Round — Golf Channel, 7:30 a.m.
Final Round — Golf Channel, 6 a.m. (Sunday)
PGA Tour
Greater Hartford Open, TPC River Highlands, Cromwell, CT
3rd Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 8 a.m.
Featured Groups: Ryan Fox/Camerong Young & Brian Harman/Xander Schauffele — ESPN+/PGA Tour Live, 8 a.m.
Marquee Group: Mark Hubbard/Jordan Spieth — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 8:30 a.m.
Featured Group 1: Hideki Matsuyama/Justin Thomas — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Group 2: Sam Burns/Wyndham Clark — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Featured Hole: 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 1 p.m.
Announcers: Terry Gannon/Curt Byrum/Jim Furyk//Jim “Bones” MacKay//Smylie Kaufman//Ryan Lavner
Main Feed — Golf Channel, 1 p.m.
Announcers: Anna Jackson/Rich Lerner/Amanda Blumenherst/Brandel Chamblee/Beth Ann Nichols/Mel Reid//Amy Rogers//Ryan Lavner
Golf Central Pregame — Golf Channel, 1 p.m.
Announcers: Dan Hicks/Terry Gannon/Brad Faxon/Kevin Kisner//Jim “Bones’ MacKay//Smylie Kaufman//John Wood//Kira K. Dixon
Main Feed — NBC/Peacock, 3 p.m.
PGA of America
Women’s PGA Championship, Hazeltine National Golf Club, Chaska, MN
Announcers: Cara Banks/Paige Mackenzie/Morgan Pressel/Tom Abbott//Kay Cockerill//Emilia Doran//Mel Reid//Amy Rogers
3rd Round — NBCSN/Peacock, 10 a.m.
3rd Round — NBC/Peacock, noon
3rd Round — Golf Channel/NBCSN/Peacock, 3 p.m.
PGA Tour Champions
Dick’s Open, En-Joie Golf Club, Endicott, NJ
2nd Round — CNBC, 3 p.m.
2nd Round — Golf Channel, 5 p.m.
Announcers: Anna Jackson/Rich Lerner/Amanda Blumenherst/Brandel Chamblee/Beth Ann Nichols/Mel Reid//Amy Rogers//Ryan Lavner
Golf Central — Golf Channel, 6 p.m.
Mixed Martial Arts
UFC Fight Night
Fiziev vs. Torres, National Gymnastics Arena, Baku, Azerbaijan
Prelims — Paramount+, 9 a.m.
Main Card — Paramount+, noon
UFC Fight Night Pre-Show — Paramount+, 8 a.m.
Professional Fighters League
PFL San Diego, Pechanga Arena San Diego, San Diego, CA
Early Card — ESPN+, 8 p.m.
Main Card — ESPN2, 10 p.m.
MLB
American League
MLB on ABC
Announcers: Karl Ravech/Eduardo Pérez/David Ross//Buster Olney
New York Yankees at Boston Red Sox — ABC/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Announcers: Kevin Connors/Adam Ottavino/Tim Kurkjian
Baseball Tonight — ABC/ESPN Unlimited, 12:30 p.m.
Houston at Detroit — Space City Home Network/Detroit SportsNet, 1 p.m.
Texas at Toronto — Rangers Sports Network/Sportsnet, 3 p.m.
Kansas City at Chicago White Sox — MLB Network (backup)//Royals.TV/Chicago Sports Network, 4 p.m.
Seattle at Cleveland — Mariners.TV/CleGuardians.TV, 7 p.m.
Sacramento at Anaheim — NBC Sports California/Angels Broadcast Television, 9:30 p.m.
National League
Cincinnati at Pittsburgh — Reds.TV/SportsNet Pittsburgh, 4 p.m.
Philadelphia at New York Mets — MLB Network (main)//NBC Sports Philadelphia/SNY, 4 p.m.
Chicago Cubs at Milwaukee — Marquee Sports Network/Brewers.TV, 7 p.m.
Miami at St. Louis — Marlins.TV/Cardinals.TV, 7:15 p.m.
Los Angeles Dodgers at San Diego — MLB Network (main)//Spectrum SportsNet LA/Padres.TV, 8:30 p.m.
Atlanta at San Francisco — MLB Network (backup)//BravesVision/NBC Sports Bay Area, 9 p.m.
Interleague
Arizona at Tampa Bay — Dbacks.TV/Rays.TV, 6 p.m.
Colorado at Minnesota — Rockies.TV/Twins.TV, 7 p.m.
Washington at Baltimore — Nationals.TV/MASN, 7 p.m.
Play Ball — MLB Network, noon
MLB Network Podcast — MLB Network, 12:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 2:30 p.m.
MLB esta semana — UniMás, 3 p.m.
MLB Tonight: Inside the Park — MLB Network, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 7:30 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 11:30 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series
Toyota/Save Mart 350, Sonoma Raceway, Sonoma, CA
Announcers: Adam Alexander/Dale Earnhardt, Jr./Steve Letarte/Marty Snider/Shannon Spake/Danielle Trotto
Practice and Qualifying — truTV, 2 p.m.
NASCAR O’Really Auto Parts Series
Pit Boss/FoodMaxx 250, Sonoma Raceway, Sonoma, CA
Race — The CW, 5:30 p.m.
NASCAR Countdown Live — The CW, 4:30 p.m.
NBA
Pro Basketball Today — SportsGrid, 10 a.m.
NFL
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
NHL
NHL Draft 26
Day Two, KeyBank Center, Buffalo, NY
Announcers: Jamison Coyle/Jason Bukala/Sam Cosentino/Elliotte Friedman/Tony Granato/E.J. Hradek/Mike Kelly
Rounds 2-7 — NHL Network/ESPN+, 11 a.m.
Rounds 2-4 — Sportsnet, 11 a.m.
Rounds 2-7 — Sportsnet One, 2:30 p.m.
Soccer
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
ESPN FC — ESPN2, 9 a.m.
Goool Morning America — ESPN Deportes, 9 a.m.
Pulisic — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
La Copa Al Día — ESPN Deportes, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 4 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 4 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
CBS Sports Golazo Matchnight — CBS Sports Golazo Network, 9 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, midnight
ESPN FC — ESPN2, midnight
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Utah Talons at Carolina Blaze — ESPN/ESPN Unlimited, 2 p.m.
Chicago Bandits at Oklahoma City Spark — CBS Sports Network, 5 p.m.
Portland Cascade at Texas Volts — MLB.TV, 8 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
TMZ Sports — FS1, 9:30 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
TMZ Sports Weekend — FS1, 10 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
30 for 30: Four Days in October — ESPN2, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
30 for 30: The House of Steinbrenner — ESPN2, 11 a.m.
Racing on the Edge: This is Us — BBC News, 11:30 a.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 11:30 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show — DraftKings Network, noon
In the Arena: Serena Williams: The Deep End — ESPN2, noon
We Need to Talk — CBS, 1 p.m.
In the Arena: Serena Williams: The Perfect Storm — ESPN2, 1 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 6 p.m.
E60: The Oklahoma Standard — ESPN2, 6 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 6 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 7:30 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 9:30 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 10 p.m.
All ACC — ACC Network, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
El pelotazo — Telemundo, 12:30 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
Center Court Live: Finals — Bad Homburg Open (WTA Tour)/Eastbourne Open (ATP Tour/WTA Tour)/Mallorca Championships (ATP Tour) — Tennis Channel, 7:30 a.m.
Tennis Channel Live — Tennis Channel, 11:30 a.m.
WNBA
WNBA on CBS
Announcers: Ed Cohen/Julianne Viani//Chris Williamson
Phoenix Mercury at Toronto Tempo — CBS/Paramount+//TSN1/TSN3, 2 p.m.
Toronto Tempo Basketball Pre-Game — TSN1/TSN3, 1:30 p.m.
Announcers: Jordan Kent/Ice Young//Tiffany Blackmon
Los Angeles Sparks at Indiana Fever — CBS/Paramount+, 8 p.m.
Announcers: Jenny Dell/Lisa Leslie/Renee Montgomery
WNBA Tip-Off Show — CBS/Paramount+, 7:30 p.m.
Atlanta Dream at Seattle Storm — WANF/Peachtree Sports Network/KOMO/KUNS, 9 p.m.
WNBA Shot Clock: Games of the Week — NBA TV, 1:30 p.m.
Wrestling
WWE
WWE Night of Champions, Kingdom Arena, Riyadh, Saudi Arabia
King of the Ring Final: Jey Uso vs. Oba Femi/Queen of the Ring Final: Liv Morgan vs. Iyo Sky — ESPN/ESPN Unlimited (U.S. only)/Netflix (outside U.S), 1 p.m.
Main Card — ESPN Unlimited (U.S. only)/Netflix (outside U.S.), 2 p.m.
Countdown to Night of Champions 2026 — ESPN/ESPN Unlimited/YouTube, 11 a.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.