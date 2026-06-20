All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 15
Richmond Tigers vs. North Melbourne Kangaroos — Fox Soccer Plus, 11 p.m.
St. Kilda Saints vs. Western Bulldogs — FS2/Fox One, 1:01 a.m. (Sunday)
Baseball
Banana Ball World Tour
Game 2, Great American Ballpark, Cincinnati, OH
Savannah Bananas vs. Indianapolis Clowns — ESPN/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Banana Ball Live — ESPN, 6:30 p.m.
Game 3, First Horizon Park, Nashville, TN
Texas Tailgaters vs. Party Animals — The CW, 8 p.m.
Basketball
Big3
Week 1, Intuit Dome, Inglewood, CA
Detroit Amps vs. DMV Trilogy — CBS/BET, 4 p.m.
LA Riot vs. Miami 305 — CBS/BET, 5 p.m.
Beach Volleyball
AVP League
Week 4, Resorts World, Winchester, NV
Men’s and Women’s: Los Angeles Launch vs. Dallas Dream/Palm Beach Passion vs. New York Nitro –YouTube, 8 p.m.
CFL
Week 3
Toronto Argonauts vs. Ottawa Redblacks — TSN3/CFL+, 1 p.m.
Montréal Alouettes s. Edmonton Elks — TSN3/RDS/CFL+, 4 p.m.
Saskatchewan Roughriders at Calgary Roughriders — TSN3/CBS Sports Network, 7 p.m.
College Baseball
NCAA Men’s College World Series
CWS Finals, Game 1, Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE
Announcers: Karl Ravech/Chris Burke/Kyle Peterson//Kris Budden
Oklahoma vs. North Carolina — ESPN/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Announcers: Mike Monaco/Jack DeLongchamps/Ben McDonald/Mike Rooney
CWS Finals Game 1 Altcast — ESPNU, 3 p.m.
Announcers: Mike Monaco/Jack DeLongchamps/Ben McDonald/Mike Rooney
NCAA Men’s College World Series Studio live from Charles Schwab Field Omaha, Omaha, NE — ESPN/ESPN Unlimited. 2 p.m.
FIFA World Cup
Group Stage — Matchday 2
Group F, NRG Stadium, Houston, TX
Announcers — Fox/Fox One: Darren Fletcher/Owen Hargreaves//Alex Aljoe//Telemundo/Peacock: Copán Álvarez/José “Pepe” del Bosque
Netherlands vs. Sweden — Fox/Fox One//Telemundo/Universo/Peacock, 12:55 p.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Gutí/Eugenia Karolyi/Jaime Herrera
Hoy en el Mundial — Telemundo/Peacock, 11:30 a.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Javier Hernández/Clarence Seedorf/Peter Schmeichel
FIFA World Cup Live — Fox/Fox One, noon
Announcers: Lindsay Casinelli/Frederik Oldenburg/Dunga/Diego Lugano/Rocque Santa Cruz/Carlos Ramirez/Martin Vasquez
Viva el Mundial — Telemundo/Peacock, noon
Group E, BMO Field, Toronto, Ontario, Canada
Announcers — Fox/Fox One: Jacqui Oatley/Warren Barton//Geoff Shreeves//Telemundo/Peacock: José Luis Salido/Morge Calvo
Germany vs. Côte d’Ivoire — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 3:55 p.m.
Announcers: Rebecca Lowe/Clint Dempsey/Javier Hernández/Clarence Seedorf/Peter Schmeichel
FIFA World Cup Today — Fox/Fox One, 3 p.m.
Announcers: Miguel Gurwitz/Iván Zamorano/Gio del Fa/Carlota Vizmanos/Tony Cherchi/Antonio Valencia/Martin Vasquez
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 3 p.m.
Germany vs. Côte d’Ivoire World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 4 p.m..
Group E, GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, MO
Announcers — FS1/Fox One: JP Dellacamera/Lori Lindsey//Telemundo/Universo/Peacock: José Bauz/Jaime Macias
Ecuador vs. Curaçao– FS1/Fox One//Telemundo/Universo/Peacock, 7:55 p.m.
Announcers: Jules Breach/Thiago Alcântara/Clint Dempsey/Javier Hernández
FIFA World Cup Today — FS1/Fox One, 7 p.m.
Announcers: Diana Rincón/Tony Cherchi/Antonio Valencia/Barbara Roskin/Lindsay Casinelli/Jaime Herrera
Enlace Mundial — Telemundo/Universo/Peacock, 7 p.m.
Ecuador vs. Curaçao World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 8 p.m.
Group F, Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León,Mexico
Announcers — FS1/Fox One: Tyler Terens/Maurice Edu//Telemundo/Peacock: José Pérez Navarro/Dario Dazz
Tunisia vs. Japan — FS1/Fox One/Telemundo/Peacock, 11:55 p.m.
Announcers: Jesús Barron/Lindsay Casinelli/Jaime Herrera/Maxi Rodriguez/Julio César Dely Valdés/Carlos Salcido/Nuno Gomes/Carlos Pavón/José Pekerman/Iván Ramiro Córdoba
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 11 p.m.
Announcers: Jules Breach/Thiago Alcântara/John Obi Mikel
FIFA World Cup Today — FS1/Fox One, 11:30 p.m.
Todo el Mundial — Telemundo, 2 a.m. (Sunday)
Golf
United States Golf Association
U.S. Open, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, New York
3rd Round
AM Featured Groups
Featured Group 1: Chris Gotterup/Eric Lee — NBCSN/Peacock/USOpen.com, 9:10 a.m.
Featured Group 2: Nicolas Echavarria/Hideki Matsuyama– NBCSN/Peacock/USOpen.com, 9:43 a.m.
Featured Group 3: Jackson Koivun/Miles Russel — NBCSN/Peacock/USOpen.com, 10:15 a.m.
Announcers: Terry Gannon/Steve Sands/Notah Begay III/Curt Byrum/Jim Furyk/Tom Abbott/Gary Koch//Smylie Kaufman//Jim “Bones” Mackay//Roger Maltbie//Rex Hoggard//Todd Lewis
Main Feed — USA Network, 10 a.m.
Announcers: Dan Hicks/Kevin Kisner//Terry Gannon/Brad Faxon//Mike Tirico/Notah Begay III//Tom Abbott/Curt Byrum//Rich Lerner/Jim Furyk//Steve Sands/Gary Koch//Curt Byrum//Smylie Kaufman/Jim “Bones” Mackay//Paige Mackenzie//Roger Maltbie//Arron Oberholser//Kira K.Dixon//Todd Lewis//Kathryn Belanger (rules)//Jay Roberts (rules)
Main Feed — NBC/Peacock, noon
PM Featured Groups
Featured Group 1: Brian Harman/Scottie Scheffler– NBCSN/Peacock/USOpen.com, 2 p.m.
Featured Group 2: Rory McIlroy/Maverick McNealy — NBCSN/Peacock/USOpen.com, 2:11 p.m.
Featured Group 3: Sam Burns/Sahith Theegala — NBCSN/Peacock/USOpen.com, 3 p.m.
Announcers: Damon Hack/Anna Jackson/Rich Lerner//Brandel Chamblee/Paul McGinley/Arron Oberholser/Mark Rolfing/Ryan Lavner/Eamon Lynch/Notah Begay Jr./Jamie Diaz/Paige Mackenzie/Smylie Kaufman
Live From the U.S. Open — Golf Channel, 8 a.m.
Live From the U.S. Open — Golf Channel, 8 p.m.
2026 U.S. Open Golf Third Round In-Game Live Gameday — SportsGrid, 6 p.m.
LPGA Tour
Meijer LPGA Classic for Simply Give, Blythefield Country Club, Belmont, MI
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel//Angela Stanford//Karen Stupples
3rd Round — Golf Channel, 3 p.m.
IndyCar
NTT IndyCar Series
Grand Prix at Road America, Road America, Elkhart, WI
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe/Jack Harvey/Georgia Henneberry/Kevin Lee
Practice 2– FS1/Fox One, 11 a.m.
Qualifying — FS1/Fox One, 2 p.m.
IndyNXT
Firestone IndyNXT Series
Grand Prix at Road America: Race 1/Race 2, Road America, Elkhart, WI
Announcers: Will Buxton/Townsend Bell/James Hinchcliffe/Conor Daly/Jack Harvey/Georgia Henneberry/Kevin Lee
Qualifying– FS1/Fox One, 10 a.m.
Race — FS1/Fox One, 12:30 p.m.
Minor League Baseball
International League
Scranton/Wilkes Barre RailRiders at Columbus Clippers — MLB Network, 7 p.m.
MLB
American League
Baseball Night in America
Announcers: Kenny Albert/A.J. Pierzynski
Cleveland Guardians at Houston Astros — Fox/Fox One, 7:15 p.m.
Chicago White Sox at Detroit — Chicago Sports Network/Detroit SportsNet, 1 p.m.
Anaheim at Sacramento — Angels Broadcast Television/NBC Sports California, 10 pm.
Boston at Seattle — MLB Network (backup)//NESN/Mariners.TV, 10 p.m.
National League
Baseball Night in America
Announcers: Joe Davis/John Smoltz//Ken Rosenthal
New York Mets at Philadelphia Phillies — Fox/Fox One, 7:15 p.m.
Fox Saturday Baseball — Fox/Fox One, 7 p.m.
Milwaukee at Atlanta — Brewers.TV/BravesVision, 4 p.m.//MLB Network (main), 4:230 p.m. (joined in progress)
San Francisco at Miami — NBC Sports Bay Area/Marlins.TV, 4 p.m.
Pittsburgh at Colorado — SportsNet Pittsburgh/Rockies.TV, 9 p.m.
Interleague
Cincinnati at New York Yankees — MLB Network (main)//Reds.TV/YES, 1:30 p.m.
Toronto at Chicago Cubs — MLB Network (backup)//Sportsnet/Marquee Sports Network, 2:20 p.m.
San Diego at Texas — Padres.TV/Rangers Sports Network, 4 p.m.//MLB Network (backup), 5:30 p.m. (joined in progress)
Washington at Tampa Bay — Nationals.TV/Rays.TV, 4 p.m.
Baltimore at Los Angeles Dodgers — MLB Network (main)//MASN/Spectrum SportsNet LA, 10 p.m.
Minnesota Twins at Arizona Diamondbacks — Twins.TV/Dbacks.TV, 10 p.m.
Play Ball — MLB Network, noon
MLB Network Podcast — MLB Network, 12:30 p.m.
Blue Jays Central — Sportsnet, 1:30 p.m.
MLB esta semana — TUDN, 3 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 4:30 p.m.
Quick Pitch — MLB Network, 1 a.m. (Sunday)
NASCAR
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
A Silly Sponsor Name Slapped on a Race that goes for 250 Miles, Qualcomm Circuit, Naval Air Station North Island, Naval Base Coronado, Coronado, CA
Qualifying — The CW, 1 p.m.
Race — The CW, 5 p.m.
NASCAR Countdown Live — 4 p.m.
NASCAR Cup Series
Anduril 250, Qualcomm Circuit, Naval Air Station North Island, Naval Base Coronado, Coronado, CA
Qualifying — Prime Video, 2:30 p.m.
NBA
Pro Basketball Today — SportsGrid, 10 a.m.
The Association: Weekend: Draft Preview — NBA TV, 8:30 p.m.
NFL
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
NHL
Carolina Hurricanes Victory Parade — NHL Network, 11 a.m.
Soccer
ESPN FC — ESPN2, 9 a.m.
Goool Morning América — ESPN Deportes, 9 a.m.
Football Report — Fubo Sports Network, 9 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
La Copa Al Día — ESPN Deportes, 11 a.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 3 p.m.
Tricolor al día — TUDN, 3 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 6 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 7 p.m.
CBS Sports Golazo Matchnight — CBS Sports Golazo Network, 10 p.m.
ESPN FC — ESPN+, 10 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
CBS Sports Golazo Matchnight — CBS Sports Golazo Network, 1 a.m. (Sunday)
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Carolina Blaze at Chicago Bandits — ESPN/ESPN Unlimited, noon
Utah Talons at Texas Volts — MLB.TV, 8 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
Marty & McGee — SEC Network, 7 a.m.
SportsCenter — ESPN, 8 a.m.
All The Smoke Dugout — DraftKings Network, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 a.m.
SportsCenter — ESPN, 10 a.m.
The Media Show: Reporting the World Cup — BBC News, 10:30 a.m.
Gameday Pregame Live — CBS Sports HQ, 11 a.m.
SportsCenter — ESPN, 11 a.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 11:30 a.m.
HQ Gameday Scoreboard — CBS Sports HQ, noon
Best of Dan Le Batard Show — DraftKings Network, noon
All The Smoke — DraftKings Network, 2 p.m.
30 for 30: Winning Time: Reggie Miller vs. The New York Knicks — ESPN2, 2 p.m.
Tech Now: World Cup: Game-Changing Tech — BBC News, 2:30 p.m.
30 for 30: When the Garden Was Eden — ESPN2. 3:30 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 6 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 6 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6:30 p.m.
Gameday Scoreboard & Highlights — CBS Sports HQ, 8 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 8 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 8:30 p.m.
Mystery Crate — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
El pelotazo — Telemundo/Universo, 10 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 10 p.m.
All ACC — ACC Network, 11 p.m.
SEC Now — SEC Network, 11 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Contacto deportivo — Univision/TUDN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Sunday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Sunday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 4 a.m. (Sunday)
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 6 a.m (Sunday)
Tennis
Center Court: Finals — HSBC Championships (ATP Tour)/Berlin Open (WTA Tour)/Nottingham Open (WTA Tour)/Terra Wortmann Open (ATP Tour), 6 a.m. (Sunday)
WNBA
WNBA on ABC
Announcers: Ryan Ruocco/Rebecca Lobo//Angel Gray
Indiana Fever at Atlanta Dream — ABC/ESPN Unlimited, 1 p.m.
Announcers: Tiffany Greene/Carolyn Peck//Brooke Weisbrod
Seattle Storm at Phoenix Mercury — ABC/ESPN Unlimited, 3 p.m.
Announcers: Hannah Storm/Andraya Carter/Monica McNutt/Chiney Ogwumike
WNBA Countdown — ABC/ESPN Unlimited, 12:30 p.m.
WNBA on CBS
Announcers: Jordan Kent/Ice Young//Tiffany Blackmon
Chicago Sky at Dallas Wings — CBS/Paramount+, 8 p.m.
Announcers: Jenny Dell/Lisa Leslie/Teresa Witherspoon
WNBA Tip-Off Show — CBS Sports HQ, 7:30 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.