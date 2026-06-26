All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 16
Carlton Blues vs. West Coast Eagles — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
Collingwood Magpies vs. Richmond Tigers — Fox Soccer Plus, 2 a.m. (Saturday)
Port Adelaide Power vs. Adelaide Crows — Fox Soccer Plus, 5:30 a.m. (Saturday)
CFL
Week 4
Toronto Argonauts at Saskatchewan Roughriders — TSN3/CBS Sports Network, 9 p.m.
CFL on TSN Pre-Game — TSN3, 8:30 p.m.
College Basketball
The Hoops HQ Show — Fubo Sports Network, 11 a.m.
BYU Sports Nation: Best of AJ Dybantsa — BYUtv, noon
College Football
Cover 3 — CBS Sports Network, 1 p.m.
FIFA World Cup
Group Stage — Matchday 3 (Simultaneous Matches)
Group I, Gillette Stadium, Foxborough, MA
Announcers — Fox/Fox One: Ian Darke/Landon Donovan//Geoff Shreeves//Telemundo/Peacock: José Luis López Salido/Jorge Calvo
Norway vs. France — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 3 p.m.
Announcers: Carmen Boquín/Stephanie Chaverri/Carlota Vizmanos/Jaime Herrera
Hoy en la Mundial — Telemundo/Peacock, 1 p.m.
Announcers: Carmen Boquín/Stephanie Chaverri/Carlota Vizmanos/Jaime Herrera
Vive el Mundial — Telemundo/Peacock, 1:30 p.m.
Norway vs. France World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
Group I, BMO Field, Toronto, Ontario, Canada
Announcers — FS1/Fox One: Ian Crocker/Danny Higginbotham//Universo/Peacock: José Hernandez/Walter Roque
Senegal vs. Iraq — FS1/Fox One//Universo/Peacock, 3 p.m.
Announcers: Lindsay Casinelli/Gio del Fa/Carlos Pavón/Iván Zamorano/Martin Vasquez
Vive el Mundial –Universo/Peacock, 1:30 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Clint Dempsey/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas
FIFA World Cup Live — Fox/FS1/Fox One, 2 p.m.
Pasión Mundial — Telemundo/Universo/Peacock, 5 p.m.
Enlace Mundial — Telemundo/Universo/Peacock, 5:30 p.m.
Group H, NRG Stadium, Houston, TX
Announcers — FS1/Fox One: Mark Scott/Cobi Jones//Universo/Peacock: José Perez Navarro/Dario Daicz
Cabo Verde vs. Saudi Arabia — FS1/Fox One//Universo/Peacock, 8 p.m.
Announcers: Lindsay Casinelli/Carlos Pavón/Iván Zamorano/Rodrigo Camacho/Jaime Herrera
Pasión Mundial — Universo/Peacock, 7 p.m.
Group H, Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco, México
Announcers — Fox/Fox One: Derek Rae/Rob Green//Alex Aljoe: Telemundo/Peacock: Andrés Cantor/Omar Zerón
Uruguay vs. Spain — Fox/Fox One//Telemundo, 8 p.m.
Announcers: (from Los Angeles) Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas//(from Guadalajara) Jules Breach/Javier Hernández/Peter Schmeichel
FIFA World Cup Today — Fox/FS1/Fox One, 7 p.m.
Announcers: Miguel Gurwitz/Guti/Diego Lugano/Eugenia Karolyi/Carlota Vizmanos/Martin Vasquez
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 7 p.m.
Group G, Lumen Field, Seattle, WA
Announcers — FS1/Fox One: Tyler Terens/Maurice Edu//Telemundo/Peacock: Ramses Sandoval/Walter Roque
Egypt vs. Islamic Republic of Iran — FS1/Fox One//Telemundo/Peacock, 11 p.m.
Announcers: Lindsay Casinelli/Carlos Pavón/Julian Gonzalez/Martin Vasquez
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 10 p.m.
Group G, BC Place, Vancouver, British Columbia, Canada
Announcers — Fox/Fox One: Jacqui Oatley/Warren Barton//Katie Shanahan//Universo/Peacock: Alejandro Figueredo/Jaime Macias
New Zealand vs. Belgium — Fox/Fox One//Universo/Peacock, 11 p.m.
Announcers: (from Los Angeles) Rob Stone/Thiago Alcântara/John Obi Mikel/Clarence Seedorf//(from Guadalajara) Jules Breach/Javier Hernández/Peter Schmeichel
FIFA World Cup Today — Fox/FS1/Fox One, 10 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Iván Zamorano/Javier Tabares/Jaime Herrera
Pasión Mundial — Universo/Peacock, 10 p.m.
Todo el Mundial — Telemundo/Universo/Peacock, 1 a.m. (Saturday)
Formula 1
FIA Formula One World Championship
Austrian Grand Prix, Red Bull Ring, Spielberg, Styria, Austria
Practice 1 — Apple TV (Sky Sports UK), 7 a.m.
Practice 1 — Apple TV (F1 TV), 7:10 a.m.
Practice 2 — Apple TV (Sky Sports UK), 10:35 a.m.
Practice 2 — Apple TV (F1 TV), 10:40 a.m.
Practice 3 — Apple TV (F1 TV), 6:10 a.m. (Saturday)
Practice 3 — Apple TV (Sky Sports UK), 6:15 a.m. (Saturday)
Golf
DP World Tour
Open d’Italia, Circolo Golf Torino, Turin, Italy
2nd Round — Golf Channel, 7 a.m.
2nd Round — GolfChannel.com/Golf Channel app, 10 a.m.
PGA Tour
Greater Hartford Open, TPC River Highlands, Cromwell, CT
2nd Round
Main Feed — ESPN+/PGA Tour Live, 8:15 a.m.
Featured Groups: Keegan Bradley/Jordan Spieth & Wyndham Clark/Tommy Fleetwood — ESPN+/PGA Tour Live, 10:30 a.m.
Marquee Group: Sam Burns/Scottie Scheffler — ESPN+/PGA Tour Live, 10:30 a.m.
PGA Tour Live BetCast — ESPN+/PGA Tour Live, 10:30 a.m.
Featured Group 1: Sam Burns/Scottie Scheffler — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Group 2: Matt Fitzpatrick/Justin Thomas — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Featured Hole: 16 — ESPN+/PGA Tour Live, 3 p.m.
Announcers: Terry Gannon/Curt Byrum/Jim Furyk//Jim “Bones” MacKay//Smylie Kaufman//Ryan Lavner
Main Feed — Golf Channel, 3 p.m.
PGA of America
Women’s PGA Championship, Hazeltine National Golf Club, Chaska, MN
Announcers: Grant Boone/Tom Abbott/Paige Mackenzie/Morgan Pressel//Kay Cockerill//Karen Stupples//Amy Rogers
2nd Round — Golf Channel, 11 a.m.
2nd Round — Golf Channel, 6 p.m.
Announcers: Anna Jackson/Rich Lerner/Amanda Blumenherst/Brandel Chamblee/Beth Ann Nichols/Mel Reid//Amy Rogers//Ryan Lavner
Golf Central Pregame — Golf Channel, 10 a.m.
PGA Tour Champions
Dick’s Open, En-Joie Golf Club, Endicott, NJ
1st Round — Golf Channel app/GolfChannel.com, 3 p.m.
1st Round — Golf Channel, 9 p.m. (same day coverage)
Announcers: Anna Jackson/Rich Lerner/Amanda Blumenherst/Brandel Chamblee/Beth Ann Nichols/Mel Reid//Amy Rogers//Ryan Lavner
Golf Central Pregame — Golf Channel, 8 p.m.
Mixed Martial Arts
ONE Fighting Championship
ONE Friday Fights 160, Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailand
Main Event — beIN Sports, 9:30 a.m.
Legacy Fighting Alliance
LFA 236: Torres vs. Uulu, Arizona Financial Theatre, Phoenix, AZ
Main Event — VICE TV, 9 p.m.
Morning Kombat — DraftKings Network, 9 p.m.
UFC Main Event: UFC 249: Ferguson vs. Gaethje — CBS Sports Network, midnight
UFC Main Event: UFC 276: Volkanovski vs. Holloway 3 — CBS Sports Network, 1 a.m. (Saturday)
UFC Countdown: UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2 — CBS Sports Network, 2 a.m. (Saturday)
MLB
American League
Houston at Detroit — Space City Home Network/Detroit Sports Network, 6:30 p.m.
New York Yankees at Boston — YES/NESN, 7 p.m.
Seattle at Cleveland — MLB Network//Mariners.TV/CleGuardians.TV, 7 p.m.
Texas at Toronto — KDAF/Sportsnet One, 7 p.m.
Kansas City at Chicago White Sox — Royals.TV/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
Sacramento at Anaheim — NBC Sports California/Angels Broadcast Television, 9:30 p.m.
National League
Friday Night Baseball
Announcers: Alex Faust/Ryan Spilborghs//Tricia Whitaker
Chicago Cubs at Milwaukee Brewers — Apple TV, 7:45 p.m.
Announcers: Wayne Randazzo/Dontrelle Willis//Heidi Watney
Los Angeles Dodgers at San Diego Padres — Apple TV, 9:45 p.m.
Announcers: Lauren Gardner/Eric Hosmer/Russell Dorsey
Friday Night Baseball Pregame — Apple TV, 7 p.m.
Friday Night Baseball Pregame — Apple TV, 9 p.m.
Cincinnati at Pittsburgh — Reds.TV/SportsNet Pittsburgh, 6:30 p.m.
Philadelphia at New York Mets — NBC Sports Philadelphia/WPIX, 7 p.m.
Miami at St. Louis — Marlins.TV/Cardinals.TV, 8:15 p.m.
Atlanta at San Francisco — MLB Network//BravesVision/NBC Sports Bay Area, 10:15 p.m.
Interleague
Arizona at Tampa Bay — Dbacks.TV/Rays.TV, 7 p.m.
Washington at Baltimore — Nationals.TV/MASN, 7 p.m.
Colorado at Minnesota — Rockies.TV/Twins.TV, 8 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
The 6-1-1 Podcast — MLB Network, 1 p.m.
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet One, 6:30 p.m.
MLB Network Strike Zone — Check your local listings, 7 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Saturday)
NASCAR
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Pit Boss/FoodMaxx 250, Sonoma Raceway, Sonoma, CA
Practice and Qualifying — The CW app, 4 p.m.
NBA
Basketcast — NBA TV, noon
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
The Hoop Collective — ESPNews, 6 p.m.
NFL
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show: AFC East Preview — Fubo Sports Network, 10 a.m.
The Schrager Hour — ESPN2, 2 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3:30 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
Football America! — DraftKings Network, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL Draft 26
Day One, KeyBank Center, Buffalo, NY
Announcers — ESPN: John Buccigross/Kevin Weekes/Meghan Chayka//Emily Kaplan//Leah Hextall//Ailish Forfar
Round 1 — ESPN/ESPN Unlimited//Sportsnet, 7 p.m.
Announcers — ESPN: John Buccigross/Kevin Weekes/Meghan Chayka//Emily Kaplan//Leah Hextall
The Point — ESPN2, 6 p.m.
Hockey Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
NHL Tonight: 2026 Draft Round 1 Recap — NHL Network, 10 p.m.
NWSL
Challenge Cup
Final, ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH
Gotham FC vs. Kansas City Current — Prime Video, 8 p.m.
Soccer
ESPN FC — ESPN2, 9 a.m.
Goool Morning America — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
La Copa Al Día — ESPN Deportes, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 2 p.m.
LatiNation Fútbol Club — SportsGrid, 2 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
ESPN FC — ESPN2, 5 p.m.
CopaNation — SportsGrid, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
CBS Sports Golazo Matchnight — CBS Sports Golazo Network 7 p.m.
CBS Sports Golazo Matchnight — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 10 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 1 a.m. (Saturday)
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Utah Talons at Carolina Blaze — CBS Sports Network, 6 p.m.
Portland Cascade at Texas Volts — ESPNU/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9 a.m.
SportsCenter — ESPNews, 9 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.m.
The Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
SportsCenter — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show — Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
SportsCenter — ESPN, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
Best of The Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame Live — CBS Sports HQ, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 7 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
Women’s Sports Now — ESPN2, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Saturday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Saturday)
El pelotazo — Telemundo, 1:30 a.m. (Saturday)
Best of Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 2 a.m. (Saturday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Saturday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Saturday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m. (Saturday)
Tennis
Center Court Live: Semifinals — Bad Homburg Open (WTA Tour)/Eastbourne Open (ATP Tour/WTA Tour)/Mallorca Championships (ATP Tour) — Tennis Channel, 7 a.m.
WNBA
Portland Fire at Chicago Sky — Ion, 7:30 p.m.
Washington Mystics at Connecticut Sun — Ion, 7:30 p.m.
Atlanta Dream at Golden State Valkyries — Ion, 10 p.m.
WNBA on Ion Pregame Show — Ion, 7 p.m.
WNBA on Ion Game Break Show — Ion, 9:30 p.m.
Wrestling
WWE Night of Champions 2026 Special — ESPN2, 3 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.