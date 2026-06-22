All Times Eastern
College Baseball
NCAA Men’s College World Series
CWS Final Game 3, Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE
Announcers: Karl Ravech/Chris Burke/Kyle Peterson//Kris Budden
Oklahoma vs. North Carolina — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m. (series tied 1-1)
Announcers: Mike Monaco/Jack DeLongchamps/Ben McDonald/Mike Rooney
CWS Finals Game 3 Altcast — ESPNU, 7 p.m.
Announcers: Mike Monaco/Jack DeLongchamps/Ben McDonald/Mike Rooney
NCAA Men’s College World Series Studio live from Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE — ESPN/ESPN Unlimited, 6:30 p.m.
College Basketball
College Basketball Talk — CBS Sports Network, 1 p.m.
College Football
Always College Football — ESPNews, 6 p.m.
Ross Tucker College Draft — DraftKings Network, 9:30 p.m.
FIFA World Cup
Group Stage — Matchday 2
Group J, AT&T Stadium, Arlington, TX
Announcers — Fox/Fox One: Darren Fletcher/Owen Hargreaves//Alex Aljoe//Telemundo/Peacock: Andrés Cantor/Omar Zerón
Argentina vs. Austria — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 1 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Gutí/Eugenia Karolyi/Jaime Herrera
Hoy en Mundial — Telemundo/Peacock, 11 a.m.
Announcers: Maxi Rodriguez/José Pékerman/Juan Ballesteros/Carlota Vizmanos/Gabriel Batistuta/Martin Vasquez
Vive el Mundial — Telemundo/Peacock, 11:30 a.m.
Announcers: (in Los Angeles) Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas//(in Arlington) Rob Stone/Peter Schmeichel/Clarence Seedorf
FIFA World Cup Live — Fox/Fox One, noon
Argentina vs. Austria World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 1 p.m.
Group I, Lincoln Financial Field, Philadelphia, PA
Announcers — Fox/Fox One: John Strong/Stu Holden//Geoff Shreeves//Telemundo/Peacock: José Luis López Salido/Jorge Calvo
France vs. Iraq — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 5 p.m.
Announcers: (in Los Angeles) Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas//(in Arlington) Rob Stone/Peter Schmeichel/Clarence Seedorf
FIFA World Cup Today — Fox/Fox One, 3 p.m.
Announcers: Adriana Monsalve/Maria José Flores/Carlota Vizmanos/Jaime Herrera
Enlace Mundial — Telemundo/Peacock, 4 p.m.
France vs. Iraq World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 5 p.m.
Group I, MetLife Stadium, East Rutherford, NJ
Announcers — Fox/Fox One: Ian Darke/Landon Donovan//Katie Shanahan//Telemundo/Peacock: Ramses Sandoval/Walter Roque
Norway vs. Senegal — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 8 p.m.
Announcers: (in Los Angeles) Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas//(in Arlington) Rob Stone/Peter Schmeichel/Clarence Seedorf
FIFA World Cup Today — Fox/Fox One, 7 p.m.
Announcers: Lindsay Casinelli/Carlos Salcido/Carlos Pavón/Alejandro Bedoya/Diego Lugano/Antonio Valencia/Antonella Gonzalez/Martin Vasquez
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 7 p.m.
Norway vs. Senegal World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Group J, Levi’s Stadium, Santa Clara, CA
Announcers — FS1/Fox One: Jacqui Oatley/Warren Barton//Telemundo/Peacock: José Pérez Navarro/Darío Daicz
Jordan vs. Algeria — FS1/Fox One//Telemundo/Peacock, 11 p.m.
Announcers: Pien Meulensteen/Juan Pablo Ángel/Javier Hernández/John Obi Mikel
FIFA World Cup Today — FS1/Fox One, 10 p.m.
Lindsay Casinelli/Carlos Salcido/Carlos Pavón/Alejandro Bedoya/Diego Lugano/Antonio Valencia/Carlos Ramirez/Jaime Herrera
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 10 p.m.
Todo el Mundial — Telemundo/Peacock, 1 a.m.
Golf
5 Clubs With Gary Williams — Golf Channel, 8 a.m.
Golf Channel Podcast with Rex & Lav — Golf Chanel, 9 a.m.
Golf Today — Golf Channel, noon
Golf Central — Golf Channel, 4 p.m.
PGA Tour-The Drop — Golf Channel, 5 p.m.
Korn Ferry Presents — Golf Channel, 5;30 p.m.
Thank You, Karsten — Golf Channel, 7:30 p.m.
MLB
American League
Kansas City at Tampa Bay — MLB Network (main)//Royals.TV/Rays.TV, 6:30 p.m.
New York Yankees at Detroit — MLB Network (backup)//YES/Detroit SportsNet, 6:30 p.m.
Houston at Toronto — Space City Home Network/Sportsnet, 7 p.m.
Cleveland at Chicago White Sox — CleGuardians.TV/Chicago Sports Network, 7:30 p.m.
Baltimore at Anaheim — MASN/Angels Broadcast Television, 9:30 p.m.
National League
MLB on ESPN
Atlanta Braves at San Diego Padres — ESPN/ESPN Unlimited, 10 p.m.
Philadelphia at Washington — NBC Sports Philadelphia/Nationals.TV, 6:45 p.m.
Chicago Cubs at New York Mets — Marquee Sports Network/SNY, 7 p.m.
MIlwaukee at Cincinnati — Brewers.TV/Reds.TV, 7 p.m.
Arizona at St. Louis — Dbacks.TV/Cardinals.TV, 7:45 p.m.
Interleague
Texas at Miami — Rangers Sports Network/Marlins.TV, 6:30 p.m.
Los Angeles Dodgers at Minnesota — Spectrum SportsNet LA/Twins.TV, 7:30 p.m.
Boston at Colorado — NESN/Rockies.TV, 7:30 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 6:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 8 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 9:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 10:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, midnight
NASCAR
SPEED with Harvick & Buxton — FS2, 10:30 p.m.
NBA
Run It Back — FanDuel TV, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, noon
2026 NBA Draft Preview — ESPN2, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 8 p.m.
NFL
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7:30 p.m.
NHL
2026 Hockey Hall of Fame Inductees Announcement — NHL Network, 3:30 p.m.
NHL Tonight — NHL Network, 3:30 p.m.
Welcome to the NHL — ESPN2, 6 p.m.
Soccer
ESPN FC — ESPN2, 9 a.m.
Goool Morning America — ESPN Deportes, 9 a.m.
La Copa Al Día — ESPN Deportes, 11 a.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, noon
CopaNation — TUDN, 3 p.m.
Equipo Fútbol — ESPN Deportes, 4 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
CopaNation — SportsGrid, 7 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 10 p.m.
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Oklahoma City Spark at Utah Talons — ESPN2/ESPN Unlimited, 8 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPNews, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — NBCSN/Peacock, 9 a.,m.
The Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV, 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid, 11 a.m.
B1G Today — Big Ten Network, noon
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show — NBCSN/Peacock, noon
NewsWire Live — SportsGrid, noon
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
All the Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPN2, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
All ACC — ACC Network, 6:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
The Domonique Foxworth Show — ESPNews, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 7 p.m.
All ACC — ACC Network, 10 p.m.
TMZ Sports — FS2, 10 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Tuesday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Tuesday)
El pelotazo — Telemundo, 1:30 a.m. (Tuesday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Tuesday)
El pelotazo — Telemundo, 2 a.m. (Tuesday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Tuesday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPNU, 6 a.m. (Tuesday)
Maggie and Perloff — YouTube, 6 a.m. (Tuesday)
Tennis
Center Court Live: Bad Homburg Open (WTA Tour)/Eastbourne Open (ATP Tour/WTA Tour)/Mallorca Championships (ATP Tour) — Tennis Channel, 5 a.m. (Tuesday)
WNBA
Chicago Sky at Connecticut Sky — WCIU/NBC Sports Boston, 7 p.m.
Toronto Tempo at Atlanta Dream — TSN2/WANF/Peachtree Sports Network, 7:30 p.m.
Phoenix Mercury at Indiana Fever — USA Network/KPHE/KTVR/WTHR, 8 p.m.
Dallas Wings at Seattle Storm — KFAA/KUNS, 10 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.