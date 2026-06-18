All Times Eastern
Australian Rules Football
AFL Men’s — Round 15
Gold Coast Suns vs. Hawthorn Hawks — FS2/Fox One, 5:26 a.m. (Friday)
College Basketball
College Basketball Talk — CBS Sports Network, noon
FIFA World Cup
Group Stage — Matchday 2
Group A, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
Announcers — Fox/Fox One: Ian Crocker/Danny Higginbotham//Telemundo/Peacock: José Hernandez/Darío Daicz
Czechia vs. South Africa — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 11:55 a.m.
Announcers: Carlota Vizmanos/Miguel Gurwitz/Gutí/Eugenia Karolyi/Jaime Herrera
Hoy en el Mundial — Telemundo/Peacock, 10:30 a.m.
Announcers: Pien Meulensteen/Juan Pablo Ángel/Carli Lloyd/John Obi Mikel
FIFA World Cup Live — Fox/Fox One, 11 a.m.
Announcers: Lindsay Casinelli/Pablo Aguabella/Miguel Gurwitz/Andrés Guardado/Carlos Salcido/Martin Vasquez
Viva el Mundial — Telemundo/Peacock, 11 a.m.
Group B, SoFi Stadium, Inglewood, CA
Announcers — Fox/Fox One: Derek Rae/Robert Green//Telemundo/Peacock: Ramses Sandoval/Walter Roque
Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 2:55 p.m.
Announcers: (from Los Angeles) Pien Meulensteen/Juan Pablo Ángel/Carli Lloyd/John Obi Mikel//(from Seattle) Rob Stone/Clint Dempsey/Stu Holden/Alexi Lalas
FIFA World Cup Today — Fox/Fox One, 2 p.m.
Announcers: Lindsay Casinelli/Maxi Rodriguez/Antonio Valencia/Cincy Imperial/Pablo Aguabella/Miguel Gurwitz/Andrés Guardado/Carlos Salcido/Martin Vasquez
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 2 p.m.
Switzerland vs. Bosnia & Herzegovina World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 3 p.m.
Group B, BC Place Vancouver, Vancouver, British Columbia, Canada
Announcers — FS1/Fox One: Tyler Terens/Maurice Edu//Telemundo/Peacock: Andrés Cantor/Omar Zerón
Canada vs. Qatar — FS1/Fox One//Telemundo/Peacock, 5:55 p.m.
Announcers: (from Los Angeles) Jules Breach/Javier Hernández/John Obi Mikel//(from Seattle) Rob Stone/Clint Dempsey/Stu Holden/Alexi Lalas
FIFA World Cup Today — FS1/Fox One, 5 p.m.
Announcers: Adriana Monsalve/Carlos Pavón/Javier Tabares/Carlota Vizmanos/Lindsay Casinelli/Miguel Gurwitz/Andrés Guardado/Carlos Salcido/Jaime Herrera
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 5 p.m.
Canada vs. Qatar World Cup Soccer In-Game Live Gameday — SportsGrid, 6 p.m.
Group A, Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco, México
Announcers — Fox/Fox One: Darren Fletcher/Owen Hargreaves//Alex Aljoe//Telemundo/Peacock: José Luis López Salido/Jorge Calvo
México vs. Republic of Korea — Fox/Fox One//Telemundo/Peacock, 8:55 p.m.
Announcers: (from Los Angeles) Jules Breach/Javier Hernández/John Obi Mikel//(from Seattle) Rob Stone/Clint Dempsey/Stu Holden/Alexi Lalas
FIFA World Cup Today — Fox/Fox One, 8 p.m.
Announcers: Miguel Gurwitz/Carlota Vizmanos/Andrés Guardado/Verónica Rodriguez/Carlos Salcido/CarlosY Yustis/Jaime Herrera
Pasión Mundial — Telemundo/Peacock, 8 p.m.
Todo el Mundial — Telemundo, 11 p.m.
FIFA World Cup on Fox After House With James Corden — Fox/Fox One, midnight
El pelotazo — Telemundo, midnight
Golf
United States Golf Association
U.S. Open, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, New York
Announcers: Terry Gannon/Steve Sands/Notah Begay III/Curt Byrum/Jim Furyk/Tom Abbott/Gary Koch//Smylie Kaufman//Jim “Bones” Mackay//Roger Maltbie//Rex Hoggard//Todd Lewis
1st Round — USA Network, 6:30 a.m.
AM Featured Groups
Featured Group 1: Chris Gotterup/Brooks Koepka/Cameron Young — NBCSN/Peacock/USOpen.com, 7:29 a.m.
Featured Group 2: Ludvig Åberg/Tommy Fleetwood/Rory McIlroy — NBCSN/Peacock/USOpen.com, 7:51 a.m.
Featured Group 3: Mason Howell/Scottie Scheffler/J.J. Spaun — NBCSN/Peacock/USOpen.com, 8:13 a.m.
PM Featured Groups
Featured Group 1: Bryson DeChambeau/Matthew Fitzpatrick/Viktor Hovland — NBCSN/Peacock/USOpen.com, 1:24 p.m.
Featured Group 2: Hideki Matsuyama/Xander Schauffele/Justin Thomas — NBCSN/Peacock/USOpen.com, 1:46 p.m.
Featured Group 3: Jon Rahm/Justin Rose/Jordan Spieth — NBCSN/Peacock/USOpen.com, 2:08 p.m.
Announcers: Dan Hicks/Kevin Kisner//Terry Gannon/Brad Faxon//Mike Tirico/Notah Begay III//Tom Abbott/Curt Byrum//Rich Lerner/Jim Furyk//Steve Sands/Gary Koch//Curt Byrum//Smylie Kaufman/Jim “Bones” Mackay//Paige Mackenzie//Roger Maltbie//Arron Oberholser//Kira K.Dixon//Todd Lewis//Kathryn Belanger (rules)//Jay Roberts (rules)
1st Round — NBCSN/Peacock, 5 p.m.
Announcers: Damon Hack/Anna Jackson/Rich Lerner//Brandel Chamblee/Paul McGinley/Arron Oberholser/Mark Rolfing/Ryan Lavner/Eamon Lynch/Notah Begay Jr./Jamie Diaz/Paige Mackenzie/Smylie Kaufman
Live From the U.S. Open — Golf Channel, 8 p.m.
LPGA Tour
Meijer LPGA Classic for Simply Give, Blythefield Country Club, Belmont, MI
Announcers: Grant Boone/Morgan Pressel//Angela Stanford//Karen Stupples
1st Round — Golf Channel, 3 p.m.
The R&A
The Amateur Championship, Royal Liverpool, Hoylake, Wirral, England, United Kingdom and West Lancashire, Lancashire, England, United Kingdom
Match Play — GolfChannel.com/Golf Channel app, 3 s.m. (Friday)
Hockey
AHL
Calder Cup Finals
Game 4, Coca-Cola Coliseum, Toronto, Ontario, Canada
Chicago Wolves at Toronto Marlies — NHL Network, 8 p.m. (Toronto leads series 3-0)
MLB
American League
Toronto at Boston — MLB Network (main)//Sportsnet/NESN, 1:30 p.m.
Minnesota at Texas — Twins.TV/Rangers Sports Network, 2 p.m.
Baltimore at Seattle — MASN/Mariners.TV, 4 p.m.
Chicago White Sox at New York Yankees — Chicago Sports Network/YES, 7 p.m.
Anaheim at Sacramento — Angels Broadcast Television/NBC Sports California, 9:30 p.m.
National League
New York Mets at Philadelphia — MLB Network (main)//SNY/NBC Sports Philadelphia, 6:30 p.m.
San Francisco at Atlanta — MLB Network (backup)//NBC Sports Bay Area/BravesVision, 7:15 p.m.
Interleague
Cleveland at Milwaukee — MLB Network (backup)//CleGuardians.TV/Brewers.TV, 2 p.m.
St. Louis at Kansas City — Cardinals.TV/Royals.TV, 7:30 p.m.
Announcers: Steve Phillips/Eduardo Pérez/Xavier Scruggs
The Leadoff Spot — MLB Network, 9 a.m.
Announcers: Robert Flores/Lauren Shehadi/Mark DaRosa
MLB Central — MLB Network, 10 a.m.
Host: Brian Kenny
MLB Now — MLB Network, noon
Blue Jays Central — Sportsnet, 1 p.m.
Announcers: Greg Amsinger/Harold Reynolds/Dan Plesac
MLB Tonight: National Pregame Show — MLB Network, 5:30 p.m.
MLB Big Inning — MLB.TV, 7:30 p.m.
MLB Tonight — MLB Network, 9:30 p.m.
Host: Abby Labar
Quick Pitch — MLB Network, 10:30 p.m.
NASCAR
Kevin Harvick’s Happy Hour — FS1, 10:30 p.m.
NBA
The Parade of Champions: New York Knicks Victory Parade — WABC/Disney+, 9 a.m.
Parade of Champions: New York Knicks Championship Parade — WNBC/Peacock, 9 a.m.
New York Knicks 2026 Championship Parade — MSG Network, 9:30 a.m.
Parade of Champions — NBA TV, 10 a.m.
The Putback: Knicks Championship Parade — SNY, 10 a.m.
New York Knicks Parade of Champions — WCBS, 10 a.m.
Parade of Champions — WNYW/WWOR/fFox One, 10 a.m.
Basketcast — NBA TV, 1 p.m.
NBA Today — ESPN, 3 p.m.
NBA Action — NBA TV, 6:30 p.m.
Enjoy the NBA Trivia Show: NBA Draft Edition — NBA TV, 7 p.m.
The Association — NBA TV, 8 p.m.
NFL
Good Morning Football — NFL Network, 8 a.m.
Good Morning Football: Overtime — Check your local listings/The Roku Sports Channel, 10 a.m.
The Fantasy Life Show — Fubo Sports Network, 10 a.m.
Simms Complete — Fubo Sports Network, 11 a.m.
Ross Tucker Football Podcast — DraftKings Network, 3 p.m.
NFL Live — ESPN, 4 p.m.
The Biggest Game — ESPNews, 6 p.m.
The Insiders — NFL Network, 7 p.m.
NHL
NHL Tonight — NHL Network, 6 p.m.
Missin Curfew — DraftKings Network, 8 p.m.
Soccer
ESPN FC — ESPN2, 9 a.m.
Goool Morning América — ESPN Deportes, 9 a.m.
Morning Footy — CBS Sports Golazo Network, 10 a.m.
La Copa Al Día — ESPN Deportes, noon
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 2 p.m.
CopaNation — SportsGrid, 2 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 3 p.m.
Equipo Fútbol — ESPN Deportes, 4 p.m.
CBS Sports Golazo Matchday — CBS Sports Golazo Network, 5 p.m.
CopaNation — SportsGrid, 5 p.m.
Generación Fútbol — ESPN Deportes, 6 p.m.
CBS Sports Golazo Matchnight — CBS Sports Golazo Network, 8 p.m.
Scoreline — CBS Sports Golazo Network, 11 p.m.
ESPN FC — ESPN2/ESPN+, 11 p.m.
Fútbol Picante — ESPN Deportes, 11 p.m.
Línea de cuatro — TUDN, 11 p.m.
Softball
Athletes Unlimited Softball League
Utah Talons at Texas Volts — ESPN2/ESPN Unlimited, 7 p.m.
Oklahoma City Spark at Portland Cascade — ESPN2/ESPN Unlimited, 9 p.m.
Sports News & Talk
SportsCenter — ESPN, 7 a.m.
The Early Line Live — SportsGrid, 7 a.m.
Nothing Personal with David Samson — DraftKings Network, 8 a.m.
Get Up — ESPN, 8 a.m.
SportsCenter — ESPN2, 8 a.m.
Morning Buzz — CBS Sports HQ, 9 a.m.
SportsCenter — ESPNews, 9 a.m.
The Dan Patrick Show — Peacock, 9 a.m.
Fubo News — Fubo Sports Network, 9:30 a.m.
The Dan Le Batard Show With Stugotz — DraftKings Network, 11 a.m.
Up & Adams — FanDuel TV 11 a.m.
The Craig Carton Show — SportsGrid 11 a.m.
BYU Sports Nation — BYUtv, noon
Early Edge — CBS Sports Network, noon
Midday Rundown — CBS Sports HQ, noon
The Pat McAfee Show — ESPN, noon
The Rich Eisen Show — ESPN Unlimited/Disney+, noon
The Dan Le Batard Show With Stugotz — Peacock, noon
NewsWire LIVE — SportsGrid, noon
We Need to Talk — CBS Sports Network, 1 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 2 p.m.
South Beach Sessions — DraftKings Network, 2 p.m.
SportsCenter — ESPN, 2 p.m.
The Pat McAfee Show — YouTube, 2 p.m.
Trending Now — CBS Sports HQ, 3 p.m.
SportsCenter — ESPN2, 3 p.m.
The Paul Finebaum Show — SEC Network, 3 p.m.
Ross Tucker Even Money — DraftKings Network, 3:30 p.m.
CBS Sports HQ Spotlight — CBS Sports Network, 4 p.m.
SportsCenter — ESPN, 5 p.m.
The Mina Kimes Show Featuring Lenny — ESPNews, 5 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 5 p.m.
Pardon the Interruption — ESPN, 5:30 p.m.
Primetime Pregame LIVE — CBS Sports HQ, 6 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 6 p.m.
SportsCenter — ESPN, 6 p.m.
All The Smoke Unplugged — DraftKings Network, 7:30 p.m.
Contacto deportivo — TUDN, 8 p.m.
The Media Show: Reporting the World Cup — BBC News, 8:30 p.m.
Gameday Scoreboard and Highlights — CBS Sports HQ, 8:30 p.m.
All ACC — ACC Network, 10 p.m.
All The Smoke — DraftKings Network, 10 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 10 p.m.
SEC Now — SEC Network, 10 p.m.
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 11 p.m.
All the Smoke Dugout — DraftKings Network, 11 p.m.
SportsCenter at Night — ESPN, 11 p.m.
El pelotazo — Telemundo, midnight
SportsCenter at Night — ESPN, midnight
Scoreboard Final — CBS Sports HQ, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 1 a.m. (Friday)
Pushing the Odds with Matt Perrault — SportsGrid, 1 a.m. (Friday)
Contacto deportivo — Univision/TUDN, 1 a.m. (Friday)
SportsCenter at Night — ESPN, 2 a.m. (Friday)
South Beach Sessions — DraftKings Network, 3 a.m. (Friday)
Mystery Crate — DraftKings Network, 4 a.m. (Friday)
TMZ Sports — FS2, 5 a.m. (Friday)
Boomer and Gio — CBS Sports Network, 6 a.m. (Friday)
Unsportsmanlike with Evan, Carly and Michelle — ESPN2/ESPNU, 6 a.m. (Friday)
Tennis
Center Court: HSBC Championships (ATP Tour)/Berlin Open (WTA Tour)/Nottingham Open (WTA Tour)/Terra Wortmann Open (ATP Tour), 5 a.m. (Friday)
WNBA
Atlanta Dream at Indiana Fever — Prime Video//WANF/Peachtree Sports Network/WTHR, 7:30 p.m.
About Ken Fang
Ken has been covering the sports media in earnest at his own site, Fang's Bites since May 2007 and at Awful Announcing since March 2013.
He provides a unique perspective having been an award-winning radio news reporter in Providence and having worked in local television.
Fang celebrates the four Boston Red Sox World Championships in the 21st Century, but continues to be a long-suffering Cleveland Browns fan.