All Times Eastern
HAPPY FATHER’S DAY!!!
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 3, Great American Ballpark, Cincinnati, OH
Savannah Bananas vs. Indianapolis Clowns — ESPN/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Banana Ball Live — ESPN, 2:30 p.m.
Return of the Clowns — ESPN, 5 p.m.
College Baseball
NCAA Men’s College World Series
CWS Finals, Game 2, Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE
Announcers: Karl Ravech/Chris Burke/Kyle Peterson//Kris Budden
North Carolina vs. Oklahoma — ABC/ESPN Unlimited, 2:30 p.m. (Oklahoma leads series 1-0)
Announcers: Mike Monaco/Jack DeLongchamps/Ben McDonald/Mike Rooney
CWS Finals Game 2 Altcast — ESPNU, 2:30 p.m.
Announcers: Mike Monaco/Jack DeLongchamps/Ben McDonald/Mike Rooney
NCAA Men’s College World Series Studio live from Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE — ABC/ESPN Unlimited. 2 p.m.
FIFA World Cup
Group Stage — Matchday 2
Group H, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
Announcers — Fox/Fox One: John Strong/Stu Holden//Alex Aljoe//Telemundo/Universo/Peacock: Luis Omar Tapia/Diego Balado
Spain vs. Saudi Arabia — Fox/Fox One//Telemundo/Universo/Peacock, noon
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Gutí/Eugenia Karolyi/Jaime Herrera
Hoy en el Mundial — Telemundo/Universo/Peacock, 10 a.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas
FIFA World Cup Live — Fox/Fox One, 11 a.m.
Announcers: Carmen Boquín/Guti/Andrés Guardado/Eugenia Karolyi/Carlota Vizmanos/Jaime Herrera
Viva el Mundial — Telemundo/Universo/Peacock, 11:30 a.m.
Spain vs. Saudi Arabia World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, noon
Group G, SoFi Stadium, Inglewood, CA
Announcers — Fox/Fox One: Derek Rae/Rob Green//Telemundo/Peacock: Copán Álvarez/José “Pepe” del Bosque
Belgium vs. Islamic Republic of Iran — FS1/Fox One//Telemundo/Peacock, 3 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Thierry Henry/Zlatan Ibrahimović/Alexi Lalas
FIFA World Cup Today — FS1/Fox One, 2 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Carlos Salcido/Carlos Pavón/Alejandro Bedoya/Jozy Altidore/Iván Ramiro Córdoba/Nuno Gomes/Cindy Imperial/Jaime Herrera
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 2 p.m.
Belgium vs. Iran World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
Group H, Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL
Announcers — FS1/Fox One: JP Dellacamera/Lori Lindsey//Natalie Gedra//Telemundo/Peacock: Alejandro Figueredo/Pablo Mariño
Uruguay vs. Cabo Verbe — FS1/Fox One//Telemundo/Peacock, 6 p.m.
Announcers: Pien Meulensteen/Thiago Alcântara/Javier Hernandez/John Obi Mikel
FIFA World Cup Today — FS1/Fox One, 5 p.m.
Announcers: Verónica Rodriguez/Diego Lugano/Julio Cesar Dely Valdez/Diego Arrioja/Piero Menor/Lindsay Casinelli/Martin Vazquez
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 5 p.m.
Uruguay vs. Cape Verde World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 6 p.m.
Group G, BC Place, Vancouver, British Columbia, Canada
Announcers — FS1/Fox One: Mark Scott/Cobi Jones//Telemundo/Peacock: José Hernandez/Dario Daicz
New Zealand vs. Egypt — FS1/Fox One//Telemundo/Peacock, 9 p.m.
Announcers: Pien Meulensteen/Thiago Alcântara/Javier Hernandez/John Obi Mikel
FIFA World Cup Today — FS1/Fox One, 8 p.m.
Announcers: Lindsay Casinelli/Carlos Salcido/Carlos Pavón/Alejandro Bedoya/Jozy Altidore/Iván Ramiro Córdoba/Javier Tabares/Martin Vazquez
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 8 p.m.
Todo al Mundial — Telemundo/Peacock, 11 p.m.
FIFA World Cup on Fox After Hours with James Corden — Fox/Fox One, midnight
Golf
United States Golf Association
U.S. Open, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, New York
Final Round
AM Featured Groups
Featured Group 1: Russell Henley/Peter Uihlein — NBCSN/Peacock/USOpen.com, 7:55 a.m.
Featured Group 2: Hideki Matsuyama/Neal Shipley — NBCSN/Peacock/USOpen.com, 8:17 a.m.
Featured Group 3: Ludvig Åberg/Johnny Keefer– NBCSN/Peacock/USOpen.com, 9:28 a.m.
Announcers: Terry Gannon/Steve Sands/Notah Begay III/Curt Byrum/Jim Furyk/Tom Abbott/Gary Koch//Smylie Kaufman//Jim “Bones” Mackay//Roger Maltbie//Rex Hoggard//Todd Lewis
Main Feed — USA Network, 9 a.m.
Announcers: Dan Hicks/Kevin Kisner//Terry Gannon/Brad Faxon//Mike Tirico/Notah Begay III//Tom Abbott/Curt Byrum//Rich Lerner/Jim Furyk//Steve Sands/Gary Koch//Curt Byrum//Smylie Kaufman/Jim “Bones” Mackay//Paige Mackenzie//Roger Maltbie//Arron Oberholser//Kira K.Dixon//Todd Lewis//Kathryn Belanger (rules)//Jay Roberts (rules)
Main Feed — NBC/Peacock, noon
PM Featured Groups
Featured Group 1: Keegan Bradley/Corey Connors — NBCSN/Peacock/USOpen.com, 1:18 p.m.
Featured Group 2: Matthew Fitzpatrick/Collin Morikawa — NBCSN/Peacock/USOpen.com, 1:24 p.m.
Featured Group 3: Tommy Fleetwood/Xander Schauffele — NBCSN/Peacock/USOpen.com, 1:45 p.m.
Announcers: Damon Hack/Anna Jackson/Rich Lerner//Brandel Chamblee/Paul McGinley/Arron Oberholser/Mark Rolfing/Ryan Lavner/Eamon Lynch/Notah Begay Jr./Jamie Diaz/Paige Mackenzie/Smylie Kaufman
Live From the U.S. Open — Golf Channel, 7 a.m.
Live From the U.S. Open — Golf Channel, 7 p.m.
2026 U.S. Open Golf Final Round In-Game Live Gameday — SportsGrid, 5 p.m.
LPGA Tour
Meijer LPGA Classic for Simply Give, Blythefield Country Club, Belmont, MI
Announcers: Kelly Tilghman/Morgan Pressel//Angela Stanford//Karen Stupples
Final Round — CBS/Paramount+, 1 p.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Grand Prix at Road America, Road America, Elkhart, WI
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe/Jack Harvey/Georgia Henneberry/Kevin Lee
Race — Fox/Fox One, 2 p.m.
IndyCar Series Warmup — FS1/Fox One, 11 a.m.
IndyNXT
Firestone IndyNXT Series
Grand Prix at Road America: Race 2, Road America, Elkhart, WI
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe/Conor Daly/Jack Harvey/Georgia Henneberry/Kevin Lee
Race — FS1/Fox One, noon
MLB
American League
Chicago White Sox at Detroit — MLB Network (main)//Chicago Sports Network/Detroit SportsNet, 1:30 p.m.
Cleveland at Houston — CleGuardians.TV/Space City Home Network, 2 p.m.
Anaheim at Sacramento — Angels Broadcast Television/NBC Sports California, 4 p.m.
Boston at Seattle — NESN/Mariners.TV, 4 p.m.
National League
Sunday Night Baseball
Announcers — NBC/Peacock: Jason Benetti/John Franco/John Kruk//Anthony Rizzo
New York Mets at Philadelphia Phillies — NBC/Peacock/Universo, 7:20 p.m.
Announcers: Bob Costas/Anthony Rizzo
Sunday Night Baseball Pregame live from Citizens Bank Park, Philadelphia, PA — NBC/Peacock, 7 p.m.
Milwaukee at Atlanta — Brewers.TV/BravesVision, 1:30 p.m.
San Francisco at Miami — NBC Sports Bay Area/Marlins.TV, 1:30 p.m.
Pittsburgh at Colorado — SportsNet Pittsburgh/Rockies.TV, 3 p.m.
Interleague
MLB Sunday Leadoff
Announcers: Matt Vasgersian/Luis Gonzalez.Trevor Plouffe//Caroline Piñeda
Minnesota Twins at Arizona Diamondbacks — NBCSN/Peacock, 3:15 p.m.
Cincinnati at New York Yankees — Reds.TV/YES, 1:30 p.m.
Washington at Tampa Bay — MLB Network (backup)//Nationals.TV/Rays.TV, 1:30 p.m.
St. Louis at Kansas City — Cardinals.TV/Royals.TV, 2 p.m.
Toronto at Chicago Cubs — Sportsnet/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
San Diego at Texas — Padres.TV/Rangers Sports Network, 2:30 p.m.
Baltimore at Los Angeles Dodgers — MASN/Spectrum SportsNet LA, 4 p.m.
MLB Network Podcast — MLB Network, 7:30 a.m.
Pro Baseball Today — SportsGrid, 10 a.m.
Plays of the Week — MLB Network, noon
MLB Network Podcast — MLB Network, 1 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 1:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 2 p.m.
MLB Big Inning — MLB Network, 4:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 5 p.m.
Sunday Stretch — Peacock, 6 p.m.
MLB Tonight: Sunday Scoreboard — MLB Network, 7 p.m.
NASCAR
NASCAR Cup Series
Anduril 250, Qualcomm Circuit, Naval Air Station North Island, Naval Base Coronado, Coronado, CA
Race — Prime Video, 4 p.m.
NASCAR Live From Naval Base Coronado — Prime Video, 2:30 p.m.
NASCAR Live From Victory Lane — Prime Video, 7:30 p.m.
NFL
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 7 a.m.
Football America! — DraftKings Network, 9 a.m.
Soccer
ESPN FC — ESPN2, 9 a.m.
Goool Morning América — ESPN Deportes, 9 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
La Copa Al Día — ESPN Deportes, noon
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
Equipo Fútbol — ESPN Deportes, 4 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
CBS Sports Golazo Matchnight — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
ESPN FC — ESPN2, 11 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Oklahoma City Spark at Portland Cascade — ESPN/ESPN Unlimited, 12:30 p.m.
Carolina Blaze at Chicago Bandits — MLB Network, 8 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Tech Now: World Cup: Game-Changing Tech — BBC News, 9:30 a.m.
Best of Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
30 for 30: Doc & Darryl — ESPN2, 10 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN, 11 a.m.
30 for 30: Southpaw-The Life and Legacy of Jim Abbott — ESPN2, 11:30 a.m.
SportsCenter — ESPN, noon
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
South Beach Sessions — DraftKings Network, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 1 p.m.
Backstory: Serena vs. the Umpire — ESPN2, 1 p.m.
All ACC — ACC Network, 2 p.m.
SEC Now — SEC Network, 2 p.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 2 p.m.
Nine for IX: Venus vs. — ESPN2, 2 p.m.
Women’s Sports Now — ESPN2, 3 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 5 p.m.
All ACC — ACC Network, 5:30 p.m.
SEC Now — SEC Network, 5:30 p.m.
30 for 30: June 17, 1994 — ESPN, 6 p.m.
All ACC — ACC Network, 7 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 7 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 8 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 9 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
All the Smoke Unplugged — DraftKings Network, 10:30 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, midnight
SportsCenter at Night – ESPN, midniught
Contacto deportivo — Univision/TUDN midnight
El pelotazo — Telemundo, 12:30 a.m. (Monday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Monday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Monday)
Best of Dan Le Batard Show — DraftKings Network, 4 a.m. (Monday)
Boomer & Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Monday)
Unsportsmanlike with Evan, Canty and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Monday)
Tennis
Center Court: Bad Homburg Open (WTA Tour) — Tennis Channel, noon
Center Court Live: Bad Homburg Open (WTA Tour)/Eastbourne Open (ATP Tour/WTA Tour)/Mallorca Championships (ATP Tour) — Tennis Channel, 6 a.m. (Monday)
WNBA
WNBA on CBS
Announcers: Chris Lewis/Deb Antonelli//AJ Ross
Golden State Valkyries at Las Vegas Aces — CBS/Paramount+, 4 p.m.
WNBA on ESPN
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo/Angel Gray
New York Liberty at Los Angeles Sparks — ESPN/ESPN Unlimited/Disney+, 8 p.m.
Announcers: Hannah Storm/Monica McNutt/Chiney Ogwumike
WNBA Countdown — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.